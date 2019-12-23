 "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
Труба: Добре, а "курва" хто?
Смирнов: Це там сучка САПівська.
Труба: Ви що, з нею не можете розібратися?
Смирнов: Ми все можемо. Ми ж не хочемо просто. Ми ж не хочемо просто. А навіщо просто, Ром? Вона ходить під Грановського (екснардеп від БПП), бл#дь, співпрацює з ним, і третій рік стриже нападки на всіх.
Труба: А Назар з Гранеком не працював?
Смирнов: Дивись, я тільки що розмовляв з ... Дивіться ходили думки, що працював.