 "Я камеру тобі зараз в дупу засуну": кореспондента "Коммерсанта" затримали біля будівлі ФСБ в Москві. ВIДЕО

Про це повідомляє саме видання, інформує Цензор.НЕТ.
Дорофєєв вів прямий ефір, де розповідав, що відбувається наступного дня після вчорашньої стрілянини.
Під час затримання він показав журналістське посвідчення. У приймальні спецслужби газеті повідомили, що Дорофєєв цього не зробив, його затримали "для з'ясування обставин".
За даними видання, зараз Роман Дорофєєв у ОВД "Міщанський", куди його з приймальні ФСБ відвезли співробітники поліції. В ОВС він має "дати пояснення". За словами кореспондента, з ним все в порядку.
У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.
Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.
Кстати куда она запропастилась?
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може б тоді хоч частина ватників зрозуміла красу фашизму
фашисты в Италии повесили чет 6 человек, а сколько сралин сгноил совков то?
а решта що, самі начальники тюрем на свою відповідальність стратили?
і не боялись шо "прийдуть"?
це як пишуть шо тупо коменданти таборів - просто сам взяв і спалив, отруїв і закопав?
ту Дучу шо - визнали злочинцем? так і УПА не визнали. і ФрАнко теж.
А то шо "мем" - це типу як Сралін сказав: убіть іх всєх. і нічо не підписав, проти Дуче шо таки підписав.
Але совки кричать про фошізм(кретини мають на увазі тов. Гітлера)
але совки про це знати не повинні, як і про то шо солдіки Вермахту обсирались, захопивши совкові танки, бо у них такого й близько не було.
виручала Флак-88 і авіація Люфтваффе, і ще зв.язки гранат з коктейлями "для Молотова". Якраз німці і застосовували це, бо від безвиході проти совкових танків, які не брали 45-ки, чи шо там було антипанцерне.
а італійцям - побоку сраліни-путіни. наскільки зрозуміти можна
А абсолютна влада - це страшно. Бо тут ти сьогодні працюєш на полі, а завтра - БЕЗНОГNМ.(це "мем" такий)
У них это "в крови"(я серьезно).
Послушать Вольнова только - каждый третий русняк - обещает что-то сделать с задом звонящего. А с т.н. "кавказцев" - вообще каждый второй. Плюс - "маму твою е..ал" и т.д.
тыкают свои камеры без разрешения и спроса...
А остальные "банановые" разборки в РФ - до лампочки.
Дикари пусть сами с собой разбираются.
"Банановые" войны в дикой
Латинской АмерикеРФ только без бананов.
Уже добровольно стягивал штаны?
Только что.
В 13:14 на первом анале Дм.Гордон в прямом эфире послал ордынцев в жопу.