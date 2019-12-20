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Все про:КДБ (32) Манюров Євген (1)

 "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ. ВIДЕО

Мати "луб'янського стрільця" Євгенія Манюрова повідомила, що її син ненавидів КДБ.

Про це повідомляє телеграм-канал "База", інформує Цензор.НЕТ.

"Він просто ненавидів цих КДБівців. Він сам мені це казав. Чому? Я не знаю, він мені не пояснював", - цитує слова мами Манюрова журналіст.

Також читайте: Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

У Москві увечері 19 грудня було здійснено напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, до того ж двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент перебував у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ, який відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрільця звали Євген Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166509
 
   
 Топ коментарі
 
Нацлидер уже хвост распушил и выдвинул претензии на весь юг Украины. Вот и разговаривай с рашистами после этого.
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Хоть побыл напоследок человеком, а не рабсеянином.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 5072
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
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Чекисту убравшего суицидника - железку на грудь. А народу - сплотиться вокруг нацлидера.
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Нацлидер уже хвост распушил и выдвинул претензии на весь юг Украины. Вот и разговаривай с рашистами после этого.
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А хде Баканов, когда нацфюрер толкает такие претензии, а мертвечук предлагет межпарламентский диалог.
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риторический вопрос но отвечу. БэкАнов под подолом у Игоря Валерьевича, который похоже под подолом вашего *********.
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А не, то для зеботов картинка. На встречах с ****** Бубочка такой

"Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 3475
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тебе тоже железяку, с закруткой на затылке. а лучче две...
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Его кстати кацапы в спину застрелили - туповатую позицию он занял...
Теперь все повесят на ИГИЛ, еще и приплатят чтобы они взяли это на себя...
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Кстати разговаривал как-то с племянником Дудаева в трансферной зоне Франкфурта (его выдворяли назад в Маями). Так он так и сказал "Если не Путин, то кто". Он еще и воевал против России, и ранение головы у него (не слышит на одно ухо). Сбежал в США. Еще сказал "Все вы хохлы какие-то не такие". Расея.
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Каматозники они все там, и те кто за, и те кто против *****, в любом случае, они за захват Украины.
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Афанасьев рассказывал что сидел с бурятом (или не бурятом, короче с чукчей какой-то) И тот называл его хохлом-предателем и грозился, что Москалия все-равно Украину захватит, потому что нет и не было такой страны как Украина.
Вот казалось бы какое дело чукче до Украины, он же даже не мокша, но импераство так и прет.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 5072
твой нацлидер идет на х....й! Резвыми шагами
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А чого ж Ви не живете у вєлікай і прєкраснай РФ-ії? Що забули на цьому сайті?
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Может в его прошлой жизни, он был безнаказанной жертвой чекистов.
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Хоть побыл напоследок человеком, а не рабсеянином.
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Глупый поступок . Теперь Украина будет обменивать этого "героя" на 20 ватных обезьян .
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гебешників ******* тільки гебешники
правда ж, гебешники?
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То,что ненавидел кгб - это плюс. А то,что так глупо и непродуманно погиб - это минус. Если уж решил умереть - то забери с собой сто врагов ! Что мешало сделать бомбу с врагами расии ? Их же полно . Те же арабы.Чеченцы. Татары. Море !
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Эх, - если бы еще плешивого завалил, - памятник бы из золота отлили бы во весь рост=))
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Та він там не один був .Схоже на держпереворот,який не відбувся.Тут,або засцяли,або відклали.
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Заява про постановку якраз від ФСБ і йде.
ФСБ посадив у калюжу месник-одинак.
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Хороший чекист- мертвьій чекист! Сто лет истории єто доказали...
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видимо люди среди гбистов тоже есть (или там настолько все .... что даже у ватников крышу сносит и глаза открываются)
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какая на.... постановка ???? намедни ШЕФ докладывал пуйло что все ЧИКИ ПИКИ и тут опять !!!! да еще в день ЧЕВСТВОВАНИЯ ))))
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ФСБ пробує зробити гарну міну після того, як профукало стрільця-одинака.
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интересно, это кто же там под пулями лентачками бегал оцеплял место стрельбы? "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8986
"Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8852"Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 8098
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Фотомонтаж?

Фотошоп?
Підтасовка рокладки подій за часом?
Та не цікавить.
ФСБ як в'юн на сковороді звивається, аби хоч якось "напустити туману".
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фотошеп ага.. еще и стрелец занял оборону под окнами фсбшников, которые его прям из окна на видео снимали, нормально че, но ты верь!
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Геройский парень. Жаль мало КГБшноых мразей ухайдокал
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Возможно - первый настоящий герой русни за десятилетия.
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Сегодня нужно вспоминать наших, достойных.

Суспільне Око
3 год ·

🇺🇦 Василь Сліпак…
Нині б Народному Герою України, солісту Паризької опери, справжньому патріоту нашої держави виповнилося 45 років.
Про нього написано тисячі повідомлень, сотні статей, сюжетів…
Але цього замало, щоби розказати про Василя все те добре, що він робив і прожовжує робити для України.
Йому двічі пропонували французьке громадянство, проте він двічі відмовлявся, бо прагнув бути громадянином України. Його серце завжди було з рідною землею.
Помаранчева революція, Революція Гідності, війна на Донбасі…

Ким же він був, Василь Сліпак? Що ми знаємо про нього? Оперний співак зі світовим іменем, боєць АТО з позивним "Міф"… Він залишив Францію, зіркове європейське життя і добровольцем пішов захищати неньку-Україну…
"Я поєдную в собі дві частини: в одній я артист, який грає різні ролі, а в іншій - я справжній, і таким я є в Україні, - так казав Василь Сліпак і додавав, - Україна понад усе! - і це не просто гасло, це дійсно має закарбуватися в кожного в голові. Ми стаємо насправді нацією, свідомою, українцями, які будуть мати майбутнє, тобто все нормально, все буде добре!".

Більше про Василя Сліпака дивіться у нашому відео https://www.facebook.com/watch/?v=875942085942058
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Главная ошибка Слепака - ПС, его там подставили на убой специально.
Если бы пошел в ВСУ , с большой вероятностью остался бы живым Героем.
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Обычное прикрытие барыжного порохоботства Героями Украины.
Один из многих примеров показушного патриотизма пEтриотической шоблы,
отрабатывающей соевые батончики.
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Украинцам очень интересны "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 2612 истерики скунсов, которые никогда не были гражданами Украины.
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Бог миловал - в моей стране персонажи, подобные порохоботам и ватникам давно маргинализованы.

С порохоботскими 8%-ными гирями на ногах и с пистолетом ЗЖ у виска Украине нас не догнать, да и Европа так и будет на горизонте событий, за который не перейти.

Так что, мадам Алла Новосад, если любишь Украину не напоказ и не соевого батончика ради - не порохоботь и не лицемерь.
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Дядя, примите любое средство, которое вас успокаивает, и притормозите.
Зас...ли своими выбросами все темы. Так и до бана недалеко.
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ну хоть полония не пришлёте, как кацапьё поганое, от модуса операнди которого всё никак не может оторваться порошенкова ботва.
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есть любители... даже в СБУ/ГПУ нашлись любители, когда, например, при порохле чеченца ФСБ выдавали - порохловы семочки да янины всякие... да и Илловайский договорщик с гебьём - Муженка.
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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова - Цензор.НЕТ 517

Всей страной залог на Марченко собирали, чтобы освободить героя войны, генерала армии из СИЗО. А с беркутовцем как-то попроще получилось.
Mark Savchuk
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по центру вроде Олег Янишевский?учился в вузе на параллели с ним...
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А с какой кстати генерал - киборг и герой войны? Под огнём сепарни он бывал?
Взнос Порошенки - скорее пруф его коррупционных геройств. Такова уж барыжья репутация на 2019 год.
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Хехе! Есть просто способ выяснить правду с бронежилетами.
Пусть марченко выберет любой, намочит, оденет и в него выстрелит любой желающий.
Если не согласиться - просто расстрелять.
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Еще один ватный длбб с тупыми предложениями ,иди те лесом,тундрой и болотами ,татаромордва падлючая
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Не??? Чего? Он же баевой хенераль! Он же на фронте жопой ежей глотал, да и броники охрененные, кореш его бирюк из "Крыльев Пениса" их сам лепит из говна))) "Він просто ненавидів цих КДБівців", - мати Манюрова, який напав на ФСБ - Цензор.НЕТ 7593
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ЧЕКИСТОВ поздравили с днем св.Николая)))
После нападения охрана не успевала менять памперсы деду ХУ....))))
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У каждого россиянина всегда есть метод стать Человеком. Придет время и Герою поставят памятник.
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Он памятник себе воздвиг нерукотворный...
Пока помним.
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Кремль начинает масштабные учения по отключению России от интернета

https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/19/118639/chekizm--kreml-nachinaet-masshtabnye-ucheniya-po-otklyucheniyu-rossii-ot-interneta.shtml


не советую лазить по врунету во время этих "учений".
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Ще б знову заборонили збирати валєжнік, то взагалі лєпота....
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чудак-одиночка у которого не было ни жены, не подруги. Юр фирма закрытая несколько лет назад. Увлекался стрельбой, имел несколько стволов огнестрела. Пострелял по ментам регулирующим движение возле гб-ешного здания. Постоял за колонной, пострелял, где его и грохнули. Бездарный человек, бессмысленная смерть. Хоть бы вальнул какого генерала из гебни ...
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хотите себе русскую жену/подругу с мацквы, чтобы родила вам сынка-путёныша? А может брезговал человек, как и гебявой нечистью. Конечно, выбрал не самый умный способ. Но выбрал бы умный - его бы раскрыли с большей вероятностью. Там русня, малой -
там Люди долго не живут и не больше не возпроизводятся.
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Он герой. Ибо один опустил всю эту напыщенную пуйловско - ГБшное контору.
И результат неплохой.
В одиночку дал бой в логове зверя...Одного ГБиста уничтожил, нескольких ранил. Обстрелял хорошо защищённое здание ФСБ.
На такое мало кто способен
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две закрытые юрфирмы: одна в Подольске, другая в Электростали.
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Эти ФСБ-шные уроды сегодня не хотят ещё разок так проехаться? Может, кто им и с гранатомётом по дороге попадётся.
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тут ни один гранатомёт, ни десяток не помогут - только ТОС Буратино ака Змей Горыныч - по длине проспекта. Ксатати, есть такие у Украины?
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Ну ворогів він ідентифікував правильно, але навичок терора не мав як і спільників
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Это кстати нашим наука - не брать живым поребрика. Что бы потом не выменяли. А на обмен хватит и простых сепаров.
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