 Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рух Чесно, щоб приховати кнопкодавство, народні обранці спорудили з книг і паперів цілий механізм, яким натискають на кнопку під час голосування руками і навіть іноді ногами.
Щоб момент натискання на кнопку був непомітним, над пультом для голосування була закріплена листівка з написом "Ми за мир" російською мовою.
З огляду на записи Ларін і Чорний дуже активно використовували своє "ноу-хау" під час засідання парламенту 18 грудня.
хорошо шо только руками и ногами с бумагами пользуются....
при такой з/п и все равно гады пропускают заседания??? та миллионы школьников с радостью их бы подменили, на "работе" то. прогул школы - бесплатно, а тут и школу прогуливаешь - и бабло капает.
так ви ж начебто в журналістиці був - от і знаєш ці всі порти і частоти
а то шо не змінили дотепер - так щоб "слугам"(всім депутатам) не було так легко "служити".
Треба все робити, культивуючи велич арійської раси
https://youtube.com/watch?v=tyOcjSV9E94
Как шкодливые коты, ссущие в ботинок. Наказывать нужно так же - обоссанными тряпками по морде. Привселюдно.