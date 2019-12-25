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Все про:озброєння (1175) випробування (181)

 Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО. ВIДЕО

Перша українська самохідна артилерійська установка "Богдана", розроблена під натовський калібр 155 мм, пройшла випробувальні стрільби.

Відео з випробувань опублікувала компанія "Українська бронетехніка", яка розробляє САУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО", - йдеться в повідомленні.

На відео - так званий "гідропостріл". Його роблять, щоб перевірити всі системи САУ.

"Під час гідропострілу випробувачі здійснили постріл дерев'яною "болванкою", заливши у ствол гармати воду, щоб "снаряд" не зайнявся. Під час таких випробувань перевіряється, чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті згоряння пороху, а також робота всіх систем артилерійської установки", - пояснили оглядачі "Українського мілітарного порталу".

Далі за програмою випробувань запланована стрільба інертними снарядами, а пізніше - бойовими, щоб підтвердити заявлені розробниками тактико-технічні характеристики.

САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".

Вперше її показали в серпні 2018 перед парадом, але після цього новин щодо її розробки не надходило.

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Нова важка САУ "Богдана" вперше в українській артилерії матиме "натовський" калібр 155 мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ. Калібр 155 мм дозволить імпорт снарядів з країн НАТО, а також є наближенням до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Богдана" - колісна артустановка, базується на шасі КрАЗ-63221.

Екіпаж САУ - п'ять осіб.

Машина укомплектована балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою і дисплеєм командира.

Швидкість руху по трасі 80 км/год (по перетятій місцевості - 30 км/ч), запас ходу 800 км (300 км - по перетятій місцевості).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167286
 
   
 Топ коментарі
 
Давай, "Богдана", уярь цапських ублюдків та їх посіпацьку мразоту Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 1848
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А кацапам не всё равно, от чего они сдохнут- от 152 мм или от 155 мм? Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 5701
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САУ "Богдана" создана порохоботами для уничтожения братушек зельцамана
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Давай, "Богдана", уярь цапських ублюдків та їх посіпацьку мразоту
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В САУ Богдани ствол закороткий 52 калібра, в той час як для прицільної стрільби на відстані понад 40км потрібен ствол 56 калібрів які зараз ставлять на всі перспективні САУ. Потрібно було брати довшу базу Краза, щоб ствол був довший, або змінювати кабіну і опускати ствол нижче, щоб він не чіплявся за гілки та провода.
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На 40 км «Українська бронетехніка» готує виробництво активно-реактивних снарядів
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Такими снарядами складно поцілити в ціль, потрібно робити їх корегованими, щоб вони активно наводились по координатах чи за підсвіткою БПЛА! Поки що видно що САУ Богдана навіть не намагається досягнути передового рівня світових розробок! Відсутність гармати 56 калібрів робить САУ Богдана нецікавим виробом для минулого століття! Скоро вже масово будуть вироблятись САУ зі стволом 56 калібрів і САУ Богдана буде програвати ворожим зразкам озброєння! Це проблема з головою у розробників, вони не розуміють що потрібно розробляти, куди йде світова військова думка!
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Гифка,а не видео,нифига не понятно
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Десь читав що має бути, але це не так просто.
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А він конче потрібен?АЗ - це,як кажуть "палка о двух концах".
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вот ,,счастье,, что позволит импорт снарядов из стран НАТО. И почем 1 выстрел рыгнется ? )) Свои 152 мм снаряды на складах посгорали, теперь по богатому купим 155мм
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Производство снарядов 155 кардинально не отличается от 152. Это наладят. Но за свою продукцию также нужно платить. Бесплатно ничего не делается. А складские запасы достреляют имеющимися системами лет за 10-15. Благо производство стволов освоили.
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"А складские запасы достреляют имеющимися системами лет за 10-15. "
Было бы не плохо до стрелять,но не нужно забывать о Богдановке....
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Враг на то и враг, что все время стремится подорвать нашу обороноспособность.
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там еще большой вопрос ресурс настрела этих новых стволов. Сделать трубу еще не значит что получится качественная артсистема .
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А кацапам не всё равно, от чего они сдохнут- от 152 мм или от 155 мм? Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 5701
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В країнах НАТО на складах десятиліттями зберігається величезна кількість таких *********** (виробництво йде з 1917 року).Натівці скоріше за все будуть не проти передати в разі потреби значну кількість цих снарядів на "утилізацію".
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На Казенному підприємстві «Шосткінський казенний завод «Імпульс» створено новий виробничий комплекс, який готовий до запуску у 2020 році серійного виробництва підривачів В-429, В-429 Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********.

Виробництво підривачів В-429, В-429 Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських *********** є наразі необхідним в рамках створення в Україні замкненого циклу виробництва артилерійських ***********, а також для заміни старих підривачів у ***********, що знаходяться на базах Міністерства оборони України і гарантійний термін зберігання яких вже закінчився.

https://defence-ua.com/index.php/home-page/9193-u-2020-rotsi-na-kp-shkz-impuls-planuyut-rozpochaty-seriyne-vyrobnytstvo-artyleriyskykh-************
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Работает. Или нужно раззвонить по всему миру где, сколько и какие у нас патронные заводы?
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Когда патронный завод будет???

Скорее новая фабрика в Липицке появится...
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нужно ехать в Пакистан учиться у муслимов как вручную делать патроны для калашей. в мазанках. Перенимать передовой опыт и быстрее будет.
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Богдан,Богдана,БОгдан..
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Навіть по візуальному аналізу конструкція нежиттєздатна. Конструктор зовсім не відвідував лекції по сопромату
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Да, САУ на базе автомобиля как-то ненадёжно смотрится. Хлипенько. Может поэтому и видео обрезано, чтобы не показывать как машина "козла" даёт. А заряжать как? Бойцы не устанут залазить со снарядом в кузов?
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Кацап, ты эту ольгинскую мантру расскажи французам
- у которых пол мира закупает такую же САУ "Цезарь"...
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Сопромат соблюдён. Нежизнеспособность в другом. Время от времени многие страны мира в том числе и "богатые" играют в удешевление артиллерийского комплекса, в которое входит очень многое. Появляются такие системы, все ахают и хвалят, кроме военных в боевых условиях. Давным-давно подсчитан процент поражения л/с от пуль и осколков. Давным-давно определено, что наиболее эффективна самоходная АУ. Лекго бронированная, хотя бы 10-14 мм !!! Дорого? Но, при накрытии залпами РСЗО от л/с останутся одни ошмётки. И не надо рассказывать басни о стрельбе из глубины боевых порядков. РСЗО современные накрывают практически на любой дальности. Кроме того, командованием может быть поставлена срочная задача имеющимися средствами выполнить стрельбу вблизи линии фронта, так как необходимо уничтожить важную цель. ну и получи все возможные осколки от всех видов артиллерии. Ну и подвижность, проходимость. Повторюсь, всё это было "изобретено" во 2-й МВ.
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Ага.Чтобы накрыть такую САУ нужно знать откуда она стреляет и когда будет стрелять. Задача САУ - скорость занятия, несколько выстрелов и быстрое покидание огневой позиции. Цена тоже имеет значение. Лучше иметь 10 таких чем 2 бронированных на гусеничном ходе. При 155 мм эффективность одна и та же.
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Вот 10 и будут уничтожены очень быстро при современных методах разведки. Кроме того, передвигается не одна артиллерийская установка, а в порядке дивизиона ли хотя бы батареи. Ещё с ними автомобили подвоза боеприпасов и другие транспортные средства. Так что в любом случае получается вполне обнаруживаемая цель слабо защищённая.
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Кроме того, будет не несколько выстрелов. Вы удивитесь, но нормыдля поражения целей весьма значительные. И не рассказывайте об ох...й точности. Внешняя баллистика - упрямая вещь.
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Нет, не правда. Такое оружие разрабатывается на противовес или замену стандартной артиллерии и преследует цель увеличить мобильность. Всё. Кто то хоть раз слышал об уничтожении батареи 152 мм гаубиц? Нет. То то.
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Всё, последний ответ. Расскажите об этом разработчикам 2С1, 2С3, 2С5, 2С7. Постановка тех. задания, анализ потерь, применениена поле боя, а так же расскажите им о мобильности. Надеюсь вы не военный, тогда вам простительны такие рассуждения.
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А я не буду спорить. У этих систем разные задачи. 2С1 на базе МТЛБ разрабатывалась для применения на поле боя. Орудие 155 мм работает из глубокого тыла. Есть два варианта: или тащить тягачем или установить непосредственно на него. Всё.
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Богдана имеет бронекабину, защищающую расчет.
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О тут полно гениев. Почему не работаешь на оборонку?
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Попробуй иронию перевести в практическую плоскость. Или у вас на кафедре учили на арене выступать?
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Это камень в адрес нашего президента? Меня на кафедре учили на арене, его на сцене. Не вижу разницы.
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Меня на кафедре учили на арене -- АХАХАХА. И КТО ТУТ КЛОУН?
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САУ "Богдана" - это наша Украинская гордость! Современная САУ, наподобие шведской "Арчер". Будем насыпать вате регулярно!
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До Арчера, звичайно, далеченько, але перший крок завжди найважливіший) Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО - Цензор.НЕТ 1404
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САУ "Богдана" создана порохоботами для уничтожения братушек зельцамана
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Богдана сделана при Кровавом Пасторе, если что
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Шановний, ви ведете дискусію з з манкуртом, адептом: «Порошенко і Путін, поссорілі два браццкіх народа!»
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Да хоть при феде пупкине! Главное есть и стреляет.
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Все классно, плюсую. Вот к ней бы еще и снаряды у себя выпускать, и будет нам счастье. А за поребриком радости вообще полные штаны будут.
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Всё есть. Вопрос: как вы думаете откуда у нас столько военных технологий? Может кто то тихо договорился, а кто то тихо поставляет?
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Производство снарядов калибра 155 мм освоено дочерним предприятием компании «Украинская бронетехника»
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,,Богдана,, просто красавица но это только средство доставки боеприпаса а откуда будем боеприпасы?Пушка есть а производство боеприпасов не налажено,а дадут америкосы снаряды ето еще бабка на двое сказала.
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На "Артеме" ж вроде освоили производство. линию закупили на Западе , в новостях было, еще при потужном. правда потом пидозру оголосили...уже при этом... Первые выстрелы украинской САУ "Богдана", сделанной по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 3972, за воровство .
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Уже подумали. Производство снарядов калибра 155 мм освоено дочерним предприятием компании «Украинская бронетехника».
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" прапор-артиллерист солдатам о дальности стрельбы и откате орудия:
- в систему отката орудия залита такая жидкость как масло. при выстреле, поршни сжимают масло, уменьшая тем самым откат.
солдат:
- таварищ прапарщик, вообще то жидкости не сжимаются.
прапор:
- сядь дурак, в армии всё сжимается, а синус угла может принимать значения равное трём!"
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кажуть, хто попаде під обстріл 155 мм, тому закреп не загрожує
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Это так должно было быть - взорвать пять! артскладов с тысячами тонн боеприпасов, чтобы организовать импорт снарядов из стран НАТО? Кому это выгодно? Американская мафия научила Порошенка нехорошим делам, похоже.
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Дубовой болванкой тоже может не слабо приложить.
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Та и Украине этого тоже стоит бояться. Хотя мудрый народ это понимает и держит их в пределах 1% на выборах. Националисты могут в Украине только захватить власть. Но выборы им не выиграть никогда.
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Націоналістів зараз в Україні трохи більше, ніж більшовиків в РІ в 1917.
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Було б добре, наші могли і стволи купити в якихось шведів.
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Не правильный вопрос. Кто нам помогает их выпускать? Так правильно.
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Помнится, надцать лет назад, при Кучме, коллектив станкозавода устраивал демонстрации под кабмином и протестовал против военного заказа по производству снарядов и другого оружия.
Во главе стояли тупорылые директор, главный инженер завода и все ИТР.
Доказать им, что за госзаказ на диком западе дают миллионные взятки было невозможно.
Где теперь тот станкозавод, дебилы, мля!
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Могли б і електоспуском стріляти, на пульті по кабелю. Камєнний вєк.
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Відлік здійснювався російською мовою, а отже гармату зарубають.
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Через полтора года после парада стрельнули деревяшкой. Потому что враг внутри госуправления опаснее внешнего врага.
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Будем форсировать, а список врагов - публиковать.
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Ни в коем случае.
Вся эта "неспешность" с верёвкой на видео = как раз в тему.
Ярко характеризует всех этих хомчаков-зеленских.
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очкуют что разорвет ствол поэтому сложная схема испытаний
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Куча высевов от козломордых "доброжелателей" которые
как высокопрофессиональные дилетанты широкого профиля,
наводят умняк почему Богдана плохая САУ...
Но тем не мнение, пол мира закупают шведский Арчер и французский Цезарь,
которые сконструированные по такому же принципу и прекрасно зарекомендовали
себя в боевых аперациях в авганистане...
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