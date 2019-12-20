 "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ. ВIДЕО

Про це повідомляє телеграм-канал "База", інформує Цензор.НЕТ.
"Він просто ненавидів цих КДБівців. Він сам мені це казав. Чому? Я не знаю, він мені не пояснював", - цитує слова мами Манюрова журналіст.
У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.
Пізніше з'ясувалося, що стрільця звали Євген Манюров.
Теперь все повесят на ИГИЛ, еще и приплатят чтобы они взяли это на себя...
Вот казалось бы какое дело чукче до Украины, он же даже не мокша, но импераство так и прет.
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
правда ж, гебешники?
ФСБ посадив у калюжу месник-одинак.
Фотошоп?
Підтасовка рокладки подій за часом?
Та не цікавить.
ФСБ як в'юн на сковороді звивається, аби хоч якось "напустити туману".
Суспільне Око
3 год ·
🇺🇦 Василь Сліпак…
Нині б Народному Герою України, солісту Паризької опери, справжньому патріоту нашої держави виповнилося 45 років.
Про нього написано тисячі повідомлень, сотні статей, сюжетів…
Але цього замало, щоби розказати про Василя все те добре, що він робив і прожовжує робити для України.
Йому двічі пропонували французьке громадянство, проте він двічі відмовлявся, бо прагнув бути громадянином України. Його серце завжди було з рідною землею.
Помаранчева революція, Революція Гідності, війна на Донбасі…
Ким же він був, Василь Сліпак? Що ми знаємо про нього? Оперний співак зі світовим іменем, боєць АТО з позивним "Міф"… Він залишив Францію, зіркове європейське життя і добровольцем пішов захищати неньку-Україну…
"Я поєдную в собі дві частини: в одній я артист, який грає різні ролі, а в іншій - я справжній, і таким я є в Україні, - так казав Василь Сліпак і додавав, - Україна понад усе! - і це не просто гасло, це дійсно має закарбуватися в кожного в голові. Ми стаємо насправді нацією, свідомою, українцями, які будуть мати майбутнє, тобто все нормально, все буде добре!".
Більше про Василя Сліпака дивіться у нашому відео https://www.facebook.com/watch/?v=875942085942058
Если бы пошел в ВСУ , с большой вероятностью остался бы живым Героем.
Один из многих примеров показушного патриотизма пEтриотической шоблы,
отрабатывающей соевые батончики.
С порохоботскими 8%-ными гирями на ногах и с пистолетом ЗЖ у виска Украине нас не догнать, да и Европа так и будет на горизонте событий, за который не перейти.
Так что, мадам Алла Новосад, если любишь Украину не напоказ и не соевого батончика ради - не порохоботь и не лицемерь.
Зас...ли своими выбросами все темы. Так и до бана недалеко.
Всей страной залог на Марченко собирали, чтобы освободить героя войны, генерала армии из СИЗО. А с беркутовцем как-то попроще получилось.
Mark Savchuk
Взнос Порошенки - скорее пруф его коррупционных геройств. Такова уж барыжья репутация на 2019 год.
Пусть марченко выберет любой, намочит, оденет и в него выстрелит любой желающий.
Если не согласиться - просто расстрелять.
После нападения охрана не успевала менять памперсы деду ХУ....))))
Пока помним.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/19/118639/chekizm--kreml-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta.shtml
не советую лазить по врунету во время этих "учений".
там Люди долго не живут и не больше не возпроизводятся.
И результат неплохой.
В одиночку дал бой в логове зверя...Одного ГБиста уничтожил, нескольких ранил. Обстрелял хорошо защищённое здание ФСБ.
На такое мало кто способен