 Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рух Чесно, щоб приховати кнопкодавство, народні обранці спорудили з книг і паперів цілий механізм, яким натискають на кнопку під час голосування руками і навіть іноді ногами.

Щоб момент натискання на кнопку був непомітним, над пультом для голосування була закріплена листівка з написом "Ми за мир" російською мовою.

З огляду на записи Ларін і Чорний дуже активно використовували своє "ноу-хау" під час засідання парламенту 18 грудня.

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