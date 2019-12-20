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Все про:аграрії (73) комітет (231) Шуфрич (133) Ківа (90) Опозиційна платформа - За життя (25) Мотовиловець (7)

 Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР. ВIДЕО

Народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Ківа і народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець пояснили, чому поштурхалися в ніч з 18 на 19 грудня в ході засідання аграрного комітету щодо законопроєкту про ринок землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

За словами Мотовиловця, Ківа напав на нього після того, як він спробував захистити главу аграрного комітету Миколу Сольського від блокування роботи комітету депутатами "Батьківщини" та ОТЗЖ.

"Юлія Володимирівна (Тимошенко – ред.) дала команду "Опоблоку" (мається на увазі "Опозиційна платформа – "За життя" – ред.) блокувати. Я підійшов для того, щоби закрити керівника комітету, для того, щоб він міг продовжити засідання. Королевська (членкиня фракції ОПЗЖ – ред.) почала мене відтягувати. Вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку, і почав він (Ілля Ківа – ред.) кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича", – розповів "слуга народу" Мотовиловець.

Дивіться також: ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі. ВIДЕО

Воодночас Ківа стверджує, що "як громадянин і патріот захищав інтереси своєї країни та свого народу".

"Це не робота комітету комітету, це всього лиш шабаш. Шабаш вурдалаків, які намагаються вночі вкрасти єдине надбання в українського народу – землю. Тому і позиція наша була така. Ми повинні були бодай якось протистояти цій вакханалії, цьому ось безправовому свавіллю", – наголосив член фракції "Опозиційна платформа – "За життя".

У ніч з 18 на 19 грудня на засіданні аграрного комітету через щтовханину Ківи та Мотовиловця довелося оголосити переву. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко у цей час розкидала документи, які лежали на столі голови комітету, а пізніше назвала саме засідання незаконним.

13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проект закону №2178-10 щодо продажу сільськогосподарської землі. Після цього щодо нього було подано понад чотири тисячі правок, які наразі має опрацювати аграрний комітет.

Одночасно з цим голову комітету Миколу Сольського вимагають усунути з посади через ймовірний конфлікт інтересів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166481
 
   
 Топ коментарі
 
Ківі по ходу пофіг, кого бити? Підвернувся однопартієць Шуфрич - можна і Шуфрича))))
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Начал бить шухрича,это хорошо ! А в общем такая новость,очень смахивает на будни сумасшедшего дома, буйного отделения !
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во всех непонятных ситуациях следует бить шуфрича
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бить Шуфрича уже становится доброй традицией )
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Дурачек со справкой из дурки что с него взять. Пускай за него отвечают дебилооды что проголосовали за зожепе рыговскую.
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Кива - КЛАССИЧЕСКИЙ ПСИХОПАТ и это видно во всех его заскоках...
а их уже многовато...
Не пора ли больного на голову придурка отправить на экспертизу на предмет освидетельствования наличие у него серьёзнго психосоматического заболевания, пока не дошло до "мокрухи", а - то это далі буде.... как пить...
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Канибал-ананист,с шизоидальным дебилизмом оприходовал мазахиста ! Все довольны! На секундочку,это депутаты ВР!? ******ц одним словом....
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выжезаконодатели!!!!...соберите в Раде голоса,чтоб дрОчуна киву лишили мандата.
Адский позор смотреть на выходки этого психа.
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Ну дык ента ишо не самое страшное. Кива мог шота и поинтереснее произвести. А с Мотовиловой тем паче!
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так шо, лічильник кількості днів скільки не били шуфрича знову обнулився )))
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Подсунули людям историю о Киве, а те и рады обсуждать. А ведь обсудить надо было бы другое - то, что "слуги кукловода" украли больше, чем 2 тысячи поправок, из 4 тыс, внесенных в Раде. А на пачке из 2 тыс, уже было написано, где надо, "відмовити". А ведь это не драка, это гораздо более серьезное преступление. Но лучше обсудить драку и поржать.
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Як б не була заварушка - традиційно ******* шуфрича. Хороша традиція.
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Пора выпустить стресскуклы с именем Шуфрич. Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 1341
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"в любой непонятной ситуации киздь шуфрича" (С) ))
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Ах, эта кива, она такая непредсказуемая! Такая оригинальная! Может кого-то побить, кому-то угрожать, может подрочить принародно или порно видео посмотреть на работе. А вообще стоит ли пиарить это существо с внешностью и повадками олигофрена, с неразвитой речью, нестабильной психикой и продажной примитивной душонкой? Его надо поганой метлой гнать из власти, взять на учет участковым психиатром и кормить убойными дозами транквлизаторов. А лучше усыпить животное, чтобы не мучалось... Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 6151
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ЗЕленая коМАНДА будет категорически против того, чтобы Киву гнать из ВР, потому что на его фоне монобольшинство уже и не кажется сборищем олигофренов и дебилов, а выглядит вполне терпимо.
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Надо Киву постоянно держать голодным, чтобы он бил Шуфрича. Каждый день.

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А там пару місяців - і весна наблизиться...

Ківа погрожував порізати мене на частини і з'їсти, а потім почав бити Шуфрича, - нардеп від СН Мотовиловець про бійку на засіданні аграрного комітету ВР - Цензор.НЕТ 3008
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Жаль Шуфрич не отгреб, но шоу все равно продолжается.
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Ну, якщо він штовхався з слугою та бив Шуфрича то, я не бачу за що, можна осуджувати Ківу. Він поводиться згідно своїм природним почуттям. Не станете ж ви засуджувати соловейка за ранковий спів?
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Якщо він з такою законодавчою ініціативою буде виступати щодня то, я мабуть таки за нього проголосував би але жаль він балотується по іншому округу.
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- Учитель, дай мне мудрый совет!
- В любой непонятной ситуации начинай бить Шуфрича...
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пусть Шуфрич скажет спасибо, что Кива его не шпокнул) Там такое впечатление, что ему все равно кто))
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Пиз.дити Шуфріча, це давній український звичай!
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Всі консерви проявляються при спробах змінити країну. Вся компанія в зборі була, лиш *****-Сивочолого не вистачало біля президії з воланням "земля - народне багатство!!"
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