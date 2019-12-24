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Все про:боєприпаси (962) Друга світова війна (120) Одеська область (1124) ДСНС (2199)

 "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті. ВIДЕО

152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни знайшли в школі №3 міста Балти, що на півночі Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, боєприпас був вмурований у стіну школи на другому поверсі. Виявили його під час демонтажних робіт. Швидше за все, снаряд влучив у школу під час Другої світової війни і не розірвався.

Через знахідку 680 учнів школи та вихованців дитячого садка, розташованого поруч, евакуювали.

Обстеживши територію навчального закладу за допомогою металошукачів, вибухотехніки ДСНС завантажили небезпечну знахідку в спеціальний автомобіль і вивезли за межі міста, де знищили.

Відео ТРК Балінформкомпанія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артснаряди, ручні гранати і детонатори: на території школи в Одеській області виявили 346 вибухонебезпечних предметів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3167100
 
 
 Топ коментарі
 
Даже если нет, открыть уголовное дело против руководства школы за хранение боеприпасов...)
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ВВ аналогично тому, что использовалось для убийства Шеремета?
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ВВ аналогично тому, что использовалось для убийства Шеремета?
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Даже если нет, открыть уголовное дело против руководства школы за хранение боеприпасов...)
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У німців не було 152 мм арти, хто стріляв по школі?
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Скорее всего стреляла наша арта , по немцах , засевших в здании школы . "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 3591 .
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Думаю що швидше по румунах, які вже повтікали, це ж Балта,там румуни були.
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Это что за прикол такой .? Это ШКОЛА "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 6011 . ?? Это взрывотехники её так раскурочили .?? Матушки "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті - Цензор.НЕТ 5091 .!!! Особенно чудно , на этом фоне , звучит закадровый голос - боеприпас знешкодылы и вжэ завтра учни зможуть прыступыты до навчання !!
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А якби, не дай Боже, зірвався, то хто б тоді повірив, що він був часів ВВ?
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В школі медсестри нема чи що, арештували би її.
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Ну и что, что разлет осколков до 1 км, опасно до 100 метров, а свыше 250м только "пацарапает"!
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