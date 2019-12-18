 Українські воїни обстріляли опорний пункт російських окупантів із гранатомета СПГ-9. ВІДЕО безпілотника

Бійці загону "Мисливці за привидами" Н-ської ОМБр, свідчення бойової роботи яких вже неодноразово публікувалися на сайті Цензор.НЕТ, випустили шість гранат зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9.
На записі безпілотника чітко видно неодноразові поціляння в позиції російських окупантів. Дата успішної атаки невідома.
Ну зрозуміло, що наші відповідають. На днях інфа проскочила про 22 убитих і 22 поранених сепарів. Але все ж цікаво, що змінилось...
В Дрогобыче поймали сепара, который осквернял памятники участникам АТО.
https://twitter.com/i/status/1207258258492346368
Так скоро и до менделихиного " ВСУ обстреливают школы и садики" дойдёте.
Щас у лаптеногих взрьівьі и задьімления начнутся
на перегной кацапо-фашистов и только так!