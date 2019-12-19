 Випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО, під час випробувань було здійснено два успішні запуски на відстань понад 100 кілометрів. Кругове відхилення становить менш ніж 30 метрів.
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+31
Вот по гумконвою и нужно было испытывать
+26
Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
тебе уже известно сколько у нас произвели "Ользи"
Или тебе ***** докладывает сколько у него ракет?
Кстати даже по вашим кацапским источникам,
"Ольха" точнее Торнадо-С, у нее больше дальность
и вес боеголовки...
настолько ненавижу совок называется
ой, кто здесь?(прячется от комиссаров)
Если Точке-У такое отклонение от цели еще позволительно, то Ольхе надо бы повысить точность, иначе придется стрелять по одной цели несколькими ракетами, а это расточительство.