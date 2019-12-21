 "Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб. ВIДЕО

У коментарі Радыё Свабода" він радіє з приводу збільшення кількості учасників акції, передає Цензор.НЕТ.
"І хоча мені 82 роки, слава Богу, я стріляю ще дуже добре. Нехай росіяни і всі лукашисти знають про це", - підкреслив учасник протестів.
Нагадаємо, 20 грудня близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.
Раніше того ж д за результатами переговорів у Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.
Вільно розмовляє рідною мовою.
Поки такі діди є, ніякі лукашенки не знищать Білорусь.
Цукер просто витягує максимум інформації про користувача, а потім продає її.
https://www.facebook.com/groups/387115514961694/
Недаром на Нюрнбергському Трибуналі, стратили одного головних журналістів Гітлерівської Німеччини Юліуса Штрайхера.
...ему щас 10-й десяток, а мне 7-й. ...
...постреляли успешно, в своё, для каждого время... ...не без лишних дырок в шкуре, конечно -- но -- красиво жить не запретишь ...*)
Одного жалко -- за Совок воевали... ... обои... Отакэ...
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----- МОЖЕТЕ ПРИКАЗАТЬ своему слуги --- НЕ СДАВАТЬ за 2 млрд долларов -- = 12 млрд долларов .
ХОТЯ бы не здавать ..
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16 декабря, 2019 - 16:01
Китай выделит Белоруссии срочный кредит на сумму 3,5 миллиарда юаней (более 500 млн долларов). Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Шанхае - сообщил Министерство финансов Белоруссии. Средства выделит Шанхайский филиал Банка развития Китая.
Как говорится в сообщении, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга. Сделка в сообщении министерства финансов названа "беспрецедентной" и свидетельствующей о "новом уровне отношений" между Белоруссией и Китаем. Кредит предоставлен на пять лет - говорится в указе президента Белоруссии Александра Лукашенко о привлечении внешних средств.
Ещё летом сообщалось, что Минск начал переговоры с Китаем после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно нового кредита на 600 миллионов долларов. В министерстве финансов Белоруссии тогда заявили, что Минску не нужны "политические кредиты" от России.
Договорённость с Китаем достигнута на фоне тяжёлых переговоров между Минском и Москвой об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Белорусская экономика пострадала от так называемого "налогового маневра" в России, Россия остаётся крупнейшим кредитором Белоруссии. В то же время, белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не готов поступиться суверенитетом страны ради экономических выгод.
Переговоры Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря завершились без подписания каких-либо документов. Новая встреча намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге. Белорусская оппозиция опасается, что Россия "выкручивает руки" Лукашенко, заставляя его согласиться на углубление интеграции вплоть до полного подчинения Минска Москве.
Белоруссия в последние годы активно развивает сотрудничество с Китаем. Страны договорились о безвизовом режиме, Китай создаёт под Минском большой индустриальный парк, в котором, по оценкам, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.
1- Білорусь - має таки оголосити , що вона національна білоруська республіка зі своєю мовою , історією - також набагато давнішою , ніж московія , та своїми традиціями .
2- Вирішення вектора розвитку - для Білорусії - европейське , і не за дешевий газ/нафту цей вектор змінювати .
3- Обєднуватися - ну так з історично - Литвою , Польшою , та навіть Україною ...)