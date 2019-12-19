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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (176) США (5841) Трамп (2037) Шифф (3)

 Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф на дебатах щодо імпічменту Трампа. ВIДЕО

Голова Комітету Палати представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф у своїй промові на дебатах з приводу імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що Америці слід стояти пліч-о-пліч з Україною в боротьбі проти путінської Росії.

Цензор.НЕТ публікує цю частину виступу Шиффа.

"Я уважно слухав своїх колег. Якщо відкинути шум і лють, які ні про що не говорять, то все, що залишиться в їхніх словах, це "чому нас має хвилювати, що президент зробив Україні?"

Ну, насамперед ми маємо дбати про наших партнерів. Ми маємо дбати про Україну. Ми маємо дбати про країну, яка бореться за те, щоб бути вільною і демократичною.

Ми ж дбали про демократію! Ми ж дбали про наших партнерів. Ми ж протистояли Путіну і Росії. І я знаю, що партія Рональда Рейгана теж це робила.

Чому ми маємо дбати про Україну? Тому що це більше, ніж про Україну. Це про нас. І про нашу національну безпеку. Їхня боротьба - це наша боротьба. Їхня оборона - це наша оборона. Коли Росія намагається зі зброєю в руках перекроїти карту Європи вперше з часів Другої світової, а Україна цьому протистоїть, то це також і наша боротьба.

І коли президент приносить у жертву наш інтерес і безпеку заради того, щоб бути знову обраним, він жертвує нашою країною заради особистої вигоди ", - сказав Шифф.

Також читайте: Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні конгресу".

Подальші слухання з цього питання відбудуться в Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах у 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166255
 
   
 Топ коментарі
 
Усі би так думали, або принаймі більшість.
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этот конгресмен настоящий порохобот!.. "Рошенку" этому хорошему человеку!
Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 2634
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Путин получил Крым-непотопляемый авианосец.

а США взамен могут получить ракетную базу на Хуторе Михайловском

и кто кому доктор ? Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф - Цензор.НЕТ 3786
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Зеленский правильно делает - действует в интересах Украины, а не США или Московии.
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Зеля "правильно делает" в интересах каломойского и )(уйла
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і що ж він "надєлал" в інтересах України? Розвів війська, й кацапи знов намахали, сказали що україна зірвала перемовини про розвід військ. Зеля на словах не лох, а на ділі лошара ще той.
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с хутора михайловского, подлетное время к столице мордора 3 минуты....
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Усі би так думали, або принаймі більшість.
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Там абсолютна більшість так і думає, як демократи так і республіканці. Тільки Трамп з якихось незрозумілих причин веде себе як закоханий в путіна.
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На Трампа у Пуцьки є компромат,тому той і дьоргається від шантажу!
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Ну так чому ж тоді республіканці не підтримують імпічмент? Білий дім їхній залишиться, адже президентом стане Пенс, який адекватніший за Трампа в рази... Республіканці ж більш обізнані про контакти Трампа з москалями, ніж ми з вами!
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Партійна солідарність мабуть. Вважають імпічмент атакою демократів не стільки на Трампа, як на республіканську партію.
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Політична доцільність.
Імпічмент президента-республіканця - це серйозний удар по республіканській партії і її гарантований програш на наступних виборах. Республіканці на це не підуть
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Та тому що процедура довга і Трам все одно досидить до кінця каденціїї а там ще сенат може не проголосувати за імпічмент.
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навпаки, більшість підтримує Трампа, меньшість самих крикликивих та скаженних хоче імпічмент, свого преЗЕдента і знов домовлятись з Мордовією
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В 90-х у нас ЯО отобрали и усилили им Рашку, плюс "ножки Буша"(земля стекловаткой) + миллиарды "на построение демократического общества" и т.д.
Без врага и жизнь плоха, да, г*спода ссенаторы?
А ведь мона было эту заразу искоренить - Китай бы щас не рыпался даже, СевКорея и прочие каддафишки.
Более того - приезжал Буш и Конди Райс - требовали шоб мы и дальше оставались в рабстве у Рашки(!!! Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 759 )
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Есть еще в Америке истинные патриоты своей страны...и это не Трамп!
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Шифф патриот? Вы идиот? Он ужастный лгун и отвратительный человек!
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Идиот тот,кто не может отличить женский ник от мужского..Мне не интересно, какой это человек, я отреагировала на его слова и не больше.
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Ники не имеют значения, тут и трансгендеры есть. Ну значит вы идиот если вы человека характерезуете и приходите к выводам по словам а не по делу.
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Только невоспитанное хамье и придурок может оскорблять человека, который просто высказал свое мнение. Все, что мне остается сейчас сделать в отношении хама, послать его туда, куда он заслуживает, так что иди в зад...
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При чём тут воспитание к фактам? Я затронул ваши чуства? В будущем не будете высказивать херню не подумав трижды. Сами туда идите, ваш мозг там чаще бывает
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В нашем (и многих других) государствах проблема есть такая, память! Прошло 2 года и всё забываете, это просто как маразм какойто! Шифф патриот - Трамп нет? Может Тимошенко тоже самая великая патриотка на планете?
Шиф в 2014 и многие другие демократы открыто выступали против Украины, предоставление нам оружия, они даже сейчас выступают против 1А 2А (законы США самые важные для свободы) и они Патриоты?
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Для США Московия - конкурент на газовом рынке ЕС.
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этот конгресмен настоящий порохобот!.. "Рошенку" этому хорошему человеку!
Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф - Цензор.НЕТ 2634
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он против Украины и предоставления нам оружия, если что
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Шифф! Спасибо, друг! Здоровья и долгих лет в Конгрессе!
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Шифф марионетка Сороса это всё что надо о нем знать
Заслан в конгресс за деньги moveon.org
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Ну это само собой. Будут оборонять США до последнего украинца.
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Та ви за нас не хвилюйтеся, а головне не спішіть хоронити. СССРа вже нема, а Тризуб у нас у кожного на паспорті є, як і жовтоблакитний стяг над містами.
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В США сезон кто больше любит Украину открыт!
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Правильно гутарит конгресмен.Да и помощь Украине,почти 700 млн баксов конгресс США утвердил.Молотки.Главное теперь,что бы у нас не покрали.
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Дай йому Боже здоров'я та бути не один раз вибраним, може навіть і в Сенат.
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Класс! Настоящий бандеровец американец! А Трамп - маленькая раскисшая макаронина (с).
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Я внимательно слушал своих коллег. Если отбросить шум и ярость, которые ни о чем не говорят, то все, что останется в их словах, это "почему нас должно волновать, что Байден сделал Украине?

Так будет точнее.
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"Борьба Украины против РФ - это и наша борьба, их оборона - это оборона США, - конгрессмен Шифф"
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Почему же ты, гн-да, выступал при обаме против летального оружия для Украины?
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Трамп своей иллюзорной политикой,тупо сливает все достижения США за 100 лет.Но,хочется напомнить Трампу такие слова:Если ты не занимаешься политикой,то политика начинает заниматься тобой.Так,шо отсидеться, приняв позу трёх обезьян за океаном, не получится.А вот время потеряешь и позиции,которые потом всё равно придётся догонять
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Всё наоборот. Свинью купили, чтобы он влез в конфликт.
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Ага, щаз. Шифф с компанией заботятся, чтобы не вскрылось все, что демокрысы вместе с пецей в Украине творили.

https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
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