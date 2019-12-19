 "Мене звати Ольга і в моїй родині є залежний... Убивства теж є, але ви не даєте ліцензій", - нардеп Белькова про легалізацію азартних ігор. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Белькова заявила це під час обговорення питання легалізації грального бізнесу, виступаючи з трибуни Верховної Ради. Крім того, нардеп розповіла про залежність свого сина від азартних ігор.
"Мене звати Ольга і в моїй родині є людина, залежна від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо - лудоманія, для мене - кошмар і драма останніх 8 років... Таких як мій син сьогодні в Європі 1-6% і є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних... Якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії", - розповіла Белькова.
Для довідки: Лудоманія - патологічна схильність до азартних ігор; полягає в частих повторних епізодах участі в азартних іграх, які домінують у житті людини і ведуть до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей: така людина не приділяє належної уваги своїм обов'язкам у цих сферах.
один не устоит перед рулеткой
другой не устоит перед бутылкой пива
третий не устоит перед обнаженной женщиной
чиновник не устоит перед бюджетом
игорный бизнес это груз Украины ибо чем беднее страна тем больше в ней играют в азартные игры