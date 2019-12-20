 Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк підтримав підозрюваного в справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Хливнюк записав відео на підтримку свого колеги-музиканта і опублікував його в соцмережах.
"Я не вірю, що мій хороший знайомий, якого я знаю 20 років, Андрій Антоненко Riffmaster винен у цій страшній справі про вбивство ні в чому не винної людини, журналіста Павла Шеремета. Я вірю в тебе, Андрюха. Я вірю, що суд мусить довести, що ти ні в чому не винен. Вірю тобі! Ми з тобою!" - сказав Хливнюк.
От саме, щоб позбавити вас розуму вам і тулять 95-й та свати.
Куприк - кремлебот
Саме спитало - саме відповіло...
Перед тобой надо отчитываться за каждое неоконченное судебное разбирательство, аБуль-Буль?
Когда следствие покажет и докажет, а суд решит, тогда можно будет предметно что-то обсуждать.
Вполне.
Как сегодня заседание состоялось?
А теперь скажи зелеботы все такие пока их не обвинят в убийстве Кенеди или Шеремета?
https://www.youtube.com/watch?v=AkFqg5wAuFk
Увы, то шо ты так тепло любишь своего друга, Хлывнюк, это никак не должно его освободить от ответственности за совершённое.