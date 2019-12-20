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Все про:мінські угоди (1672) Пристайко (296) Гайко Маас (101)

 Україна не вигадує нічого нового в Мінських угодах, - Пристайко. ВIДЕО

Досягти прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі можна в межах Мінських угод завдяки їхній гнучкості.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив після переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"Коли ми говоримо про певну гнучкість Мінських домовленостей, ми не вигадуємо щось, чого не існує. Ми просто нагадуємо про те, що Мінські домовленості складаються з цілого комплексу документів… Не треба, нічого такого придумувати, …треба просто читати всі Мінські домовленості, які зафіксовані, в межах чого ми можемо знайти прогрес. Саме на цей прогрес, на цю гнучкість розраховуємо й ми, й наші німецькі партнери", - сказав Пристайко.

Ще перші домовленості від 2014 року, які передбачають такі речі, як створення безпекового коридору вздовж українсько-російського кордону під контролем ОБСЄ, нагадав він.

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"Це і є та гнучкість, про яку забувають російські переговірники, сидячи за столом", - додав дипломат.

Маас зі свого боку зазначив, що західні партнери вимагають від обох сторін – Росії та України - "говорити про те, як можна наблизити позиції".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166598
 
   
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Гнучкість для Зєлєпутів понад усе. Ще раз добряче проштідіювати Камасутру....
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Гибкость, это что такое - сильнее прогибаться?
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Нам решать каким ему быть. США может подсказать ))
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Ніякої гнучкості у "Мінську" немає, просто виконуй пункт за пунктом, і пороха треба заставить це виконувать
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Зато РАШКА ВЫДУМЫВАЕТ!!!
А вы только и можете, что сглатывать и унижаться.

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Администрация Зеленского заигралась в Минские договорняки. Всё-таки барыга, по сравнению с ними, меру знал.
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Еще первые договоренности от 2014 года предусматривали такие вещи, как создание коридора безопасности вдоль российско-украинской границы под контролем ОБСЕ, напомнил он.Источник: https://censor.net.ua/v3166598

Походу Марчук достучался до Пристайко.Марчук про це постiйно каже.Але москали,вже миротворчу миссию называют оккупационными войсками.Тобто для москалей,як,що в Домбабве зайдут миротворцы,то вже не миротворцы,а оккупация Домбабве иноземними вийськами.Оцените степень маразма москалей Україна не вигадує нічого нового в Мінських угодах, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5747
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Те, кто собирались брать Киев, вчера бегали как зайцы по центру Москвы, спасаясь от одного стрелка!
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