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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (144) Зеленський (3922) Путін (4531) Донбас (12790) нормандська четвірка (946) Братущак (47)

 Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв. ВIДЕО

Костянтин Єлісєєв - дипломат з майже 30-річним досвідом. В інтерв'ю він підбив підсумки зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі, поділився досвідом спілкування з Владиславом Сурковим, пояснив, як той потрапляє до Європи, попри санкції, розповів про безуспішні спроби більше дізнатися про Андрія Єрмака і те, якими словами Петро Порошенко називав Путіна і його маріонеток на Донбасі.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01:45 - Про підсумки зустрічі нормандської четвірки в Парижі: "Ми легалізували російський сценарій імплементації Мінська-2"
03:55 - "Ще кілька тижнів тому у президентської команди були "більш амбітні" плани щодо Донбасу
06:00 - Про прописану в підсумковому конюміке інкорпорацію формули Штайнмаєра в українське законодавство
06:20 - "Ми визнали, що майбутні місцеві вибори на Донбасі не будуть відповідати високим демократичним стандартам БДІПЛ ОБСЄ"
06:45 - У чому полягає небезпека формулювання визнати вибори "в цілому" відповідними стандартам
09:13 - Коли Росія вперше спробувала нав'язати "формулу Штайнмаєра"
12:35 - "Ключове питання - це кордон, кордон - це безпека"
14:20 - Про розробку дорожньої карти реалізації Мінських домовленостей: "70% тексту було погоджено, зараз, я так розумію, ми ці речі анулювали"
17:15 - Відкриття нових пунктів пропуску для цивільних через лінію розмежування
20:01 - Можливі пункти розведення, які обговорювалися в 2014 році
21:40 - "Йдеться не про розведення, а про відступ українських військ"
22:48 - "Недарма президент Порошенко постійно каже не вірити Путіну - ми тоді йому повірили"
24:55 - Про пресконференцію лідерів нормандської четвірки і реакцію Зеленського на виступ Путіна
25:30 - Як відбувається підготовка до самітів нормандської четвірки
27:32 - Чому Володимир Зеленський сидів сам на саміті в Парижі
29:55 - Про проколи української протокольної служби в підготовці до саміту
31:01 - "Я говорив з багатьма учасниками саміту в Парижі, всі визнають, що підготовка була не на дуже високому рівні. Було багато непродуманих деталей"
32:18 - Значення спільної пресконференції і комюніке
34:28 - Ляпи Володимира Зеленського на спільній пресконференції: "президент не назвав Росію агресором"
35:48 - Що і як говорив Петро Порошенко під час переговорів і після них
39:00 - Про обстріл Краматорська перед самітом нормандської четвірки в Мінську в лютому 2015 року
40:05 - "Ми можемо критикувати Порошенка, але 2014 і 2019 рік - це дві великі різниці, давайте скажемо відверто"
40:27 - "Були і більш різкі фрази" - про те, чи називав Порошенко Путіна х#йлом
41:52 - "Путін ніколи не піде з Донбасу"
43:18 - Як Владислав Сурков, перебуваючи під санкціями, потрапляє в Європу
44: 57 - Сурков "неприємна, цинічна, агресивна людина"
47:50 - "14-годинне інтерв'ю нашого президента - це подарунок для спецслужб, і не тільки російських"
48:30 - Роль помічника президента Андрія Єрмака
50:40 - "Єрмак досі розповідає, що у всьому винен Порошенко і вони змушені розсьорбувати домовленості, які він підписав"
51:49 - "Я не знайшов людей, які вчилися разом з Андрієм Єрмаком в Інституті міжнародних відносин"
53:26 - У КІМВ добре англійську мову не знали тільки "люди зі специфічними завданнями з відповідних служб"
55:05 - Що може змінитися за 4 місяці до наступної нормандської зустрічі
58:20 - "Західні партнери вітатимуть мир, і не важливо, на яких умовах він буде, навіть федералізацію, німці і французи не раз про це говорили"
01:00:01 - Щойно санкції проти Росії скасують, конфлікт стане замороженим, і вже в червні буде дуже складно переконати партнерів їх продовжити

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166250
 
   
 Топ коментарі
 
никогда не говори никогда. сдохнет и уйдёт... под табличку возле кремлёвской стены.
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Путин никогда не уйдет с Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2766
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Сегодня годовщина.
Тридцать лет, как Чаушеску ценой собственной жизни продемонстрировал,
как сменяется власть при её несменяемости.
Но не всем урок пошёл впрок.
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никогда не говори никогда. сдохнет и уйдёт... под табличку возле кремлёвской стены.
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Ну сдохнет этот, придет такой точно. Там уже продолжатели давно готовы. Так что вообще ничего не изменится.. кроме фамилии.
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Продолжатели так часто не рождаются. Так что точно такого не будет
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Продолжатели не рождаются, они искусственно создаются. Перебрали сотню кандидатов, отобрали пятерку наиболее подходящих и лет 5 уже их ввели в курс дела. Как только наступит время Ч - преемник уже будет готов.
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от здохне недоімпєрдія, розлетиться на 23 улуси - то й уся нежить москолугандонська шугоне по її задрипаних шпарах
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Табличка біля кремлівської стіни для нього занадто скромно - його в мавзолеї поруч з ульяновим покладуть.
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Це якийсь триндєц. Хіба потрібно мати 30 річний стаж дипломатичної роботи, щоби це розуміти?
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только 73% украинцев считают, что Путин друг Украины и вернет Донбасс, если с ним поговорть.... в "бане" (по Зеленскому)
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Это не для вас сказано, а для ***********. Дипломаты надеются достучаться, шоб оно наконец поняло и не трындело "Я на колени стану, я посмотрю в глаза и прочую чушь".
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... когда такой "зубр" дипломатии, подковерных игр и закулисных дрязг говорит то же, о чем ты думал, это не оставляет не малейшей надежды на то, что ты что то упустил, недосмотрел,
недопонял и все пойдет гораздо лучше, чем ты предполагал, нет не пойдет.
Все пойдет именно так, как ты (мы) и догадывались, по наихудшему варианту сценария.
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можно подумать, кто-то надеялся на иной исход событий...это и так очевидно
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Привет, зебил.
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після "прівєт" треба було ставити крапку, а не кому
але зебілам можна
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а чому крапку, я чомусь прикола не зрозумів, пробачте
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Получается Порошенко - зебил? Подписал минские по которым донбас впихивается в Украину.
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виходить, що ти довбень, якщо не розумієш, для чого підписувалися мінські домовленості
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А може ти довбень бо повірив в маячню від порошенка?
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ну раз сам Елисеев сказал...
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та нє!
нада просто пєрєстать стрєлять і атвісті вайска!
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А чего этот порохобот при пэте такого не говорил ? Путин никогда не уйдет с Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 943 Он не дипломат он идиот ,путин НИКОГДА не уйдёт ,путин-***** а не кащей бессмертный и поэтому оно уйдёт ,уйдёт отовсюду ,только для этого у власти должны быть не Елесеевы ...
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При нєлоху ВОЗику і Ко ***** не тещо не піде з Донбасу, воно ще й дальше може просунутися.
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Получается, Порошенко нагло врал когда говорил про исключительно дипломатический способ освобождения Донбасса?
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получается, что все окружение с самим Зеленским ов главе работает на ху№ло ...,
а Ермак вАще ГБшник ... вот что получается!
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Получаєтся, что 4 мая 1925 года Зємля налєтіт на Нєбєсную ось
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Здесь выход один отказаться от Крыма и Донбасса,а через 30 лет они сами будут проситься назад,если конечно в Украине будут изменения в лучшую сторону
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Калінінград вже проситься?
А Карелія?
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ну вообще то, может они и рады были бы, но там не у кого проситься ...
в Кенігсберге немецкий флаг был вывешен на здание управления ФСБ по Калининградской области 11 марта 2014 года, те кто вывесил отсидели 1 год с небольшим ...
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Путин никогда не уйдет с Донбасса, - Елисеев - Цензор.НЕТ 2766
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Сегодня годовщина.
Тридцать лет, как Чаушеску ценой собственной жизни продемонстрировал,
как сменяется власть при её несменяемости.
Но не всем урок пошёл впрок.
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порошенке на заметку.
у него истерическая рефлексия по-поводу утери власти.
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это скорее у зелебени истерия... Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 5булаву таки получил,а шо с ней делать-полный тугодум.
не говоря уже о твоем *****
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нада просто атвести войска с бамбаса...и ***** сразу сдастса
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Или сто раз пожать руку кремлевскому упырю.
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Чтобы перекрыть воду нужно строить новый канал в обход обезьянников.
А свет они генерируют сами.
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так надо строить, он сам не построится. А откуда задолженность по свету?
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Слом системы путиноидов на *********-вот на что должна быть настроена Украина. То есть,постоянная консолидация всего цивилизованого мира против кацапской территории,населенной ублюдками. Всё остальное-манипуляции и фуфло.
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я мотанул - попал на 18:11 - цитата "шо буде забезпечена безпека".... что-то кажется что дипломат не особо добрый(не патриот), так как бы уже его вышвырнули. наверное - типо "оппозиционер" такой себе, для "слива" пара, то есть напряжения.
вот как некто Навальный в Путирастии.
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Украина уникальная страна...по воровству и обещанию
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Да да. Главное побольше "Я обіцяю ...!" и ты на коне полит.Олимпа!
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це було ясно з самого початку війни . не виводить же ш він з Придністров"я \Абхазії . чому він піде з Донбасу ? буде і там шось подібне . це важіль впливу . з якої радості йому це все кинути ?
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пуйло завоевало донбасс в военный способ, мы капитулировали в минске, подарив Дебальцево, дав выход к Азову..... с чего бы это ему уходить оттуда???, это мы тешим себя надеждами и формулами о каких-то перекрытиях границ, статуса кво и демократическими выборами.....
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И дураку понятно , что сам не уйдет ни с Донбасса , ни из Крьіма. Надо заставить.
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Пожелаем РАШэ избрать ПУТИНА еще на один срок - от 2024 до 2030 гг. - дальше по обстоятельствам.
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Так це ж очевидні речі.
Невже не зрозуміло для чого робиться російська паспортизація жителів ЛДНР?
І невже не зрозуміло навіщо затягувалось і затягується виконання Мінських домовленостей?
По цій же причині в 2014 році робилось все щоб Крим пішов до Росії.
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Цього вже не зупинити.
Треба закривати пенсійний туризм.
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Для цього потрібно прийняти такі нормативні акти, на які не спромоглась і попередня влада. А та, що діє нині, нездатна і поготів. Тому на радість виборців путін разом з Зеленським створять аналог придністров'я, із тою різницю, що у предністров'я відсутній кордон із московією і туди не їздять гумконвої.
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А з якої радості ***** звідти йти якщо в Україні в нього стільки "прихильників"???
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) почитал камменты скрепорассеян за то, чё ж так мало в ютюбі зевак у шефа наци в прямом его кефире )) заглянул на нтв и сразу оба-на, - сидит ***** со знакомым термоском и в именных часах )))))))) 25 тыщ живых зевак, включая заглянувшего мну, и дизлайков в 5 раз больше чем лизунов ))
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зы. прикольная приписка-инфо у канала с этой стороны забора"NTV wird ganz oder teilweise von der russischen Regierung finanziert" )))
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Та це зрозуміло , вони ж кремл . пропагандони як може бути по іншому?
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пуйло не піде с донбаса, тоді ми повинні його там і поховати
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Скільки слухаю такі інтервю, чую і бачу тільки слабкість, лицемірство, недалекоглядність та як наслідок продажність і постійна втрата державних інтересів, а як наслідок її постійне ослаблення. А це тому, що існують, ті хто вважає, що поганий мир, краще гарної війни. А основне, що в керівництві держави вже 28 років ті хто не знає що таке держава, державний устрій, а знає лише власні меркантильні інтереси, які вони реалізовують через використання власного народу, торгівлю державними активами та інтересами в угоду зовнішнім ворогам.
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Эдик, ты все правильно сказал. Но! Ты не назвал причину всего этого - советская власть и террор всех составляющих этой власти, т.е. то, что и породило "хомо советикус". Необходимо время! Моисей водил евреев 40 лет! Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4725
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Я тобі скажу, що це йде ще в більш пізніші часи.... А Моісеїв нам досить. Їх і так зараз забагато повилазило і ведуть вони дійсно в пустелю. І часу в нас все менше. Вірніше його майже не має. З росією часом не воюють. Там у неї безмежний ресурс. У них час іде значно повільніше і це вони завжди використовують проти інших. Нам потрібно жорсткість, принциповість, агресивність і стратегічний підхід, як до відносин з агресором так і відношення до внутрішнього ворога, якого я вважаю більш страшнішим ніж зовнішній. Це корупція, воровство, продажність, не грамотність та примітивність в головах переважної більшості населення і як наслідок цього всього постійні зради. Те що ти називаєш "хомо советикус".
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Я - тоже за такой сценарий. Но с дополнением: санкции тоже должны быть вечными! Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7091
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елисеев - лакейский порохобот,очень странно,НО НЕопрятен как для дипломата.
Задача это вью...как сильнее обгадить Вову)))
НО!!!! Абсолютно соглашусь - пукин НИКОГДА сам не уйдет с дамбаца,даже когда признают крым расейским.
Стройте стену и будьте категоричными и принципиальными.
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В советах постороннего не нуждаемся. Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3843
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вы в этой очереди не стояли.
Я???...я в ней родился. Путін ніколи не піде з Донбасу, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 941
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я знову ж, в 3295-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Полный провал международных шагов Президента Украины !!! (это интервью полностью созвучно с мнением г-на А.Илларионова) , гнанть поганой метлой советников Президента по международным вопросам, а ему большой "минус" в подборе кадров !!!
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Не пойму, при Зеленском ЗА втупление и ЕС на 10 процентов больше, чем при Порошенке, видно народ понимал, что с вором-мародером нам не светит, а с Зеленским все может быть
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Я предлагал Порошенко и команде запеть на стадионе. на дебатах с Зеро, песню "путин хъйло!" - если бы противоположная сторона отказалась подхватывать, то сразу бы выдала бы свои москальские симпатии. А если бы подхватила - то навсегда бы сделала пуйла врагом Зеро.
Но Порох отказался...
теперь хлебайте
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Ну запели мы бы ,,путин-*****,, всем стадином, а что дальше кроме етой показухи???? Потом Путин с двойной яростью удвоил бы свою агрессию и обстрелы на Донбассе, в результате которых погибло бы еще больше наших Атошников.
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Был бы закрыт канал для сдачи страны. А удвоить самого себя пуйло не может
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Поверь, они думают о нас тоже самое. И не понимают как можно жить в послемайдановской Украине. Что русскому хорошо,то немцу смерть и наоборот, сам знаешь ету старинную словянскую пословицу.
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З такими зеленськими на чолі України - тим більше не піде.
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Об этом писали все, когда зелебобы тут в комментах вещали что надо договаривацца о мире. Надо не о мире договаривацца, а совершенствовать армию, чтобы наши граждане не умирали там каждый день как это в Израиле, где потери израильтян ничтожны.
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Даже друг Хубла . ПА Порошенко это понял .
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Не хочется расстраивать патриотов но за последние 600 лет Московское княжество только прирастало. Опровергните по факту, без аля-улю. Даже без бывших советских республик Россия держит в узде пол- Евразии
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