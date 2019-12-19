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Все про:Київ (6703) протест (1035) ринок землі (70)

 "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники проти відкриття ринку сільськогосподарських земель заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції проти ринку землі заблокували рух вулицею Хрещатик у центрі Києва в районі ЦУМу і вул. Хмельницького. Мітингувальники безперервно ходять через пішохідний перехід, таким чином автотранспорт не має можливості проїхати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Радою відбуваються мітинги проти ринку землі і з вимогою погасити борги із зарплати шахтарям. ФОТОрепортаж

Водночас учасники мітингу пропускають "швидкі" і громадський транспорт.

Активісти тримають у руках плакати зі своїми вимогами, а також прапори із символікою політсил.

Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 01
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 02
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 03
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 04
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 05
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 06
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 07
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 08
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 09
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 10
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 11
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 12
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 13
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 14
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 15
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 16
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 17
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 18
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 19
Земля Божий дар, а не товар, - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166292
 
   
 Топ коментарі
 
Популисты, типа бабы Юли, зарабатывают очки. А о том, что половина всей земли, уже разворована, они молчат.
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"Земля божий дар" - сказали гопнікі в адідасі
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Точку зрения варягов отразил эфиоп на русском языке, причём через 1000 лет
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прикольно, что *********, изгнанный из страны, так и не нашел место, где есть нефть, спустя 40 лет блужданий по пустыне, но теперь учит других жизни))
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Хайфа с Назаретом не страшно. Страшно, что землю за бесценок скупят чинуши и олигархи, а через пять лет просто перепродадут иностранцам в десять раз дороже. И хорошо если скупят, а то ведь могут и просто рейдернуть.
Нужно с самого начала допустить к покупке иностранцев, тогда будет высокая конкуренция и справедливая цена. Но тупого пересичного запугали олигархические СМИ и он иностранцев боится как нечистой силы.
Тогда как бояться нужно наоборот своих. Потому что иностранцы привыкли играть по правилам, а вот нашим на любые правила наплевать. "Серьезные пацаны" могут даже убивать тех несчастных бабулек ради их честно заработанных нескольких гектаров чернозема.
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Это кому не страшно, что Хайфа с Назаретом? По Умани видно - что страшно, а что нет. Только в отличие от Умани, где им сдают за хорошие деньги хаты, будет немножко наоборот. А как - известно по семнадцатому году. Не? Или кому то нравится как живет Израиль с соседями?
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Ну во первых хасиды это не типичные светские евреи а некая религиозная иудейская секта. И нет ничего удивительного, что сектанты ведут себя странно. На то они и сектанты, чтобы вести себя странно.
Во вторых весь Умань на них зарабатывает и зарабатывает неплохо. Так что можно потерпеть некоторые неудобства, если за это хорошо платят. А если есть мозги, то и подготовиться. Например не делать дорогих ремонтов, поставить дешевую и крепкую мебель - которую не жалко если поломают.
Ну и в третьих, почему то миллионы этих самых евреев выехали из Украины в Израиль и во время Совочка и уже при Украине. Не прельстились нашими ********* бесценными черноземами. Скорее наоборот, драпали отсюда аж пятки сверкали.
Так может все твои страшилки про злых и страшных евреев навеяны запоребриковой пропагандой? Они вообще такое любят. Почти у каждого россиянца в запасе несколько смачных теорий заговора. А Ютуб вообще забит этим дерьмом более чем полностью. Всякие ролики про жидомасонов и рептилоидов (всегда на русском языке) засирают ленту и избавиться от них сложнее чем от спида.
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Якщо земля не товар, то вона нічого не коштує і нікому не належить, можете брати собі хто скільки зможе (звісно використовуючи насилля по відношенню до інших бажаючих..., бо нема купівлі-продажу, нема ціни), також можете не платити податки за неї, бережливого ставлення теж не потрібно, вона - нічого не варта...

Ось такі збочення і морокобісся породжують колгоспники...
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Если, против законопроекта Зеленского, такие кадры, как Тимошенко, Королевская, Кива, Шуфрич, Медведчук, значит проект хороший.
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Напоминаю тебе что ты форменный дурак.
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... а так же националисты, ЕС, Голос и т.п.
И 70% населения (и еще 20%, котрым пох).
Поддерживает только сам бубачка, Богдан и беня

Хороший, хороший проект! - бубачка должен его протащить.
Любой ценой. Беня так хочет.
Есть шанс, что тогда этот парх...ый цирк поскорее закончится.
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"Земля Божий дар, а не товар." - що правда то правда, особливо для тих, хто оформив її в аренду за безцінь, або володіє нею всупереч Закону.
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Це феноменально
Обікрадені латифундистами вийшли їх захищати,щоб тих не позбавили накраденого
Аудит виявив,що при юлі-мураторії вкрадено 2.7 млн га землі.
Оці раби захищають вже вкрадене і навіть те що збираются вкрасти юля і компанія
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Утфільний,твій номер завжди шостий,бо ти сам вказав собі ціну
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СКАЖИТЕ ГОРОДСКИМ СУМАШЕДШИМ ЧТО ПОЛОВИНА ЗЕМЛИ УЖЕ УКРАДЕНА И ПРОДАНА! И НИКТО ИХ НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ПРОДАВАТЬ СВОЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ, ДРУГОЕ ДЕЛО ЧТО Я НА 100% УВЕРЕН ЧТО У НИХ ЕЕ ДАЖЕ НЕТ
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украдена и продана ...так "флаг" твому зепрокурору в руки повернути крадене ...
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А ну, давайте пройдемося і спитаємо чи є там хоча б декілька власників цієї землі про яку йдеться мова? Хто ці люди? Яким вони боком до землі, яка перебуває у приватній власності? Якщо я бачу, що проти вільного обігу землі та її ринку протистують тимошенки, риги жопоблоки, то я ще більше впевнений у правильності цього кроку. Інша справа, що вони щоб цього не допустити готові розвязати кримінальні війни і дефолт, щоб повністю обезцінити землю та не допустити входу в Україну інвесторів та капіталу.
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Місцеві князьки вже поділили українську землю і доводять людей до зубожіння, щоб максимально даром придбати, вірніше прихватизувати, землю українськиї селян, тому вони так і протистоять ринку землі, бо якщо зайде іноземний капітал і ціна на землю різко підніметься і орендну плату прийдеться піднімати в рази. Звичайно вони все будуть робити щоб цього не сталося і під "благим" соусом - "Не продамо рідну землю!" будуть робити все, щоб тільки не втратити контроль над цим цінним і дуже вигідним для них дешевим (через їхні дії) ресурсом. Так було і з заводами в 90-х, де вони за допомогою криміналу захоплювали, вирізали та привласнювали промислові обєкти. І не дали капіталу та інвесторам іноземним з ********* технологіями, увійти в Україну. Вони лякали, що ті прийдуть і всіх поработять, а насправді самі запанували у своїй сторонці і поработили свій народ. Ось зараз аналогічна ситуація з землею.
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то заставте свого зепрокурора повернути крадене у народа ...
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я не власник сільгоспземлі ...і я проти ПРОДАЖУ ...ЗЕМЛЯ НЕ ТОВАР ...МОЇ ДІДИ ЗАГИНУЛИ НЕ ЗА ТЕ ЩОБ ТВОЯ ЗЕЛУПЯТІНА ЇЇ КРАЛА ...ВІЙСЬКОВІ НА ДОНБАСІ ГИНУЛИ ТА ГИНУТЬ ТАКОЖ НЕ ЗА СОРОСЯТІНУ З КАЛОМОЙШАТІНОЮ ...
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Белые - пушистые , честные чиновники не продают свои многочисленные квартиры , а сдают их в аренду , бо так выгодно....
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Но продавать никак не хотят , хотят сдавать в аренду . Государство тоже должно сдавать в справедливую аренду , а они хотят отобрать у Украины эту возможность "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 1033
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Но сдают по цене рынка. А не по цене,которую назовет арендатель.
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Зебуины, а почему уже которую неделю нет видосиков от нелоха? Он же обещал.
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Зате є туфтові опитування - рейтинг зю та слуг урода несподівано злетів угору.
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рабы против продажи земли..ибо их рабовладельцы не хотят её покупать, а хотят и дальше почти на шару брать в аренду у тех же рабов..
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Они не против и не за, что им скажут наниматели, за то они и будут. Всякая шваль безработная, алкаши и пенсионеры
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безродний люмпен хоче продати те що не створював ...
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"те що не створював"
землю..?! "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 7460
до речі, а хто тут зараз не "безродний люмпен"..?
чи ви зараховуєте пострадянську бидло-еліту до аристократії..?
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прочитай визначення поняття ЛЮМПЕН ...воно є у вікі ...заодно почитай про Аргентину ...це те що приготували українцям ваші ЗЕшахраї ...ну а щоб повністю зрозуміти про що я то заодно почитай про уйгурів з курдами ...правда у останніх двух народів їх ЗЕМЛЮ відібрали силою ...продавати Землю можуть тільки безродні ублюдки
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мова була за "безродний"..а зараз земля фактично у кого..? тільки чомусь з де-факто не хочуть робити де-юре..
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Зато когда в обход моратория по серым схемам земля скупалась сотнями гектаров им было пох.
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А есть суды и наказанные за нарушение закона или только вбросы про гдетотам?
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покажи хоч один документ на право власності на сотні гектарів краденої (у кого краденої) ЗЕМЛІ ...і де "наш" генпрокурор ..."борець" зі злочинцями ...не тим самим зайнятий ?
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земля належить не тільки нам ,а ї тим хто приде на цей світ через50-100 років.За що загинули тисячі українців і гинуть?!Чого тоді гинуть!Хай ідуть додому !Хай домовляться з путіним,чи вже домовились,через хохлів той зкупить.У нас нема грошей ,щоб купувати землю.Скуплять ті хто має доляри.В нищій,воюючій країні у кого є гроші?У бідних селян скуплять землю за копійки.
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У пети спроси.какие 120 тыс гектаров он сынуле передал. А закон выйдет,сразу вопросы к пеце появятся. Откель?
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скинь кадастрову карту з земельними наділами що належать петру ...
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Так и передавай свой пай, или паи своим потомкам. Только момент - передавать нечего, наверное. Восприятие земли как дара Божьего, это восприятие того, что на этой земле мы живем, ходим по ней. Но это по сути любовь к территории, теплое внутреннее ощущение. А владение землей - это то, что позволяет вложить в нее свои силы, вырастить урожай, стать богаче, передать это богатство наследникам, сделать их в конечном итоге богаче, ухаживать за ней (мы же делаем в своем частном доме ремонты, это же нормально!) и не боятся, что придут рейдеры, заберут и землю и урожай. А те кто не умею на земле работать - тоже станут богаче продав ее тому, у кого руки выросли из нужного места. Правда на время, пока все не пропьют. Но это во всем мире так.
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як ви сопляки вже дістали ...запитай у мамки з татком про "ваучери 90х" ...вони тобі і про їх "ціну" розкажуть ... ти думаєш що цього разу буде по іншому ...ні не буде ...вашим зешахраям головне розпочати торги ...хоч по сотці ...хоч по гектару ...і ти побачиш за два-три роки ахметових-коломойських-пінчуків ...а ще за рік два й справжніх покупців заради яких ти рвеш тут жопу за "тридцять срібників"
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пара сотень проплачених порохокнурів хочуть керувати державою...ринку землі немає тільки в кндр,кубі і ще в таких самих венесуелах,соєві кнури,мало того,що 30 років ї....ли нам мізки,ще й зараз палки в колеса ставлять,народ послав вас на...й,вибрав президента,парламент,рейтинг їх зараз росте,що ще не ясно?парі сотень проплачених кнурів соєвого обшкварка ніхто не давав права щось там квакати...
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Нема питань.берем рынок любой успешной страны и делаем. А не по 10000 га юрлицвм.
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Не можна так ображати людей. Кожен має право на свою думку. Якщо ви так легко продаєте рідну (якщо вона вам рідна) землю, то ви й матір свою продасте. А земля належить державі і всьому народу. Проти продажу землі не пара сотен, а 70%.
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товарищ майор,у вас ус отклеился,таки да фсба мельчает
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Не хвилюйтесь, ви занадто hidden, аж смердить.
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Земля-божий дар, а не товар, а горілка-це горілка
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Попробую выстроить логическую цепочку. Если Божий дар, то кому - народу Украины? А что такое народ Украины - это некая социалистическая масса, или это, как во всем цивилизованном мире - общность отдельных личностей? Получается масса имеет право на землю, а отдельная личность - нет? Получается украинский народ это масса не имеющих никаких прав отдельных личностей. Именно за это "ходят" эти массы по переходам и именно такие массы, описанные мною выше. Я уже делился своим мнением раньше - это проявление агонии старых элит, которым удобно опираться электорально именно на такую некую массу - не совокупность отдельных личностей, а именно обезличенную массу, называя это народом. И кстати, и никто из ура-патриотов не отметил единой позиции по вопросу собственности на землю "Батькивщини" и ОПЗЖ и это не вызвало криков "зрада". Т.е. получается,что ОПЗЖ, как и "Батькивщина" со "Свободой" настоящие патриоты Украины? Еще раз - на мой взгляд это агония старых элит.
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для побудови "логической цепочки" для початку потрібні мізки ...відносно тебе ВСЕ
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"С точки зрения банальной эрудиции..і тд і тп...." ви не є "отдельная ЛИЧНОСТЬ. Це на мій погляд.
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"Земля Божий дар, " в России,где московский патриархат-продается,в Станбуле,где Вселенский патриархат-продается,в Ватикане,где папа Римский,то же продается.У коммуняк только одних не продается,таких как Куба,Северная Корея.Ну и мы в этом "почетном" месте.
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Даже у Китайцев есть рынок земли,если кто не знал.
http://vasilievaa.narod.ru/12_6_98.htm

Рынок земли Китая в новых экономических условиях
ХАНЬ ЛИНЬФЭЙ
докторант Института народнохозяйственного прогнозирования РАН• На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое
• Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей
• Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли
На рынке земли объектом торговли является право принадлежности земли, т.е. либо право собственности на нее, либо право пользования ею, либо то и другое вместе взятое. В континентальном Китае земля не может быть объектом купли-продажи, следовательно, нет рынка собственности на нее, а право собственности может возникнуть как непостоянное, переходное. Однако в качестве объекта рынка (сделки) может выступить право пользования. Поэтому когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей.
Право пользования имеет очень широкий смысл, включая реальное право пользования, право аренды и право залога. В абсолютном большинстве случаев в Китае на рынке приобретается право пользования землей, находящейся в государственной собственности
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...Когда в Китае говорят о рынке земли, то речь идет главным образом о переходе права пользования землей ...ЦЕ І Є ОРЕНДА ЗЕМЛІ ЯКА НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ (ЧИТАЙ НАРОДУ) ...
Правительство Китая прилагает большие усилия, чтобы сократить или вообще ликвидировать скрытые формы рынка земли ...те ж саме відбувається і у Штатах і в Канаді (скорочення кількості землі у приватній власності і переход до оренди)

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Яка різниця у кого що є? Ми повинні мати власні мізки.
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Брехун, поїдь в Ватикан і прикупи земельки, а я з твоїх потуг поржу.
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А что там не так в Ватикане?Сильно от Италии отличается?Или всецельный коммунизьмь наступил,"пролетарии усех стран соединяйтесь",а на деле "усе у нас колхозное - усе у нас мое"?
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Ну ладно там бабки старые-пенсионерки митингуют за гроши,у них может пенсии низкие,и работу найти сложно.А здоровые,откормленные мужичяры с бабами,у них что работы другой нет?Ну да ладно,пусть помитингуют,повеселят людей.Странно,а чего Ляшка там не видать,с бабой Йулей роли наверное не поделили,кто землю будет целовать,а кто коров?
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Першочергово потрібно створити земельний банк,щоб не було афери.
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Ті, хто нахапав землі тільки й чекають ринку, аби оформити на неї свої права. А чому так спішать? Бо, часу не залишилося, догосподарювалися до того, що грошей в бюджеті вже нема, а в кредит не дають. Того і дивись прийдеться тікати, а земля не оформлена і не продана.
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О, петюне подкинул бабосиков и снова "фермеры" митингуют. и плакатики как-то у многих одинаково выглядят. Совпадение?
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ВНИМАНИЕ!
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО!
Мюзикл "Страна дураков" в двух отделениях!

В главной роли - трижды судимый участник протеста у Национального банка, любимец публики Павел Боков!

Незабываемая и вечномолодая!
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!

Краткое содержание:
первого отделения: крестьяне - собственники земли умоляют запретить им продавать землю!
второе отделение: крестьяне - фермеры умоляют запретить им законно покупать землю!
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+200 баллов.Ржу,не наржусь.
Ю. Тимошенко в сопровождении кордебалета молодых крестьян-аграриев спортивного телосложения, выпускников Белоцерковского клуба любителей балета и карате им. В. Титушки!

Всякого читал,но такого????Хит сезона.
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Смешно,аж до всрачки.Пойду скорей водички попью,успокоиться надо.Этот сюжет надо в квартал-95 отправить.Хит-блокбастер обеспечен.
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Практически во всём мире земля есть объектом купли продажи.Частная собственность на землю священна.В Украине даже не знают ,кто хозяин этой земли.В аграрном секторе такое воровство,что не передать словами и всем пофик.На площади большая часть стоит за бабки и это уже давно не секрет.
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Скажу так.Запускать сегодня рынок земли,це як спустить с верфи на воду не достроенный корабль с пьяной некомпетентной командой и не сформированным уставом "Земля Божий дар, а не товар", - мітингувальники проти ринку землі заблокували рух на Хрещатику в Києві - Цензор.НЕТ 7198
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Предурки, а когда корабль спускать? Когда он нах никому не нужен?
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Коли він добудований. Бо інакше а ні судна, а ні прибутку не буде, натомість отримаєш купу трупів з горою проблем.
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Якщо держава ЗАРАЗ не здатна навести лад в питаннях землекористування та повернути розкрадене або захапане з порушенням закону, то як зможе ця держава проконтролювати хоч щось по земельним питанням в подальшому?!
Спробуйте вже зараз повернути в держвласність землі сірих латифундистів і побачимо чого варті обіцянки "щастя" після введення ринку землі...
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