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 Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9. ВІДЕО безпілотника

Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів на Донбасі.

Бійці загону "Мисливці за привидами" Н-ської ОМБр, свідчення бойової роботи яких вже неодноразово публікувалися на сайті Цензор.НЕТ, випустили шість гранат зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9.

На записі безпілотника чітко видно неодноразові поціляння в позиції російських окупантів. Дата успішної атаки невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166134
 
   
 Топ коментарі
 
РАНЬШЕ КАЦАПНЯ БЕГАЛА НА ПЕРЕГОНКИ ПО ТРАНШЕЯМ И ДЕЛАЛИ САЛЬТО В ВОЗДУХЕ ПРИ ПОПАДАНИИ
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Хороший кацап-дохлый кацап!!!
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РАНЬШЕ КАЦАПНЯ БЕГАЛА НА ПЕРЕГОНКИ ПО ТРАНШЕЯМ И ДЕЛАЛИ САЛЬТО В ВОЗДУХЕ ПРИ ПОПАДАНИИ
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Теперь при зебиле они разучились,а жаль....., я надеюсь времена поменяются и мы опять будем наблюдать, как орки раскидывают мозгами и другими частями тушек.
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При свині порошенку... По них і не стріляв ніхто
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4 секунды - какой-то мешок с говном кувыркнулся
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..ощущение, что по покинутым, никакой движухи..
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Нехерово так гамадрилы нарыли траншей.
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О, как красиво разлетелись лапти и портки.
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Хто б дозволив нашим стріляти, якби там були "их там нет".
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Давненько не показували таких відео. А що раптом змінилось...
Ну зрозуміло, що наші відповідають. На днях інфа проскочила про 22 убитих і 22 поранених сепарів. Але все ж цікаво, що змінилось...
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Не може бути здохлий кацап хорошим,якщо живим він був злий.Всі кацапи погані і повинні бути дохлими! Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9 - Цензор.НЕТ 9227
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Так і потрібно. Волю можна лише вибороти, вбивши ворога.
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Зря наши занимаются провокациями. В следующий раз европейцы нам не поверят, что это кацапы первые стреляют.
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А почему ты решил, что жто провокация, а не ответка на провокацию ихтамнетов?
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А что это за заголовок "Украинские воины обстреляли..."?

Так скоро и до менделихиного " ВСУ обстреливают школы и садики" дойдёте.
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Это видео для лохов..... Какие обстрелы, каких оккупантов, где все это снято?.... Такую шнягу можно километрами снимать.... Хотя, лохи хавают!
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Пригорело,чушок? Как там распятый мальчик из Славянска поживает?
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А ти, мабуть, муділо з Нижнього Тагілу.
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Шо за шлеперы на цензоре работают ? Или провокаторы ? Писать нужно так - В ответ на вражеский обстрел , войны ВСУ ответили адекватно и точно .
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И нефиг говорить шо воюют как в ПМВ, тогда СПГ то не было!!!111
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Старое явно. При "мародере" каждый день практически такое снимали...
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Прикольно. А чего сразу в ОБСЕ и ООН это видео не отправить? Русня одобрит.
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афигеть-потужнейший удар. В нього вклали всю міць держави Украіна
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Это конечно замечательно, но завтра придут другие охотники и расхреначат украинский опорный пункт, и все удивятся - а нас за что.
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не плачь , кацапоид . не твоего ума дело .
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даже если старое видео!
на перегной кацапо-фашистов и только так! Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9 - Цензор.НЕТ 1019
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Чем то напоминает войну жадных с ленивыми.Одним лень заряжать снаряды,другим жалко их расходовать. Амеры за один заход ********* три сотни кацапов в Сирии. А на Донбассе люто суходрочат.
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