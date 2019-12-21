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Все про:Білорусь (850) інтеграція (22) протест (1037) Росія (14729)

 "Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб. ВIДЕО

Ян Гриб - 82-річний учасник акції протесту проти інтеграції Білорусі з Росією в Мінську - розповів, як готовий захищати незалежність.

У коментарі Радыё Свабода" він радіє з приводу збільшення кількості учасників акції, передає Цензор.НЕТ.

"І хоча мені 82 роки, слава Богу, я стріляю ще дуже добре. Нехай росіяни і всі лукашисти знають про це", - підкреслив учасник протестів.

Нагадаємо, 20 грудня близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Раніше того ж д за результатами переговорів у Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166739
 
   
 Топ коментарі
 
Діда жалко, але 73% бидла що тут, що там і бидлу аби сіно в яслах було.
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Респект.

Вільно розмовляє рідною мовою.
Поки такі діди є, ніякі лукашенки не знищать Білорусь.
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Фошизд? Ультранаціоналіст? Ні. Просто звичайний патріот.
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Я цього не помітив. Це "помітили" пришиблені соєві підсвинки?
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Разве что видел Кива своими вырячеными зеньками и рассказал подслеповатым педролюбам.
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Ні, по очах видно, що це скажений ПЕС і місце йому саме в собачій буді Петрушки.
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Хоть будет кому-то оборзевших неукраинцев из монобольшинства ( конкретно г-на Сольского) пугать! И то хорошо! С шакалами жить - по волчьи выть!
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Сейчас на всех патриотов вешают ярлык "порохобот", немножко с фашиками, нациками попустились москали.
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Респект.

Вільно розмовляє рідною мовою.
Поки такі діди є, ніякі лукашенки не знищать Білорусь.
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Білоруси народ цивілізований, але кагаснік Лука, таки веде до того, шо у них зірве різьбу....
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Говорят на митинге за интеграцию раши и Белоруссии собрались одни журналисты. Больше никого.
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А бєларуське КДБ стріляє краще, ніж Гриб😏 Чи є у Бєларусі незалежність?
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Тьфу ты, опять твои допысы дурнувати.. "Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб - Цензор.НЕТ 643
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Їхнє КДБ це ФСБешні "краснопагоннікі"
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Та тебе самому на том свете прогулы ставят. Стрелок.
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Редакторы, вы знаете что ваши видосы можно смотреть только зареганным в ФБ? А в Фейсбук просто невозможно зарегистрироваться из-за их патологической паранойи.
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Там не паранойя.

Цукер просто витягує максимум інформації про користувача, а потім продає її.
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Иногда каким нибудь чудом регистрируешься, чтобы смотреть другие страницы, ничего не пишешь. Но через пару дней аккаунт блокируют из-за "подозрительных действий". Потом пишешь, номер телефона, посылаешь фото, через пару дней сообщают что "ваш аккаунт заблокирован". У них вообще крыша поехала.
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Зайшов в анонімному перегляді, відео робе без входів будь куди і куків.
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Зевалада, игде закон про резервную Армию?
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Діда жалко, але 73% бидла що тут, що там і бидлу аби сіно в яслах було.
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Це дпрості люди. А от хто дійсно творить чорні справи, так це проплачені журналісти.

Недаром на Нюрнбергському Трибуналі, стратили одного головних журналістів Гітлерівської Німеччини Юліуса Штрайхера.
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эти простые люди привели к тому что погибаот не простые а настоящие украинцы..
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Дідо молодець, а 8% стецьки гуляють лісом. І можуть там скавчати.
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- Ребята, спокойно. У нас нет к вам претензий (с)
"Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб - Цензор.НЕТ 6354
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Та хоть один бульбо-бандерiвець знайшовся, та й це вже добре:
"Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб - Цензор.НЕТ 5668






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А дед в курсе, что Европа и США обложили Беларусь санкциями?
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Этот "режим" народ Белруси на следующий год опять выберет Луку - Президентом!
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Правильный Дед,точно знает,что надо отстреливать кацапов сразу вместе с местными идиотами .
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В Украине их тоже немало Еще и берут смешные псевдонимы на 3 буквы
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Остались деды той закалки,моему отцу 83, и он всю жизнь ненавидел коммунистов и совок.
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стану рядом в минометном прикрытии.
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У меня с моим Батей -- разница, ровно в 30 лет.
...ему щас 10-й десяток, а мне 7-й. ...

...постреляли успешно, в своё, для каждого время... ...не без лишних дырок в шкуре, конечно -- но -- красиво жить не запретишь ...*)

Одного жалко -- за Совок воевали... ... обои... Отакэ...
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ВСЕМ 72 % "начальникам " своего слуги..
.
----- МОЖЕТЕ ПРИКАЗАТЬ своему слуги --- НЕ СДАВАТЬ за 2 млрд долларов -- = 12 млрд долларов .

ХОТЯ бы не здавать ..
.
,
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если бы белорусам довелось пройти через пять волн аферистов и мерзавцев вместо Бацьки посмотрел бы что дед говорил ))
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"Эхо России " Белоруссия получила от Китая «беспрецедентный» кредит
16 декабря, 2019 - 16:01
"Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб - Цензор.НЕТ 725Китай выделит Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (более 500 млн долларов). Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Шанхае - сообщил Министерство финансов Белоруссии. Средства выделит Шанхайский филиал Банка развития Китая.
Как говорится в сообщении, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга. Сделка в сообщении министерства финансов названа "беспрецедентной" и свидетельствующей о "новом уровне отношений" между Белоруссией и Китаем.​ Кредит предоставлен на пять лет - говорится в указе президента Белоруссии Александра Лукашенко о привлечении внешних средств.
Ещё летом сообщалось, что Минск начал переговоры с Китаем после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно нового кредита на 600 миллионов долларов. В министерстве финансов Белоруссии тогда заявили, что Минску не нужны "политические кредиты" от России.
Договорённость с Китаем достигнута на фоне тяжёлых переговоров между Минском и Москвой об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Белорусская экономика пострадала от так называемого "налогового маневра" в России, Россия остаётся крупнейшим кредитором Белоруссии. В то же время, белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны ради экономических выгод.
Переговоры Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря завершились без подписания каких-либо документов. Новая встреча намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Белорусская оппозиция опасается, что Россия "выкручивает руки" Лукашенко, заставляя его согласиться на углубление интеграции вплоть до полного подчинения Минска Москве.
Белоруссия в последние годы активно развивает сотрудничество с Китаем. Страны договорились о безвизовом режиме, Китай создаёт под Минском большой индустриальный парк, в котором, по оценкам, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.
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В Беларуси китайцев больше чем крыс, сейчас уже. Беларусы в ах..е от действий Бацьки.
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Справжній білоруський бандерівець!
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Такі справи... Пишуть, що в Білорусі, тільки 10 процентів населення вільно володіють рідною мовою. От вам і результат любові до Рашки.
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А наш Гриб ищет девок по фсб-шным сайтам.
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Как ему яйца в параше прищемили- с тех пор уже не ищет.
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пацан всего навсего девченку хотел склеить и попал под русню - урок на всю жизнь...
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зебанаты уже к ребенку, за то что он против зелупы выступил, придалбываются...
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Все правильно !
1- Білорусь - має таки оголосити , що вона національна білоруська республіка зі своєю мовою , історією - також набагато давнішою , ніж московія , та своїми традиціями .
2- Вирішення вектора розвитку - для Білорусії - европейське , і не за дешевий газ/нафту цей вектор змінювати .
3- Обєднуватися - ну так з історично - Литвою , Польшою , та навіть Україною ...)
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у беларусов своя голова на плечах и видимо тоже не совсем здоровая, глядя на выбиралово.
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ну так они же с русней братьянавек. на изгойной засрашке так же выбирают.
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На наших патриотов россияне говорят бендеравци, фашисты или нацисты, а был бы молодой сказали бы что гей, Соловьиный помет не *******.
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Сейчас на всех патриотов вешают ярлык "порохобот", немножко с фашиками, нациками попустились москали.
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Может лучше белорусам с Украиной объединиться, мова похожа на 90% и назвать страну Киевская Русь, сделать новый гимн, новый флаг (красно-черный или красно-бело-черный...)
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лукавый уже и пензионеров нанимает, чтобы дороже русне продаться.
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Из-за таких людей националистов везде считают придурками, у которых что-то в непорядке с головой.
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А зачем мне, украинцу, такая белорусия, которая в том же ООН постояно ставит палки в колеса моей стране. Пусть подохнет в обьятьях рашки!
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И как всегда это Радио Свобода. Разделяй и властвуй. Противников надо научить ненавидеть друг друга, себя, свое прошлое, свое настоящее, они всегда должны пребывать в кровопролитии и хаосе. Народ противника должен поверить что кругом одна коррупция, зло, что у страны нет будущего, они всегда должны быть подавлены унынием, всегда готовыми взорваться против себя. Топорные, прямолинейные но действенные инструменты.
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