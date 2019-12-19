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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6703) мітинг (506) ринок землі (70)

 Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники проти відкриття ринку сільськогосподарських земель розблокували рух вул. Хрещатик у центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції проти ринку землі розблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва. Організатори мітингу заявили, що завтра з ранку відновлять пікетування Верховної Ради. Їхня вимога - зняти з розгляду законопроєкти щодо ринку сільськогосподарських земель.

Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 01

Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 02
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 03
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 04
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 05
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 06
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 07
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 08
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 09
Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166347
 
 
 Топ коментарі
 
Оплата почасовая или за смену?
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Лишь бы без палаток, а то хлопот при установке, смотрю, не оберешься.
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Нормальний Закон, з врахуванням досвіду провідних країн, а не Аргентини і Бразилії. У нас вже суди, прокуратури реформовані кимось окрмім панамського патріота? З кадастром розібрались? Державний земельний банк працює? І з господарями-латифундистами теж потрібно розібратись. На всю країну кричали - подолаємо корупцію! Так як так вийшло, що Земля, яка належить (за Конституцією) державі - опинилась в приватній власності або довгостроковій оренді? Може тут, в першу чергу, треба конюшні розгрібати?
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Лишь бы без палаток, а то хлопот при установке, смотрю, не оберешься.
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Сдельно-прогрессивная,в зависимости от конкретного результата и времени,ушедшего на производства затора.
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Я була на цій події, прийшла бо душа болить - що сьогодні робиться в країні . МЕНІ НІЧОГО НЕ ПЛАТИЛИ !!! скажіть, а скільки Вам платять за бруд , який виливаєте на небайдужих людей. Краще підтримайте СВОЮ КРАЇНУ !!!
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"Полезные идио.." так же всегда нужны для массовки. Так что вперед!
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Ну, правильно - все згідно КЗПП - 8-годинний робочий день закінчився, всі на законний відпочинок Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве - Цензор.НЕТ 7879
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А за переработку премия будет?Наверное не.Так бы стояли круглые сутки.
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Читаю коментарі і бачу , що всі хто пише брудні слова на адресу небайдужих людей - ВИ ПРОСТО ВИПРАВДОВУЄТЕ СВОЄ ІСНУВАННА ТА СИДІННЯ В КОМФОРТІ !!! А ви прийдіть і тоді побачите платять людям чи ні ?
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Заводы - олигархам!
Землю - крестьянам.
А мне - Лексус и бусики.

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От каждого по возможностям-каждому по потребностям.
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Усім хто не розуміє наслідків цієї так званої "реформи". Це гірше ніж підписані хряком 2 мінські договорняки, формули штангенциркуля, федералізація, амністія сєпарам і загравання та торгівля з ****** на крові. Це відкритий розпродаж території України.
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а от і брехня! а що робити старим людям по 80 років, які хочуть продати свої паї?
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Ідіотська логіка. А що робити пенсіонерам у містах, яким не вистачає пенсії? Квартиру продавати і йти бомжувати? Тільки квартира - не національне багатство. І земля під нею - державна.
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твоя логіка ідіотська та комуністична. Сільська праця важча, ніж міська. Крім того, сільські жителі не мають тих вигод, які мають городські пенсіонери - так, що і земля - це важка ноша. Але той, хто хоче -має право на продаж своєї землі, а інший - її купити.
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Які переваги мають міські пенсіонери, крім того що їм до аптеки йти ближче? У сільської бабусі хоч присадібна ділянка є, де вона собі пару мішків картоплі, овочів і зелені без усіляких добрив виростить і десяток курей заведе на яйця і супчик. Що в такій самій нерухомості можна отримати у місті?
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міські мають туалета в квартирі, ванни приймають, мають кращі медичні послуги. Ходять до театру та в кіношку.
А сільські люди з трьох років до труни бачать лише важку працю та багнюку. В кращому випадку , іноді , з'їздять до райцентру раз на рік.
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Что делать? Продать государству, те народу Украины. Землю крестьяне не покупали. Роздали бесплатно. Выкупим за деньги. Все целы и сыты. Ну олигархам не перепадёт и Соросу обломится, но это такое. Главное что территория Украины не уйдёт с молотка.
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Во-во Глузин,и Ленин с Марксом-Энгельсом так считали.Коммунизьм строить пытались,а там усе государственное,ни какой частной собственности.Землю у крестьян то же отняли,в колхозы согнали,а кто против был,того в Сибирь или лагеря.
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Не надо нести чепуху, в Израиле 94% земли в собственности у государства и рыночная страна и классное сельское хозяйство.
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Сережа.Ффсее очэнь и очэнь сурьезно.Чытай.
Израиль
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
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И еще.
Экономически развитые страны давно отдали свои сельскохозяйственные земли на продажу. Нет открытого рынка только в шести странах мира, среди них пока и Украина.

Источник:https://24tv.ua/ru/
Какие еще пять стран в нашей кумпании знаешь,или того...?
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що значит землю не купляли? земля селянам належить по праву народження. Їх пращури, колись прийшли на ці землі та піднімали цілину.
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Что за бред! Все граждане Украины вышли из села - 99% это точно. И сто? Моя мать тоже из села Берестовое Запорожской области. И где земля моих пращуров? Земля принадлежит всему народу Украины. У селян паи выкупает государство и восстанавливается реальная справедливость. Земля принадлежит всему народу Украины.
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ви, що не маєте навіть десяток соток землі під дачею, садом, хатинкою в селі і тп?
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Это второй вопрос. Можно обсуждать. Но гораздо выше той цены по которой селяне эту землю покупали.
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і хто це буде обсуждать?
я в нашій країні спостерігаю, як все тільки руйнується, керівництво держави 28 років тільки те і робило, що заганяло державу в занепад, а народ у злидні.
То ж чекати, коли тут буде якесь виважене рішення, що хтось щось буде обсуждать і буде знайдено нормальне рішення не виходить.
Чи дасть ефект продаж землі? дивлячись, як це зробити. Якщо так, як каже Зеленський - 10 тис га на руки, то це нормально..десь до 25 тис га - то це курс на фермерський уклад держави, якщо 50 тис - це курс на латифундії і занепад.
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а от і брехня! а що робити старим людям по 80 років, які хочуть продати свої паї?

Вони гроші за землю в могилу візьмуть? У нас 40% помирають до 60 років (чоловіки)
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а може це не твоє діло, що вони зроблять зі своїми грошима.
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Продать государству. Т.е. Всему народу Украины в том числе и своим детям и внукам и правнукам. Сохранить землю для них.
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давай я відповім трохи по-маланскі. у нас немає ніякого закону про землю, але господарі землі давно вже є. закон потрібен, але вступ його в силу поки вважаю передчасним.
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Нормальний Закон, з врахуванням досвіду провідних країн, а не Аргентини і Бразилії. У нас вже суди, прокуратури реформовані кимось окрмім панамського патріота? З кадастром розібрались? Державний земельний банк працює? І з господарями-латифундистами теж потрібно розібратись. На всю країну кричали - подолаємо корупцію! Так як так вийшло, що Земля, яка належить (за Конституцією) державі - опинилась в приватній власності або довгостроковій оренді? Може тут, в першу чергу, треба конюшні розгрібати?
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так то воно так, але з чогось починати треба. хоча-б з якогось закону. поки ж ми маємо тільки каламутні схеми.
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Ага, давайте почнем з якоїсь муйні замість Закону. Тільки тут така справа, що національне багатство можна продати тільки раз. Он той імбецил знизу підтвердив, навівши приклад корінного населення США. Україна буде процвітати за рахунок природних ресурсів, тільки такі, як оте чмо, буде сидіти в резервації разом з тими хто був проти.
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Тут отыграть обратно не получится. Если продадим 70% территории Украины это как человеку отрезать ноги. Потом приклеить не получится. Да и такого идиотского закона нет ни в одной стране Европы. Это полная туфта, которую нам впаривают жулики во власти.
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Є Конституція,яка забороняє продаж землі. Який ще треба закон?
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Ото ж я думаю,чего Штаты так "херово" живут?Индейцев в резервации загнали.Ганьба понаехавшим англосаксам.
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много ты знаешь про штаты и херню пишешь.
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От , доречі, - самий тупий коментар. Хочеш жити в резервації - їдь в лугандон чи дамбвабве. Вони на таке відразу погодились.
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Скорей тупые не поняли,что в штатах земля давным давно продается,еще со времен рабтсва,и уровень жизни один из самых высоких в мире,а по уровню ввп- первые,второй Китай.Ну а индейцы в резервациях.Это даже любой школьник знает.
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Даже у Китайцев есть рынок земли,если кто не знал.
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm

Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
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Главное не увидел? "В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей."
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Александро.Я это еще в 2007 году "увидел",когда в Китай летать стал.

Главное,что рынок земли есть в виде права пользования землей.Ты можешь это право продать,подарить,заложить в банк и т.д.У нас такого права нет.Попробуй продай или заложи.
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Право пользования землёй можно продать и в Украине.
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Сергей Галузин

Право пользования землёй можно продать и в Украине

Нелегально да.Легально-нет такого права.Только в аренду или по наследству предать.
Один прибалт в затоке уже попробовал в аренду землю взять.Попал на лимон зелени.Тому и Маск завод свой под Берлином строить будет,а это + немцам 10 тысяч рабочих мест.Землю кстати уже купил.И немцы "пищат" от удовольствия,и у Маска акции верх рванули(почти 400 долл за штуку),а вначале года были около 180.Ну а у нас от Маска БА-Ла-ЛАЙ-КА.
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Даже у Китайцев есть рынок земли,если кто не знал.

Канада и Израиль имеют землю в государственной собственности. И ни кто не голодает.
Вам мало разрушенных заводов авиастроения, полупроводниковой отрасли,танкостроения,медицины,образования итд?
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Ас-Ас.Ты забыл добавить,разрушенных за 28 лет,и вымирающих деревень.Еще 28 лет госмонополии на землю,и от деревень ничего не останется.Все крестьяне-селяне в город *******,или в Польшу на уборку урожая.
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Ох і іксперди. Рівень життя у кого, убоге? У тих хто в резерваціях, які просрали свою землю? Так ти теж опинишся на дамбвабве (бо там нічого не росте), посеред териконів і полізеш в копанку працювати на чергового гіві з моторилами. А Україна без українців буде процвітати, як США. Бо ресурсів багато.
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вставай,ты в наших селах давно бывал?Зарплаты их знаешь?В штатах индейцы в резервациях лучше живут,чем крестьяне в наших селах.И заметь,это без права людей свободно распоряжаться своей частной собственностью-землей.По твоему без рынка земли,наши селяне давно в шоколаде должны были бы быть.А они в полном ауте,и бегут из своих сел туда, где платят больше в города и за границу.Дорог в селах нет,зарплат нет,работы нормальной то же.За то землю свою нормально продать,в банк заложить-не моги.Баба Йуля с Кивой не дозволяют.
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Много молодежи. Приятно, что они стремятся стать фермерами и сельхозработниками.
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На Крещатика были фермеры и их поддержал нацкорпус Билецкого. Молодежь это нацкорпус. Фермеры первые поддержали добровольцев на фронте, теперь патриоты поддерживают фермеров. И те и другие защищают украинскую землю от супостата, все логично.
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"Митингующие против рынка земли разблокировали движение на Крещатике в Киеве" - Тимошенница вместе с пятой колонной беса путлера (Мертвечука) финансирует деклассированный элемент, или голодных неустроенных бомжей, для имитации протестов аграриев, и к сожалению, какое то количество таких в Украине ещё есть, и благодаря им, Тимошенница держится, из последних сил, на плаву, но "сладкого" места ей уже не видать, как собственных ушей, здесь случился перебор, и она скорее всего уйдёт в тираж.
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Лично я не возражал бы и против качановки. Недосидела бабка....
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Я видел на Крещатика реальных аграриев, а вы просто брехуны хлопцы. Ни стыда ни совести.
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А может митингующие и есть тот актив Украины, может именно им землю надо отдать вместо пассивной биомассы - сдающей паи в найм и мечтающие продать этот непотриб..
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На митинге были фермеры и ребята из нацкорпуса. Инфа 100% проверена.
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Типичный портрет митингующего агрария. Средний возраст - примернго 20. Телоукладка - спортивная. Намордник - балаклава или капишон. Присутствие серого вещества в бошке - мало, но серое, как штаны пожарника. Такое ощущение, что вилы эта публика из рук сутками не выпускает, в зависимости от тарифа. Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 40
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Тебе и до таких далеко. Твои способности защищать коллективную собственность от захватчиков такие же как у фарша для колбасы.
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Нуль, когда примкнет хоть одна палочка, будешь пытаться брать голос. Пока сиди и не мявкай
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Интеллектуалу напоминаю - не капишон, а капюшон.
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Ты думаеш генерация смыслоподобия может убеждать? Она только сокращает пространство и потенциал.
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Само понятие "продажа земли" есть шулерское. Что продается - только плодородный слой для сельхоз производства или условный конус от центра земли до границ участка со всеми полезными ископаемыми, что туда попали? На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью. То есть будущие поколения будут полностью зависеть от прихоти сомнительных "собственников" преступно раздерибаненной территории государства, которых сейчас хотят узаконить в виде хозяев земли и которые появились в результате неграмотных и популистских законов, принятых во времена кучмы.
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На самом деле это замаскированная продажа территории государства, которая является, согласно конституции, общенародной собственностью.

Кто пытается взывать к разуму толпы,становиться ее жертвой, а кто к эмоциям - ее вождем!
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Экономически развитые страны давно отдали свои сельскохозяйственные земли на продажу. Нет открытого рынка только в шести странах мира, среди них пока и Украина.

Вот "недалекие".Великого Александро не читали.Кстати в число развитых стран,где землю свободно покупать-продавать можно входит Россия.А Рабинович с Медведчуком у нас другое талдычат.Сволочи.Пошли против политики свого хазяина, вяликого Пу.
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Для того, чтобы защищать свое будущее в стране не обязательно быть аграриями - главное иметь думающую голову.
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Это зависит от текущей молодежной моды. Во времена хиппи были модными длиные волосы.
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В борьбе с прививками - обретешь ты будущее своё!
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Хорошо подметил.Этот типаж- Александро,то против прививок так завзято "топил",теперь против рынка земли.У меня закрадываются нехорошие сомнения,не казачок ли он засланный.
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Не кончается поток долбодятлов. По конституции каждый гражданин имеет право на землю. Молодеж против того, чтобы их собственность дерибанили особоизбранные иудоглобализаторы.
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Во придурок! Ну пади, получи свой земельный надел в Киевском горсовете.
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Ты хочеш сказать что однажды упал в горсовете с некоторыми последствиями?
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В отличии от тебя я там был и видел и фермеров и ребят из нацкорпуса. Фото за которое ты цепляешься было сделано в самом конце, когда аграрии стали расходиться, а молодые ребята из нацкорпуса стали сворачивать банеры. На фото видно что Крещатика уже свободный и идёт сворачивание последнего банера. Парни хватит тупить и зубоскалить. Продажа 70% территории Украины это фактически распродажа Украины. .
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. Продажа 70% территории Украины это фактически распродажа Украины. .

Совершенно верно!
Когда предприятия стали частными - упала зарплата, перестали соблюдать Госты, специалисты стали не нужны, появились менеджеры,экономисты и юристы по грабежу производственного потенциала.
Страна превращается в страну третьего мира.Продажа земли приведет к дальнейшему обнищанию основной массы населения.
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И одеты так по-модному с голыми ногами без носок.В моей деревне,что под Харьковом(Молодовая) так не одеваются.Там на ногах сапоги по колено от грязи(дорог нет) и пальто типа фуфайка,что по проще.С топориком все на ты,дрова кожэн день колоть трэба,дом топить,ведь газу нэма.Не жизнь-ляпота.Пустых домов-полно,народ тикае куда по дальше.Так что молодым специалистам-аграриям жилья хватит,всех обеспечим.
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Я була на цій акції, це фото зроблене коли акція закінчилась і всі вже розходились !
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Я була сьогодні на цій події. Бачила людей яким душа болить від того, що сьогодні відбувається в нашій країні! Продаж ЗЕМЛІ дорівнює продажу ДЕРЖАВИ !!! Без ДЕРЖАВИ - МИ ВСІ БУДЕМ ЖЕБРАКАМИ !!!
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Мы, украинцы, очень толерантны к нац меньшинствам. Но наша толерантность имеет подчас абсурдную форму. Мы отдаем нац меньшинству полную власть над собой. В результате получилась наихудшаяи самая воровитая власть за всю нашу историю.
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.
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