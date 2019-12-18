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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:наркотики (877) Одеса (2250) СБУ (4932) знищення (218) боротьба з наркотиками (12)

 Три тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну загальною вартістю $100 млн спалили співробітники СБУ в Одесі. ВIДЕО

Понад чотири тонни наркотиків, вилучених у рамках кримінальних проваджень, знищили сьогодні співробітники одеського облуправління СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", 3 тонни марихуани, 600 кг кокаїну і 700 кг героїну були спалені в промисловій печі на переробному підприємстві, розташованому на північній околиці Одеси. Загальна вартість знищеного на чорному ринку - приблизно 100 млн доларів США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166115
 
 
 Топ коментарі
 
не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
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https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
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Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
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До того как обьявили "убийц" Шеремета или после?
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не верю что бы одеситы спалили 100 млн...
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а кладери як працювали так і далі працюють
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https://rtvi.com/stories/v-aydakho-politsiya-konfiskovala-bolshe-trekh-tonn-kannabisa/
вот как выглядят 3 тонны марихуаны,это все левый развод для лохов,
сожгли мыло, муку и немного травы полевой в мешках
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Клоун буде в журбі..ні по фонтанам поскакать ні шаурми пожрать
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Сожгли...все...??? И ничего не отжали "для личной надобности при болевом синдроме"? Как говорил дедушка Станиславский: "Не верю!"
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Верю!!! Незнаю за герыч, а вот кокс точно жгли, всей гурьбой жгли!
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Такие вещи нужно делать показательно, в центре города. С предварительным анонсом, афишами, а может быть даже и с билетами. Стоимость билетов должна зависеть от направления ветра.
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я думал что СБУ должно шпийонов и суперагентов опасных ловить , а не заниматься сельским хозяйством по уничтожению сорняков
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Це якийсь геноцид виборців Зеленського!
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" Шморг,шморг, шморг………..выбросили в пропасть" (Никулин)
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Три бутылки вина, не четыре три порции шашлыка, выкинули в пропасть...
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это хорошо.меньше будит укуренных порохоботов на цензоре
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.. так а чо без Первого Лица..???- а брыхвинг як..???
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