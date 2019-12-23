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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кузьмін (36) Донбас (12830) Казанський Денис (141) Опозиційна платформа - За життя (25)

 "Він не жив в Україні 5 років і не може бути нардепом. На цій підставі було відмовлено в реєстрації Шарію і Клюєву", - Казанський про прихильника "ЛДНР" Кузьміна. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін не має права бути народним депутатом, а його реєстрація незаконна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі Денис Казанський.

"Справа в тому, що з 2014 року до середини 2019 року Ренат Кузьмін не проживав в Україні. Він переховувався від українського правосуддя. Проти нього тут були відкриті кримінальні справи і Кузьмін жив десь у Росії. Може він ще десь жив, але факт той, що в Україні його не було. Він був у розшуку, його шукали, але в країні такий громадянин не перебував. Відповідно, за Конституцією, Кузьмін не мав права ставати народним депутатом України тому, що в Конституції, нагадаю, йдеться про те, що народним депутатом може бути людина, яка останні 5 років жила на території України ... Нагадаю, що саме на цій підставі було відмовлено в реєстрації Шарію і Клюєву, які подавали документи і намагалися балотуватися в депутати ... ", - каже Казанський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166927
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и повылазила вся шушера, из щелей, как тараканы.Скоро, мы опять увидим всё кодло в сборе, и Кузьмина, и Шуфрича, и Королевскую, Герман, Медведчука, и прочих. Глядишь,, полезет через границу в римских доспехах,, и со святыми мощами под мышкой, главный император Рима слизняк Пшонка, и Бимба.Вся эта королевская рать, уже расползлась по каналам тв, и учат на жить, а мы, молча всё это наблюдаем, и понимаем, что это дэжа вю.
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Су...... ка, Югик не смог его найти, а он теперь вылез. С Порошенко коллеги по ВР., прикольно.
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Понятно, что эта гнида регионалная не жила в Украине, но может, был прописан.
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Су...... ка, Югик не смог его найти, а он теперь вылез. С Порошенко коллеги по ВР., прикольно.
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Хорошо, хоть не в ган .... ДОНЕ. А на х...... й ты мне сдался, что бы я тебя искал, хочешь сказать, что у тебя есть шкаф, так то до жены. Иногда проверяй.
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Коса, ты сарказм понимаешь?
имелось в виду, что алкаш и не пытался никого искать...
ибо, этот же Кузмин и посадит Югика в тюрягу..
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Понятно, что эта гнида регионалная не жила в Украине, но может, был прописан.
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так он тоже пианист! могут с презиком в две руки..мурочку попробовать. или в полторы??? ХЗ. "Он не жил в Украине 5 лет и не может быть нардепом. На этом основании было отказано в регистрации Шарию и Клюеву", - Казанский о стороннике "ЛДНР" Кузьмине - Цензор.НЕТ 7086
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Чого він не балотується в сенат дирляндії?
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Зелеплесени это не интересно. Им бы поскорее ветеранов да волонтеров по нарам рассадить.
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Какое нахер депутатство для этой петушни *************?(( Эту мразоту на кол на Майдане посадить как казаки наши с иудами делали!
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Вот и повылазила вся шушера, из щелей, как тараканы.Скоро, мы опять увидим всё кодло в сборе, и Кузьмина, и Шуфрича, и Королевскую, Герман, Медведчука, и прочих. Глядишь,, полезет через границу в римских доспехах,, и со святыми мощами под мышкой, главный император Рима слизняк Пшонка, и Бимба.Вся эта королевская рать, уже расползлась по каналам тв, и учат на жить, а мы, молча всё это наблюдаем, и понимаем, что это дэжа вю.
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все кто ненавидит Украину и все украинское голосовали за зельцмана на през выборах. почему вы удивляетесь, когда пособники террористов идут в депутаты и им максимальная поддержка ********* из шапито зеленского?! разве жопоблок может быть врагом зебилов, если у них враги ветераны АТО, волонтеры и проукраинские граждане?!
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конечно, он не может быть нардепом, но как он стал им..., ясно, что он скрывается в раде от правосудия, иначе они все бы туда не ломились, вся эта кодла защитников "угнетенных"...
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