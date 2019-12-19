 Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новую газету". За офіційними даними, загинула 1 людина, п'ятеро зазнали поранень.

Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї біля будівлі ФСБ на Великій Луб'янці.

Через деякий час в ФСБ повідомили про нейтралізацію нападника, пишуть "Известия".

"Невідомий почав стріляти біля будинку 12 по вулиці Велика Луб'янка. Є постраждалі. Злочинця нейтралізовано. Його особа встановлюється", - повідомили в центрі громадських зв'язків ФСБ.

Як розповіла очевидиця, яка сиділа в кафе на Кузнецькому мосту, перестрілка почалася близько 18:00, після чого з вулиці Рождественка до будівлі ФСБ прибігли люди у формі. При цьому з кафе нікого не евакуювали.

Читайте також: ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську

На місці працюють екстрені служби. У місті введено план "Сирена". Рух по Великій Луб'янці було перекрито.





Завтра, 20 грудня, в Росії відзначають День працівників органів безпеки. Зараз у Кремлі проходить присвячений святу концерт, на якому присутній президент РФ Володимир Путін. "Хочу подякувати вам і вашим колегам за професіоналізм, мужність і рішучість", - звернувся він до присутніх на концерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. ФОТО













