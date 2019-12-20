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 Рада ухвалила закон про трансплантацію. ВIДЕО (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 320 народних депутатів.

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Законопроєкт продовжує використання інформації з паперових носіїв при організації трансплантації до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЕДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року.

Крім того встановлюється, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з ЕДІСТ і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ДІСТГСК).

Відповідно до законопроєкту, в чинному законі про трансплантацію передбачений у ньому центральний орган виконавчої влади у сфері трансплантації буде замінений на координаційний центр з питань трансплантації - спеціалізовану держустанову, яка виконує функції у сфері трансплантації, яке буде створено Міністерством охорони здоров'я.

В цілому пропонується внести зміни до 18 статей і два пункти прикінцевих та перехідних положень закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166506
 
   
 Топ коментарі
 
Рада узаконила потрошение украинцев. Еще нет юридической базы для безопасной трансплантации, для того,чтобы не заводились черные трансплантологи и торговцы органами,еще не изменили УК в сторону усиления ответственности за тяжкие преступления, а у них уже зеленый свет. Вот так зеленые рептилии и турборежимят.
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Та просто узаконили то , шо раньше втихаря делали . Теперь европидоры смогут не ховаясь покупать украинцев по запчастям .
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О чем закон? Что-то хорошее или, так сказать, частичный безвиз в Европу и США?
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О чем закон? Что-то хорошее или, так сказать, частичный безвиз в Европу и США?
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Та просто узаконили то , шо раньше втихаря делали . Теперь ********** смогут не ховаясь покупать украинцев по запчастям .
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Рада узаконила потрошение украинцев. Еще нет юридической базы для безопасной трансплантации, для того,чтобы не заводились черные трансплантологи и торговцы органами,еще не изменили УК в сторону усиления ответственности за тяжкие преступления, а у них уже зеленый свет. Вот так зеленые рептилии и турборежимят.
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Пытаются дать людям надежду на жизнь, а не подыхать от беззакония в случае болезни.
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шушурик, а что, твой куратор на Лахта 2 не сказал тебе, что у Украины уже давно полный безвиз с ЕС? Ты так и на стакломой не заработаешь, болезный. Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 9235
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Не понял... а что, ЗЕбилу мозги удмурта подпольно пересаживали?
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Ну как тебе сказать.... Операция была. И ЗЕбилам ввиду полного отсутствия мозгов пересадили некую субстанцию подозрительного коричневого цвета и невыносимо вонючую. Похожую на говно. И теперь это ЗЕбыдло ходит и плюет на окружающих его людей какой-то фигней, коричневой и вонючей, похожей на говно. Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 6577 Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 6577 Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 6577
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Тебе видать шоколад пересадили, а воняет как от авна.
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узаконили втихаря продажу органов украинцев за границу..
украинцев не будут даже спрашивать..
армия, места заключения, дтп, дет дома - вот основной материал для разборки молодых здоровых людей на органы)) доноры - это молодые, здоровые люди))
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тепер можна буде легально зробити операцію та пересадити мізки мавпи Ківі
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Зеленский давай уже турбо закон о рабстве украинцев, не зря ж за тебя голосовали.
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Вопрос всей брехливой квакерной чоколатерии :
а чё ваша брехливая ***** за 5 лет не принял этот закон ?
И второй вопрос : так хто дебил ? Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 5034
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ответ: дебил всегда тот, кто зебил.
Когда ты попадешь в больничку, а тебя "залечат" и официально, без проблем, по закону распродадут по частям в Израиль - ты это оценишь.
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Ха-ха-ха. По аналогии с твоими выпердами может не дышать ? а-то вдохнёшь зарину ...и тебя отнесут на органы...
Ты упоротый брехливый провокатор и дебил...к тому же продажный.
Моргал я на твои тупые выбрехи, гнида шокпарашная.
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Органы христиан в иудейских телах не приживаются.
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Надо свиноботам мозги шимпанзе трнсплантировать, может поумнеют
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О чем закон вообще не понятно из текста статьи.
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люді в бєлих халатах - трансплантологі - бєрут у бєдних і отдают багатим
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Низзя.! Ему самому органов не хватает, еще кому то отдавать... Некошерно.
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Ну всё порохоботы, готовьтесь, то что ещё не пропито у вас вырежут, а остальное на удобрение пойдет
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помиляєшся, для трансплантації потрібно констатувати клінічну смерть мозку, так що це по вашу Зебіли душу.
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"И человек с двумя почками, рассказывает нам, что ему нечем оплатить услуги ЖКХ " ?
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Все логічно. У 73% мешканців мозок давно помер, так що можно без шкоди розбирати на елементи.
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Колеги, ви впевнені що його мозок вже помер і можно забирати органи? Так, він голосував за Зеленського.
Рада ухвалила закон про трансплантацію - Цензор.НЕТ 3972
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