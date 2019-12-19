 Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.
11 грудня на об'їзній дорозі Тернополя поблизу с. Великий Глибочок Арсен Будій, керуючи автомобілем Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в рейсовий автобус.
Унаслідок удару жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через лобове скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.
Травм зазнав і водій іномарки. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики заявили, що чоловік у важкому стані і залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя. Надали лікарі і довідку про те, що стан хворого не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи СІЗО. Як результат, поліцейські не мали змоги доправити підозрюваного в суд для обрання запобіжного заходу.
Проте 15 грудня підозрюваний у супроводі двох колег та бабці покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.
"Оперативники з'ясували, що підозрюваний разом з родичами перетнув Державний кордон у пункті пропуску "Грушів" у бік Республіки Польща, а після цього з матір’ю пересів у таксі марки VOLKSWAGEN та продовжив рух у невідомому напрямку", - повідомляють у Нацполіції.
Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе перебування підозрюваного на території Італії.
А тяжелое состояние это могли написать - подозрение на ЧМТ, типо еще проверяем - и как с гуся вода. Все же православные - вот может хлопчик взмолился и Боб Ыисус его исцелил от ЧМТ. Кто не верит - "гореть вечно"
"И не выиграл, а проиграл. И не Волгу, а трояк"
А "дороги" такие бывают шо нач. местного "автодора" хочется ими угостить(прямо фейсом об роуд)
или может я возьму у Авакова 250к., поеду в сша, убью Шапошникова, вернусь, и мне ничего не будет?
или скорей к этой ситуации - убью кого-то тут и уеду спокойно в Чехию - и буду рожи корчить ментам здешним?
Але відмовитись від лікуваня та втекти в нього право було.
А от запобігти цьому - це обов'язок орлів Авакова!
Больничный за нарушение могут не дать,а лечить обязаны.
кто разрешил вывезти больного, которому давали справку что он не транспортабелен? Уборщица тётя Маня?
Никогда в больницах не был?!! Там бегемота можно выезти,если в двери пролезет,не точто пациента в кресле! Могут поинтересоваться еще когда на каталке.....
Но кресле?!!