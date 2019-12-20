 Підпал автомобіля співзасновниці "Батьки SOS" Парфьонової. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у верхньому правому кутку записі видно спалах вогню і руху людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж