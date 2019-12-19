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Все про:ВР (5507) Тимошенко (1158) Шуфрич (130) Ківа (89) ринок землі (70)

 ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі. ВIДЕО

Депутати від ПП "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" на засіданні аграрного комітету пізно ввечері захопили крісло глави.

Про це у Facebook написав журналіст Богдан Амінов, передає Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти ринку землі під Радою продовжиться і завтра, - Білецький

"Тимошенко капосно розкидає папери у Верховній Раді (мілашно, чи не так?), А Ківа - штовхається зі "слугами народу". Шуфрич заспокоює його обіймами.

Опозиція зриває голосування.

Це відбувається просто зараз, о десятій вечора", - зазначає журналіст.

За його словами, "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" під крики "ганьба" захопили крісло глави аграрного комітету в спробах не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Янченко, яка обіймає Потураєва, "слуга народу" Салійчук просить помічника складати "базу обіцянок", Галайчуку радять скасувати корпоратив, - день роботи ВР 18 грудня. ФОТОрепортаж

ОПЗЖ і Батьківщина захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166199
 
   
 Топ коментарі
 
А набуя им в цирке Коломы учавствовать?
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Да,есть чего терять- территорию страны!Эти сцуки зэлепухи пообещали отдать ее соросятам и разным подхуйловникам!Только тупое скотобыдло,которому лишь пожрать и поспать,не по́нимает этого!Быдлу нужен хозяин, а людям свободная демократическая страна! Вот в чем разница между животными и людьми!
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Не бояться конкуренції олігархи з їх міліардами й їх арміями рейдерів.
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Тигрюлька опять слилась в экстазе со своим шуфричем.
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Главный противник рынка земли это Зажиття а Юлька просто пиарится как обычно.
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жопаблок, йулька и петя все одинаковые как яйца Фоберже, только цвет разный. Их разделяет только борьба за бабки.
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Е маё! Медведчук -кум путена, вы понимаете, что вы говорите? Конечно, они противники всего прогрессивного в Украине . Мало того, они используют любую тему для раскачивания Украины . Им пофигу рынок или не рынок, им нужен хаос и развал Украины . Если вы этого не понимаете , то вы или идиот или тролль
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"В Верховной Раде пропали 3811 поправок к закону о земле."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Юлия Владимировна, выдвигайте трактор взад!
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Місцеві князьки вже поділили українську землю і доводять людей до зубожіння, щоб максимально даром придбати, вірніше прихватизувати, землю українськиї селян, тому вони так і протистоять ринку землі, бо якщо зайде іноземний капітал і ціна на землю різко підніметься і орендну плату прийдеться піднімати в рази. Звичайно вони все будуть робити щоб цього не сталося і під "благим" соусом - "Не продамо рідну землю!" будуть робити все, щоб тільки не втратити контроль над цим цінним і дуже вигідним для них дешевим (через їхні дії) ресурсом. Так було і з заводами в 90-х, де вони за допомогою криміналу захоплювали, вирізали та привласнювали промислові обєкти. І не дали капіталу та інвесторам іноземним з ********* технологіями, увійти в Україну. Вони лякали, що ті прийдуть і всіх поработять, а насправді самі запанували у своїй сторонці і поработили свій народ. Ось зараз аналогічна ситуація з землею.
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Цікава компашка зібралась: Джулька,Медведчук, Ківа, Королевська,і т.д. одні землевласники, які не знають як коров"яче гівно пахне!!!
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Насправді вони всі теж за "ринок" землі, тільки тоді, коли вони біля корита і на своїх умовах і з своїми інтересами. Даю 100% якби ці борцуни були зараз у більшості а юля сиділа замість зеленого, то вони б пхали "ринок" землі з піною кругом рота.
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Подивіться список депутатів слуги урода. Там все набагато ще гірше. Тому терміново необхідно мирним способов вишвирювати владу й парламент і призначати нові вибори як можна скоріше.
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тюлька латифундистка, отже не хоче вільного продажу землі, бо так вона за копійки експлуатує землі власників, а так їй доведеться у власників ту землю купити, або відмовитись від своїх підприємств, які експлутують ці землі )).. От халепа ))
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А можна докладніше про "латифундистку Юльку"? З посиланнями, а не бла-бла
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ванятко, твоя орієнтаці всім відома. Відчепись.
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іван!сховай в карман!!!
=маскі сброшены!і юлька себе видала!!
а на рахунок скільки у юльки землі то ти поїдь в якесь село подалі від обласного та райцентру та попитай людей в селі чи знають вони хто коло села землю оре а хто там шо сіє і чиї хімії там та чиї комбайни....та що то за атовці чи спари у чорному з автоматами ганяють усе живе що наближається до поля з урожаєм...
-і таки за рік у того поля може кілька раз змінитись"власник"і чи то він москаль чи азєр чи чечен ти хрн коли узнаєш..
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шо, злидень, образився за свою бахіню? )))))))))))))))))))
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Агропроект: Семья Тимошенко активно инвестировала в процесс консолидации украинской земли. В частности, в 2011 г. Евгения (це доця тюлькіна, може ти забув, адвокат диявола в спідниці, про це) получила "предложение по земельному проекту", в котором шла речь об услугах юристов для централизованной скупки прав аренды паев на украинскую землю. Что ж, остается надеяться, что Юлия Владимировна, так яростно выступающая против продажи земли иностранцам, не обидит себя, любимую. Компания "Agicole" планировала консолидировать порядка 30,000 га земли в 5 областях Украины в течение 6 недель.
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Протестующие фермеры-титушня и все это видят! Все кто реально владеет паями мечтают их продать по рыночной цене или сдать в аренду по реальной цене, а не получая копейки от тех кого Юлька и ОПЗ-жоповцы защищают.Как же этот БЮТ и ОПЗЖ всех достали, мешают людям жить!
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Та ти, мерзота продажна, тільки на киданні лайна в Юлю і заробляєш! ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 7571
Що б ти жер, якщо б не Юля
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Да так і є. От тільки ці паразити зараз зроблять під ринок дефолт, розгул криміналу і буде те ж самісіньке, що в 90 з промисловістю. Ось тільки один нюанс про який я бачу всі забули. На кордоні вже стоїть рюсська армія і готова йти мирити і приводити до свідомості цих запанувавших у своїй сторонці братів. Це буде остання крапля для України та сигнал для них. ЦУГЦВАНГ. І тоді нажеруться всі... Лайна по горло...
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ггей!цуцикванг!як там на рахунок того що мільйони га державної земельки украдені?
-і тільки то запланували порахувать так відразу паніка ...
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Ну что вы несете. Какие еще титушки. Это вы зелебот и титушка и все это видят.
По всем опросам очевидно, что народ резко против продажи земли зелеными мошенниками. Я спрашивала на рынке у торгующих селян, как у них в селах. Они говорят, что все категорически против продажи земли. Что здесь не ясно.
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крас.А ти вийди під ВР і доведи свою правоту.Тітушня пише на цензорі за шекелі
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Я не прибічник Тимошенко. Але в цьому відношенні вона робить все правильно.
Але не треба в цьому думати що це тільки її власні досягнення. Треба подивитись хто в її фракції. Тому це робота всієї фракції. Вони роблять те що явна хоче народ.
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А коли це Тимошенко робила ,щось проти народа України?
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Та й не кажи, це по проханю народа, юля домовилась про найдорожчий газ в Эвропі?
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Риги і юля це дуже показове об'єднання.У 2009 вона теж хотіла ширку влаштувати з яником.
А щодо суті питання, то це не вихід. Цивілізований ринок землі треба відкрити. Найкращий до цього законопроект про ринок землі був запропонований ЄС. Голос теж добрі правки подавав.
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Не займайтесь демагогією переходячи на "риги", "юля". Вкрай важливо тільки те, що народ зараз категорично проти ринку землі, притому по любим законам. І це мають враховувати всі фракції.
Але і ЄС і його клону Голосу наплювати на це. Тому вони хоч не настільки гадкі для народу, як диявольські Слуги, але теж гадкі і антинародні. Вакарчуку не треба було лізти в парламент відриваючи голоси в більш нормальних партій.
Ринок землі тільки через референдум. Що тут не ясно.
І розпуск парламенту і президента, і нові вибори.
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Перш ніж розкидатися термінами "демагогія" мабуть доцільно було розуміти його сенс, бо демагогія це саме ваш допис.
Поняття "народ" дуже вміло використовували більшовики, які "розкуркулювали" роботящих селян у 30-ті роки минулого століття і створювали колгоспи з жеброти, яка потім 70 років знищувала всі основні права і свободи людини і на цілі століття відкинула в розвитку Україну.
Тому писати про "народ", який щось хоче чи не хоче узагальнюючи всіх під одну гребінку - це і є демагогія.
Щодо землі, то у кожного своя думка, принаймні в тих хто може думати, а не писати штампами. І тим більше використовувати набір слів "що тут не ясно".
Мені вочевиднь ясно одне- там де спілка ригів і юлі - то справа темна.
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Влада ЗЕ це шахраї, ЄС це партія бариги, а Голос це клон ЄС.

На рахунок "тупості народу", то я працюю в великому колективі де всі з вищою освітою. Мої всі друзі і знайомі також працюють в таких же колективах. Також у мене знайома працює вчителькою в київській школі. І в мене, в моїх друзів і в знайомих, в трудових колективах всі не дурніші вас. І всі категорично проти продажу землі (у всякому випадку при цій владі), хоч без правок хоч з правками. І тому всі плюються на ЗЕ і зелену плесень, хоча багато з них раніше голосували за них. І плюються на ЄС і Голос, які чітко не протистоять зеленим шахраям.
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Пані ви можете працювати де завгодно і ким завгодно, маючи при цьому і 3 вищі освіти. Це ваше особисте життя. Але те що ви розписуєтесь за власників земельних паїв не є нормальним, бо ви втручаєтесь, таким чином, у право приватної власності . Я наголошую- власників, тобто осіб, які мають державні акти на власність, а в подальшому витяги про право власності на землю призначену для ОСГ чи ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Ви можете протестувати проти продажу державних земель сільськогосподарського призначення , але заважати людям, які 50 років обробляли цю землю і мають її у власності за свого життя - продати, подарувати і чи просто обміняти свою приватну землю, ви не маєте жодного права. Бо тоді у мене за вашою логікою, є аналогічне право заперечувати проти продажу вами приватизованої квартири.
Мені байдуже на партійну приналежність законотворців, я висловив свою позицію, як юрист, який читав різні законопроекти з питань земельної реформи.
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:Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь ... Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, ...
-а как насчёт того есть ли у вас пай в 12 га!?
-а вот тому у кого есть пай то так хочется продать 1 га за 10000 доляров и хоть остаток жизни показывать вам из трёх пальцев,всему вашему дружному коллллективу порохнявых..
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5.Не переводь стріли.
Всім тверезим відомо,хто з ким об"єднювався і коли.

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net.ua/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst
...............
Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
................
Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
.................
Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами"
http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 2028
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Я думаю, що режим дебілів дожеве максимум до осені 2020р. Вони стільки приймають законів які нкодять і державі і простим людям. Їх просто знесуть і авіковці вірні пси режиму їм недопоможуть. Зебіли із свом клоуном(насправді президент в Україні - Коломойський)поверніться до народу. Еарод вас вибирав а не Коломойський
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а що то ото п'ять років коли твій барига грабував країну,то отой пр падубій сидів у пустому парламенті коли уе в четвер там було напівпусто а у п'ятницю порожньо?
-а тепер як усе перевернулось таки аж у п'ятницю до ночі повний зал ...до якого там нар-оду повернутись!?
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Свого часу Ляшко пропонував провести референдум ,щоб сiльське гоподарство,аграрний сектор економiки,розвивалось на основi фермерських господарств.Цю iдею про фермерськi господарства,як основи сiльхозвиробництва пiдтримала Тимошенко.Э за що критикувати Ляшко та Тимсошенко,але вони вiдстоюють правiльнi,патриотичнi,далекогляднi iдеi.Що пропонувала спочатку,так звана "партiя Слуги народа"?Вона пропонвала продаж землi фiзичним та юридичним особам по 213,5 тис.га землi.Що це означаэ? Те що пропонуэться узконити аграрних магнатiв та створити нових,тобто хозяэвами землi будуть латифундисти,а село й селянство зникне. Потiм через протести та обурення партiя Слуги олiгархiв та мiжнародних спекулянтiв,яка ,знущально над украiнським народом, називаэться Слугою народа, дещо змiнила свою позицiю,тепер пропонуэ продаж землi по 20-10 тис. га фiз.i юр. особам,тобто вже не латифундисти будуть хазяэвами землi,а вже помiщики!.Оце партiя "Слуги народу"!!?? Ось що про вас,так званих слуг народа,сказав Анатолiй Лупинiс:
"Твоi сини тебе ж i розпинають
За черствий хлiб та кислий пiйло-квас
Нiкчемних байстрюкiв голоднi зграi
Брати моi,про вас то я,про вас
Все продали
Вiд всього вiдреклись"
Украiнський народ, на виборах,на грунтi зневаги й ненавiстi до Порошенко,ввiв в державнi структури троянський кiнь з ворогами украiнського народа:партiю "Слуга народа",Сольським,Миловановим,Гончаруком ,Зеленським,Що треба вимагати? Вiйськового трибунала над цими керiвниками за звинуваченням в державнi зрадi.Латифундисти чи помiщики все одно вороги украiнського народу,тому,тi хто ************ таких хозяiв землi,э зрадниками Батькiвщини.
Також не прийнятна iдея про мораторiй землi,тому що при ньому з'явились аграрнi олiгархи,наприклад,Косюк,Бахматюк,а такохж агрохолдiнги з iноземним капiталом,наприклад,агрохолдiнг з 700 тис.га арендованоi землi.
Приклад,Эвропа.Тому продаж землi фiзичнiй особi 300 га землi,а юридичнiй особi 500 га землi.Ось це буде справедливо,й не буде латифундистiв та помiщикiв!!!
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Стадо мразей... Некоторые как тимошёнка уже десятилетиями как клещ сосут кровь с этой страны и всё мало... Отмороженный кива...которого еще 4 года наблюдать как законотворца... юлька уже с медведчутскими отморознями блокирует, это конечно признание. На самом деле она так хочет с Бойко в москву к медведеву слетать но пока нужно строить из себя мега патриота, чтоб лохи в сотый раз отдали голоса на выборах.
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Ти дебільний Антон. Юля у владі була за 20 років трохи більше Двух років загалом, а решту часу в опозиції. В тебе хтось інший щось смокче. Може ти сам у себе це робиш
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Благодаря таким узколобым как ты такие мошенники как юля в парламенте столетиями... А в так званой оппозиции она не влияет на при принятия законов, не дает свои правки? И никогда не ставила людей в комитетах? С твоего низкорослого мышления следует, что 2 года юлька несла реформы и процветания, а 18 лет была в оппозиции к всему плохому и не могла делать хорошо))) Ну ты и индюк
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За материалы против Тимошенко журналисты получали от Януковича дополнительные гонорары, - документы. http://ipress.ua/ru/news/za_materyali_protyv_tymoshenko_zhurnalysti_poluchaly_ot_yanukovycha_dopolnytelnie_gonorari__dokumenti_61302.html
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: "Її вже двадцять років боїться і ненавидить (лютою, святою і класовою ненавистю остаточно деградованого люмпена) ВСЯ блатна Україна. Десятки мільйонів злодійкуватих і упосліджених злидарів.
Але інакшої Батьківщини у Тимошенко нема...
Єдиний політик, який не приймав участі у зворушливо-спільному із донецькими блатними шабаші на могилах власних предків і майбутньому своїх нащадків: Тимошенко - вона єдина, хто не підписав "Універсал".
Борис Станько.

ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі - Цензор.НЕТ 6598
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https://www.youtube.com/watch?v=0iOlXEzVlpM
Вже і Лукашенко дивується, як інородці взялись за розпродажу чорноземів України.
Відомо, в чиї руки вона попаде: ворон-воронові...
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Во всех странах земля или в продаже, или в долговременной аренде. Важно - на каких условиях. Это решают специалисты по земле. Или, считаете, лучше, чтобы самая черноземная земля была, практически, бесплатно, в руках украинских миллионеров, политической и экономической элиты? Не зря, так рьяно, Тимошенко отхватывает себе земельный вопрос. Поможет себе и "друзьям". ******
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і фсб-мразота- богуцкайя там сидить- землю нашу ділити хоче
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Ой, как мило!
Смотрите видео - Юля и Королевская - опять рядом, плечом к плечу!
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Видео называется "рузгие ****** мешают украинским реформам" ,а где же старшой мертвечук ??? решил строго шестерок отправить ???
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https://www.youtube.com/watch?v=***********
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє
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Хмаре- если не нравится Влада Украины, езжай в россию или белоруссию или, еще лучше, в северную корею! Повозмущайся там владой - быстро сам попадешь под трибунал. Здесь ты смелый или тролль? Премии добиваешься? Людмила.
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Зе и его власть наихудшая власть в Европе, а может и в мире. И наихудшая из тех кто были у нас. ЗЕ не заслуживает и ногтя президента Беларуси.
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Кравченко - наверно тем беларусь хороша, что неугодные пропадают на улицах. Раз - и как не было человека! Людмила
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ДОСТАЛИ эти представления,вы забыли пригласить еще актеров с Нац.корпуса.
НЕТ этой земли,порасхватали ее в "аренду" на сотни лет,а теперь глотки рвут,что ХАЛЯВЧИК не отобрали.
Какая бы власть в Украине не была,Это цирк-бардак "несогласных" никогда не закончится.
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У нас максимальная аренда 50 лет. Больше это незаконно. А за незаконные действия мошенники будут наказаны.
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С высоты своих немалых лет я повторю: за 28 лет Самостийности вся предыдущая власть привела Украину к дикому упадку во всех сферах, а есть "чудики", верящие в сказки, что за 100 дней или за полгода, или за год можно разгрести эту экономическую и политическую свалку, которая досталась новому президенту с довольно большим приложением предателей, саботажников, оторванных от кормушки бывших высших чинов и их шестерок, всяких перевертышей типа пальчевского и кучи другого дерьма из московии, зарабатывающего на войне и других проблемах Украины. Поэтому новой власти надо быть жестче и скорее вымести весь этот мусор с Украины по местам назначения. И начать строить ту Украину, которую помнят еще многие внуки и правнуки - утопающую в садах, работящую, гостеприимную, веселую и поющую! Иначе эта шваль продаст Украину уже полностью в своих интересах, как делали все время и продолжают делать. Пока это не разгрести, ничего у новой власти, желающей возродить Украину, не получится - ни попытки прекратить войну, ни поднять экономику, ничто другое. Все будет хитро с интригами блокироваться предателями украинского народа. И когда это было, чтобы постоянно печатали рейтинги высших чиновников? И зачем? Как проверить брехня это или нет? А сколько денег на это уходит? Все это делается предателями, чтобы расколоть Украину. А мы уши развешиваем, слушая их. Людмила.
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«Российские СМИ растиражировали, что я назвал Путина сволочью. Я был в чересчур эмоциональном состоянии и даже не помню какими «эпитетами» я пользовался», - отметил отец Зеленского в комментарии
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против продажи земли выступают уроды-землевладельцы, фермера с толстыми мордами, нагребшие по аренде земли у селян. Рыги они же ОПЗЖ, Петро Соевый и другие.

Спросил сколько дали в этом сезоне на пай. За 3,6 гектара земли Астарта платит 11 тысяч гривен. Другие, меньшие фермера могут дать 12 тыс. ТРИ тысячи наших сраных гривен за гектар земли в год. Умники под проксями положите перед собой три тысячи гривен и прикиньте что вы можете на них купить.

Кукурузы средняя урожайность по Украине 7,1 т/га (в 2018 г. 7,63 т/га). Подсолнечника 2,51 т/га (в 2018 г. 2,28 т/га) https://latifundist.com/novosti/47403-v-ukraine-sobrali-pochti-34-mln-t-kukuruzy--urozhaj-onlajn-2019 Сои 2,34 т/га (в 2018 г. 2,57 т/га) Сахарной свеклы 44,5 т/га (в 2018 г. 49,3 т/га) Последнее особенно касательно Потрошенко с его сах заводами и корпорацией Рошен. Зачем селянам (которые не могут купить трактор комбайн) заплатить нормальные деньги за землю? Если можно дать обесценившиеся 3 тысячи гривен за гектар в год? Проще купить титушек привезти в Киев и устроить беспорядки.
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