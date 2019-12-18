 Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9. ВІДЕО безпілотника

Бійці загону "Мисливці за привидами" Н-ської ОМБр, свідчення бойової роботи яких вже неодноразово публікувалися на сайті Цензор.НЕТ, випустили шість гранат зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9.

На записі безпілотника чітко видно неодноразові поціляння в позиції російських окупантів. Дата успішної атаки невідома.

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