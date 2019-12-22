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 Найманці РФ на Донбасі примушують до співпраці ув'язнених, які йдуть на обмін, - СБУ. ВIДЕО

Умовою обміну і переміщення ув'язнених на підконтрольну Україні територію є підписання зобов'язання про негласне співробітництво із так званими силовими структурами квазіреспублік.

Про це розповів один із етапованих засуджених, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

Чоловік перебував на непідконтрольній території Луганщини. Його примушували збирати інформацію про місця дислокації, склад і маршрути переміщення українських військових підрозділів та військової техніки.

"Усвідомлюючи можливі наслідки виконання наказу, відразу після прибуття чоловік звернувся в СБУ по правову допомогу. Він надав докладні свідчення про обставини свого вербування й отримане завдання", - йдеться в повідомленні.

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Він також повідомив, що для отримання згоди в'язнів, найманці РФ застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім сім'ям. "Засуджених утримують у жахливих умовах - в колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних із такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: ув'язнені будують бліндажі для бойовиків, риють окопи", - інформують в СБУ.

У Службі попереджають, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років. "Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не здійснювали на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166746
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую, але ваші поради не потрібні.
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Вибачте, але компромат, це явно не те, що можуть отримати від полоненого бійця. Людина під тиском може розповісти що завгодно, і це аж ні як не повинно розцінюватись як зрада, та судити за це не можна. Усе, що розкажуть під тиском, бійці, яких захопили у полон, не може розцінюватися, як щось таке, що може вплинути на їхню свободу, або відповідальність, після повернення. Це моя думка.
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Ти попутав, хлоп'ятко? Є терористи з лдрн, а є Герої з АТО. Перших потрібно знищувати, других - чествувати, як героїв. Прокацапськи окупанти - напівфашитські тварюки, а наші хлопці - це Герої. Утилізувати проросійську погань, навіть якщо вона "розкаялася", це обов'язок кожного українця.
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Усі українці побачили якою повернулася Надія Савченко, хоча вона такою була😏 Уявіть проблеми з тими полоненими, які повернуться.
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А навіщо виконувати якусь срану угоду з терористами? Підписав, повернувся і живи собі далі.
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Тому, що без компромату їх не відпустять.
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Вибачте, але компромат, це явно не те, що можуть отримати від полоненого бійця. Людина під тиском може розповісти що завгодно, і це аж ні як не повинно розцінюватись як зрада, та судити за це не можна. Усе, що розкажуть під тиском, бійці, яких захопили у полон, не може розцінюватися, як щось таке, що може вплинути на їхню свободу, або відповідальність, після повернення. Це моя думка.
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Так повинно бути, але що буде насправді скоро побачите.
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Пророк, чи що? Коли ***** здохне-скоро побачимо?
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Не пророк, але обмін полонених буде. Щодо смерті *****, то ви про це знаєте краще за мене. І не пишіть мені різне лайно.
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Тому потрібна психологічна підтримка бійця. Особливо це стосується бувших полонених.
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Да плювати на той компромат - одразу заяву в СБУ про все до чого змушували а потім нехай свій компромат собі у дупу зупхнуть.
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Поговори с родственниками "полонених".. Они тебе расскажут, с какими проблемами можешь столкнуться ТЫ, если ты только на "сантиметр" помешаешь НАШИМ ПАЦАНАМ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!
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Я заважаю? У все нормально з головою? До речі видаліть тепер моє запрошення до вас.
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Запрошення? Удали себя сам. И пусть, каждый украинец будет освобожден и обменян хоть на 300 российских уродов! Потому что у нас-каждый украинец на счету.
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Я не можу вас видалити, бо вас у мене нема. Щодо вашоі ідіотськоі пропозиціі міняти одного на 300 кацапів розповідайте тим, хто ризикуючи життям брав тих кацапів у полон. Більше з вами не розмовляю, бо ви неадекватний.
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Я адекватний, а у тебе, нажаль, немає родичів у полоні (((
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Тобто ти хотів, щоб моі родичі були в полоні. Хто ти після цього? Ти зрозумів, що ти лайно?
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Та, судячи з усього, Савченко "такою",була і до потрапляння в полон...Не може людина так кардинально зміниться... Просто з неї "зліпили" "Жанну д"Арк", і люди бачили не реальну людину, а образ, намальований "журнашлюхами"... До її полону я про неї не чув нічого, однак, відслідковував, за змоги, її поведінку у судових засіданнях і, мимоволі, порівнював з поведінкою їнших полонених. Ще тоді я казав знайомим:"В її поведінці "показуха" пре, "на публіку". "Щось там "не те".... "Гіменцем смердить...". Мені готові були деякі, очі видерти... Так воно і вийшло... І лише потім люди почули голоси тих, хто знав її безпосередньо - і однокурсників, і співслужбовців, і тих, з ким вона на Донбасі була... І що "дурна, як сало без хліба...", і що безпринципна, і що "країв небачить..." (в тому числі, і у чарці...).
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Про Савченко це все стало зрозумілим лише згодом. Спочатку ми вважали іі зухвалу поведінку в полоні героізмом, але потім побачили суть. Полон не є пргстою прогулянкою, а кацапські спецслужби вміють ламати людей. Тому після обміну таким людям треба кваліфіковано і довго помагати з адаптацією. Я не впевнений, що у нас з цим усе добре.
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до потрапляння в полон
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важка конструкція. І, взагалі, ти якись тяжкий - расслапся, оттянісь, поприкалуйся, утни якусь дурницю, наканєц
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Та куди мені до тебе... У мене розуму не вистачить придумувать такі дурниці, які у тебе "автоматично" народжуються...
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на пєрвих порах нужни усілія - застав себе
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Ти, спочатку, вживи "усілій", і вивчи, досконало, хоч одну мову - чи свою, "внутріМКАДовську", хоч українську... А то "бекаєш" якимсь "народноподібним суржиком", як "Паші Вєрєтєннікови", при "ходінні в народ"... З них ще тоді селяни сміялися, а я з тебе - зараз...
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ха бабки только большие, иначе хрен будут...и то далеко не все согласятся....
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Вони будуть працювати не за бабки, а вже знаходяться під тиском компромату.
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Ще раз, за яким таким компроматом? Люди, які працюють на ворога, не можуть робити це під тиском компромату! Може бути лише індивідуальний психологічний тиск, або гроші!
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Щось зрозуміли? От і подумайте який може бути тиск від росіян на цих людей.
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Не обов"язково компромат. Можуть погрожувати рідним, типу "у нас довгі руки".
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Або так може бути, але якась гидота від росіян буде.
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...да какой там компромат на пленного...фигня все это, со спутников номера на машинах видно, нафиг кацапью эта инфа от пленных...
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Ти попутав, хлоп'ятко? Є терористи з лдрн, а є Герої з АТО. Перших потрібно знищувати, других - чествувати, як героїв. Прокацапськи окупанти - напівфашитські тварюки, а наші хлопці - це Герої. Утилізувати проросійську погань, навіть якщо вона "розкаялася", це обов'язок кожного українця.
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Новина.Підозріліше,коли обміняний казатиме,що його НЕ вербували.
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Отож бо й воно - цей сєнцов якийсь не певний...
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Компромат? Да запросто. Заставили на камеру другого пленного застрелить. И всё.
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Так теж буває. Деякі тут не розуміють, що полон не прогулянка.
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Є така поговірка---"лучше ужасный конец, чем ужас без конца".тому кожний вибірає свою долю сам. Можливо навіть понести в Україні якесь покарання, чим все подальше життя жити в смуті і зраді,а головне в постійному стресі.
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Такого не может быть! Украина и россия - братья!
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Тамбовський вовк тобі брат і товариш.а для УКРАЇНЦІВ це споконвічні поневолювачі і вороги..
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