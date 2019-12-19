 "Коли це все закінчиться, ми вас амністуємо", - журналіст Цимбалюк зустрів на пресконференції Путіна пропагандистів з окупованого Донецька. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Цимбалюк зустрів донецьких пропагандистів Кремля в кулуарах перед пресконференцією Путіна в Москві.
Відеозапис короткої зустрічі і словесної перепалки Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
"Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо", - сказав український журналіст наприкінці розмови.
Они больны НЕИЗЛЕЧИМО.
Вы хотите ЭТО вернуть в Украину?
Вы хотите за наш счёт построить им дурку на 3 миллиона мест со всеми удобствами?
Ми хатєлі всєволіш югавасток страни аттдать под контроль расії, а они в нас снарядамі, от фашисти...
Но девчонка и правда ничего
какая амнистия???(((
для таких существ, только, резервация ограждённая пятиметровым забором и рвом шириною метров в пять