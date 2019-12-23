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 "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов обговорює з директором ДБР Романом Трубою помсту слідчому Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

Труба: Добре, а "курва" хто?

Смирнов: Це там сучка САПівська.

Труба: Ви що, з нею не можете розібратися?

Смирнов: Ми все можемо. Ми ж не хочемо просто. Ми ж не хочемо просто. А навіщо просто, Ром? Вона ходить під Грановського (екснардеп від БПП), бл#дь, співпрацює з ним, і третій рік стриже нападки на всіх.

Труба: А Назар з Гранеком не працював?

Смирнов: Дивись, я тільки що розмовляв з ... Дивіться ходили думки, що працював.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166839
 
 
 Топ коментарі
 
ЕСЛИ ТАКАЯ ДИЧ ПРОДОЛЖИТСЯ А НАМ БУДУТ ДАЛЬШЕ ВТИРАТЬ ЧТО ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И ОН НЕПРИЧЕМ, ТО БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ, ТАМ ПУЙЛО 20 ЛЕТ СИДИТ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ В КУРСЕ
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ЗЕленые клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ проклиная сою в шоколаде "рошен"
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Какие же они все негодяи! Зебилы, что скажете? Или опять Порошенко виноват? "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП - Цензор.НЕТ 1553
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соєта це фуфло хаває.
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ЗЕленые клоЗЕтные мухи сидят на навоЗЕ проклиная сою в шоколаде "рошен"
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О два садомита обсуждают сучек маладца.. сами в концы с концами свести не могут а обсуждают иною структуру контактов......
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Соя хавает чоколад, а вот эта вся фигня - ежедневное меню для нарида от слуг нарида
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КОШМАР,до чего зеленая ПАДАЛЬ страну довело !!!!!!!
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Горохові вимагають мультиків, без мультиків - ніяк...😁
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Боюсь навіть подумати, що ви своїм дітям замість шоколаду купуєте. 😮
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ЕСЛИ ТАКАЯ ДИЧ ПРОДОЛЖИТСЯ А НАМ БУДУТ ДАЛЬШЕ ВТИРАТЬ ЧТО ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И ОН НЕПРИЧЕМ, ТО БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ, ТАМ ПУЙЛО 20 ЛЕТ СИДИТ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ И НЕ В КУРСЕ
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Какие же они все негодяи! Зебилы, что скажете? Или опять Порошенко виноват? "Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП - Цензор.НЕТ 1553
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Виноват!!! Хоть я и голосовал за НЕГО! С его КРЕДИТОМ ДОВЕРИЯ на то время! Если б пару-тройку винторЫго-краснорылых публично при-.... (и далее - потексту), если бы КУЛЬТ защитника отечества был возведен в ранг АБСОЛЮТА, еслиб АЛКАШ со стажем не сел в кресло ПЬО-КуЬОЙА, то 73% не было бы НИКОГДА.
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Якби для вас Україна не дорівнювала холодильнику, 735 не було би ніколи. Усе решта - демагогія.
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не по адресу = читайте - внимательнее. Та шмаркля, что пришла - позорище! Но почему!? И при чем тут "холодильник"!? А то, ошибок Петро наделал МНОГО - так вот и следствие этого всего.
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А то, ошибок Петро наделал МНОГО, так, але вибір був не між помилками Пеці, а між існуванням України і Зебільним наркоманом.
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Интересные выводы можно сделать: значит, мужика- Чауса они таки %бать желают, при этом- немедленно! А вот об этой бабе- иное мнение и меры иные. Может быть это именно потому, что она таки - женщина?! А им женщины неинтересны?! А шо, не так?! "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП - Цензор.НЕТ 8544
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Самое обидное, что разговаривают не действительно 2 АВТОРИТЕТА, но исключительно 2 низкосортных доморощенных прыщавых дрыща, "косяЩИХ под смотряЩИХ" и от этого их напускная "та-та-та-блато-та" слушается еще более поносно! На таких и пули жалко... Вздернуть на березе! "Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП - Цензор.НЕТ 9264
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какая-то мафия из каких-то псевдо независимых органов, которые тупо жируют и топят друг друга за деньги налогоплательщиков..., правда этим самым налогоплательщикам, чтоб не заскучали, иногда показываю "кино" или дают послушать "радиоспектакль", про то, как кто-то с кем то должен разобраться..., нахрена это треш вообще..., разогнать, пока не забетонировались и собрать заново...
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Опять истерика у поросят..... Вот не поймет никак порохобот, что это не порох виноват и не зеля...это блдь мы такие. Мы на 90% коррумпированные и это факт. Может хватит на кого-то пенять?
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