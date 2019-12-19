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 Політика України, Суспільство
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Все про:окупація (2136) Росія (14621) Донбас (12790)

 "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька. ВIДЕО

Український журналіст Роман Цимбалюк пообіцяв амністію пропагандистам, які працюють на телеканалі найманців РФ у Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Цимбалюк зустрів донецьких пропагандистів Кремля в кулуарах перед пресконференцією Путіна в Москві.

Відеозапис короткої зустрічі і словесної перепалки Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", - сказав український журналіст наприкінці розмови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про військову техніку на Донбасі: Можуть брати у країн, які симпатизують

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166284
 
   
 Топ коментарі
 
Роман - красавчег! жжет вату нещядно!
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"Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка.

Треба було продовжить - "якщо доживете...".
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это не так!.. перед смертью, Гебельс успел трахнуть бабушку Путена, Словьева, Киселева, и еще сотню россиянских пропагандонов..
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Эта крыса в очках олицетворяет собой всю лугандонию. Интеллект отсутствует и присутствует идиотская улыбочка.
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Снаряды украинские летят в их сторону почему? Возможно, есть какая-то причинно-следственная связь?
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Зачем же так обнадёживать несчастных . ? Они ведь и вправду могут подумать .. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7121 ...
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Та ладно, они же взрослые, самостоятельные, должны понимать....... "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1170. "Вы обещали на мне жениться! Мало ли что я на вас обещал" "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1170
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"Амнистируем" - надо читать кастрируем. Цимбалюк просто вежливый и тактичный человек. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 8458
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два пафосных недоумка, радующиеся комендантскому часу (вот оно как круто! нам тут в Киевах и прочих Черниговах не понять). Умишка не хватает понять, что заперты в своих ..бенях навечно (хотя,почему же навечно?! - до первого обдолбаного ополченца или бурята-танкиста) Долбодятлы недалекие, вас даже не жалко
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Просто он не уточнил после какого десятка лет отсидки их амнистируют. После кичи, эти старые пердуны, которые без памперсов и костылей шагу не ступят, для Украины - это как для х.....уйла их мокшанская оппозиция.
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Яка може бути амністія,якщо вони навіть не думають каятись?
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Спортлото-82: "...вы будете его держать, а я буду его шантажировать (амнистировать)..."
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А посмішка в нього була, така єхіднінька?
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Най самі амністуються так, як, наприклад, міністр пропаганди у Гітлера. Це буде найшвидша та найекономніша амністія
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А вот хер им,а не амнистия,пусть не надеются
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Ну почему?! Захарченку Моторылу, Гиви - всех амнистировали...дай им бог здоровья!
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Судячи по "журналістам", Україна розбомбила стоматологію в динирії.
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целенаправленно каратели били по стоматологическим кабинетам из пушек и бомбили, а стоматологов похищали и вывозили))
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Яка перемога, про що ви? Сенс спілкуватись з двома хворими людьми?
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Клоуном его считает только быдло типа тебя. А на Эхо Москвы перед ним тупо языки в жопу засунут и ничем крыть его правду не могут.
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Грыша, а чтоб тебе потешным клоуном на рашке не подработать?!) Там Петросян дэбилов набирает.)
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Рома Цымбалюк -красава! Если только он не двойной агент. Я б с ним кофэ попила б.)))
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Мог задать путину, супер тяжелый вопрос, а он обосрался опять. Опять над ним посмеялись. Каждый год ему путин даёт специально задать дебильный вопрос, то всегда рад.
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Грыша, вы просто Роману завидуете, бо сама Маруся с ним хочет кофэ попить!) Шо не?!)))
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труп его. останки. Может быть ( но ето не точно (с) )
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не позаздриш Роману)). Жити у цьому звіринці, то треба мати витримку залізну !!
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И он её имеет. Парень - кремень! Респект.
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він вже нормально опанував роь задрота. у нього добре виходить. не скучно точно.
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"Мьі тебя амнистируем", украинцьі слишком тлерантньі.
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Следовало добавить "...может быть. Если ты сильно постараешься доказать лояльность... А может и нет."
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Ну зачем это всё?
Они больны НЕИЗЛЕЧИМО.
Вы хотите ЭТО вернуть в Украину?
Вы хотите за наш счёт построить им дурку на 3 миллиона мест со всеми удобствами?
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Які паскудні морди.
Ми хатєлі всєволіш югавасток страни аттдать под контроль расії, а они в нас снарядамі, от фашисти...
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Как говорил Ал Капоне - "можем ли мы простить своих врагов? - Бог простит, наше дело - организовать поскорее их встречу"...
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Нет, Ромочка, их амнистировать нельзя, только показательно казнить. Они убивали мозги населения Даунбасса не хуже моторыл и гиви. Это можно сравнить с моральным геноцидом. Я ЗА ЛИКВИДАЦИЮ!
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Да вроде и не начинал
Но девчонка и правда ничего
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Не, мне просто нравятся такие, повыше и постройнее 😂
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Да ну на..... Я стока не выпью. Ты шо на Нокиа с фонариком ролик смотрел? "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 2093. Где там повыше и постройнее? Там Щелкунчик на циганских лабутенах, к тому же плоская как стиральная доска. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 2093
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Да что ж вы за люди то такие... доска, плоская, туфли не те у нее, понимаешь. Нормальная девчонка, симпатичная я вам говорю!
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Месье понимает толк в извращениях..... "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1254 Скажи наркотикам решительное нет. "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 1254
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Ну шо вам сказать... Рома Цымбалюк - мой Герой! А путєн - *уйло!)
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Молодец, так держать. Я горжусь Вами , Роман.
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"прєкрасно бєз вас..." Та жодна ж тварюка український паспорт не викинула....
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"Когда это все закончится, мы вас амнистируем", - журналист Цымбалюк встретил на пресс-конференции Путина пропагандистов из оккупированного Донецка. ВИДЕО
какая амнистия???(((
для таких существ, только, резервация ограждённая пятиметровым забором и рвом шириною метров в пять
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