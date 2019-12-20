 Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Хливнюк записав відео на підтримку свого колеги-музиканта і опублікував його в соцмережах.

"Я не вірю, що мій хороший знайомий, якого я знаю 20 років, Андрій Антоненко Riffmaster винен у цій страшній справі про вбивство ні в чому не винної людини, журналіста Павла Шеремета. Я вірю в тебе, Андрюха. Я вірю, що суд мусить довести, що ти ні в чому не винен. Вірю тобі! Ми з тобою!" - сказав Хливнюк.

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