 "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!" - на шкільному ранку співробітники ФСВП РФ вчать розганяти акцію протесту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви в Челябінську, старшокласники та бійці виступили перед п'ятикласниками на церемонії посвячення дітей у кадети в Златоустівській школі № 21. На кадрах видно, як співробітники ФСВП показують учням прийоми розгону учасників акцій протесту. Керівник віддає бійцям команди: "Палицею зверху, бий! Палицею знизу, бий!".
4502 97
"Фашисти, бл#дь!", - московська поліція б'є кийками учасників акції протесту. ВIДЕО
Стандарти роботи російської журналістики: "За слова відповідаєш? Тоді бий". ВIДЕО
Двоє охоронців побили палицею дівчину в Дніпрі, - поліція. ВIДЕО
Поліцейського Мельникова, який бив лежачого активіста, не вчили силовому затриманню великої кількості людей, - Артем Шевченко
Слідчий ДБР Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний з нардепом-соратником Коломойського Палицею, - "5 канал". ВIДЕО
+49
Будни зверинца.
+43
А потом они вошли во вкус и разогнали утренник...))
+38
правильно - хорошего вертухая нужно воспитывать с детства
)))))
энто пипец товарисчи....!
будущим взрослым холопам показывают как их будут бить...
у деток правда лица охреневшие.... - даже детки поняли, что жизнь у них будет сурова...
Детский разум неще не замутнен пропагандой... Я в совке в школе учился, так во втором классе додумался до вопроса на уроке к учительнице: а почему когда монголы приходят к нам - они оккупанты, а когда мы в Прибалтику (сорри, гражданам стран Балтии - просто тогда именно так говорили) - мы освободители?
В ответ услышал: - "Саша сядь и замолчи!"
Это мне еще повезло, что на улице был 1984 год, а не 1934...
З історичних дописів європейців подорожуючих рашкою, майже всі відзначали рабське буття росєн, ще і дивувались, що їм це подобається.
россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно
по іншому не висловитись.
Честь никому, потому что нечего.
Кругом - рабы, и плюнуть им в лицо -
Единственное счастье в этой жизни.
В России диктатура подлецов,
И я плюю в лицо такой отчизне.
И что - опять идти митинговать?
Стоять в толпе под флагом коммуняцким?
Да черт вас подери, *б*на мать,
С кремлевским вашим Сатаною аццким!..
Система наплевала на слова
Уже давно. Точнее - изначально.
Ори, хоть об*срись - ей трын-трава.
Она в своем движеньи беспечальном
Тебя не замечает. Ей плевать
На митинги, листовки и пикеты.
Но если вдруг стрелять и убивать
Начать с ментов, - она заметит это?
ОМОНовцев шеренгу долбануть,
Когда они "порядок охраняют".
У них-то лишь ПР, - вот это жуть!..
Так драпанут, что пятки засверкают...
О, визгу будет, уголовных дел!..
Прощайтесь, как с покойниками, с нами.
Но я бы ничего так не хотел,
Как с крыши бить по ним очередями!..
4-8.3.2013 г. Борис Стомахин
2/3 топливо+1/3 загустителя.
воспаленные слезоточивым газом глаза нужно промывать не водой, а молочком.
До речі, доки за рішенням одного трибуналу розстрілювали Ніколе та Єлену Чаушеску, інший трибунал вірний компартії розстрілював міністра оборони Васіле Мілю, який відмовився керувати військами для розгрому повстання. Обидва були розстріляні в один день.
"...написано со звериной серьезностью, без тени иронии. Слишком много в последнее время нашлось людей, отмороженных Моррой".
Довожу до Вашего сведения, что 9 августа сего года в ряде недружественных России государств широко отмечается столетний юбилей финского писателя и художника Туве Янссон.
В этой связи обращаю Ваше внимание на то, что даже сегодня, когда наша страна в кольце врагов, так называемые "детские книги" госпожи Янссон находятся в свободной продаже. Считаю необходимым скорейшее изъятие этих "сказок" из всех книжных магазинов. Причины излагаю ниже.
1. Книги Т. Янссон оскорбляют органы власти Российской Федерации и открыто призывают к массовым беспорядкам.
Так, в произведении "Опасное лето" анархист Снусмумрик попадает в суверенный парк. В парке давно построена стабильность под чутким руководством легитимной власти в лице Сторожа и Сторожихи. Взвешенные законодательные меры хранят парк от либерального хаоса, царящего за его пределами.
Газоны окружены заборами. Везде висят таблички, запрещающие курить, смеяться, прыгать, свистеть и сидеть на траве. Трава растет под прямым углом, деревья пострижены в квадрат. Между заборами ходят красивым строем двадцать четыре лесные малютки. Из них вырастут хорошие Сторожа и Сторожихи, будущие защитники парка.
Как же реагирует на это анархист Снусмумрик? "Мы сорвем все таблички! - заявляет он. - Каждая травинка сможет расти, как ей захочется!"
Ему нет дела, что предки этих малюток, быть может, веками ходили строем и возводили заборы. Он готов растоптать неповторимое культурное наследие парка. Хуже того, он подстрекает к либеральному дебошу несовершеннолетнюю Крошку Мю.
2. Книги Т. Янссон пропагандируют равноценность любви к лицам своего пола.
Так, в произведении "Шляпа волшебника" мы встречаем персонажей по имени Тофсла и Вифсла. Эти "друзья", явно однополые, гуляют, взявшись за ручки, и спят в одной сумке, свистнутой у Муми-мамы.
Последние сомнения в истинной природе их "дружбы" развеивает жизнь. Прототипом Тофслы была сама Т. Янссон, а Вифслы - ее первая любовница Вивика Бандлер. Даже тайныйсла языксла, на котором онисла разговаривают, - символ осторожности, с которой двум женщинам приходилось любить друг друга в тогдашней Финляндии, еще не сгнившей на корню.
При этом в "Шляпе волшебника" Тофсла и Вифсла не подвергаются заслуженной травле. Отнюдь! Муми-общество принимает их с распростертыми объятиями. Им предлагают кофе. Хемуль учит их извращенный язык. Волшебник не отбирает у них рубин. Даже Снифф нехотя проникается к ним симпатией!
Еще более опасным пропагандистом представляется Туу-тикки из произведения "Волшебная зима". Ее прототип - художник Тууликки Пиетиля, сожительница Т. Янссон. Мало того, что Туу-тикки - положительный персонаж, исполненный мудрости. Мало того, что она опекает несовершеннолетнего Муми-тролля. Возмутительней всего, что Т. Янссон и Т. Пиетиля прожили вместе 45 лет!
Нашим детям не нужны такие примеры для подражания!
3. Наиболее опасный аспект антироссийского творчества Т. Янссон я приберег напоследок. Миллионы детей и взрослых влюблены в "сказки" про муми-троллей не только потому, что там полно пушистых прямоходящих бегемотиков. Главное оружие Т. Янссон - подлинность.
В книгах Т. Янссон нет подделок. Приключения, слезы, смех - всё настоящее. Беды - только настоящие. Например, страшная комета. Разлука Муми-тролля и Снусмумрика. Одиночество уродины Морры. Старость Онкельскрутта. Тоска маленького хомсы Тофта по маме, которой никогда не было.
Любая фальшь в действиях героев видна насквозь. Российским детям не нужны такие прививки. Подделка, миф, фальсификация на благо России - краеугольный камень нашей государственности.
Пришла пора выбирать: или муми-тролли на прилавках, или Россия на глобусе! Общеизвестно, что книга "Сказочные повести скандинавских писателей", вышедшая в 1987 году двухмиллионным тиражом, содержала сразу три "сказки" Т. Янссон и сыграла не последнюю роль в развале СССР.
История не должна повториться! Мы не бросим наших детей на растерзание идеологическим волкам в муми-тролличьей шкуре.
Рассчитываю на то, что мой сигнал будет услышан.
Последние сомнения в истинной природе их "дружбы" развеивает жизнь. Прототипом Тофслы была сама Т. Янссон, а Вифслы - ее первая любовница Вивика Бандлер. Даже тайныйсла языксла, на котором онисла разговаривают, - символ осторожности, с которой двум женщинам приходилось любить друг друга в тогдашней Финляндии, еще не сгнившей на корню.
При этом в "Шляпе волшебника" Тофсла и Вифсла не подвергаются заслуженной травле. Отнюдь! Муми-общество принимает их с распростертыми объятиями. Им предлагают кофе. Хемуль учит их извращенный язык. Волшебник не отбирает у них рубин. Даже Снифф нехотя проникается к ним симпатией!...
Цікаво, чому у мене, старого пошляка, ЖОДНОГО РАЗУ (в тому числі при перечитуванні у дорослому віці) навіть близько не виникла думка сприйняти цих мімімішних персонажів як ГОМОСЕКСУАЛЬНУ ПАРУ?!
Дідько, ЩО у тих зкріпних моралфагів за "мораль" у голові, щоб до такого додуматись?
от слова - ваще! (выродки лищнехромосомные иногда все же удивляют)
(Туве Янссон)
(ну а ****... типа есть гёрлфренд, фрекен Снорк - но при этом какая-то слишком крепкая мужская дружба со Снусмумриком... Точно бисексуал, инфа 146%!)
так и до Кроля с Пятаком ( голосом Ии Савиной) и Пухом ( голосом Евгения Леонова) додолбаются )))))
(...вже почав уявляти особливості сексу мумі-троллів... а також Мумі-тролля та фрекен Снорк... так і до хемуль-порно доуявлятися можна )
Счастья народов надёжный оплот!
Мерзавцы.
Где так вольно,дышит человек
Песня о России- Игорь Тальков https://youtu.be/_DcURfuGJFw
Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после скандала с привлечением школьников к учениям силовиков по разгону митингов.
Ранее в МВД заявляли, что девятиклассники были привлечены к "тактико-строевым занятиям" по согласованию с администрацией школы лишь в качестве статистов. Действия правонарушителей "имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде", а все школьники якобы "находились на заднем плане под контролем педагогов", и ни один из них не пострадал.
Один ученик рассказал, что полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы: его самого "очень жестко положили", "свернули и ткнули лицом в снег". "Других кинули через бедро, многих кидали через бедро, и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове", - рассказал школьник. Он подтвердил, что учеников не предупредили об учениях, а после уроков директор просто поставил подростков перед фактом.
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
- Он сказал, негодяй, что ранен в боях, - рыдала барышня.
- Лжёт, - непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. - Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… - Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
- Я отравлюсь, - плакала барышня, - в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день ананасы… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…
- Ну, ну, ну, - психика добрая… «От Севильи до Гренады», - бормотал Филипп Филиппович, - нужно перетерпеть - вы ещё так молоды…
...як бачимо з реакції ТПшки, Шаріков таки встиг її сексом трахнути. З відповідними біологічними наслідками через 9 місяців...
У перших класах музичних шкіл обов'язковим твором (для фортепіано) була мелодія пісні Дунаєвського "Дальняя сторожка". Без слів. А слова були дуже "ідейні" у стилі тих часів.
Як дідок-"обходчик" кинувся з молотком на диверсантів, псували колію. Дідка трохи порізали ножем, проте потім дали урядову нагороду.
У 60-х в Артеку дітки співали інший хіт - "Коричневая пуговка".
Міг би розповісти ще кілька приколів на цю тему, але це буде відвертим офтопом.