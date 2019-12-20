 Підпал автомобіля співзасновниці "Батьки SOS" Парфьонової. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у верхньому правому кутку записі видно спалах вогню і руху людини.
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Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж
У Вінниці мотоцикліст протаранив автомобіль, який проїжджав перехрестя з порушенням ПДР. ВІДЕО камер спостереження
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Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем. ВІДЕО камер спостереження
+22
а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
+10
Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
+10
О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
Екіпажів?
А хто таких бере на роботу?
Дієслова ж пишуться через букву Ё. Наприклад: поджёг (що зробив?) папір.
(Писали б, як у оригіналі новини, тобто українською, і горя б не знали, у обох випадках буде підпал)
А туди їм писав, щоб вони перестали притримувати публікацію новин українською мовою, і публікувати новини, от на такому піджінрускамана йізикє...
хто там поруч живе ?
Вот и получила. При чём тут "батьки"....
https://youtu.be/ME72JvGbgwQ?t=45