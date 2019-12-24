 "Допоможіть! .. Путін - х#йло! .. Крим український! .." - під Апеляційним судом у Києві активісти спіймали представника проросійського блогера Шарія. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, активісти змусили чоловіка прокричати антиросійські гасла, спробували облити його рідиною коричневого кольору з пляшки, а також нецензурно висловлювалися на адресу відеоблогера.
Чоловік спочатку спробував привернути до себе увагу правоохоронців вигуками "Допоможіть!", але був змушений поступитися вимогам присутніх людей.
Відео Олег Богачук
сначала лука отжигал, теперь от ето от)))
а вірю лиш у силу ********! (С)
Лучший друг Авакова: Анатолий Шарий. История ментовской любви
https://www.youtube.com/watch?v=K93RZyEjGek
*******активист не может назвать в чем же заключается пророссийскость)))