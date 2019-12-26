 СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 батальйону Сухаревський: З 2016 до 2018 року паперообіг в армії виріс у 7 разів. ВIДЕО

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

1:00 Реабілітація після поранення

1:51 Повернення в сектор "А" в складі київської "Альфи"

3:42 Як приховував поранення від дружини: "Сказав, що ліг із гемороєм"

05:20 - Про те, як вирішив йти вчитися в університет оборони й отримав у командування "складний батальйон"

8:10 - Формування колективу: "За перший день свого командування я через суд звільнив 18 мобілізованих бійців без права на УБД - за проблеми, які вони створювали в плані алкоголізму"

10:50 - "До кінця 2016 року у мене був практично сформований батальйон з робочою технікою"

13:40 - "В рамках, але ефективно" - про дії в сірій зоні, яка за Мінським угодами мала бути під контролем України

16:40 - За найскромнішими підрахунками, за 2-3 роки відсунули ворога від Маріуполя на 4 км

19:30 - "Як можна воювати і не просуватися?" - про те, чи мають сенс тактичні бої на фронті і чи потрібно нашій армії просуватися вперед

21:00 - Як Вадим Сухаревський проводить співбесіди

27:00 - Навіщо збирає нестандартних і складних людей

30:05 - Яка мотивація у людини йти служити в 503-й батальйон

35:38 - На рекламу доводиться витрачати свої гроші

38:30 - Про прибирання і запровадження порядку в місці дислокації: На жаль, поки не можемо залучати до цього окрему організацію

40:26 - Бюрократія в армії: Це чорна діра, з 2016 по 2018 документообіг виріс у 7 разів

43:15 - "За роки поліпшення армії ми зв'язали себе настільки, що позбавили командира важелів впливу на особовий склад - ні догану оголосити, ні премію виписати"

44:38 - Які книги читає Вадим Сухаревський

45:45 - Що потрібно зробити в армії, щоб якомога більше людей прагнули там себе реалізувати

47:20 - "Я в це свято вірю, але до цього потрібно докласти багато зусиль" - про те, чи можемо ми перемогти у війні з Росією

48:45 - Яка має бути зарплата у військовослужбовців: від 20 тисяч для солдата, 26-28 - у сержанта, від 40 - у командира роти

53:30 - Як ми можемо перемогти у війні з Росією

57:20 - Вадим Сухаревський про свою мотивацію зараз