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 Політика України
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 СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 батальйону Сухаревський: З 2016 до 2018 року паперообіг в армії виріс у 7 разів. ВIДЕО

Вадим Сухаревський - командир 503-го батальйону морської піхоти, в третій частині інтерв'ю розповів про те, як вирішив йти вчитися в університет оборони й отримав у командування "складний батальйон", як проводить співбесіди з контрактниками, про бюрократію в армії, чи мають сенс тактичні бої на фронті, а також як Україна може перемогти у війні з Росією.

Сьогодні Вадим Сухаревський - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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1:00 Реабілітація після поранення
1:51 Повернення в сектор "А" в складі київської "Альфи"
3:42 Як приховував поранення від дружини: "Сказав, що ліг із гемороєм"
05:20 - Про те, як вирішив йти вчитися в університет оборони й отримав у командування "складний батальйон"
8:10 - Формування колективу: "За перший день свого командування я через суд звільнив 18 мобілізованих бійців без права на УБД - за проблеми, які вони створювали в плані алкоголізму"
10:50 - "До кінця 2016 року у мене був практично сформований батальйон з робочою технікою"
13:40 - "В рамках, але ефективно" - про дії в сірій зоні, яка за Мінським угодами мала бути під контролем України
16:40 - За найскромнішими підрахунками, за 2-3 роки відсунули ворога від Маріуполя на 4 км
19:30 - "Як можна воювати і не просуватися?" - про те, чи мають сенс тактичні бої на фронті і чи потрібно нашій армії просуватися вперед
21:00 - Як Вадим Сухаревський проводить співбесіди
27:00 - Навіщо збирає нестандартних і складних людей
30:05 - Яка мотивація у людини йти служити в 503-й батальйон
35:38 - На рекламу доводиться витрачати свої гроші
38:30 - Про прибирання і запровадження порядку в місці дислокації: На жаль, поки не можемо залучати до цього окрему організацію
40:26 - Бюрократія в армії: Це чорна діра, з 2016 по 2018 документообіг виріс у 7 разів
43:15 - "За роки поліпшення армії ми зв'язали себе настільки, що позбавили командира важелів впливу на особовий склад - ні догану оголосити, ні премію виписати"
44:38 - Які книги читає Вадим Сухаревський
45:45 - Що потрібно зробити в армії, щоб якомога більше людей прагнули там себе реалізувати
47:20 - "Я в це свято вірю, але до цього потрібно докласти багато зусиль" - про те, чи можемо ми перемогти у війні з Росією
48:45 - Яка має бути зарплата у військовослужбовців: від 20 тисяч для солдата, 26-28 - у сержанта, від 40 - у командира роти
53:30 - Як ми можемо перемогти у війні з Росією
57:20 - Вадим Сухаревський про свою мотивацію зараз

Читайте на "Цензор.НЕТ": СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський про "дорогу життя" в Луганський аеропорт, битвах за Георгіївку, Лутугине та бої на кордоні з Росією. ВIДЕО

Дивіться першу частину інтерв'ю з комбатом Вадимом Сухаревським: "Перше питання від полоненого: "Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає". ВIДЕО

Вадим Сухаревський став першим офіцером ЗСУ, який наказав відкрити вогонь по російських найманцях, це сталося 13 квітня 2014 року у боях за визволення Слов'янська. Сухаревський відкрив вогонь всупереч наказу "не стріляти", який дав йому його командир бригади полковник Копачинський, і тим самим врятував співробітників СБУ, яких атакували терористи. Такі дії повністю в характері Сухаревського - це агресивний, самостійний і незалежний у судженнях командир, один з найкращих військових лідерів нової української армії. Вадим був поранений під Луганськом у серпні 2014-го, коли з групою бійців пішов у розвідку і зіткнувся з дозором російських десантників майже упритул. Сухаревський відстрілявся вдало, але його також зачепило осколком: його врятувала нагрудна бронеплита, яка прийняла в себе дві кулі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166611
 
   
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Це і є "потужна реформа" по стандартам НАТО ?
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Крадуть і списують,імітують роботу і процентують...Тому і писанини багата,бумага покриває все...І замість обмундирування,зброї,чобіт,техніки з"являться акти на списання і подібна паперова фігня...
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"С 16 по 18- вырос в 7 раз". Это имеется в виду, что в 19 Хомчак уже в 7 раз сократил? Или против начальства возражать нельзя? Мелочь, а негативное виечатление оставляет.
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Это значит, что порохоботы намного дебильнее зебилов.
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Вы, диванные эксперды, кто-то служил хоть в армии? Я не сомневаюсь, что вы, твари, не только не воевали с рашей, а даже толком не служили. Поэтому не звездите, уроды, про армию, а то побратимы некоторым рыло уже хотят начистить, знатокам НАТО и нашей армии. Вы , сволочи, послужите, а потом будете армию поливать грязью, зеленогнойные спыцыаглисты. Это ваша моника **** нелохсейчас в армии такое творит, что ни сказать ни описать словами. И хомчак брешет с бубочкой на каждом шагу. А паперова фигня в НАТО похлеще нашей!. И если украинская армия вам не нравиться- чемодан-вокзал-ростов, в чвк вагнер, сирийских абреков без бумаг мочить- или, что скорей, вас там мочить кремлевских ушлепков будут. А не киздите тут с диванов.
А командиру не нравятся бумаги, так ваш бубочка скоро договорится с ******, сдаст страну ему и будет командир писать в кпз уже, товарисчам из фсб
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компутеризация. а значит и картриджей для принтеров, и бомаги в 7 раз больше кому то удалось продать, и фельдьегерей по доставке е-мыла стало в 7 раз больше,.....
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