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 Політика України, Суспільство
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Все про:пропаганда (1308) активіст (221) Олег Богачук (947) Шарій Анатолій (29)

 "Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія. ВIДЕО

Активісти спіймали біля Київського апеляційного суду представника проросійського блогера Анатолія Шарія. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, активісти змусили чоловіка прокричати антиросійські гасла, спробували облити його рідиною коричневого кольору з пляшки, а також нецензурно висловлювалися на адресу відеоблогера.

Чоловік спочатку спробував привернути до себе увагу правоохоронців вигуками "Допоможіть!", але був змушений поступитися вимогам присутніх людей.

Відео Олег Богачук

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167146
 
   
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и Шуфрича заодно чтоб дважды не вставать
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зачем, если можно на обмен с сепарами оставить
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А зачем Шарий в России?... Он Кремлю ЗДЕСЬ нужен...
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Слишком мы толерантны с этой пи@дотой, это нас погубит.
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Точно. Это ястребы курлыкали. Партия войны. Все люди мира и доброй воли - за голубя Шария.
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Внимание - внимание, Говорит ЗЕландия! Сегодня ночью под судом поймали шарийчаніна с хвостом!
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Раджу запам'ятати це відео. Особливо панам зі схожою позицією. А також їм же раджу завчити ці кричали. Колись вони збережуть цілим ваш одяг і здоров'я. Бо тенденція-он яка.
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между прочим Шарий вовсе не пророссийский. он противосоевый.
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Ты ж совсем свежая нулёвочка, чего ж ТАК палишься то?)))
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не я, а ты ж совсем свежая соево-кацапская нулёвочка, чего ж ТАК палишься то?
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скоро соевых парахаботов будут так отлавливать
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Уже Зверобий поймали. И вот на суде тоже в клетке порохоботы сидят. Всё как ты хочешь.
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До речи цей подонок Шарій співпрацює з Аваковим...
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То что происходит это статья. И рано или поздно все получат по заслугам.
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Великое вышиватное войско. Напали 20 на 1 и чуть ли не усираются от счастья такой выдатной перемоге!
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Да и помощь тока от скоморох с дивана и тока по интернет...
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Он, видимо, рассчитывал на нечто другое, но что-то пошло не так...)))
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сегодня интересные новости, рождественские такие.
сначала лука отжигал, теперь от ето от)))
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Просмотрев этот ролик, в голове только слово- Грязь...
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Шарий работает на Авакова. Смотрите канаш Шапашникова на ютубе, он этого Шария знал и расказывает его биографию.
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Не устаю удивляться ДОБРОТЕ украинцев ....добрые мы ,поэтому и ползают по нашей земле суки типа шария и его шестёрок ....По другому надо с ними ,совсем по другому ,чтобы таким как они было страшно даже подумать о том, что они говорят и делают ....
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Не вірю я в чарівну силу слова
а вірю лиш у силу ********! (С)
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Треба було цього шарійониша распять в трусиках. А цю фарбовану курку поряд прив'язати , нехай бере у нього інтерв`ю і надалі.
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не пророссийского, а проаваковского ...
Лучший друг Авакова: Анатолий Шарий. История ментовской любви

https://www.youtube.com/watch?v=K93RZyEjGek
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Таких мразей как петушарий и его друзяк нужно.под корень сжигать
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надо было эту тварь коричневую жидкость заставить выпить...
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В київських лісах біндери зловили москаля)))
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Украинци!Учитесь убивать своих врагов надлежащим образом
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Самое смешно, что ни один ******* активист не может назвать в чем же заключается пророссийскость)))
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Шариковых шестерок надо сходу резать, а не разговаривать с ними
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Слал бы их сразу найух! Эти бабуины только возбуждаются, когда с ними по хорошему разговариваешь- воспринимают это за слабость!
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Треба було таки вирвати йому язик і обрубати пальці.
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Пора уже скабееву с соловьемым отловить в останкино,и заставить в прямом эфире все это повторить
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