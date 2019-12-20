 "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ. ВIДЕО

Про це повідомляє телеграм-канал "База", інформує Цензор.НЕТ.

"Він просто ненавидів цих КДБівців. Він сам мені це казав. Чому? Я не знаю, він мені не пояснював", - цитує слова мами Манюрова журналіст.

Також читайте: Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрільця звали Євген Манюров.