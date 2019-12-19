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Все про:Москва (569) Росія (14621) стрілянина (1093) ФСБ (777)

 Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомий почав стріляти біля будівлі ФСБ у центрі столиці Росії, його вбили. Завтра структура відзначає професійне свято, на момент нападу у Кремлі проходив присвячений цьому концерт, на якому присутній Путін.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новую газету". За офіційними даними, загинула 1 людина, п'ятеро зазнали поранень.

Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї біля будівлі ФСБ на Великій Луб'янці.

Через деякий час в ФСБ повідомили про нейтралізацію нападника, пишуть "Известия".

"Невідомий почав стріляти біля будинку 12 по вулиці Велика Луб'янка. Є постраждалі. Злочинця нейтралізовано. Його особа встановлюється", - повідомили в центрі громадських зв'язків ФСБ.

Як розповіла очевидиця, яка сиділа в кафе на Кузнецькому мосту, перестрілка почалася близько 18:00, після чого з вулиці Рождественка до будівлі ФСБ прибігли люди у формі. При цьому з кафе нікого не евакуювали.

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На місці працюють екстрені служби. У місті введено план "Сирена". Рух по Великій Луб'янці було перекрито.


Завтра, 20 грудня, в Росії відзначають День працівників органів безпеки. Зараз у Кремлі проходить присвячений святу концерт, на якому присутній президент РФ Володимир Путін. "Хочу подякувати вам і вашим колегам за професіоналізм, мужність і рішучість", - звернувся він до присутніх на концерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. ФОТО


Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО) 01
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО) 02
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО) 03
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО) 04
Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО) 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166386
 
 
 Топ коментарі
 
это мыколай их с наступающим профпразником проздравил )
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Весело-весело встретим Новый Год.
Енота в студию!
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Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой
Украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
И бесстрашно юнцы
Расстреляли врага,
Завязалась
Кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
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В РФ:
700.000 охранников
340.000 росгвардейцев
1.000.000 Минобороны
120.000 ФСБ
915.000 МВД
289.000 МЧС
295.000 ФСИН
80.000 погранцов
70.000 таможня
60.000 СК и прокуратура
34.000 наркоконтроль
35.000 миграционная
+ ФСО, ФАПСИ

И как он через такую толпу пробрался на Лубянку?
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Шамил Басаев, не пьёт одеколон!
Обходит он тройной кацаповский,
Заслон!!!!
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Як би там не було , декілька російських фашистів знищено . І це вже добре .
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Шоб вы твари ложились и вставали под звуки выстрелов как на Донбассе.
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Почтим минутой молчания того партизана который запартизанил ордынских ублюдков. Слава герою.
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Это наверное какой то расейский шахтер откопал в шахте автомат и добивался чтобы его услышали в кремле.
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Это хохляцкая ДРГ под командованием Бендеры в трусиках.
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