 НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".
Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця, штовхають, хапають за руки і не дають знімати те, що відбувається. Правоохоронці вилучають комп'ютери і сервери каналу.
За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будівлі.
Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ.
Також те, що відбувається, прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко: "Кілька днів тому Ситника визнали корупціонером. Я порушив це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської Солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю. Ситнику, вислужитися перед Зеленським не вдасться! Ми зробимо все, щоб тебе звільнили. Корупціонер не може очолювати антикорупційні органи".
Прав был Марк Твен.
значіт, што-та била!
ги
Kyiv Post обнародовал "документ" АП 2016 года о содержании топ-блогеров
Уверен, они там найдут намного больше интересного!!!
Обыски?
Значит хороший канал - надо подключаться!
(с) "Служебный роман"
Справедливости ради: в 2014 пытались зачистить СМИ донецкой банды. Правда, Интер цветет и пахнет. Так и с Думской будет. Заставят быть скромнее в высказываниях против нынешней власти и все будет ок.
подсасывал?
Тю, почти каждый день показывают , як Вересень отсасывает у Свынарчуков . Глубоко и с проглотом
Как это нет никаких журналистов?...а Мосейчук, Дубинский, Ткаченко, Влащенко?..очень даже "какие" журналисты!
До нього питань немає ?