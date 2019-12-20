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Все про:НАБУ (2199) обшук (833)

 НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV". ВIДЕО

Співробітники НАБУ проводять обшук у приміщенні телеканалу "Думська TV" на вулиці Канатній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця, штовхають, хапають за руки і не дають знімати те, що відбувається. Правоохоронці вилучають комп'ютери і сервери каналу.

За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будівлі.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ.

НАБУ проводить обшуки на телеканалі Думська TV 01

Також те, що відбувається, прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко: "Кілька днів тому Ситника визнали корупціонером. Я порушив це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської Солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю. Ситнику, вислужитися перед Зеленським не вдасться! Ми зробимо все, щоб тебе звільнили. Корупціонер не може очолювати антикорупційні органи".

Також читайте: СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

НАБУ проводить обшуки на телеканалі Думська TV 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166491
 
   
 Топ коментарі
 
ну да.. Сытник во главе Антикоррупционного бюро, это как доктор Йозеф Менгель во главе еврейской организации "Память холокоста"..
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Ну да против каналов медведчука зебня ничего не имеет. Молчу уже за каналы Бени
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В цій НАБІ ідійоти. Після обшуків на ПРЯМОМУ він став самим популярним каналом. Тут теж влаштували безкоштовну рекламу каналу. Дебілибля.(С)
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Если прокомментил Гончаренко, значит всё правильно делают.
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Чи це не той екс-рига Гончаренко, якому тесть водій грузової автомашини продмагазину подарував 700 тисяч вічнозелених, про що і він написав у декларації.
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Ну да против каналов медведчука зебня ничего не имеет. Молчу уже за каналы Бени
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Я уж молчу кто давал добро на продажу тех каналов Медведчук, да, петюшкин?
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Я не сомневаюсь кто тебе в штаны наклал.
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Все разговоры с зебнёй переходят (опускаются) в "режим сам дурак".
Прав был Марк Твен.
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Аналогичное мнение. С петикам с синонимом Даннинга-Крюгера тоже не вижу смысла в общении.
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ну да.. Сытник во главе Антикоррупционного бюро, это как доктор Йозеф Менгель во главе еврейской организации "Память холокоста"..
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Доктор Йозеф Менгеле був найкращим учнем єврея Майгаровського і перші іспити над людьми вони проводили в СРСР.
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Сытник был лучшим учеником коррупционера Гайсинского, который является тестем коррупционером Кернеса.. так что, традиции соблюдены..
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Проте це не завадило вам проголосувати за євреїв на виборах.
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І ще один цікавий факт , який мають знати українці - євреї Києва зустрічали нацистів квітами і хлібом сіллю.
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НАБУШНики просто так не приходять. Хотілося б подробиць . Чий це канал.
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Там написано только за Шмушковича. А Гончаренко скромно умолчал, что он совладелец.
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Зачем? Это бы еще больше Сытника замазало "политическими преследованиями".
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у нас каво папала нє арєстовивают
значіт, што-та била!
ги
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Бачу заявуПЄСиків у ВР. ЗНАЧИТЬ КАНАЛ ЇХ. ДИВНО, ЩО СЄПАРІВ НЕ ЧІПАЮТЬ.
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Ну там саме більше податкова, до чого НАБУ.
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В цій НАБІ ідійоти. Після обшуків на ПРЯМОМУ він став самим популярним каналом. Тут теж влаштували безкоштовну рекламу каналу. *********.(С)
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А НАБУ не хочет провести обыски у САМОЙ СЕБЯ?!!
Уверен, они там найдут намного больше интересного!!!

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Як казав Піскун, в следствії головне що? А в слЄдствії головне не вийти на сЄбя... НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 7466
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Думская TV?
Обыски?
Значит хороший канал - надо подключаться!
(с) "Служебный роман"

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А Шо ж історичний будинок і облуплений такий стоїть?... Соромно за Одесу...
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Телеканал «Думская ТВ» нардепа БПП Алексея Гончаренко (официальный владелец - Михаил Шмушкович, экс-глава Одесского облсовета) представлял его директор Юрий Басюк. Презентации как таковой не было. Формат телеканала - информационный, по типу «112 Украина» и NewsOne.
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Политический механизм не изменился: "убрать всех, кто был до нас". Иначе бы должны были взять за одной место сепарский одесский Таймер, на котором откровенно призывают к развалу страны.

Справедливости ради: в 2014 пытались зачистить СМИ донецкой банды. Правда, Интер цветет и пахнет. Так и с Думской будет. Заставят быть скромнее в высказываниях против нынешней власти и все будет ок.
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Та нема у нас никаких журналистов , только журнализды остались . Или вы хотите сказать , шо Дуремар - журналист ? Или Ганапольский ? А може Микола Вересень - журналист ? аха ... Они все на подсосе , все до единого НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 3930
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а ты этот "подсос" видел?или сам

подсасывал? НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 842
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а ты этот "подсос" видел?

Тю, почти каждый день показывают , як Вересень отсасывает у Свынарчуков . Глубоко и с проглотом НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 9346
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Куприк

Как это нет никаких журналистов?...а Мосейчук, Дубинский, Ткаченко, Влащенко?..очень даже "какие" журналисты!
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у лехи гавчеренко не только сайт и канал Думская,а еще такси Бонд))))
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Це ж якої Думи цей канал? Російської?
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подкладка в шубе (капюшон)пришита "левым" производителем...
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А коли будуть обшуки в Коломойського на плюсах ?
До нього питань немає ?
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в рашке тоже так начиналось,теперь там уже дошло до отключения интернета НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 9204
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