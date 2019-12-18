 Три тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну загальною вартістю $100 млн спалили співробітники СБУ в Одесі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", 3 тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну були спалені в промисловій печі на переробному підприємстві, розташованому на північній околиці Одеси. Загальна вартість знищеного на чорному ринку - приблизно 100 млн доларів США.
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Співробітники Нацполіції затримали іноземця з 100 кг контрабандного героїну на 8 млн доларів, - Аброськін. ФОТОрепортаж
В Одеському порту в контейнері з бананами виявили 257 кг кокаїну, вартістю понад $51 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Правоохоронці вилучили 600 кг героїну на суму близько $50 млн: затримано чотирьох іноземців, - Князєв. ФОТОрепортаж
Затримано учасників міжнародного наркокартелю, вилучено 400 кг кокаїну вартістю 60 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9,5 тонн кокаїну, вилученого в російських моряків, спалили в Кабо-Верде. ВIДЕО
+7
не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
+5
https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
+3
Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках