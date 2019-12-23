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 Політика України
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Все про:Ситник (537) Чаус (88) Труба (230) Смирнов Андрій (10)

 "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Заступник глави Офісу Президента Андрій Смирнов вкотре приїжджає до Директора ДБР Романа Труби і ставить завдання від "Андрія" (Богдана). У розмові він також називає його "тезкою".

Відповідні аудіозаписи опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

"З розмови зрозуміло, що Смирнов - куратор правоохоронних органів. Смирнов зустрічається не тільки з Трубою, але і з Холодницьким і Рябошапкою і контактує з утікачем Онищенком", - йдеться в повідомленні.

Смирнов розповідає, що у нього є контакт з Чаусом. Від імені "Андрія" (Богдана), про що сам говорить, дає Трубі вказівки, як діяти в справі судді Чауса: його потрібно "оточити страхом невідворотності покарання", допитуючи дружину, матір і адвоката.

"Його треба зараз #бати", - формулює Смирнов головне завдання трубі. Допитати також треба Шевцова.

Смирнов і Труба незадоволені, що НАБУ відкрило справу щодо Чауса того ж дня, що і ДБР.

"Бл#ть, цей Артем, бл#ть" - формулює своє ставлення до Ситника Труба.

Цікаво, що Смирнов сам переписується з Чаусом і заманює його в Київ. В кінці Труба і Смирнов домовляються "закручувати справу" з понеділка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Труба: Приїжджай і будемо відразу закручувати.

Смирнов: По місцю будемо закручувати? Чи Київ територіально?

Труба: Ні, я тут зареєструвався.

Смирнов: Ти зробиш поправку, що це "баришня".

Труба: Ні, це мій підрозділ.

Смирнов: Добре.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Чауса в отриманні хабара в $ 150 тисяч. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію судді Чауса в Украіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166836
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленое стадо во всей своей красе...
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ПреЗедент обсажен рыгами со всех сторон.
Смирнов и Портнов друзья-товарищи.

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ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ВЫЛАЗИТЬ ИЗ БАРЫЖНОГО ДЕРЬМА И СТРОИТЬ СТРАНУ кто то на сайте цензор ПЫТАЕТСЯ НАС РАЗВЕСТИ как наперсточники
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Твоїм глистам краще не стало, але це тимчасово, просто треба трохи потерпіти, стане просто нестерпно.
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Вопрос в другом, зачем было создавать и кормить столько структур, которые сидят на поводке. Помимо прочего у них зарплаты далеко не по 30 000 грн.
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Люди, как люди, такие же, как соя.
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очевидно, что понял он это уже после выборов "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 5680
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Интересно смотреть как петеботы верят слитым "переговорам" на анонимном телеграмм-канале, но не верят записям прослушки, полученным в результате следствия по Шеремету.
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поверить записям разговоров по Шеремету конечно можно, но как свое зрение обмануть? если я вижу что на камерах мужик с бабой одного роста, а в реале у них разница сантиметров 10, как мне это развидеть? убеждать себя , что это такой ракурс, как будто до этого я таких ракурсов не видел?
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А уже обнародовали рост подозреваемых или провели следственный эксперимент на местности, или ты увидел обрезанное фото в фейсбуке где Кузьменко с непокрытой головой чуть нагнулась чтобы обнять Антоненко (почти незнакомого ей человека, ага) и сравнение с записью видео где женщина в обуви, головном уборе и капюшоне?
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а чтош твоя зелень никак не опровергнет эти записи? Кстати на записях трубу прорвало четкие уголовные дела. Чтош никто из зелени не реагирует? Когда Беню за 5 млрд посодют?
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ПреЗедент обсажен рыгами со всех сторон.
Смирнов и Портнов друзья-товарищи.

https://bykvu.com/wp-content/uploads/2019/10/17/Screenshot_32.png
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Пока - да, но скоро это будет "Камера смотрит в мир"! Верной дорогой идем навстречу мордеру! Поспишай-ТЕ! "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 5451
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этого беглого судью мне не жалко...
вот что бесит...
пришли к власти выродки потомков с НКВД - Шефиры, Зеленские и тд...

Смирнов рассказывает, что у него есть контакт с Чаусом. От имени "Андрея" (Богдана), о чем сам говорит, дает Трубе указания как действовать в деле судьи Чауса: его нужно "окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката.Источник: https://censor.net.ua/n3166836
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В любой другой стране, к вечеру - они все сидели бы на скамьях! Но не в парках и паб-ах, а в "казенном доме"... "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 8405
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Послухаєш розмови оцих правоохоронців...
БИДЛО.
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Ксенія... Там по іншому не вийде. Відсоток інтелектуалів вкрай низький, а постійне перебування з криміналом на одній хвилі накладає свій відбиток. Слідчі трохи освіченіші, проте також постійно проскакує.
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Для чого тоді влаштовувати конкурси ? За якими критеріями їх обирали ?
Вони не лише не інтелектуали, вони просто тупі.
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Які конкурси?))) Хто повинен пройти, пройде (це на керівні посади), а внизу беруть всіх, хто приходить, вибір невеликий.
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Та да, не то что литературный слог волонтеров, активистов и патриотов вроде Пумы и Бучи.
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не, эти защищают Украину на передовой, им и не такое разрешено
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Помните преЗедент встречался с майдановцами?
Один из них рассказал о том, что Смирнов угрожал ему.
ПреЗедент ответил: "Ну и что? это же было до того, как он был назначен в офис преЗедента...."

Roman Ratushnyy

Сходив на зустріч з Володимир Зеленський.
По Протасовому яру президент в курсі і без мене.
Відчуття що держава за мене впрягатиметься в протистоянні з дніпровським уркаганом Корбаном у мене не з'явилось.
По Андрію Смирнову, який мені погрожував на нашій зустрічі (https://cutt.ly/Te8TQHI):
- Він погрожував? Ну він погрожував до призначення ж.
- Так, але судячи з плівок з кабінету Труби Смирнов вже після призначення курує інтереси Корбана.
- Ну погрожував же він до призначення.
Аудіо погроз Смирнова і матеріали, що підтверджують наявність конфлікту інтересів у вашого Офісу передам, як тільки порушать кримінальне провадження по факту погроз (Rouslan Riaboshapka, превіт, заява від 7-го жовтня). В жодному разі не хочу потурбувати ваш затишний мєждусобойчік. Головне не робіть потім здивований вигляд і не кажіть що вас тримали в нєвєдєнії колишні менеджери Корбана (вони ж ваші помічники).
p.s.
Насправді успіхів в Нормандії. Бо ні Протасів яр, ні фінансові амбіції Корбана і ваших помічників, не матимуть жодного сенсу якщо не буде України. І нехай краще буде Україна в якій з кожною зміною влади наближена фінансово-промислова група хоче відтяпати свій її шматок, ніж не буде України ніякої. Тому успіхів. Без сарказму.
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Хамство, мат, цинізм, тупість продажність-це характерна риса гопників тих хто прийшов до влади.
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З Колі Чауса "блазенята" вирішили зробить "показуху"... От тільки про одне забувають - якщо його доведуть до суду, то "будуть бідні" вони самі... Чаус - "гвинтик суддівської ОЗГ"... Якщо він "відкриє рот", бо сам "сідать" не захоче, то йому його швидко "закриють"... А Трубі і "блазенятам" буде остаточна "труба"...
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РУКОВОДИТЕЛЬ ГБР ТРУБА И СУДЬЯ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ПОСТОЯННО ПОСЕЩАЮТ ЭЛИТНЫЕ БОРДЕЛИ КИЕВА

"Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 6065

Руководитель ГБР Роман Труба и судья Печерского района столицы Олег Белоцерковец постоянно посещают элитные бордели Киева.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист и телеведущий Тарас Березовец.
"На аудиозаписях Романа Трубы всплыло, что он и судья Печерского суда Олег Белоцерковец являются постоянными клиентами элитных борделей Киева. Соответствующая информация была обнародована активистом Юрием Гудыменко", - говорится в посте Березовца.
Напомним, что в программе "Сокира-шоу" провели расследование в отношении судьи Печерского района Киева Олега Белоцерковца и главы ГБР Романа Трубы. Журналисты уверяют, что имеют доказательства того, что руководитель ГБР и судья Белоцерковский пользуются услугами секс-работниц в борделях. "Так сложилось, что бордели в Украине" крышуют "правоохранительные органы" (цитата из шоу, - ред.).
По информации журналистов, судья Белоцерковец имел контакт с различными борделями около трехсот раз. "Любимой девушкой судьи является девушка с псевдонимом Камалия, с которой Белоцерковский контактировал 114 раз. При том, что 18 лет этой девушке исполнилось лишь в сентябре текущего года", - сообщают в шоу.
То есть судья, который должен совершать правосудие и соблюдать Букву Закона, регулярно посещал запрещенные заведения и имел отношения с несовершеннолетним лицом.
Еще один фигурант нового секс-скандала - руководитель ГБР Роман Труба. По информации журналистов, в июле Роман Труба был клиентом борделя "Белочки-клуб". Того самого, куда наведывается заместитель председателя Печерского суда. Киева Белоцерковец.
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))) БОгдан Яременко спросил бы у них, а то все ищет и ищет))
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Смирнов и Труба недовольны, что дело по Чаусу тот же день, когда ГБР, открыло НАБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3166836 "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 4725
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"Смирнов і Труба незадоволені, що НАБУ відкрило справу щодо Чауса того ж дня, що і ДБР".
сложности перевода яндексом. "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса - Цензор.НЕТ 5041
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Японский журналист Нэнадо Матукаця в шоке ))
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Не власть, а прям какие-то маньяки сексуальные...
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все логично! время договорняков прошло! все независимые!
как Зе обещал!
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Качество записи на уровне. Может это сын Порошенка с Шойгу говорит ?
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Дешевий цирк на дроті,тупого,зеленого шапіто Не "лохів",продовжується.Скільки ще це бидло трубодурів,буде вести цей брудний,цинічний спектакль?Темріва все більше,і більше нависає над ціею "кампашкою брудних,веселих клоунів",яка зовсім нехотя опинилась у владі,і загралася в голоюородські ігри.Це ЖАХ!!!!
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Я так понял срузгая пороховня недовольна тем что у преза требуют от силовиков работать и садить воров ??? так же и до мальдивского мародера дойти может...
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просто ті силовики самі схожі на бандюків.
не тільки схожі, а і такими.
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так всегда было и всегда будет, во всех странах мира, невозможно остановить убийцу проповедуя ему любовь
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ниче ты не понял, избиратель зЭ. Тут уж природа виновата, к сожалению)
У твоего преза требуют не работать от силовиков, а дела фабриковать. Вроде ж это очевидно
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В нормальной стране Трубы и Смирновы давно уже давали бы показание сидя за решоткой.
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Если два силовика говорят между собой о том, что бандитов надо посадить в тюрьмы, то это нормально.
Пусть даже они об этом говорят не совсем корректно.
У нас был целый президент, который говорил:"Каких тебе, ***.., реформ еще не хватает?".
Но всяких там Ксений, Лер и прочих такой лексикон не корежил.
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ище один не шибко умный избиратель зЭ. Какой тебе замглавы ОП Андрей Смирнов "силовик"? Ты че, не видишь, что он "независимому" органу указания выдает??
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а почему чавес не в Украине? подскажите соевые.
Не его ни охрана виненка вывозила в Молдову?
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