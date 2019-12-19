 Мітингувальники проти ринку землі розблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники акції проти ринку землі розблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва. Організатори мітингу заявили, що завтра з ранку відновлять пікетування Верховної Ради. Їхня вимога - зняти з розгляду законопроєкти щодо ринку сільськогосподарських земель.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Землю - крестьянам.
А мне - Лексус и бусики.
А сільські люди з трьох років до труни бачать лише важку працю та багнюку. В кращому випадку , іноді , з'їздять до райцентру раз на рік.
Израиль
Особенности функционирования рынка сельхозземель в этом государстве связаны с совокупностью исторических и текущих факторов. Причина того, что подавляющая часть сельскохозяйственных земель находится в собственности государства и сдается только в аренду, кроется в истории формирования его земельного фонда. Около 13% последнего в свое время были приобретены у палестинцев за счет добровольных взносов еврейской диаспоры и принадлежат Еврейскому национальному фонду.
Израиль - маленькое государство, вся площадь которого (без учета Палестинской территории) на четверть меньше Киевской области. Это государство окружено со всех сторон далеко не дружественными соседями, с которыми Израилю неоднократно приходилось вести активные боевые действия. Учитывая это, все подчинено в первую очередь интересам защиты от внешней агрессии. Значительная часть сельхозземель сдается в аренду, а не продается - чтобы, в случае необходимости, в любой момент изъять их для нужд вооруженных сил страны.
Экономически развитые страны давно отдали свои сельскохозяйственные земли на продажу. Нет открытого рынка только в шести странах мира, среди них пока и Украина.
Источник:https://24tv.ua/ru/
Какие еще пять стран в нашей кумпании знаешь,или того...?
я в нашій країні спостерігаю, як все тільки руйнується, керівництво держави 28 років тільки те і робило, що заганяло державу в занепад, а народ у злидні.
То ж чекати, коли тут буде якесь виважене рішення, що хтось щось буде обсуждать і буде знайдено нормальне рішення не виходить.
Чи дасть ефект продаж землі? дивлячись, як це зробити. Якщо так, як каже Зеленський - 10 тис га на руки, то це нормально..десь до 25 тис га - то це курс на фермерський уклад держави, якщо 50 тис - це курс на латифундії і занепад.
Вони гроші за землю в могилу візьмуть? У нас 40% помирають до 60 років (чоловіки)
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm
Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
Главное,что рынок земли есть в виде права пользования землей.Ты можешь это право продать,подарить,заложить в банк и т.д.У нас такого права нет.Попробуй продай или заложи.
Право пользования землёй можно продать и в Украине
Нелегально да.Легально-нет такого права.Только в аренду или по наследству предать.
Один прибалт в затоке уже попробовал в аренду землю взять.Попал на лимон зелени.Тому и Маск завод свой под Берлином строить будет,а это + немцам 10 тысяч рабочих мест.Землю кстати уже купил.И немцы "пищат" от удовольствия,и у Маска акции верх рванули(почти 400 долл за штуку),а вначале года были около 180.Ну а у нас от Маска БА-Ла-ЛАЙ-КА.
Канада и Израиль имеют землю в государственной собственности. И ни кто не голодает.
Вам мало разрушенных заводов авиастроения, полупроводниковой отрасли,танкостроения,медицины,образования итд?
Кто пытается взывать к разуму толпы,становиться ее жертвой, а кто к эмоциям - ее вождем!
Вот "недалекие".Великого Александро не читали.Кстати в число развитых стран,где землю свободно покупать-продавать можно входит Россия.А Рабинович с Медведчуком у нас другое талдычат.Сволочи.Пошли против политики свого хазяина, вяликого Пу.
Совершенно верно!
Когда предприятия стали частными - упала зарплата, перестали соблюдать Госты, специалисты стали не нужны, появились менеджеры,экономисты и юристы по грабежу производственного потенциала.
Страна превращается в страну третьего мира.Продажа земли приведет к дальнейшему обнищанию основной массы населения.
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.