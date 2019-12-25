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Все про:мова (383) російська мова (105) Гончаренко (212) Устенко Олексій (1)

 "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову. ВIДЕО

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Російська Федерація напала на Україну в 2014 році через закон про мову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ" у вівторок, 24 грудня.

"У 2014 році був ухвалений закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", - сказав депутат від "Слуги народу", спілкуючись в прямому ефірі з нардепом Олексієм Гончаренком.

Читайте також: "Слуга народу" Бужанський вніс законопроєкт "про скасування закону про мову": "Закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, передовсім, російської мови"

Пізніше Гончаренко написав про це на сторінці в Facebook:

"Депутат від Слуги Народу Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову.

Вчора в ефірі телеканалу "НАШ" пан Устенко спочатку говорив, що яка ж погана минула влада, тому що вона відмовилася купувати газ у Росії напряму. А потім сказав, що через дії України Росія почала війну.

Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз "слуги народу" поступово стають "слугами Путіна", то доведеться їм дещо нагадати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ "жорстко добиватиметься припинення дискримінації російськомовних" в Україні і готова бути "посередником" щодо Донбасу, - Лавров

Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і близько. Закон про мову ветував Турчинов. Ну а якщо ви так вірите, що Україна почала війну, то напевно вам варто бути депутатом в Думі, а не в Раді".

Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна Рада скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова, який давав офіційний статус російській мові. "За" проголосували 232 народні депутати. Тоді це викликало великий резонанс на сході, півдні України і в Криму. У підсумку спікер Олександр Турчинов не став підписувати цю скасування, а доручив Раді розробити новий законопроєкт. Мовний закон Колесніченка-Ківалова був прийнятий влітку 2012 року за влади Віктора Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під "Українським домом" у Києві. Громадськість вважала, що він надає привілеї російській мові і роз'єднує Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167267
 
   
 Топ коментарі
 
И на Сирию напала тоже из-за закона о языке.
И в Венесуэлу тоже полезла из-за этого.
И Скрипалей потравила тоже из-за ущемления прав рускаязычных...
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Удивляюсь как можно таких людей, которые привыкли в школе списывать у соседа, партии берут в свои списки. Они даже кончика своего носа не видят, из за своего развития. России наплевать на язык! А вот на бухты Севастополя. За них можно и со всем миром поссориться. Видно в партиях нужны такие не далекие "депутаты". Тут последнее слово за народом, он своим выбором приводит к власти тех кто потом, тот народ и обдирает до последней нитки!
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Убогість цього депутата пояснюється просто. Ватне населення невиправно тупе. І знайти щось нормальне на депутата просто неможливо. Дефіцит кадрів. Розумієте?
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Нужно спросить у Сивохи тот когда из запоя выйдет расскажет как порох в 1812 году спалил Маскву и заставил лапотников говорить на мове Теперь пуйло мстит
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"Слуги Путина" - хорошо сказал! Не очень Гончаренко нравится, но это зашло...
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Он не предатель, он просто слишком юнный и тупой. Он просто не разобрался. Надо его на фронт отправить, возраст призывной же.
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Да? Лучше стоять в окопе одному, чем вот с такой ватной мразью, которая в спину выстрелит. Это раз. Второе: Мало молодых воинов погибли на востоке Украины защищая оную? Тоже были глупыми?
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А що їм закон про мову? Ні крим, ні донбас, ніколи українських законів не виконували. Ватники взагалі не знають, що таке закон. Не напав путін на Харківщину. Не напав і на Сумщину. Він напав на ті регіони, де найбільше ватного населення. Де це населення не сприймає нічого українського.
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На Харьковщину не напал потому что из Харьковской ОГА вышвырнули его актеров.
А Сумщины в его планы не входила,по крайней мере на начальном этапе.
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Це вже повний дибілізм, російська агресія в Криму була до відмінення закону кк ВР,а готувалась вона роками ,так що не треба переносити з хворої голови на здорову .
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Для Зелебота это типично.
Мозаичное сознание,небольшой объем оперативной памяти и отсутствие критического мышления вот причина таких парадоксальных заявлений?
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Причина нападу путіна одна - найвищий рівень антиукраїнських настроїв населення в цих регіонах. Така перспектива в усіх ватних регіонів. Путін прийде їх захищати. Але ватники думати не вміють. В них є вибір - Європа, чи мордор. Ватники - за мордор.
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Ціль кацапів, була загнати Україну в дебільний союз.А коли побачили,що Україна пішла в іншу сторону,то вирішили силою захватити.Запоріжжя,Дніпро,Харків та другі міста, почали боротися з кацапскою мерзотою,а Одеса забила цвях в кришку гробу кацапского миру.Тільки бидло з "слуг шута" цього не розуміє.
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Ну що тут додати... "Слуга народу" це не образа, а діагноз важкого психічного захворювання 😷
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Очередной "глубокий обморок" от Слуги народа.
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Слуги Народа- это стадо серых мышей, безликих, безинициативных, безпринципных созданий. У абсолютного большинства в головах опилки, а такие понятия как патриотизм для них непонятны и чужды.

Есть Зеленский и его близкое окружение (95 квартал). Остальные - временные попутчики. С ними проводят "тренинги" и "втирают" им анти-украинские тезисы типа "Порошенко виновен в том что произошло на Донбассе", или "Россию спровоцировали Порошенко и радикалы, приняв закон о языке" или "на Донбассе наши люди, россия нам не враг, нужно мириться, а не стрелять".
И эта серая масса безликих бездумно "впитывает" все это про-российское полит-технологическое гавно, а потом выходя в эфиры, они через свои ротовые отверстия воспроизводят тот бред,что им внушают.
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Відмивати і відмивати від цього зеленого лайна неньку...
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чьи вы слуги?Мордора может быть, одни "победы", одна за другой-Вице-премьер РФ назвал "каплей в море" выплату Украине 2,9 млрд долларов-
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", передают Ведомости.
"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, - это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", - отметил Козак.
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Закон о региональных языках предложил отменить Кириленко и именно выступление Кириленко показывали росСМИ и пугали русскоязычных граждан Украины
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Поскольку "Слуге народа" скоро хана, то эта мразь найдет укромное место в вечном ОПЗЖ.
Вот вам и молодые, новые лица... Ватная мразь захватила Украину. При таких раскладах Майдан-3 неизбежен. И тут уже без фонарных столбов для вот таких тварей не обойтись.
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