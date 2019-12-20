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Все про:затримання (3085) Москва (570) ФСБ (781)

 "Я камеру тобі зараз в дупу засуну": кореспондента "Коммерсанта" затримали біля будівлі ФСБ в Москві. ВIДЕО

Кореспондента газети "Коммерсант" Романа Дорофєєва затримали біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Увага! У відео наявна ненормативна лексика.

Про це повідомляє саме видання, інформує Цензор.НЕТ.

Дорофєєв вів прямий ефір, де розповідав, що відбувається наступного дня після вчорашньої стрілянини.

Під час затримання він показав журналістське посвідчення. У приймальні спецслужби газеті повідомили, що Дорофєєв цього не зробив, його затримали "для з'ясування обставин".

За даними видання, зараз Роман Дорофєєв у ОВД "Міщанський", куди його з приймальні ФСБ відвезли співробітники поліції. В ОВС він має "дати пояснення". За словами кореспондента, з ним все в порядку.

Також читайте: Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166489
 
   
 Топ коментарі
 
Так росія - дупа всієї Землі.
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а еще, все ТВ ананлы Рашки тупо заигнорили факт конфискации в Сингапуре грузового судна "Севастополь", попавшего под амеровские санкции.. потому что, перед прес-конференцией лилиПутена эту новость не желательно публиковать..
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Раша в жопе , у них всё должно быть в жопе . И камера тоже .
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Стесняюсь спросить - если они в жопе, то где... вы? По каким параметрам у вас лучше?
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а еще, все ТВ ананлы Рашки тупо заигнорили факт конфискации в Сингапуре грузового судна "Севастополь", попавшего под амеровские санкции.. потому что, перед прес-конференцией лилиПутена эту новость не желательно публиковать..
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Плохо смотрите каналы. Показывали, и не раз.
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Скабеева не говорила.
Кстати куда она запропастилась?
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Так то в новостях было в выходные. А Скабеева "60 мин" введет, это совсем другое. Вы ее лучше не смотрите.
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Лапшу на уши вам повесели или это ваша собственное "произведение"? Эта "свежая" новость от 6-го декабря (сегодня уже 20-е - привет затяжному "будуну"?) осветилась практически на всех основных СМИ РФ, в том числе и в "Вести". Решение о конфискации было принято судом тоже не вчера, а за два дня до конференции - вот вам ссылка на ТАСС от 17-го. И к тому же его арестовали не из-за санкций на прямую, а потому, что оно сломалось, а ремонт отказались делать местные как-раз из-за санкций, а ремонтников, прибывших из РФ по каким-то причинам (хотя шито белыми нитками - каким) на борт не пустили. За простой судна образовался долг порту. И вот уже за долг его и арестовали. Хреновая ситуация, но пока уровня МИДа, а не президента.
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В Масквє ? Не дофіга маскви стало ?
В Одесі зараз Сцитник влаштував обшуки на Думській !НАБУ проводит обыски на телеканале Думская
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шкода, шо не засунули
може б тоді хоч частина ватників зрозуміла красу фашизму
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ты сравнил итальянцев с этим....?
фашисты в Италии повесили чет 6 человек, а сколько сралин сгноил совков то?
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300 000 смертних вироків, 6 це те що підписав особисто дуче.
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а решта що, самі начальники тюрем на свою відповідальність стратили?
і не боялись шо "прийдуть"?
це як пишуть шо тупо коменданти таборів - просто сам взяв і спалив, отруїв і закопав?
ту Дучу шо - визнали злочинцем? так і УПА не визнали. і ФрАнко теж.
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Решта пішли по вироку суду, та й не всі вироки були виконані, приблизно половина. Я взагалі то про мем з 6 вироків. Та і ті він підписав, бо суди засцяли, там була верхівка генералів і його родич, здається Чіано.
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Ну це як Яхве і "сотона" - ясно шо Сралін проти Мусоліні як Яхве проти "сотони", за кровожерливістю.
А то шо "мем" - це типу як Сралін сказав: убіть іх всєх. і нічо не підписав, проти Дуче шо таки підписав.
Але совки кричать про фошізм(кретини мають на увазі тов. Гітлера)
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Недоліки освіти + зомбітб, та й нецікаво їм розбиратись глибоко, можна ж розкопати що Мусоліні сидів в австрійській в'язниці як комуніст і що тоді?
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так ще й Мусоліні заборонив Гітлеру приєднати ту Австрію, в 1936-му. Виложив дві дивізії супроти вусатого "арійця")
але совки про це знати не повинні, як і про то шо солдіки Вермахту обсирались, захопивши совкові танки, бо у них такого й близько не було.
виручала Флак-88 і авіація Люфтваффе, і ще зв.язки гранат з коктейлями "для Молотова". Якраз німці і застосовували це, бо від безвиході проти совкових танків, які не брали 45-ки, чи шо там було антипанцерне.
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ну там совок ввалив стільки бабла шо мама мія не горюй.
а італійцям - побоку сраліни-путіни. наскільки зрозуміти можна
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італійці, в силу ментальних особливостей, не змогли розкрити весь потенціал абсолютної влади, всю красу фашизму
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Ну я х.з., фашизм це захист своєї нації, як в Іспаеії був Франко - його ніхто не чіпав, тільки совки верещали.
А абсолютна влада - це страшно. Бо тут ти сьогодні працюєш на полі, а завтра - БЕЗНОГNМ.(це "мем" такий)
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Скрепно.
У них это "в крови"(я серьезно).
Послушать Вольнова только - каждый третий русняк - обещает что-то сделать с задом звонящего. А с т.н. "кавказцев" - вообще каждый второй. Плюс - "маму твою е..ал" и т.д.
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Дыбил журналюга решил поздравить этих клоунов с их праздников, но попался на такого же конченого придурка. Мокшандия, что с них взять, даже анализы скрепами засрали.
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Кацапская мусорня на страже анальных отверстий.
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тю. та скажут, шо это был врач-хирург. скрытая реклама. колоноскопия от фсб ))
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и это правильно!
тыкают свои камеры без разрешения и спроса...
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Вот этом сотрудникам Геббельс-тв - вот им за Украину самое милое дело.
А остальные "банановые" разборки в РФ - до лампочки.
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ДАК У РАСЕЯН ВСЕ СВОДИТСЯ К ПИСЬКАМ, СИСЬКАМ, ЖОПАМ И ГЕЯМ. НА ДРУГОЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ.
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Обычная гэбнявая риторика, скотобыдло, каков поп такой и приход.
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Вот честно скажу - все равно, кто там что и кому запоребриком куда засунет.
Дикари пусть сами с собой разбираются.
"Банановые" войны в дикой Латинской Америке РФ только без бананов.
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Что там за возня за кадром?
Уже добровольно стягивал штаны?
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И это новость ? Там народ уже давно плотно на бутылках сидит , а камеру даже и не почувствует .
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вот, за такое поведение силовиков в них и стреляют
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В тему.
Только что.
В 13:14 на первом анале Дм.Гордон в прямом эфире послал ордынцев в жопу.
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Свобода слова на московії така "свободна", що аж завидки беруть!
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именно поэтому лучше когда камера миниатюрная шпионская
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Після вчорашньої фсбшноі стрілянини, гопгвардія буде так гамселити холопів ху#ла, що їм на небо буде лячно дивитись.
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