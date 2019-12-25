 "Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ" у вівторок, 24 грудня.
"У 2014 році був ухвалений закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", - сказав депутат від "Слуги народу", спілкуючись в прямому ефірі з нардепом Олексієм Гончаренком.
Пізніше Гончаренко написав про це на сторінці в Facebook:
"Депутат від Слуги Народу Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову.
Вчора в ефірі телеканалу "НАШ" пан Устенко спочатку говорив, що яка ж погана минула влада, тому що вона відмовилася купувати газ у Росії напряму. А потім сказав, що через дії України Росія почала війну.
Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз "слуги народу" поступово стають "слугами Путіна", то доведеться їм дещо нагадати.
Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і близько. Закон про мову ветував Турчинов. Ну а якщо ви так вірите, що Україна почала війну, то напевно вам варто бути депутатом в Думі, а не в Раді".
Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна Рада скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова, який давав офіційний статус російській мові. "За" проголосували 232 народні депутати. Тоді це викликало великий резонанс на сході, півдні України і в Криму. У підсумку спікер Олександр Турчинов не став підписувати цю скасування, а доручив Раді розробити новий законопроєкт. Мовний закон Колесніченка-Ківалова був прийнятий влітку 2012 року за влади Віктора Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під "Українським домом" у Києві. Громадськість вважала, що він надає привілеї російській мові і роз'єднує Україну.
А Сумщины в его планы не входила,по крайней мере на начальном этапе.
Мозаичное сознание,небольшой объем оперативной памяти и отсутствие критического мышления вот причина таких парадоксальных заявлений?
Есть Зеленский и его близкое окружение (95 квартал). Остальные - временные попутчики. С ними проводят "тренинги" и "втирают" им анти-украинские тезисы типа "Порошенко виновен в том что произошло на Донбассе", или "Россию спровоцировали Порошенко и радикалы, приняв закон о языке" или "на Донбассе наши люди, россия нам не враг, нужно мириться, а не стрелять".
И эта серая масса безликих бездумно "впитывает" все это про-российское полит-технологическое гавно, а потом выходя в эфиры, они через свои ротовые отверстия воспроизводят тот бред,что им внушают.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 2,9 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", передают Ведомости.
"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, - это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", - отметил Козак.
Вот вам и молодые, новые лица... Ватная мразь захватила Украину. При таких раскладах Майдан-3 неизбежен. И тут уже без фонарных столбов для вот таких тварей не обойтись.