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Все про:Росія (14740) силовики (37) школа (753)

 "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту. ВIДЕО

У російському Златоусті співробітники ФСВП продемонстрували школярам, ​​як розганяють учасників акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви в Челябінську, старшокласники та бійці виступили перед п'ятикласниками на церемонії посвячення дітей у кадети в Златоустівській школі № 21. На кадрах видно, як співробітники ФСВП показують учням прийоми розгону учасників акцій протесту. Керівник віддає бійцям команди: "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166900
 
   
 Топ коментарі
 
А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
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правильно - хорошего вертухая нужно воспитывать с детства
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правильно - хорошего вертухая нужно воспитывать с детства
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А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
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А че?! Нормально! Утренник жа не был согласован с ментовкой!
)))))
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потом они просто усвоили, как с ними будет, от своих же.
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Нехай повчаться в українських беркутів, що 6 днів тому воювали біля ВРУ.
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вот и не знаешь как это комментировать....

энто пипец товарисчи....!
будущим взрослым холопам показывают как их будут бить...
у деток правда лица охреневшие.... - даже детки поняли, что жизнь у них будет сурова...
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+100!!!
Детский разум неще не замутнен пропагандой... Я в совке в школе учился, так во втором классе додумался до вопроса на уроке к учительнице: а почему когда монголы приходят к нам - они оккупанты, а когда мы в Прибалтику (сорри, гражданам стран Балтии - просто тогда именно так говорили) - мы освободители?
В ответ услышал: - "Саша сядь и замолчи!"
Это мне еще повезло, что на улице был 1984 год, а не 1934...
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зато у них уже будет знание того, как и что делают люди так одетьіе.
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Рабів виховують. Нічого нового..
З історичних дописів європейців подорожуючих рашкою, майже всі відзначали рабське буття росєн, ще і дивувались, що їм це подобається.
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Віршик в тему:

россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно

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правильний віршик.
по іншому не висловитись.
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Жизнь в РОДИНЕ
Честь никому, потому что нечего.
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Мордор, страна ОРКОВ!!! Страна пастухов и покорного скотобыдла! Прошли века,ничего не меняется,скоро вернут крепостное право и право первой ночи длял пастухов!😁😁😁😁
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Ну, если почитать комменты фанатов Зе, в том числе и под этой новостью, то они вполне поддерживаю методы братского народа.
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Яке чудове, щасливе дитинство! І про майбутнє турбуватись не треба: будуть кийками зверху та знизу або бити, або отримувати
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Кожен кацап, з раннього дитинства зобов'язаний засвоїти, що за будь-яке неповеновенія людям в ментовської формі він обов'язково отримає кийком по спині і чоботом в живіт.
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***
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..
4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
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Я оно нижче запостив зкріпну вимогу заборонити творчість Туве Янссон... особливо вражає про "подделка - краеугольньій камень нашей государственности". Відкритим текстом.
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С такими темпами у нас это совсем не за горами!
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"Русские- народ,который ненавидит волю,обожествляет рабство,любит оковы на своих руках и ногах,любит своих кровавых деспотов,не чувствует никакой красоты,грязный физически и морально,столетиями живет в темноте,мракобесии,и пальцем не пошевелил к чему то человеческому,но готовый всегда неволить,угнетать всех и вся,весь мир.Это не народ,а историческое проклятие человечества"... (с)
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- Вот смотрите, сцыкуны сопливые, что с вами будет если вздумаете на какой-нибудь митинг против царя выйти.
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все закономерно: внуки ГУЛАГовских охранников воспитывают себе смену
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детей запугивать начинают с самого детства. Детям будет по ночам сниться не дед мороз с подарками, а палкой сверху, бей!
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Для країни злобного кривавого карлика це нормально, який їм нахрен дід мороз.
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ну учитывая что в украине на линейках показательно горло режут, то это не самое большая беда, особенно писать это для украинских сми.
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менше слухайте Секельова і Зливний бачок
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угу, ми бачимо, що тобі - в Україні, на лінійці голову і відрізали, так і живеш без голови і без мізків.
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Фіг його знає, хто Петрику в мізки насрав але в мене молодша в 6-му класі, ще жодної лінійки не було.
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Русскай! Будя тебе ужо стекломоюшку глушить-та! До чертей-та допьесси, того и гляди!
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Лахтинцю, ти своїх діток не лякай "бабайками", ти лякай їх "вуйками". І дітками "вуйок". Тоді їх не заріжуть. А зараз посидь у спамі. "Паакаазаатєльнаа."
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Кацапське чмо, вали звідси нахер дивитися зливний бачок.
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Думаю ,что школа специализированная, что там учатся детки этих самих пап и папы решили показать тонкости (грубости?) своей проФФессии. Детки гордятся своими папками и вырастут - пойдут их стопами. это вертухаи уже в 5ом поколении. Но репортаж будет полезен и деткам из других школ, неспециализированных - в назидательном смысле
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крюк-кошку за щиты бросай, вчетвером крюк-кошку тяни!
2/3 топливо+1/3 загустителя.
воспаленные слезоточивым газом глаза нужно промывать не водой, а молочком.
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А вчора виповнилася 30 річниця штурму штабу комуністичної партії Румунії. І згадалося, як мало нам тоді говорили про ті події. Кацапи мабуть і досі не в курсі за що 25 грудня розстріляли Чаушесків.
До речі, доки за рішенням одного трибуналу розстрілювали Ніколе та Єлену Чаушеску, інший трибунал вірний компартії розстрілював міністра оборони Васіле Мілю, який відмовився керувати військами для розгрому повстання. Обидва були розстріляні в один день.
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Прикольно,они бы ещё с детьми Норд Ост отрепитировали,освобождение заложников.
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Зачем учить детей, помогать ближнему, спасать попавшего в беду..., если можно учить тому, как правильно избивать своих сограждан...)))
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Зберіг в папці "Ватная дичь" ось такий вереск зайвохромосомної "душі". Вимога заборонити творчість Туве Янссон на росісі. Це ж які зкріпи треба мати всередині черепа... "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 5257

"...написано со звериной серьезностью, без тени иронии. Слишком много в последнее время нашлось людей, отмороженных Моррой".

Довожу до Вашего сведения, что 9 августа сего года в ряде недружественных России государств широко отмечается столетний юбилей финского писателя и художника Туве Янссон.
В этой связи обращаю Ваше внимание на то, что даже сегодня, когда наша страна в кольце врагов, так называемые "детские книги" госпожи Янссон находятся в свободной продаже. Считаю необходимым скорейшее изъятие этих "сказок" из всех книжных магазинов. Причины излагаю ниже.
1. Книги Т. Янссон оскорбляют органы власти Российской Федерации и открыто призывают к массовым беспорядкам.
Так, в произведении "Опасное лето" анархист Снусмумрик попадает в суверенный парк. В парке давно построена стабильность под чутким руководством легитимной власти в лице Сторожа и Сторожихи. Взвешенные законодательные меры хранят парк от либерального хаоса, царящего за его пределами.
Газоны окружены заборами. Везде висят таблички, запрещающие курить, смеяться, прыгать, свистеть и сидеть на траве. Трава растет под прямым углом, деревья пострижены в квадрат. Между заборами ходят красивым строем двадцать четыре лесные малютки. Из них вырастут хорошие Сторожа и Сторожихи, будущие защитники парка.
Как же реагирует на это анархист Снусмумрик? "Мы сорвем все таблички! - заявляет он. - Каждая травинка сможет расти, как ей захочется!"
Ему нет дела, что предки этих малюток, быть может, веками ходили строем и возводили заборы. Он готов растоптать неповторимое культурное наследие парка. Хуже того, он подстрекает к либеральному дебошу несовершеннолетнюю Крошку Мю.
2. Книги Т. Янссон пропагандируют равноценность любви к лицам своего пола.
Так, в произведении "Шляпа волшебника" мы встречаем персонажей по имени Тофсла и Вифсла. Эти "друзья", явно однополые, гуляют, взявшись за ручки, и спят в одной сумке, свистнутой у Муми-мамы.
Последние сомнения в истинной природе их "дружбы" развеивает жизнь. Прототипом Тофслы была сама Т. Янссон, а Вифслы - ее первая любовница Вивика Бандлер. Даже тайныйсла языксла, на котором онисла разговаривают, - символ осторожности, с которой двум женщинам приходилось любить друг друга в тогдашней Финляндии, еще не сгнившей на корню.
При этом в "Шляпе волшебника" Тофсла и Вифсла не подвергаются заслуженной травле. Отнюдь! Муми-общество принимает их с распростертыми объятиями. Им предлагают кофе. Хемуль учит их извращенный язык. Волшебник не отбирает у них рубин. Даже Снифф нехотя проникается к ним симпатией!
Еще более опасным пропагандистом представляется Туу-тикки из произведения "Волшебная зима". Ее прототип - художник Тууликки Пиетиля, сожительница Т. Янссон. Мало того, что Туу-тикки - положительный персонаж, исполненный мудрости. Мало того, что она опекает несовершеннолетнего Муми-тролля. Возмутительней всего, что Т. Янссон и Т. Пиетиля прожили вместе 45 лет!
Нашим детям не нужны такие примеры для подражания!

3. Наиболее опасный аспект антироссийского творчества Т. Янссон я приберег напоследок. Миллионы детей и взрослых влюблены в "сказки" про муми-троллей не только потому, что там полно пушистых прямоходящих бегемотиков. Главное оружие Т. Янссон - подлинность.
В книгах Т. Янссон нет подделок. Приключения, слезы, смех - всё настоящее. Беды - только настоящие. Например, страшная комета. Разлука Муми-тролля и Снусмумрика. Одиночество уродины Морры. Старость Онкельскрутта. Тоска маленького хомсы Тофта по маме, которой никогда не было.
Любая фальшь в действиях героев видна насквозь. Российским детям не нужны такие прививки. Подделка, миф, фальсификация на благо России - краеугольный камень нашей государственности.
Пришла пора выбирать: или муми-тролли на прилавках, или Россия на глобусе! Общеизвестно, что книга "Сказочные повести скандинавских писателей", вышедшая в 1987 году двухмиллионным тиражом, содержала сразу три "сказки" Т. Янссон и сыграла не последнюю роль в развале СССР.
История не должна повториться! Мы не бросим наших детей на растерзание идеологическим волкам в муми-тролличьей шкуре.
Рассчитываю на то, что мой сигнал будет услышан.
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Так, в произведении "Шляпа волшебника" мы встречаем персонажей по имени Тофсла и Вифсла. Эти "друзья", явно однополые, гуляют, взявшись за ручки, и спят в одной сумке, свистнутой у Муми-мамы.
Последние сомнения в истинной природе их "дружбы" развеивает жизнь. Прототипом Тофслы была сама Т. Янссон, а Вифслы - ее первая любовница Вивика Бандлер. Даже тайныйсла языксла, на котором онисла разговаривают, - символ осторожности, с которой двум женщинам приходилось любить друг друга в тогдашней Финляндии, еще не сгнившей на корню.
При этом в "Шляпе волшебника" Тофсла и Вифсла не подвергаются заслуженной травле. Отнюдь! Муми-общество принимает их с распростертыми объятиями. Им предлагают кофе. Хемуль учит их извращенный язык. Волшебник не отбирает у них рубин. Даже Снифф нехотя проникается к ним симпатией!...
Цікаво, чому у мене, старого пошляка, ЖОДНОГО РАЗУ (в тому числі при перечитуванні у дорослому віці) навіть близько не виникла думка сприйняти цих мімімішних персонажів як ГОМОСЕКСУАЛЬНУ ПАРУ?!
Дідько, ЩО у тих зкріпних моралфагів за "мораль" у голові, щоб до такого додуматись?
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больное воображение шизофреника озабоченного гондурасом (или его проблемами) могло, наверное, нарисовать себе такую трактовку этих персонажей...по-другому не объяснить ))))
от слова - ваще! (выродки лищнехромосомные иногда все же удивляют)
(Туве Янссон)
"Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 1045
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Як це з самого Мумі-тролля не зробили... того...
(ну а ****... типа есть гёрлфренд, фрекен Снорк - но при этом какая-то слишком крепкая мужская дружба со Снусмумриком... Точно бисексуал, инфа 146%!) "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 7046
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блин...ща как задумаюсь... та не! не буду ))))
так и до Кроля с Пятаком ( голосом Ии Савиной) и Пухом ( голосом Евгения Леонова) додолбаются )))))
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Уява, що ти робиш, припини!
(...вже почав уявляти особливості сексу мумі-троллів... а також Мумі-тролля та фрекен Снорк... так і до хемуль-порно доуявлятися можна )
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Это ж как фашистско-оллигархическая власть рф боится своих граждан..., что за детей взялась..
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Ці дітки виростуть правильними кацапами.
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Хіба в Челябінську хтось протестує проти *****? Ото хай попробують, тоді і подивимося.
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Бьют-то в Киеве, а не в Челябинске. И бревно в глазу не мешает тыкать пальцем в других.
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Я знаю, в новостях страдают одни несчастные менты.)
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А покажіть но мені фото де єдинороса в сміттєвий бак пхають.
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я знову ж, в 3305-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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вот так русня из сопливой вохры мордва выращивает вертухаев для концлагерей. В которых опять таки сама сидеть и будет.
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Одни рабсеяне учатся других убивать во благо власть имущим, смрадные холопы ((((((((
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Мол, смотрите маленькие мокшанцы, как будут вас Ипашыть если бузить начнете... "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 3511
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А ці діточки навіть уяви не мають що, є країни де і їм можуть наваляти.
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Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!

Мерзавцы.
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Поставить младшие классы впереди. Пускают получают с детства *****. Чтобы не выходили на митинги.
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Ждём-с когда они друг дружку жрать начнут, животные
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Я такой,другой страны не знаю
Где так вольно,дышит человек
Песня о России- Игорь Тальков https://youtu.be/_DcURfuGJFw "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 9872
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Проте наші дітки знають що в беркутню треба кидати арматурні прути горизонтально, нижче щитів, по ногах. І ніхто їх цьому не навчав, самі зметикували.
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Наші дітки також знають про мотоциклетний та горнолижний захист від гуманізаторів.
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Удивительно как один ***** всю страну превратил в дурдом, или они все там такие?
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Адекватні звідти намагаються виїхати, розуміючи, що це назавжди.
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убогая азиопская паРаша. страна тюремщиков и терпил.
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В параше сбываются все пророчества классического фильма. "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 1790
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ПРОДОЛЖЕНИЕ! "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 2824

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после скандала с привлечением школьников к учениям силовиков по разгону митингов.
Ранее в МВД заявляли, что девятиклассники были привлечены к "тактико-строевым занятиям" по согласованию с администрацией школы лишь в качестве статистов. Действия правонарушителей "имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде", а все школьники якобы "находились на заднем плане под контролем педагогов", и ни один из них не пострадал.

"Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 7474

Один ученик рассказал, что полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы: его самого "очень жестко положили", "свернули и ткнули лицом в снег". "Других кинули через бедро, многих кидали через бедро, и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове", - рассказал школьник. Он подтвердил, что учеников не предупредили об учениях, а после уроков директор просто поставил подростков перед фактом.

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Пам'ятаєте, був у "Собачому серці" ґепізод, коли Шаріков намагався поселити у квартирі професора якусь свою girlfriend? Начебто незначний для сюжету... але...

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжёт, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… «От Севильи до Гренады», - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы ещё так молоды…

...як бачимо з реакції ТПшки, Шаріков таки встиг її сексом трахнути. З відповідними біологічними наслідками через 9 місяців...

"Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту - Цензор.НЕТ 8796
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У далекі 50-60-70-ті роки діток з дитсадків привчали бути пильними щодо ворогів народу, шпигунів, диверсантів та "врєдітєлєй". Література, пісненьки, віршики. Чи не найчастіше зустрічалася рима "овраг - враг".
У перших класах музичних шкіл обов'язковим твором (для фортепіано) була мелодія пісні Дунаєвського "Дальняя сторожка". Без слів. А слова були дуже "ідейні" у стилі тих часів.
Як дідок-"обходчик" кинувся з молотком на диверсантів, псували колію. Дідка трохи порізали ножем, проте потім дали урядову нагороду.
У 60-х в Артеку дітки співали інший хіт - "Коричневая пуговка".
Міг би розповісти ще кілька приколів на цю тему, але це буде відвертим офтопом.
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