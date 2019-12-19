 Стрілянина біля будівлі ФСБ у центрі Москви, є загиблий і поранені (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новую газету". За офіційними даними, загинула 1 людина, п'ятеро зазнали поранень.
Невідомий відкрив вогонь з автоматичної зброї біля будівлі ФСБ на Великій Луб'янці.
Через деякий час в ФСБ повідомили про нейтралізацію нападника, пишуть "Известия".
"Невідомий почав стріляти біля будинку 12 по вулиці Велика Луб'янка. Є постраждалі. Злочинця нейтралізовано. Його особа встановлюється", - повідомили в центрі громадських зв'язків ФСБ.
Як розповіла очевидиця, яка сиділа в кафе на Кузнецькому мосту, перестрілка почалася близько 18:00, після чого з вулиці Рождественка до будівлі ФСБ прибігли люди у формі. При цьому з кафе нікого не евакуювали.
На місці працюють екстрені служби. У місті введено план "Сирена". Рух по Великій Луб'янці було перекрито.
Завтра, 20 грудня, в Росії відзначають День працівників органів безпеки. Зараз у Кремлі проходить присвячений святу концерт, на якому присутній президент РФ Володимир Путін. "Хочу подякувати вам і вашим колегам за професіоналізм, мужність і рішучість", - звернувся він до присутніх на концерті.
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Двое юных бойцов
Из бендеровских войск
На Лубянке
Войну развязала.
Они ехали долго
В ночной тишине
По широкой
Украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки -
Это русских поганые
Орды.
И бесстрашно юнцы
Расстреляли врага,
Завязалась
Кровавая битва,
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
И боец молодой
Вдруг поник головой -
Украинское сердце
Пробито...
700.000 охранников
340.000 росгвардейцев
1.000.000 Минобороны
120.000 ФСБ
915.000 МВД
289.000 МЧС
295.000 ФСИН
80.000 погранцов
70.000 таможня
60.000 СК и прокуратура
34.000 наркоконтроль
35.000 миграционная
+ ФСО, ФАПСИ
И как он через такую толпу пробрался на Лубянку?
Обходит он тройной кацаповский,
Заслон!!!!