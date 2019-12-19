 "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Белькова заявила це під час обговорення питання легалізації грального бізнесу, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Крім того, нардеп розповіла про залежність свого сина від азартних ігор.

"Мене звати Ольга і в моїй родині є людина, залежна від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо - лудоманія, для мене - кошмар і драма останніх 8 років... Таких як мій син сьогодні в Європі 1-6% і є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних... Якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії", - розповіла Белькова.

Для довідки: Лудоманія - патологічна схильність до азартних ігор; полягає в частих повторних епізодах участі в азартних іграх, які домінують у житті людини і ведуть до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей: така людина не приділяє належної уваги своїм обов'язкам у цих сферах.