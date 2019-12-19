 "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Учасники акції проти ринку землі заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва в районі ЦУМу і вул. Хмельницького. Мітингувальники безперервно ходять через пішохідний перехід, таким чином автотранспорт не має можливості проїхати.
Водночас учасники мітингу пропускають "швидкі" і громадський транспорт.
Активісти тримають у руках плакати зі своїми вимогами, а також прапори із символікою політсил.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нужно с самого начала допустить к покупке иностранцев, тогда будет высокая конкуренция и справедливая цена. Но тупого пересичного запугали олигархические СМИ и он иностранцев боится как нечистой силы.
Тогда как бояться нужно наоборот своих. Потому что иностранцы привыкли играть по правилам, а вот нашим на любые правила наплевать. "Серьезные пацаны" могут даже убивать тех несчастных бабулек ради их честно заработанных нескольких гектаров чернозема.
Во вторых весь Умань на них зарабатывает и зарабатывает неплохо. Так что можно потерпеть некоторые неудобства, если за это хорошо платят. А если есть мозги, то и подготовиться. Например не делать дорогих ремонтов, поставить дешевую и крепкую мебель - которую не жалко если поломают.
Ну и в третьих, почему то миллионы этих самых евреев выехали из Украины в Израиль и во время Совочка и уже при Украине. Не прельстились нашими ********* бесценными черноземами. Скорее наоборот, драпали отсюда аж пятки сверкали.
Так может все твои страшилки про злых и страшных евреев навеяны запоребриковой пропагандой? Они вообще такое любят. Почти у каждого россиянца в запасе несколько смачных теорий заговора. А Ютуб вообще забит этим дерьмом более чем полностью. Всякие ролики про жидомасонов и рептилоидов (всегда на русском языке) засирают ленту и избавиться от них сложнее чем от спида.
Ось такі збочення і морокобісся породжують колгоспники...
И 70% населения (и еще 20%, котрым пох).
Поддерживает только сам бубачка, Богдан и беня
Хороший, хороший проект! - бубачка должен его протащить.
Любой ценой. Беня так хочет.
Есть шанс, что тогда этот парх...ый цирк поскорее закончится.
Обікрадені латифундистами вийшли їх захищати,щоб тих не позбавили накраденого
Аудит виявив,що при юлі-мураторії вкрадено 2.7 млн га землі.
Оці раби захищають вже вкрадене і навіть те що збираются вкрасти юля і компанія
землю..?!
до речі, а хто тут зараз не "безродний люмпен"..?
чи ви зараховуєте пострадянську бидло-еліту до аристократії..?
Это "тлетворное" влияние Лукашенко!!!
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm
Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли ...те ж саме відбувається і у Штатах і в Канаді (скорочення кількості землі у приватній власності і переход до оренди)
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!
В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!
Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!
Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!
Всякого читал,но такого????Хит сезона.
Спробуйте вже зараз повернути в держвласність землі сірих латифундистів і побачимо чого варті обіцянки "щастя" після введення ринку землі...