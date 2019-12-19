 "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Цимбалюк зустрів донецьких пропагандистів Кремля в кулуарах перед пресконференцією Путіна в Москві.

Відеозапис короткої зустрічі і словесної перепалки Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

"Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", - сказав український журналіст наприкінці розмови.

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