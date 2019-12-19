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 Політика України, Суспільство
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Все про:азартні ігри (26) легалізація (58) Бєлькова (4)

 "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

Народний депутат від "Батьківщини" Ольга Белькова порівняла легалізацію азартних ігор із видачею ліцензій на вбивство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Белькова заявила це під час обговорення питання легалізації грального бізнесу, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Крім того, нардеп розповіла про залежність свого сина від азартних ігор.

"Мене звати Ольга і в моїй родині є людина, залежна від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо - лудоманія, для мене - кошмар і драма останніх 8 років... Таких як мій син сьогодні в Європі 1-6% і є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних... Якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії", - розповіла Белькова.

Для довідки: Лудоманія - патологічна схильність до азартних ігор; полягає в частих повторних епізодах участі в азартних іграх, які домінують у житті людини і ведуть до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей: така людина не приділяє належної уваги своїм обов'язкам у цих сферах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166365
 
   
 Топ коментарі
 
і ти в це віриш? коли прийде клієнт, готовий просрати останні гроші - в нього хтось буде паспорт питати......
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От дурна баба. І як такі потрапляють у Раду?
Саме легалізація дозволить проконтролювати залежних. Коли ігровий салон на вимогу держави буде вимагати паспорт і перевіряти кожного клієнта на наявність в списку ігроманів, вони не зможуть наприклад програти квартиру, бо максимальна сума програшу буде обмежена.
Інша справа, коли такий залежний піде в нелегальний "інтернет-клуб" під дахом у мєнтів. І там програє все до копійки.
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Ольга Белькова сломала "стеклянные глаза" болванчиков от "Слуг Сороса" ...
После её выступления только у 212 мразей повернулась рука нажать зелёную кнопку наркоманов Сороса !
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да ты и сам расстратчик можно же было ЧТО ЗА.... да и всё............
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Никакой нормальный человек (даже порохобот) не будет тут вычленять предложения и смысл текста в "этом"(((
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писец логика у тетки
один не устоит перед рулеткой
другой не устоит перед бутылкой пива
третий не устоит перед обнаженной женщиной
чиновник не устоит перед бюджетом
игорный бизнес это груз Украины ибо чем беднее страна тем больше в ней играют в азартные игры
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