 Найманці РФ на Донбасі примушують до співпраці ув'язнених, які йдуть на обмін, - СБУ. ВIДЕО

Про це розповів один із етапованих засуджених, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ.

Чоловік перебував на непідконтрольній території Луганщини. Його примушували збирати інформацію про місця дислокації, склад і маршрути переміщення українських військових підрозділів та військової техніки.

"Усвідомлюючи можливі наслідки виконання наказу, відразу після прибуття чоловік звернувся в СБУ по правову допомогу. Він надав докладні свідчення про обставини свого вербування й отримане завдання", - йдеться в повідомленні.

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Він також повідомив, що для отримання згоди в'язнів, найманці РФ застосовують залякування, шантаж, побиття, погрожують їхнім сім'ям. "Засуджених утримують у жахливих умовах - в колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних із такими тюремними порядками сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: ув'язнені будують бліндажі для бойовиків, риють окопи", - інформують в СБУ.

У Службі попереджають, що згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років. "Водночас від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які не здійснювали на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.