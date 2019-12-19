 "Відбір" пройшов, отже, непересічна особистість, - Путін на прохання охарактеризувати Зеленського. ВIДЕО

Про це він сказав на щорічній пресконференції в Москві, передає Цензор.НЕТ.

Так, глава РФ заявив, що вважає некоректним робити це, мовляв, він намагається не давати характеристики колегам.

При цьому, за словами Путіна, якщо український лідер "пройшов відбір" (так він назвав вибори. – Ред.), то є непересічною особистістю.

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Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, президент РФ Володимир Путін дає велику пресконференцію.