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 Випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва. ВIДЕО

Співробітники ДККБ "Луч" провели чергові випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО, під час випробувань було здійснено два успішні запуски на відстань понад 100 кілометрів. Кругове відхилення становить менш ніж 30 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166233
 
   
 Топ коментарі
 
Вот по гумконвою и нужно было испытывать
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Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
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Вот по гумконвою и нужно было испытывать
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Сейчас прийдет эксперт Игореша и расскажет что все это фигня. В этой истории одно плохо, неизвестно как быстро эти наработки шмаркли кацапам сольют с таким то СНБО (Сивохо, Королевская).
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Просвети по рашкиным технологиям, а то я чет не в курсе. Что у них там по подобным РСЗО? У них авианесущий крейсер бой тряпке промасленной проиграл, какие технологии? 😁
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Ольха с корректировкой по GPS нечем не уступает. Что то сильно много ЧП за пару лет с ТАВКР и ходить я думаю он уже не будет, новый ремонт оценили в 95млрд рублей, что равно его стоимости, его задача пилить бабло.
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Ольха уступает по количеству произведенных ракет. И сильно уступает.
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Я не сравнивал количество. С шмарклями хорошо если хоть пару сотен сделают.
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Ты откуда знаешь чучело ватное?
тебе уже известно сколько у нас произвели "Ользи"
Или тебе ***** докладывает сколько у него ракет?
Кстати даже по вашим кацапским источникам,
"Ольха" точнее Торнадо-С, у нее больше дальность
и вес боеголовки...
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В чём Ольха точнее Торнадо-с, на сколько метров? Особенно забавно это слышать, когда у "рукожопов" есть собственная система Глонасс, которая для своих военных (как и GPS) даёт более точные наводки. Какой вес боеголовки Ольхи? 250 кг - это при дальности 70 км - меньше топлива - тяжелее заряд. А при 130 км? А если учесть, что Ольха делается по бедности, из-за невозможности сделать собственную тактическую боевую ракету (привет Грому-2), то вообще становится понятными попытки "натянуть" на реактивный снаряд одёжку от Точки У. Не до жиру, как говориться.
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Каким боком здесь ТАВКР? Это старый корабль, который лучше, наверное, утилизировать и не позориться. А если проводить параллели? Что там с "Сагайдачным"? У "рукожопых" то есть новые фрегаты и с ними таких проблем, как с "Кузнецовым"нет.
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Зачем им наработки того, что в Украине пока испытывается, при том, что у них уже несколько лет доработано и стоит на вооружении в более продвинутом варианте? Ну любопытства ради...
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Приятная новость! Давайте хлопцы побольше, всё для победы !!!
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запуски і запуски...коли пабачимо хоч раз фініш з круговим відхиленням, яке становить менш ніж 30 метрів?
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Що значить коли? Вже неодноразово викладали. Правда не на 100 км, але там і відхилення було менше 3х метрів.
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так це, коли були пуски на на 1 км..., тоди й видхилення 3 м.
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З Смерчу на 1 км тільки тупі кацапи можуть стріляти... цікава правда як.
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вони можуть и менше, як з корабля на паради в Севастополе ..
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Що тут скажеш? ДККБ "Луч" та Пастор- красунчики!
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Звісно. Ти ж бачиш, як вдало він це зробив, разом з "Лучем"
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Красссава.. Що українцю добре то кацапу смерть 😃
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там это как бы 96 гумконвой заехал если что
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Шел 2055-й год. Сотрудники ГККБ "Луч" провели очередные успешные испытания ракет "Вільха-М".
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прочитал - сотрудники КГБ)))
настолько ненавижу совок называется Випробування ракет "Вільха-М" українського виробництва - Цензор.НЕТ 1085
ой, кто здесь?(прячется от комиссаров)
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пашла на арабские имираты, прибыль на панамский кашелек дирехтурам луча, пашинским теперь новым и другим..
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По куту місця цілі видно що пуск не на максимальну дальність. Максимальна дальність по куту близько 140- 150 км.
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30 метров довольно таки немало, учитывая мощь бч данной ракеты.
Если Точке-У такое отклонение от цели еще позволительно, то Ольхе надо бы повысить точность, иначе придется стрелять по одной цели несколькими ракетами, а это расточительство.
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