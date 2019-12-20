 Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

За словами Мотовиловця, Ківа напав на нього після того, як він спробував захистити главу аграрного комітету Миколу Сольського від блокування роботи комітету депутатами "Батьківщини" та ОТЗЖ.

"Юлія Володимирівна (Тимошенко – ред.) дала команду "Опоблоку" (мається на увазі "Опозиційна платформа – "За життя" – ред.) блокувати. Я підійшов для того, щоби закрити керівника комітету, для того, щоб він міг продовжити засідання. Королевська (членкиня фракції ОПЗЖ – ред.) почала мене відтягувати. Вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку, і почав він (Ілля Ківа – ред.) кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича", – розповів "слуга народу" Мотовиловець.

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Воодночас Ківа стверджує, що "як громадянин і патріот захищав інтереси своєї країни та свого народу".

"Це не робота комітету комітету, це всього лиш шабаш. Шабаш вурдалаків, які намагаються вночі вкрасти єдине надбання в українського народу – землю. Тому і позиція наша була така. Ми повинні були бодай якось протистояти цій вакханалії, цьому ось безправовому свавіллю", – наголосив член фракції "Опозиційна платформа – "За життя".

У ніч з 18 на 19 грудня на засіданні аграрного комітету через щтовханину Ківи та Мотовиловця довелося оголосити переву. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у цей час розкидала документи, які лежали на столі голови комітету, а пізніше назвала саме засідання незаконним.

13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проект закону №2178-10 щодо продажу сільськогосподарської землі. Після цього щодо нього було подано понад чотири тисячі правок, які наразі має опрацювати аграрний комітет.

Одночасно з цим голову комітету Миколу Сольського вимагають усунути з посади через ймовірний конфлікт інтересів.