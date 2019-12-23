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Все про:Інститут нацпам'яті (139) декомунізація (267) Дробович (5)

 Дробович назвав декомунізацію пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті в 2020 році. ВIДЕО

Нещодавно обраний керівник Інституту нацпам'яті Антон Дробович назвав пріоритети роботи у 2020 році. Одне з основних місць серед них посідає декомунізація.

Про це він сказав під час пресконференції 23 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"У січні-лютому буде кілька стратегічних сесій і зміниться склад колегії при інституті нацпам'яті - тоді представлять більш детальну стратегію", - пояснив він.

Дробович зазначає, що інститут продовжить роботу з декомунізацією, виконуючи відповідні закони України. Зокрема, це стосується пов'язаних з комуністичним режимом назв у публічному просторі.

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Також передбачається створення архіву репресивних органів. Новий керівник Інституту нацпам'яті зазначає, що це - "величезна частина роботи з декомунізації". За його словами, у 2020 році на це виділять понад 50 мільйонів гривень, орієнтовна вартість усього архіву - приблизно 550 мільйонів гривень.

"Наразі є виділене приміщення близько 10 тисяч квадратних, згодом його збільшать до 19 тисяч. Це буде, напевно, найбільший відкритий архів документів репресивних органів у Європі", – сказав Дробович.

Він також акцентував увагу на посиленні роботи з навчальними закладами. Зокрема, це стосується університетів і шкіл. У співпраці з Міносвіти Інститут нацпам'яті має намір працювати над створенням методичних матеріалів, засобів наочності, інфографіки, відеоконтенту, які "невикривлено і чітко розповідатимуть про логіку декомунізації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166884
 
   
 Топ коментарі
 
Знищення національної самоідентичності українців - головна мета зєбільського призначенця. Якщо вже не на ідіші, то бодай розмовляє народ по рюськи.
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Глава института нацпамяти заявил, что памятник Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации ...может поставить ещё в центре Киева памятник московскому Царю Петру 1? Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 6980 , чтобы подчеркнуть что Россия не Московия
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Этот малорос и декомунизация...это не совместимо...
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Ну, и стоило ли лить слёзы по Вятровичу, если продолжатель его дела занимается работой как и положено?
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Знищення національної самоідентичності українців - головна мета зєбільського призначенця. Якщо вже не на ідіші, то бодай розмовляє народ по рюськи.
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А ти хотів, щоб він почав з «Прєступлєній украінскіх націоналістов» ?
Нє?
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Хреново конспектировал вказивки Зе? Тот просил деукраинизацию!
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Для зєбілів найстрашніше -Бандеризація України. А розправлятися із застиглим політичним трупом - комуняцькою ідеологією якраз їм по плечу.
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Глава института нацпамяти заявил, что памятник Ватутину в Киеве не будут сносить в рамках декоммунизации ...может поставить ещё в центре Киева памятник московскому Царю Петру 1? Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 6980 , чтобы подчеркнуть что Россия не Московия
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Його залишать через те ,що положив сотніі тисяч українців , кинувши їх беззбройними на нацистські кулемети при переправі Дніпра . Ця влада ненавидить українців ще більше ніж попередня.
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..снести его нафиг бульдозером и отправить бугримский плацдарм форсировать к Рождеству. Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 8434 .
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Этот малорос и декомунизация...это не совместимо...
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Был такой институт, боролся с наследием царизма.
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А вот интересно, ти есть во Франции институт по борьбе с Наполеоновским наследием?
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Украинцы назвали обмен пленных моряков событием года, выборы президента - на втором месте.. я помню как 13 лет назад делали опрос в Украине,кто из украинцев самый самый, на первом месте был Амосов,на втором Сталин и на третьем Богдан Хмельницкий... вот такой винегрет и сейчас в нашем украинском обществе...потому имеем .что имеем Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году - Цензор.НЕТ 7803
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Коммунизм - зло. Похлеще фашизма. Лицемерное,коварное и подлое зло. Под маской доброты.
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Капитализм и Феодализм - это смерть и деградация, что показали 30 лет недонезависимости недогосударства Украина.
Социализм - это жизнь, это прогресс, это развитие.
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Так говорив Голова Соціалістичної Партії України Ківа?
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Чушь полная. Ты не бери украинский и кацапский капитализм. - Это на деле бандитский дерибан бывших коммунистов и комсомольцев. Которые стали олигархами и тормозят развитие прогресса ради предотвращения капиталлистической конкуренции. Ты посмотри как в США и на Западе живут. Там нет бедности.Не говоря уже о нищите как у нас.
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А я давно говорила, что памятник ленину в Киеве надо было сохранить.

Физиономию чуть подправить, бороду там, и был бы наш Кобзар.
А щорса переделать на Петлюру.
Читала, где-то карла марла уже на на Христо Ботева перделали.
Во как надо декоммунизировать
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Поки таки як кернес і труханов працюють мерами ні про яку декомунізацію не може бути й мови.
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Тільки завдяки Леніну і Сталіну існує ******* недодержава Україна - уламки Великої УРСР.
А що ваш Бандера збудував?
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А Ізраїль своїм існуванням має Гітлеру дякувати?
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Тепер хохли і їх діти , будуть досконало вивчати Холокост і писати конспекти .
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Комунізму в Україні не було. В Україні був і все ще є Русскій Міръ. А Русскій Міръ - це Русскій Язикъ. Тому не декомунізація, а дерусифікація. Бо саме русифікація перетворила 73% українців на самі знаєте що. Про десятки мільйонів вбитими русифікаторами українців я вже й не говорю.
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопаем любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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Главное выделить деньги, а патриотизм придет само собой.
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А нельзя ли с коммунизмом бороться на общественных началах и в свободное от основной работы время?
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Тех кто борется с коммунизмом на общественных началах и тем более в свободное от работы время или убивают или садят в тюрьму.
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Глава украинского института национальной памяти Дробович - это уже совсем не смешно.
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Трепач он ! Делает одно, а говорит другое. Он ещё с памятником Ватутину не может разобраться. Типа Ватутин не коммунист и памятник декоммунизации не подлежит.
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