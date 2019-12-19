 ОПЗЖ і "Батьківщина" захопили крісло глави аграрного комітету, намагаючись не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі. ВIДЕО

Про це у Facebook написав журналіст Богдан Амінов, передає Цензор.НЕТ
"Тимошенко капосно розкидає папери у Верховній Раді (мілашно, чи не так?), А Ківа - штовхається зі "слугами народу". Шуфрич заспокоює його обіймами.
Опозиція зриває голосування.
Це відбувається просто зараз, о десятій вечора", - зазначає журналіст.
За його словами, "Опозиційна платформа - За життя" і "Батьківщина" під крики "ганьба" захопили крісло глави аграрного комітету в спробах не допустити розгляду правок до законопроєкту про ринок землі.
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Юлия Владимировна, выдвигайте трактор взад!
=маскі сброшены!і юлька себе видала!!
а на рахунок скільки у юльки землі то ти поїдь в якесь село подалі від обласного та райцентру та попитай людей в селі чи знають вони хто коло села землю оре а хто там шо сіє і чиї хімії там та чиї комбайни....та що то за атовці чи спари у чорному з автоматами ганяють усе живе що наближається до поля з урожаєм...
-і таки за рік у того поля може кілька раз змінитись"власник"і чи то він москаль чи азєр чи чечен ти хрн коли узнаєш..
Де тут земля Тимошенко?
https://www.facebook.com/groups/315675142496923/permalink/541774876553614/?hc_location=ufi
Що б ти жер, якщо б не Юля
-і тільки то запланували порахувать так відразу паніка ...
По всем опросам очевидно, что народ резко против продажи земли зелеными мошенниками. Я спрашивала на рынке у торгующих селян, как у них в селах. Они говорят, что все категорически против продажи земли. Что здесь не ясно.
Але не треба в цьому думати що це тільки її власні досягнення. Треба подивитись хто в її фракції. Тому це робота всієї фракції. Вони роблять те що явна хоче народ.
А щодо суті питання, то це не вихід. Цивілізований ринок землі треба відкрити. Найкращий до цього законопроект про ринок землі був запропонований ЄС. Голос теж добрі правки подавав.
Але і ЄС і його клону Голосу наплювати на це. Тому вони хоч не настільки гадкі для народу, як диявольські Слуги, але теж гадкі і антинародні. Вакарчуку не треба було лізти в парламент відриваючи голоси в більш нормальних партій.
Ринок землі тільки через референдум. Що тут не ясно.
І розпуск парламенту і президента, і нові вибори.
Поняття "народ" дуже вміло використовували більшовики, які "розкуркулювали" роботящих селян у 30-ті роки минулого століття і створювали колгоспи з жеброти, яка потім 70 років знищувала всі основні права і свободи людини і на цілі століття відкинула в розвитку Україну.
Тому писати про "народ", який щось хоче чи не хоче узагальнюючи всіх під одну гребінку - це і є демагогія.
Щодо землі, то у кожного своя думка, принаймні в тих хто може думати, а не писати штампами. І тим більше використовувати набір слів "що тут не ясно".
Мені вочевиднь ясно одне- там де спілка ригів і юлі - то справа темна.
На рахунок "тупості народу", то я працюю в великому колективі де всі з вищою освітою. Мої всі друзі і знайомі також працюють в таких же колективах. Також у мене знайома працює вчителькою в київській школі. І в мене, в моїх друзів і в знайомих, в трудових колективах всі не дурніші вас. І всі категорично проти продажу землі (у всякому випадку при цій владі), хоч без правок хоч з правками. І тому всі плюються на ЗЕ і зелену плесень, хоча багато з них раніше голосували за них. І плюються на ЄС і Голос, які чітко не протистоять зеленим шахраям.
Ви можете протестувати проти продажу державних земель сільськогосподарського призначення , але заважати людям, які 50 років обробляли цю землю і мають її у власності за свого життя - продати, подарувати і чи просто обміняти свою приватну землю, ви не маєте жодного права. Бо тоді у мене за вашою логікою, є аналогічне право заперечувати проти продажу вами приватизованої квартири.
Мені байдуже на партійну приналежність законотворців, я висловив свою позицію, як юрист, який читав різні законопроекти з питань земельної реформи.
-а как насчёт того есть ли у вас пай в 12 га!?
-а вот тому у кого есть пай то так хочется продать 1 га за 10000 доляров и хоть остаток жизни показывать вам из трёх пальцев,всему вашему дружному коллллективу порохнявых..
Всім тверезим відомо,хто з ким об"єднювався і коли.
МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net.ua/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst
...............
Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются"
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
...............
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны.
http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
................
Кроме того, Фирташ называет себя "неофициальным советником" президента Виктора Ющенко, в частности, по созданию коалиции между Партией регионов и НУНС.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2010/12/2/5637319/
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Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами"
http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
-а тепер як усе перевернулось таки аж у п'ятницю до ночі повний зал ...до якого там нар-оду повернутись!?
"Твоi сини тебе ж i розпинають
За черствий хлiб та кислий пiйло-квас
Нiкчемних байстрюкiв голоднi зграi
Брати моi,про вас то я,про вас
Все продали
Вiд всього вiдреклись"
Украiнський народ, на виборах,на грунтi зневаги й ненавiстi до Порошенко,ввiв в державнi структури троянський кiнь з ворогами украiнського народа:партiю "Слуга народа",Сольським,Миловановим,Гончаруком ,Зеленським,Що треба вимагати? Вiйськового трибунала над цими керiвниками за звинуваченням в державнi зрадi.Латифундисти чи помiщики все одно вороги украiнського народу,тому,тi хто ************ таких хозяiв землi,э зрадниками Батькiвщини.
Також не прийнятна iдея про мораторiй землi,тому що при ньому з'явились аграрнi олiгархи,наприклад,Косюк,Бахматюк,а такохж агрохолдiнги з iноземним капiталом,наприклад,агрохолдiнг з 700 тис.га арендованоi землi.
Приклад,Эвропа.Тому продаж землi фiзичнiй особi 300 га землi,а юридичнiй особi 500 га землi.Ось це буде справедливо,й не буде латифундистiв та помiщикiв!!!
Але інакшої Батьківщини у Тимошенко нема...
Єдиний політик, який не приймав участі у зворушливо-спільному із донецькими блатними шабаші на могилах власних предків і майбутньому своїх нащадків: Тимошенко - вона єдина, хто не підписав "Універсал".
Борис Станько.
Вже і Лукашенко дивується, як інородці взялись за розпродажу чорноземів України.
Відомо, в чиї руки вона попаде: ворон-воронові...
Смотрите видео - Юля и Королевская - опять рядом, плечом к плечу!
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє
Віктор Шишкін суддя КСУ/ВЕЛИКА АФЕРА Зухвалий ПРОДАЖ УКРАЇНИ
НЕТ этой земли,порасхватали ее в "аренду" на сотни лет,а теперь глотки рвут,что ХАЛЯВЧИК не отобрали.
Какая бы власть в Украине не была,Это цирк-бардак "несогласных" никогда не закончится.
Спросил сколько дали в этом сезоне на пай. За 3,6 гектара земли Астарта платит 11 тысяч гривен. Другие, меньшие фермера могут дать 12 тыс. ТРИ тысячи наших сраных гривен за гектар земли в год. Умники под проксями положите перед собой три тысячи гривен и прикиньте что вы можете на них купить.
Кукурузы средняя урожайность по Украине 7,1 т/га (в 2018 г. 7,63 т/га). Подсолнечника 2,51 т/га (в 2018 г. 2,28 т/га) https://latifundist.com/novosti/47403-v-ukraine-sobrali-pochti-34-mln-t-kukuruzy--urozhaj-onlajn-2019 Сои 2,34 т/га (в 2018 г. 2,57 т/га) Сахарной свеклы 44,5 т/га (в 2018 г. 49,3 т/га) Последнее особенно касательно Потрошенко с его сах заводами и корпорацией Рошен. Зачем селянам (которые не могут купить трактор комбайн) заплатить нормальные деньги за землю? Если можно дать обесценившиеся 3 тысячи гривен за гектар в год? Проще купить титушек привезти в Киев и устроить беспорядки.