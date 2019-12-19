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 Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліція Тернопільщини оголосила в розшук 23-річного чоловіка, який причетний до ДТП, у якій одна людина загинула, а семеро з травмами потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.

11 грудня на об'їзній дорозі Тернополя поблизу с. Великий Глибочок Арсен Будій, керуючи автомобілем Dacia Logan, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в рейсовий автобус.

Унаслідок удару жінка, яка сиділа поруч з водієм, вилетіла через лобове скло, а після цього потрапила ще й під переднє колесо автобуса. Її врятувати не вдалося.

Травм зазнав і водій іномарки. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Медики заявили, що чоловік у важкому стані і залишати лікувальний заклад йому небезпечно для життя. Надали лікарі і довідку про те, що стан хворого не дозволяє перебувати в умовах ІТТ чи СІЗО. Як результат, поліцейські не мали змоги доправити підозрюваного в суд для обрання запобіжного заходу.

Проте 15 грудня підозрюваний у супроводі двох колег та бабці покинув приміщення лікарні на інвалідному візку.

"Оперативники з'ясували, що підозрюваний разом з родичами перетнув Державний кордон у пункті пропуску "Грушів" у бік Республіки Польща, а після цього з матір’ю пересів у таксі марки VOLKSWAGEN та продовжив рух у невідомому напрямку", - повідомляють у Нацполіції.

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе перебування підозрюваного на території Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині затримано водія, який п'яним на смерть збив пішохода і зник із місця події, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166224
 
 
 Топ коментарі
 
Гепа уже давно доказал, что это возможно😀
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а чому паспорта таких підозрюваних не заблоковані автоматично на виїзд?
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а че пшеки то? у чела все законно было по документам
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а какие к ним претензии?шо такси возле пнктов пропуска водятся?так у вас на расейке тоже Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1104.другое дело,легальные или нет...
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Цікаво, хто такі "колеги підозрюваного", теж підозрювані з місцевого ізолятору?
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у него просто небыло клетчатого одеяла ))
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так может уже помер ибо состояние тяжелое было по справкам медиков...
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Классная шутка... Решил умереть свободным человеком через пару-тройку десятков лет...
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Это в смысле когда с зоны откинется? Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9683. Этот дебил решил, что в жизни надо бороться с трудностями, а не искать лёгких путей. Вместо того, что бы "решать вопрос" на месте, а судя по ксивке от лепил у семьи такие возможности были, этот поц встал на лыжи. Ну и кто ему теперь доктор? Сейчас объявят в розыск и всех делов. Через пару недель будет уже в стойле, только уставший..... Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9683 А вот "порешать" ему теперь почти не реально, вернее очень-очень дорого.
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Ну да, просто его Майбах щас в ремонте и хлопчик за хлебушком поехал на лоховском "Логане", чисто чтоб пешком не идти.

А тяжелое состояние это могли написать - подозрение на ЧМТ, типо еще проверяем - и как с гуся вода. Все же православные - вот может хлопчик взмолился и Боб Ыисус его исцелил от ЧМТ. Кто не верит - "гореть вечно" Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8472
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А сторожить подозреваемого в больничке мусора посчитали ненужным?
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А хто міг подумати шо він втече на каляскє? Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6031
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Гепа уже давно доказал, что это возможно😀
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о б*же, та Гепа навіть краде на візочку і нічо)
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Ой, я вас таки прошу, я совсем не ненавижу арабов, более того, люблю. Они так прикольно кукарекают когда в бою кому-то из них сносит пол-башки. Все бросаются звонить женам(кстати, а у их женщин другого имени кроме "Алла", нет что ли?) и сообщают что отправляются в бар поминать героически погибшего товарища.
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Всі мусора зайняті, шиють справи патріотам і ветеранам АТО. Ім не до таких дрібниць. Не здивуюся до речі якщо з'ясується що сам винуватець ДТП має стосунок до мусарні, або ж його родичі.
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а чому паспорта таких підозрюваних не заблоковані автоматично на виїзд?
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А якщо б цей підозрюваний був з тих підозрюваних які ого-го? Ото ж то.
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"....вылетела через лобовое стекло....". Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4009 Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4009 Не надевайте ремни безопасности !!!!!!!!
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Ну це типу відкидна сідушка, де на екскурсіях гіди з мікрофоном зазвичай сідають. Які там ремні???
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При чем здесь выкидная сидушка в автобусе. Она в Логане сидела рядом с водителем.

"И не выиграл, а проиграл. И не Волгу, а трояк"
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В автобусе находилось около десяти пассажиров. От удара при столкновении шестидесятипятилетняя женщина, сидевшая рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло и попала под переднее колесо автобуса. Она погибла.

Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5782
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Могли би написати, що сільський автобус ходить раз на день, і що людей було напхом напхано. А покійна пенсіонерка вимушено сиділа на торпеді, прямо перед водієм. А якби в те село нормально ходили автобуси, то всі були би в салоні, на місцях.
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Она не "сиділа на торпеді", а на пассажирском месте. Не надо выдумывать то чего не было. Вот салон ПАЗа, покажи место где пенсионерка "сиділа на торпеді" и выпала под колесо.
Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2962
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Вспомнил что забыл кусты в саду синьора подрезать, он обязательно вернется, да еще и с деньгами на ремонт здания суда.
А "дороги" такие бывают шо нач. местного "автодора" хочется ими угостить(прямо фейсом об роуд)
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Может, вернётся, может, там пересидит лет этак 10. Никто из Италии его экстрадировать не будет, что-то мне подсказывает.
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в ЄС кордонів немає..... перетнув кордон з Польщею і вільний, як вітер..... подальший його маршрут відстежити неможливо
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как миленького, если поймают - вернут.
или может я возьму у Авакова 250к., поеду в сша, убью Шапошникова, вернусь, и мне ничего не будет?
или скорей к этой ситуации - убью кого-то тут и уеду спокойно в Чехию - и буду рожи корчить ментам здешним?
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Потому что дятла на контроль не поставили!!! Следак затупил!!
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Ой дурни,и бабушка,и дедушка,все родственники,и сам подозреваемый.Страны ЕС без проблем выдают всех объявленных в розыск интерполом.Дело времени найти и выдать Украине этого придурка.
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Обратная сторона безвиза, накосячить и свалить от наказания.
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"хорошый" человек,"хорошые" родственники, "хорошые" граждане в целом,которым плевать на всех кроме себя, и в стране таких много, и кто то еще хочет чтобы с таким биомусором у нас жилось хорошо. Ага,щас.
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только родственников тоже надо после поимки привлекать желаемо
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Не исключаю что и следаку забашляли.Та и родственникам не придавить обвенение в побеге,ониж не из под стражи на козлячих копытах через границу перевезли))
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после больнички всем селом с музыкой и цыганами на пункт пропуска провожали... Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4510 ..
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Должны сесть те врачи, которые дали ложную довидку. Сколько можно?
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"Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу"
Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 614
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..от якби "інвалід дитинства" був волонтером-ветераном, тоді би тема "націоналізма на автодорогах" мала б розвиток у авак-овців, у їхнього чабана і у Вошьдя зебілів..
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реформа полиции в действии. проспали клиента.
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Вспомнилось кино, где американский пенс поехал к лругану через полстраны на газонокосилке...
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Кстати да. Ибо лгут у нас все. И все к этому относятся с пониманием)
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то медікі помилились в оцінці стану больного - покинути лєчєбнойє завєдєнійє оказалось нє смєртєльно
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Не обов'язково! І лікарі довідку дали теж на законих підставах.
Але відмовитись від лікуваня та втекти в нього право було.
А от запобігти цьому - це обов'язок орлів Авакова!
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Современные люди. Ни чести ни совести.
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Ну и дурак, теперь всю жизнь прятаться придется а так мог и условкой отделаться, по таким делам много не дают.
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Когда больной после инсульта/сотрясения мозга ,приходят родственники и наливают 150 тоже главврач виноват?
Больничный за нарушение могут не дать,а лечить обязаны.
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давай в кучу всё валить
кто разрешил вывезти больного, которому давали справку что он не транспортабелен? Уборщица тётя Маня?
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А кто спрашивать будет?!!!!
Никогда в больницах не был?!! Там бегемота можно выезти,если в двери пролезет,не точто пациента в кресле! Могут поинтересоваться еще когда на каталке.....
Но кресле?!!
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Надеюсь, против матери и прочих родственников этого выродка уже открыто уголовное дело за пособничество в побеге? Или маму пожалеем?
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Маму не жалеть надо, а сажать на одну твердую скамейку рядом с сыном.
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в штатах так бы и сделали и не смотрели бы на то что мать или большой чиновник,бизнесмен и так далее. А у нас могут взять на поруки и прочья хрень может произойти,закон не работает как полагается
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Если бы на поруки, было уже неплохо.Значит, уголовное дело есть. Я намекаю на то, что наша полиция вообще проигнорировала и не считает помощь в побеге преступлением: этожемама.
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Тобто поліція не змогла догнати втікача на візку? Винуватець смертельної ДТП на Тернопільщині втік на інвалідному візку з лікарні і вирушив за кордон, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6218
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это несомненный успех наших правохоронних органів..., поэтому "успехи" в других областях очень сомнительны, потому, что если человек болен, вряд ли можно утверждать обратное, только потому, что он может согнуть руки в локтях..., если болен, надо лечить...
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а шо там с нашими самыми честными врачами?
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