 Перші постріли української САУ "Богдана", зробленої за стандартами НАТО. ВIДЕО

Відео з випробувань опублікувала компанія "Українська бронетехніка", яка розробляє САУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО", - йдеться в повідомленні.
На відео - так званий "гідропостріл". Його роблять, щоб перевірити всі системи САУ.
"Під час гідропострілу випробувачі здійснили постріл дерев'яною "болванкою", заливши у ствол гармати воду, щоб "снаряд" не зайнявся. Під час таких випробувань перевіряється, чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті згоряння пороху, а також робота всіх систем артилерійської установки", - пояснили оглядачі "Українського мілітарного порталу".
Далі за програмою випробувань запланована стрільба інертними снарядами, а пізніше - бойовими, щоб підтвердити заявлені розробниками тактико-технічні характеристики.
САУ "Богдана" - спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка".
Вперше її показали в серпні 2018 перед парадом, але після цього новин щодо її розробки не надходило.
Нова важка САУ "Богдана" вперше в українській артилерії матиме "натовський" калібр 155 мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ. Калібр 155 мм дозволить імпорт снарядів з країн НАТО, а також є наближенням до стандартів Північноатлантичного альянсу.
"Богдана" - колісна артустановка, базується на шасі КрАЗ-63221.
Екіпаж САУ - п'ять осіб.
Машина укомплектована балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою і дисплеєм командира.
Швидкість руху по трасі 80 км/год (по перетятій місцевості - 30 км/ч), запас ходу 800 км (300 км - по перетятій місцевості).
😇
Было бы не плохо до стрелять,но не нужно забывать о Богдановке....
Виробництво підривачів В-429, В-429 Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських *********** є наразі необхідним в рамках створення в Україні замкненого циклу виробництва артилерійських ***********, а також для заміни старих підривачів у ***********, що знаходяться на базах Міністерства оборони України і гарантійний термін зберігання яких вже закінчився.
https://defence-ua.com/index.php/home-page/9193-u-2020-rotsi-na-kp-shkz-impuls-planuyut-rozpochaty-seriyne-vyrobnytstvo-artyleriyskykh-************
Скорее новая фабрика в Липицке появится...
- у которых пол мира закупает такую же САУ "Цезарь"...
- в систему отката орудия залита такая жидкость как масло. при выстреле, поршни сжимают масло, уменьшая тем самым откат.
солдат:
- таварищ прапарщик, вообще то жидкости не сжимаются.
прапор:
- сядь дурак, в армии всё сжимается, а синус угла может принимать значения равное трём!"
Во главе стояли тупорылые директор, главный инженер завода и все ИТР.
Доказать им, что за госзаказ на диком западе дают миллионные взятки было невозможно.
Где теперь тот станкозавод, дебилы, мля!
Слава Украине!
Вся эта "неспешность" с верёвкой на видео = как раз в тему.
Ярко характеризует всех этих хомчаков-зеленских.
как высокопрофессиональные дилетанты широкого профиля,
наводят умняк почему Богдана плохая САУ...
Но тем не мнение, пол мира закупают шведский Арчер и французский Цезарь,
которые сконструированные по такому же принципу и прекрасно зарекомендовали
себя в боевых аперациях в авганистане...