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Все про:підпал (279) волонтери (546) активіст (219)

 Підпал автомобіля співзасновниці "Батьки SOS" Парфьонової. ВІДЕО камер спостереження

Співзасновниця "Батьки SOS" Олена Парфьонова опублікувала відеозапис камер відеоспостереження, які зафіксували момент підпалу її автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у верхньому правому кутку записі видно спалах вогню і руху людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співзасновниці "Батьки SOS" Парфьоновій вночі спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166624
 
 
 Топ коментарі
 
а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
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Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
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О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?

Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
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Интересно, а ведется реестр нападений на волонтеров? Количество раскрытых преступлений.
 показати весь коментар
 
 
а де наші експерти, які мілого узнают по паходкє?
 показати весь коментар
 
 
О. А походка, як у того хто палив машину невістки Гонтарєвої?

Шо там каже Британський учоний Ваня?
Чи вже не хоче зв'язуватись?
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А може напишете про випуск танків Оплот для Української Армії.
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А ти в курсі, скільки потрібно танків для Армії?
Екіпажів?
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Іменники з цим коренем пишуться через букву О, в тому числі слово «поджог».
Дієслова ж пишуться через букву Ё. Наприклад: поджёг (що зробив?) папір.
(Писали б, як у оригіналі новини, тобто українською, і горя б не знали, у обох випадках буде підпал)
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Та це чисто технічна підтримка Вашого тексту.
А туди їм писав, щоб вони перестали притримувати публікацію новин українською мовою, і публікувати новини, от на такому піджінрускамана йізикє...
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У тебе мабуть справді 'міцні знання', якщо сам такий нік надибав. А перше слово наче неповне, чи це відмінювання?
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Ну и что толку-то с того, что зафиксировала, а где и кто поджигатель???
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зараз по ході та рухам якогось втошника арештують.
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при наймні ясно, що чиїхсь рук діло, самозаймання відміняється.
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теж атовцю підіш'ють...
хто там поруч живе ?
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она ж юрист, может решила что-то не в чью пользу
Вот и получила. При чём тут "батьки"....
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ти не знаєш як учілок, директрис і батьківські комітети пучить, коли на них законом наїзжаєш і їм нікуди діватись окрім як йому слідувати? ото щоб закону не слідувати і надалі качати бабло з біомаси, ото і підпалили.
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бабло в учілок? а я гадаю, хто головний коррупціонер

https://youtu.be/ME72JvGbgwQ?t=45
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ну так ці дури, замість об"єднатися проти свавілля директриси, просто виконують її хотєлки під страхом звільнення і від незнання законів і своїх прав. раб"ьо звичайне. тому у них немає грошей, за то вони у банді по самі вуха.
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Зараз рюкзаков надасть інформацію і кольоровий ідійот прохрипить, що це справа рук Яроша!
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В этой голимой "группе" банят навечно за малейшее несогласие с позицией "сооснователей".Жаль, что только машину! ТАК ЇЙ І ТРЕБА!!!!!
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да, є така шиза у адмінів. але ти читай і мотай на вус не срачі, які ти своїми коментами розведеш у випадку залишення твого комента, а конкретні кроки, які радять робити у випадку, описаному у пості. чисто механічно. хто так робить,той перемагає. а тобі хочеться емоцій, а це совок. і куди він нас усіх привів, і так очевидно.
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