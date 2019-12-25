 Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО. ВIДЕО

Відео з випробувань опублікувала компанія "Українська бронетехніка", яка розробляє САУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО", - йдеться в повідомленні.

На відео - так званий "гідропостріл". Його роблять, щоб перевірити всі системи САУ.

"Під час гідропострілу випробувачі здійснили постріл дерев'яною "болванкою", заливши у ствол гармати воду, щоб "снаряд" не зайнявся. Під час таких випробувань перевіряється, чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті згоряння пороху, а також робота всіх систем артилерійської установки", - пояснили оглядачі "Українського мілітарного порталу".

Далі за програмою випробувань запланована стрільба інертними снарядами, а пізніше - бойовими, щоб підтвердити заявлені розробниками тактико-технічні характеристики.

САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".

Вперше її показали в серпні 2018 перед парадом, але після цього новин щодо її розробки не надходило.

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Нова важка САУ "Богдана" вперше в українській артилерії матиме "натовський" калібр 155 мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ. Калібр 155 мм дозволить імпорт снарядів з країн НАТО, а також є наближенням до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Богдана" - колісна артустановка, базується на шасі КрАЗ-63221.

Екіпаж САУ - п'ять осіб.

Машина укомплектована балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою і дисплеєм командира.

Швидкість руху по трасі 80 км/год (по перетятій місцевості - 30 км/ч), запас ходу 800 км (300 км - по перетятій місцевості).