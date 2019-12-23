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 "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Майбутній заступник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського Андрій Смирнов 19 липня 2019 року розповів главі Держбюро розслідувань Роману Трубі, як "відбілюватиме" обвинуваченого у фінансуванні терористів "ЛДНР" колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та Андрія Смирнова, який на момент запису очолював адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office, опублікованого на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене важливий суд у понеділок щодо Єфремова", - Смирнов

"Президент змінився, чого його (Єфремова. - Ред.) так довго тримають?" - Труба

Смирнов повідомив, що проти Єфремова, на відміну від ексмера Слов'янська Нелі Штепи, нібито немає доказів, що він терорист або сепаратист.

"Луценко ходить, бл#ть, і розповідає всім, що він терорист, сепаратист. А якщо стосовно Штепи були питання. Вони реально були, де ця Штапа дурна бігала з прапором російським. Ви мені щодо Єфремова покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує. Нічого немає... Нам треба зараз змінити запобіжний із поправкою на рішення Конституційного, яку прибрали 176-ю статтю, на безальтернативність. Змінити запобіжний захід. І далі суд на раз-два-три щодо нього зробить "виправдос" - там іншого варіанта немає", - заявив Смирнов.

"Це принципово. Прокурори мають сидіти за таку х#йню. Вони мають аналогічно сісти, бл#дь, і посидіти. Нехай пів року - рік, бл#дь, вони мусять відчути, що це таке", - Труба.

Згідно з інформацією, Андрій Смирнов у 2017 році створив адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office. Одним із клієнтів Смирнова був Олександр Єфремов - колишній глава фракції Партії регіонів, якого обвинувачували в державній зраді. Судовий розгляд у цій справі тривав три роки. Смирнов неодноразово критикував роботу правоохоронних органів і стверджував, що справа політично мотивована.

Після наведеної вище розмови, яка відбулася 19 липня 2019 року, через 3 дні - 22 липня - суд звільнив Єфремова з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт і замінив його особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт, у якому звинувачує його в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО м. Старобільська Луганської області.

Зауважмо, що Андрій Смирнов - був депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "УКРОП", здобув популярність як один з основних адвокатів, які захищали Геннадія Корбана в 2015-16 роках. Сьомого серпня Смирнов став членом робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції в Комісії з питань правової реформи. А 10 вересня президент призначив його заступником керівника свого Офісу Андрія Богдана. Наближений до Андрія Богдана, і його призначення в ОП не викликало здивування. Перше інтерв'ю на новій посаді він дав "Цензор.НЕТ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166840
 
 
 Топ коментарі
 
Как "прекрасен" этот зеленый мир "патриотов".... "Президент сменился, почему его так долго держат?" - Труба и Смирнов обсуждают дело Ефремова, за три дня до освобождения экс-регионала из-под стражи - Цензор.НЕТ 9743
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Нова влада випускає з СІЗО тварюку, яка відкито заявляла "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито"
P.S. Чи це можна назвати владою? Вороги!
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Нова влада еще не расстреляла Турчинова и Яценюка которые заявляли что сдача Крыма это мелочь по сравнению с геополитическими задачами Майдана и Крым сдали. Вот это плохо! Сколько же богатств в Крыму - дворцов, заводов, сколько вложено денег Украины в Крым, что так профинансировали Крымом Россию Турчинов, Яценюк и кампания! На йолку их!
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лахта, что-то никто не видел тебя в марте 2014 с автоматом - защищающим Крым..
или у тебя тогда были более важные делала - ты бегало с аквафрешем?))
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Таки да - те проплаченные толпы что ногой в голову бьют молоденьких хлопцев в касках, почему они не на фронте??? А я по возрасту не прохожу уже.
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еще раз, зебил - ты почему Крым не спас? никто не видел тебя в марте 2014 с автоматом - защищающим Крым..или у тебя тогда были более важные делала - ты бегало с аквафрешем?)) "в возрасте" "Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти - Цензор.НЕТ 5709
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"Это принципиально. "Труба" должен сидеть за такую х#йню. Они должны аналогично сесть, бл#дь, и посидеть. Пускай полгода - год, бл#дь, он должен почувствовать, что это такое"
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Бусинка-Вошьдь - надежда и опора всех ПРасов и подхйловников..
зебилы, вы наделали в ЭТО вместе
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ЗЕ - не наркоман.
ЗЕ - не марионетка Коломойского.
ЗЕ - не ватник...

И шо от этого молитвенника зебилов осталось на сегодня?
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1. Как эта Труба попала на должность главы ГБР?
2. Когда примут закон, который позволит эту мразь убрать?
3. Смирнова уже уволили?
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