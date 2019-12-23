 "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви в Челябінську, старшокласники та бійці виступили перед п'ятикласниками на церемонії посвячення дітей у кадети в Златоустівській школі № 21. На кадрах видно, як співробітники ФСВП показують учням прийоми розгону учасників акцій протесту. Керівник віддає бійцям команди: "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя