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Все про:Шеремет (296) Хливнюк (3) Антоненко Андрій (25)

 Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВIДЕО

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Хливнюк записав відео на підтримку свого колеги-музиканта і опублікував його в соцмережах.

"Я не вірю, що мій хороший знайомий, якого я знаю 20 років, Андрій Антоненко Riffmaster винен у цій страшній справі про вбивство ні в чому не винної людини, журналіста Павла Шеремета. Я вірю в тебе, Андрюха. Я вірю, що суд мусить довести, що ти ні в чому не винен. Вірю тобі! Ми з тобою!" - сказав Хливнюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166563
 
   
 Топ коментарі
 
Усі в шоці від цього звинувачення, а фактів вчинення Антоненком злочину ми не почули Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7538
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А розум для чого?
От саме, щоб позбавити вас розуму вам і тулять 95-й та свати.
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Це співак шансону. Владімірскій цєнтрал знаєш? То Бумбокс його виконує. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1830
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Інколи стає жаль, що не живеш у країні, де можна довіряти правоохоронцям, прокурорам, суддям. От звідки знати звичайній людині, чи це правда , чи фальш?
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А розум для чого?
От саме, щоб позбавити вас розуму вам і тулять 95-й та свати.
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І ТИ З СВОЇМ РОЗУМОМ ВИЗНАЧИВ, ЧИ ДІЙСНО ВОНИ ВБИВЦІ?
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Я своїм розумом визначив за яке тупоголове бидло вас тримають.
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Це співак шансону. Владімірскій цєнтрал знаєш? То Бумбокс його виконує. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1830
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Усі в шоці від цього звинувачення, а фактів вчинення Антоненком злочину ми не почули Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7538
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Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 8189 Куприк - хто це , а ?
Куприк - кремлебот

Саме спитало - саме відповіло... Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7924
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А про Надьку-мінометницю що розкажеш?Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 631
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нехай краще розповість про льоху-добровольця,теж минометник.
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Взяли буса зі зброєю з Лугандону. Зняли відос як вони планують разом з лугандонцями скидати чинну владу. Але то все херня, бо вона сказала - сюрреалізм.
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фактів вчинення Антоненком злочину ми не почули

Перед тобой надо отчитываться за каждое неоконченное судебное разбирательство, аБуль-Буль?
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Не ну раз он не верит значит точно не виновен. Отпускайте
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Агадай, де зараз Пашинський, який за версією зебілів розстріляв Майдан, мало не пристрелив чесного іраєра з розочкою з пляшки і обличчя якого так дратувало зебілів? Вам, зебілам показали лише, як йому цілий спецназруки крутив, але ніхто не показав, як випусиютили без жодних зобов'язань за рішенням апеляційного суду. Хто там ще за версією зебілів має сидіти?
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За такую поддержку можно и рядом присесть. С мусоров станется.
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Нет смысла гадать на кофейной гуще и бежать впереди паровоза.
Когда следствие покажет и докажет, а суд решит, тогда можно будет предметно что-то обсуждать.
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Ну а чего?
Вполне.
Как сегодня заседание состоялось?
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В принципе в это никто в стране не верит. Но на что узеленские не пойдут. чтобы поддержать ту шмарклю, за которую отдали свой голос ?
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Он думает кому ещё хату спалить для новой программы 95-го квартала.
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Гивнюк поддержал гивнюка
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Это очень важно, во что не верит фронтменбумбокса.......
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А що думає з цього приводу Потап і Винник?
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Мне интересно что они потом будут говорить.... после суда.....
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А хто і головне що зараз говорять про Пашинського? Ти в курсі, що цого рішенням суду ввдпустили? Бігом битися головою об стіну.
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Його не відпустили а змінили запобіжний захід і одягли ошийника Не треба тобі бігти і битись тобі головою о стіну. Ти нам потрібен живий і здоровий. Тепер замість вольєра він сидить на ціпку а так він звичайно вільний)
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Супер.
А теперь скажи зелеботы все такие пока их не обвинят в убийстве Кенеди или Шеремета?
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Про стіну спіонерив таки. 😁 Свого нічого нема. То буде Пашинський сидіти, чи вже не впевнений?
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Звісно буде сидіти! А що йому ще робити? Житомирські ласощі жувати?
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За зуби не питаю. Судячи з усього, у Вас їх вже нема. Тому закладати я можете лише на слово пацана. Правда, ніхто не вірить. Нє? 😁
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Ніхєра не зрозумів цей словниковий ієрогліф! Ви вже надерлись оковитої? Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка - Цензор.НЕТ 1250
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Тому обвинуваченню вірять тільки споживачі кварталу та сватів. Ну й ще мокшанська ботоферма, яка тут пасеться.
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Говорят что сами подозреваемые были поклонниками сериала.
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Ну, тепер будуть дружити з головою, а не з пультом від телевізора.
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Вам в мокшандії звичайно тільки хрєн і показують.
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Одне можу сверджувати з великою вірогідністю - це не Жанна Агузарова. Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк поддержал подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 9571
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Як Рашин ького, чи Свинарчука? 😁 Та годі вам! Доросла біка, а в Чебурашку вірите?
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Бумбокс на данный момент одна из самых крутых украинская рок-группа
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Какой-то старпер любящий одеваться как подросток. Наверно про девок и наркоту поет.
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Наверное и я так-же высказался о своём лепшем друге, который вдруг оказался убийцей. Ну не меня же он убил, в конце концов! А кого-то другого жизни лишил. Мне тот другой даже не знакомый.
Увы, то шо ты так тепло любишь своего друга, Хлывнюк, это никак не должно его освободить от ответственности за совершённое.
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А вы что судья , что приговор здесь вынесли ?
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Ну вы с гидрантом похожи , а что будешь делать если это дело из пальца рюкзакова высасано ?
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Там ещё есть, 6 раз судимый Рауфик, ни учём не виновник.
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Пока шесть раз судимый Родину защищал ты у мамы под юбкой прятался 😠
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Первая группа, дебилов от рождения, не справилась с поставленной задачей. Вторая группа дебилов зачатых алкоголиками, попытается выгрести из го..на созданного перой группой дебилов, по приказу из Охфиса гидранта.
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А я тепер зрозумів у кого треба питати, чи винний чи ні. В бумбоксів Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка - Цензор.НЕТ 8350
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