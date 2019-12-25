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Все про:Міноборони (2973) обстріл (5823) Донбас (12854) операція Об'єднаних сил (1897)

 Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, поранено бійця, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби ворог двічі порушував режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранено одного українського воїна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Відразу після півночі протягом тридцяти хвилин противник вів вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Кримського.

Починаючи з 11.25 у напрямку населеного пункту Старомихайлівка з ручних бронетанкових гранатометів противник обстрілював позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

В результаті ворожого обстрілу один український воїн був поранений.

Воїн доставлений у військовий мобільний госпіталь, стан його здоров'я задовільний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167258
 
 
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После ************* отдельных регионов обстрелы сместятся далеко на Запад Украины. Ждем.
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jonny depp - если до Банковой и любимого Киева с его кабаками и бутиками не достанет..., то все норм...

Не паримся...
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Ганьба тем,кто не хотел придушить эту заразу пять лет назад...
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Ти досить самокритичний. На повагу не тягне, але дивує ! 😁
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IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 2 ч.2 часа назадЕщеIgorGirkin Ретвитнул(а) IgorGirkinпод Байрак -Гурты стоят и работают в направлении Новолуганское -Луганское.IgorGirkin добавил(а),IgorGirkin @GirkinGirkinвосток Горловки расходились арта или 120 мм0 ответов
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