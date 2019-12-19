 Випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО, під час випробувань було здійснено два успішні запуски на відстань понад 100 кілометрів. Кругове відхилення становить менш ніж 30 метрів.

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