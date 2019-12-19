 Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.

11 грудня на об'їзній дорозі Тернополя поблизу с. Великий Глибочок Арсен Будій, керуючи автомобілем Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в рейсовий автобус.

Унаслідок удару жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через лобове скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Травм зазнав і водій іномарки. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики заявили, що чоловік у важкому стані і залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя. Надали лікарі і довідку про те, що стан хворого не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи СІЗО. Як результат, поліцейські не мали змоги доправити підозрюваного в суд для обрання запобіжного заходу.

Проте 15 грудня підозрюваний у супроводі двох колег та бабці покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.

"Оперативники з'ясували, що підозрюваний разом з родичами перетнув Державний кордон у пункті пропуску "Грушів" у бік Республіки Польща, а після цього з матір’ю пересів у таксі марки VOLKSWAGEN та продовжив рух у невідомому напрямку", - повідомляють у Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе перебування підозрюваного на території Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині затримано водія, який п'яним на смерть збив пішохода і зник із місця події, - Нацполіція. ФОТО