 Україна не вигадує нічого нового в Мінських угодах, - Пристайко. ВIДЕО

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив після переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
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"Коли ми говоримо про певну гнучкість Мінських домовленостей, ми не вигадуємо щось, чого не існує. Ми просто нагадуємо про те, що Мінські домовленості складаються з цілого комплексу документів… Не треба, нічого такого придумувати, …треба просто читати всі Мінські домовленості, які зафіксовані, в межах чого ми можемо знайти прогрес. Саме на цей прогрес, на цю гнучкість розраховуємо й ми, й наші німецькі партнери", - сказав Пристайко.
Ще перші домовленості від 2014 року, які передбачають такі речі, як створення безпекового коридору вздовж українсько-російського кордону під контролем ОБСЄ, нагадав він.
"Це і є та гнучкість, про яку забувають російські переговірники, сидячи за столом", - додав дипломат.
Маас зі свого боку зазначив, що західні партнери вимагають від обох сторін – Росії та України - "говорити про те, як можна наблизити позиції".
А вы только и можете, что сглатывать и унижаться.
Походу Марчук достучался до Пристайко.Марчук про це постiйно каже.Але москали,вже миротворчу миссию называют оккупационными войсками.Тобто для москалей,як,що в Домбабве зайдут миротворцы,то вже не миротворцы,а оккупация Домбабве иноземними вийськами.Оцените степень маразма москалей