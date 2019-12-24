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Все про:Крим (7021) вирок (568) кримські татари (1484)

 Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" сумарно 65,5 року колонії суворого режиму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок у Москві в будівлі Верховного суду РФ відбувся розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"Починається засідання суду ... На засіданні присутні Каувіна Тіман - міжнародний спостерігач з Нідерландів, Софія Будай - представник посольства США, Ласкевич Каміла - міжнародний спостерігач з Євросоюзу, Плєтніков Віктор - консул України в РФ, а також журналісти, активісти та родичі підсудних - загалом близько 45 осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із СІЗО в Ростові-на-Дону, - правозахисники

Через відеозв'язок із СІЗО м.Таганрог у процесі беруть участь Узеїр і Теймур Абдуллаєви. Із СІЗО-5 Ростова-на-Дону беруть участь Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов та Еміль Джемаденов.

Біля входу до будівлі Верховного суду РФ російська активістка Віра Лаврешина розгорнула плакат "Кримські татари - не терористи". До неї підійшов співробітник поліції і записав її паспортні дані.

Біля будівлі суду збираються слухачі, під'їхав поліцейський автомобіль, прибув також кінолог із собакою.

У підсумку російський суд оголосив вирок:

Абдуллаєв Теймур - 16 років 6 місяців і 1 рік 4 місяці адмін. нагляду
Абдуллаєв Узеїр - 12 років 6 місяців
Ісмаїлов Рустем - 13 років 6 місяців
Джемаденов Еміль - 11 років 6 місяців
Саледінов Айдер - 11 років 6 місяців виправної колонії суворого режиму.

Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 01
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 02
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 03
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 04
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 05
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 06
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 07
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 08
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 09
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 10
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 11
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 12
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 13
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 14
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 15
Верховний суд РФ призначив 5 фігурантам справи Хізб ут-Тахрір сумарно 65,5 року колонії суворого режиму 16

Як повідомлялося, 18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років кожного. При цьому Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву та Емілю Джемаденову присудили на рік більше, ніж просило обвинувачення.

За заявами адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не було надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів.

За читання "заборонених" книг у межах так званих "справ Хізб ут-Тахрір" зараз заарештовано понад 60 осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167113
 
 
 Топ коментарі
 
Чучело - а ты какой народ представляешь ??? Флажок Украины, правописание дошкольника....
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ВаЗЕлин, а ну давай еще раз в Париж, посмотри ему в глаза, или куда том лучше заглянуть, вам карликам видней! Готовь еще один обмен, а потом еще один, и еще.....
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нє, кацапи не окупанти!
народ Крима сам нє захотєл жить с Украінай
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Чучело - а ты какой народ представляешь ??? Флажок Украины, правописание дошкольника....
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Угу, за что боролись на то и напоролись. Не дай Бог вам напороться на паРашу. )))
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ВаЗЕлин, а ну давай еще раз в Париж, посмотри ему в глаза, или куда том лучше заглянуть, вам карликам видней! Готовь еще один обмен, а потом еще один, и еще.....
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никто не мешает осужденных добавить в список, но это будет как то странно что ДНРЛНР получает Беркут который никаких преступлений не совершил, а мы получаем членов группировки которая в мире признана террористической.
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Ух ти. Вбивства громадян "беркутом", це "не злочин"? А безпідставне "призначення" кримських татар, які не визнали окупації Криму, членами терористичної організації, це "правомірність"? І яким боком сепарня, до обміну беркутні та кримських татар? Ви чьих будете?
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Ну во первых не громадян, а вооруженных преступников которых такими признала Верховная Рада по итогам "Революции достоинства" подписав закон о амнистии. Во вторых они являются членами группировки и не отрицают этого, другое дело что не считают её террористической, но что то мне подсказывает что и члены Аль-Каиды тоже не считают себя террористами. А признают они не признают чей Крым это дело десятое, мы же не будем члена ИГИЛ прощать лишь потому что он считает Крым украинским, эту группировку должно было рассадить ещё СБУ
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Я так понял, что они уже давно в списках на обмен, правильно Зеля? Зря мы что ли настоящих русских террористов отдаём?
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