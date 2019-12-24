 "У разі детонації такого снаряда розліт осколків 1000 м", - 152-мм артилерійський боєприпас часів Другої світової війни виявлено в стіні школи №3 в Балті. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, боєприпас був вмурований у стіну школи на другому поверсі. Виявили його під час демонтажних робіт. Швидше за все, снаряд влучив у школу під час Другої світової війни і не розірвався.

Через знахідку 680 учнів школи та вихованців дитячого садка, розташованого поруч, евакуювали.

Обстеживши територію навчального закладу за допомогою металошукачів, вибухотехніки ДСНС завантажили небезпечну знахідку в спеціальний автомобіль і вивезли за межі міста, де знищили.

Відео ТРК Балінформкомпанія

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