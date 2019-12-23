 "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Відповідні аудіозаписи опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
"З розмови зрозуміло, що Смирнов - куратор правоохоронних органів. Смирнов зустрічається не тільки з Трубою, але і з Холодницьким і Рябошапкою і контактує з утікачем Онищенком", - йдеться в повідомленні.
Смирнов розповідає, що у нього є контакт з Чаусом. Від імені "Андрія" (Богдана), про що сам говорить, дає Трубі вказівки, як діяти в справі судді Чауса: його потрібно "оточити страхом невідворотності покарання", допитуючи дружину, матір і адвоката.
"Його треба зараз #бати", - формулює Смирнов головне завдання трубі. Допитати також треба Шевцова.
Смирнов і Труба незадоволені, що НАБУ відкрило справу щодо Чауса того ж дня, що і ДБР.
"Бл#ть, цей Артем, бл#ть" - формулює своє ставлення до Ситника Труба.
Цікаво, що Смирнов сам переписується з Чаусом і заманює його в Київ. В кінці Труба і Смирнов домовляються "закручувати справу" з понеділка.
Труба: Приїжджай і будемо відразу закручувати.
Смирнов: По місцю будемо закручувати? Чи Київ територіально?
Труба: Ні, я тут зареєструвався.
Смирнов: Ти зробиш поправку, що це "баришня".
Труба: Ні, це мій підрозділ.
Смирнов: Добре.
Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Чауса в отриманні хабара в $ 150 тисяч. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння.
Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.
З 11 листопада 2016 суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію судді Чауса в Украіну.
Смирнов и Портнов друзья-товарищи.
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2019/10/17/Screenshot_32.png
вот что бесит...
пришли к власти выродки потомков с НКВД - Шефиры, Зеленские и тд...
Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом. От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, дает Трубе указания как действовать в деле судьи Чауса: его нужно "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.Источник: https://censor.net.ua/n3166836
БИДЛО.
Вони не лише не інтелектуали, вони просто тупі.
Один из них рассказал о том, что Смирнов угрожал ему.
ПреЗедент ответил: "Ну и что? это же было до того, как он был назначен в офис преЗедента...."
Roman Ratushnyy
Сходив на зустріч з Володимир Зеленський.
По Протасовому яру президент в курсі і без мене.
Відчуття що держава за мене впрягатиметься в протистоянні з дніпровським уркаганом Корбаном у мене не з'явилось.
По Андрію Смирнову, який мені погрожував на нашій зустрічі (https://cutt.ly/Te8TQHI):
- Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж.
- Так, але судячи з плівок з кабінету Труби Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана.
- Ну погрожував же він до призначення.
Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз (Rouslan Riaboshapka, превіт, заява від 7-го жовтня). В жодному разі не хочу потурбувати ваш затишний мєждусобойчік. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в нєвєдєнії колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники).
p.s.
Насправді успіхів в Нормандії. Бо ні Протасів яр, ні фінансові амбіції Корбана і ваших помічників, не матимуть жодного сенсу якщо не буде України. І нехай краще буде Україна в якій з кожною зміною влади наближена фінансово-промислова група хоче відтяпати свій її шматок, ніж не буде України ніякої. Тому успіхів. Без сарказму.
Руководитель ГБР Роман Труба и судья Печерского района столицы Олег Белоцерковец постоянно посещают элитные бордели Киева.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист и телеведущий Тарас Березовец.
"На аудиозаписях Романа Трубы всплыло, что он и судья Печерского суда Олег Белоцерковец являются постоянными клиентами элитных борделей Киева. Соответствующая информация была обнародована активистом Юрием Гудыменко", - говорится в посте Березовца.
Напомним, что в программе "Сокира-шоу" провели расследование в отношении судьи Печерского района Киева Олега Белоцерковца и главы ГБР Романа Трубы. Журналисты уверяют, что имеют доказательства того, что руководитель ГБР и судья Белоцерковский пользуются услугами секс-работниц в борделях. "Так сложилось, что бордели в Украине" крышуют "правоохранительные органы" (цитата из шоу, - ред.).
По информации журналистов, судья Белоцерковец имел контакт с различными борделями около трехсот раз. "Любимой девушкой судьи является девушка с псевдонимом Камалия, с которой Белоцерковский контактировал 114 раз. При том, что 18 лет этой девушке исполнилось лишь в сентябре текущего года", - сообщают в шоу.
То есть судья, который должен совершать правосудие и соблюдать Букву Закона, регулярно посещал запрещенные заведения и имел отношения с несовершеннолетним лицом.
Еще один фигурант нового секс-скандала - руководитель ГБР Роман Труба. По информации журналистов, в июле Роман Труба был клиентом борделя "Белочки-клуб". Того самого, куда наведывается заместитель председателя Печерского суда. Киева Белоцерковец.
сложности перевода яндексом.
как Зе обещал!
не тільки схожі, а і такими.
У твоего преза требуют не работать от силовиков, а дела фабриковать. Вроде ж это очевидно
Пусть даже они об этом говорят не совсем корректно.
У нас был целый президент, который говорил:"Каких тебе, ***.., реформ еще не хватает?".
Но всяких там Ксений, Лер и прочих такой лексикон не корежил.
Не его ни охрана виненка вывозила в Молдову?