 Рада ухвалила закон про трансплантацію. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 320 народних депутатів.
Законопроєкт продовжує використання інформації з паперових носіїв при організації трансплантації до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЕДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року.
Крім того встановлюється, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з ЕДІСТ і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ДІСТГСК).
Відповідно до законопроєкту, в чинному законі про трансплантацію передбачений у ньому центральний орган виконавчої влади у сфері трансплантації буде замінений на координаційний центр з питань трансплантації - спеціалізовану держустанову, яка виконує функції у сфері трансплантації, яке буде створено Міністерством охорони здоров'я.
В цілому пропонується внести зміни до 18 статей і два пункти прикінцевих та перехідних положень закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"
украинцев не будут даже спрашивать..
армия, места заключения, дтп, дет дома - вот основной материал для разборки молодых здоровых людей на органы)) доноры - это молодые, здоровые люди))
а чё ваша брехливая ***** за 5 лет не принял этот закон ?
И второй вопрос : так хто дебил ?
Когда ты попадешь в больничку, а тебя "залечат" и официально, без проблем, по закону распродадут по частям в Израиль - ты это оценишь.
Ты упоротый брехливый провокатор и дебил...к тому же продажный.
Моргал я на твои тупые выбрехи, гнида шокпарашная.