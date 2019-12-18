 Три тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну загальною вартістю $100 млн спалили співробітники СБУ в Одесі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", 3 тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну були спалені в промисловій печі на переробному підприємстві, розташованому на північній околиці Одеси. Загальна вартість знищеного на чорному ринку - приблизно 100 млн доларів США.

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