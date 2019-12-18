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 Політика України
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Все про:олігарх (115) Сакварелідзе (142)

 Система держави в Україні поки не здатна виграти війну в олігархату, - Сакварелідзе. ВIДЕО

Колишній заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе вказав, що в державі не повинно бути подвійних стандартів - не може бути "улюблений олігарх" і "нелюбимий олігарх" - мають бути загальні правила для всіх.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

"В Україні все обіцяють створити загальні правила для олігархів, і самі олігархи, так вони заявляють, принаймні, готові підлаштовуватися під ринкові правила, якщо буде якась конкуренція. Але не може бути подвійних стандартів, не може бути "улюблений олігарх" і "нелюбимий олігарх", тоді вони почнуть воювати, а держава поки що слабка. На сьогодні держава і система, яка працює, не може виграти війну в олігархату в Україні. Але мають бути загальні правила для всіх, не повинно бути так, що цей олігарх наш, а цей - не наш, цей канал наш, а цей - не наш", - заявив Сакварелідзе.

Повну версію інтерв'ю з Давидом Сакварелідзе дивіться на youtube-каналі Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3166100
 
 
 Топ коментарі
 
Тому що не має у нас ніякої системи держави, є тільки організована корумпована, злодійська система олігархату...
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да да да
против олигархов государство не может выиграть а против пенсионеров и ФОПов запросто! так может пусть тогда в таком государстве токо олигархи и живут и налоги платят и сами себя обслуживают раз это государство для олигархов!!
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Не пока не способна.
А вообще НЕ СПОСОБНА!
Никогда!
Свое ждетище убить!?
Ага щас!
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там де є особиста вигода, в законі і потрійне громадянство, а ви тут про якісь стандарти. Гости давно відмінені Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 8159
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А,шо твою луганду уже в мордву переименовали?Не знал.
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да да да
против олигархов государство не может выиграть а против пенсионеров и ФОПов запросто! так может пусть тогда в таком государстве токо олигархи и живут и налоги платят и сами себя обслуживают раз это государство для олигархов!!
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Не пока не способна.
А вообще НЕ СПОСОБНА!
Никогда!
Свое ждетище убить!?
Ага щас!
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Тому що не має у нас ніякої системи держави, є тільки організована корумпована, злодійська система олігархату...
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Тут дело в народе, который живет у нас в Украине. Пока не изменится народ мы цивилизованно жить не будем...
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рыба гнеет с головы! каким боком дворник к тому что кабмин именем государства вводят налоги ФОПам и прощают долги олигархам за счет бюджета! брильянты нашли у прокуроров а виноват народ АГА ЩАЗЗЗЗЗ!
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Власти не повезло с народом, как и всегда...)
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Потому что ********* будут красть до тех пор пока народ это терпит. Нужно перестать голосовать сракой и на малейшие скандалы выходить на улицу.
Этого не будет здесь никогда иза того что в стране большинство не просто биомасса, а еще и считающая нужным идти на выборы засирая тот небольшой % разумных голосов.
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голосование ничего не решает! решает контроль и ответственость! даже если выберешь ангела имея бесконтрольную власть и возможность грести без наказания и контроля то получишь таких же воров что были!! Ты думаешь немецкие или английские депутаты не воруют и не учавствуют в схемах потому что честные и патриоты?!! ну если так думаешь то подумай еще получше!!
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пока я буду выходить на улицу (я так понимаю это действие не одного дня неделю минимум) кто будет покупать мне и моей семье жратву и кто заплатит за комуналку и кто мне оплатит проезд до рады!! говоря по простому выйти на улицу не бесплатное удовольствие! а самое главное выйти на улицу ни есть гарантия решения проблемы! вон народ выходил на улицу и против РРО для ФОПов и вот счас против закона о рынке земли! ну и что! власть чхала на выход народа на улицу (на мирный выход)!!
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А воруют какие-то особенные люди или такие же украинцы?
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не факт! большинство представителей власти вышли из КПСС!!
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Согласен. Но те новые кто приходят, тоже начинают воровать.
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а почему бы не воровать если контроля нет и ответсвености нет! воров от воровства может остановить токо неотвратимость наказания! а у нас за 28 лет ни один вор ни сел! и при этом все знают что и кто и где воровал!! я уже писал ранее! думаете немецкие депутаты не воруют потому что патриоты и честные? если так думаете то как говорится вы сильно заблуждаетесь!
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Тому що дворнік голосує за вальцмана, потім за коломойського. Тому що люди не виходять, щоб відстоювати українську землю від олігархічної навали, тому що люди не цікавляться політикою, тому що, навіть не розуміють, що їм навмисно створюють умови для еміграції за кордон. Щоб не заважали привласнювати країну і т.д. і т.д.
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а разве у дворника есть выбор? он бы и рад проголосовать за своего соседа но у соседа нет средств чтобы выставить свою кандидатуру да и у дворника нет средств! поэтому дворник вынужден выбирать из сорт гавна которое ему подсунули!!
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згодна, але було б добре, якби вибирали найменше. Наприклад, останнього разу, Тимошенко, а не клоуна коломойського. Це наскільки тупими потрібно бути?
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против Тимошенко более 10 лет ведется постоянная компания по дескридитации! нравится вам или нет а пропаганда делает свое дело! что поделаешь люди так устроены что не хотят напрягать мозги проще поверить тому что тебе сказали по телевизору!!
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і я ж про це, по своїм знайомим бачу. Народ не хоче думати і робити висновки. А висновок про їхню тупість зробив інший народ, і вже прискореними темпами привласнює країну. А ви бачите вдалий вихід для українців із цієї ситуації? Ще є шанс врятувати країну чи ні?
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100% Я когдато вещал что корень всех зол коррупция, а сейчас понимаю что это причина, но не первопричина. Если народ не выходит на улицу против коррупции и не мониторит это всё, голосует жопой то никогда здесь Европы не будет, 500 лет рабства дают о себе знать.
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Корупція далеко не корінь всіх зол, мало того, скажу крамольну річ, високопосадова корупція практично не впливає на рівень життя звичайних людей.

Антикорупційна істерія це вигідна передвиборча технологія!
У телемаркеті вас переконують, що всі ваші біди від поганого сну, а переконавши ******** вам матрас! За кілька днів ви розумієте, що справа не у сні і матрас вам як мертвому припарка, а грошики ваші уже тю-тю!
А політикани ппреконують вас, що всі біди від корупції і обіцяють вас ощасливити її знищивши. Це дві брехні, корупцію не знищать, бо її не знищили ні де і біда не лише в ній, мало того, корупція не голвна біда!
Вплив корупції на добробут громадян перебільшено. Якщо проаналізувати видатки держбюджету скажімо 2017р, то там під 70% це зарплати, 150млрд - дотація пенсфонду, тобто ще 12%, реально щось украсти можна з тих 18-20% що залишилися, це закупівля товарів та послуг. Нехай навіть якось украдуть 1/3, то це 6-7%. І куди корупціонери їх витратяять? Куплять квартиру, будуватимуть дачу, бухатимуть у ресторані, їхні баби їздитимуть до психологів, манікюрниць, масажистів, а отже ці гроші перетворяться і зарплати будівельників, офіціантів, продавців, таксистів, тощо. З них заплатять податки, буде з чого пенсії платити.
Тому навіть якщо рамтом всю чиновницьку корупцію викоренять вщент матеріальо краще жити стане на 2-3%.
Глолвна біда це війна, економічна блокада з боку кацапії, а головне - перевантаженість бюджету соціальними функціями та як наслідок високі податки на бізнес.
Це головні проблеми, але як їх вирішити популісти або не знають, або вирішувати не хочуть. бо це рейтингів не додасть. Краще розповідати про те, як вони "подолають карупцию" і всіх миттю ощасливляять.
Тому і борсаємося у гавні!
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Бюджет 2017 приблизно 1000 мільярдів. середня зарплата працівника бюджетної сфери - приблизно 7000 грн, соцвнесок - 22%, в.збір - 1,5%, отже щоб заплатити 7000 треба з бюджету виділити 10000.
Бюджетників у нас 5,2 мільйоги. 5,2млн х 10тис.=52 мільярди щомісяця, або 624 млрд.на рі.! Додайте ще зарплати військових, що йдуть окремо і отримаємо 700 млрд, 70% держбюджета! а це є 150млрд. дотація пенсфонду, разом 850млрд. і виходить, що украсти щось можна лише з цих 150млрд.
Якщо украдуть навіть 1/3 то це 50млрд. Наче не мало, але якщо поділити на 12 місяців то це по 4,15 млрд/міс. У нас 34,5млн. людей старше 18 років. поділимо 4150млн на 34,5 млн і отримаємо по 120 грн на рило.
Саме на стільки виросте пенсія чи зарплата, якщо викоренити вщент всю чиновницьку корупцію!
Вирішить це проблеми пенсів та малооплачуваних працівників?
Підрахунок грубий але порядок цифр зрозумілий, чи не так?
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Не так. Зарплата чиновничтего упыря это карманные деньги на 1 обед, а не основной доход.
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Тих, для кого це так, одиниці, і якщо ними украдене розмастити на пенсів та працюючих, то вийдуть копійки. Згоден, це дуже неприємно, що хтось жирує на украденому, але помітного впливу на добробут пересічного громадянина це не справляє.
У рідному мені будівництві 95% витрачених на будівництво коштів врешті перетворюються на зарплату, не лише будівельників, але й транспортників, виробників будматеріалів, енергетиків, тощо, всіх не перелічиш. При цьому байдуже хто фінансує будівництво, держава, приватний бізнес чи чиновник- корупціонер.
Я будував і вркзали для держави, і супермаркети для бізнесменів і майонтки для злодійкуватих чинуш і гроші, які я отримував за роботу ні чим не відрізнялися.
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Пусть этот грузин отрапортует о своих достижениях на должности
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После того как он скрутил бриллиантовых прокуроров - прошлой власти он резко стал не нужен , а нынешней подавно (((
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Сам государственный строй это олигархический неофеодализм, кто с кем воевать будет?))
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На сегодня государство и система, которая работает, не в состоянии.
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пусть хоть друг друга победят КОЛОМОЙСКИЙ
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У воров, грабящих Украину последние 28 лет, есть только две задачи: удержать наворованное и избежать правосудия. Ради этого они готовы на все - от демагогии и имитации реформ до шантажа и открытой агрессии. Пока мы не избавимся от воров (перевыборы и увольнения) и не вернем государству украденное (суд, конфискация и тюрьма), то мы будем продолжать гнить в сегодняшней безнадеге.
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воров от воровства может остановить токо наказание! за 28 лет повального грабежа страны ни одна морда ни наказана! НИ ОДНА! так с какого ворам перестать воровать?!!.... всЁ на шару все бесплатно и никто тебя за это не посадит!!!
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С утра СакварелидЗЕ ,в обед СакварелидЗЕ , вечером снова - СакварелидЗЕ ..! Не многовато ли его сегодня. ? И везде " вумные" речи толкает , прям проФФессор . !!--должны быть общие правила для всех)) , а то мы тут этого будто сами не знаем . ! Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 975 .
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Ну ,тебе дураков слушать ,не привыкать )) И если ты все знаешь,то почему об этом говорят другие ?
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то почему об этом говорят другие)) Да вот , не знаю ... самому интересно , зачем он говорит то ,что все и так понимают .?? Или может ты не знал что ( например ) - должны быть общие правила для всех. Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 6525 .
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Поки тіею "війною" завідують заїжджі "борці", які навіть не знають, як правильно називається "государсмтвєнная сістєма", за якої в державі існують олігархи, ні про яку перемогу мови бути не може.
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Как могут бороться с олигархатом те , кто становился властью исключительно благодаря картбланшу пропаганды на сугубо олигархических каналах ?!
Шо ЗЕ , шо Пепа , шо Енакиевское ****** - все оне были поддержаны подавляющим большинством олигархов ....

Пока не выберут тех , кого бздят олигархи, кому перед выборами не дают эфир до тех пор и будет власть олигархата .
Кстати , значение каналов и пропаганды там стремительно убегает от ТВ на ютьюб !
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Угу,зато грузины выйграли у своего алегархата и сдались мокшанскому алегархату
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А з ними не треба боротися, треба збільшити число олігархів!
Там де багато олігархів ні хто не олігарх, бо вони просто урівноважують впливи одне одного. Якби олігархів у нас було з пів сотні, ні хто б про них не згадував!
У нас в олігархи записують просто крупних бізнесменів, чий бізнас апріорі не може бути олігархічним, а боротьба з олігархами завершилася обранням президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського.
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А как тебе вариант,если увеличить число сумасшедших ? На фоне их и ты затеряешься ))
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Хіба боротьба з олігархами завершилася обранням президентом найогиднішого з олігархів - Коломойського?
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Правильно грузин говорит. Но я другое хочу сказать.- Получается ,что - нормальный человек был во власти,а ничего сделать не смог. Почему ? Вероятно,авторитарная система идущая от президента подавляла инициативы. И в конце концов выдавила. В том числе и Саакашвили.Как врагов системы.
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Вороги не піднімуться навіть до рівня районного прокурора. Всі вони беніфіціари Системи.
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Четыёртая за неделю новость от товарища...
Ох недаром....
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Все очень просто.. Нужно минимизировать уплату налогов и перестать строить "соціальну державу"...
Оллигархи боятся правового, конкурентного рынка, свободной економики и сознательных граждан...
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ага, податки з вас все рівно на утримання бюрократії будуть відраховувати. Тільки після цього кожен чиновник буде вам казати: "А я вам ничего не должен"
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Повторюю в котрий раз: в Україні, як і кацапстані чи інших недорозвинених пост-совкових країнах олігархату немає. То все казочки для лохів, аби відвезти увагу від чиновників-бюрократів. Ну, який олігархат може бути в країні де серед ночі може народитися олігарх Курченко чи на ранок зникнути олігарх Коломойський? Олігарх керує владою і влада йому нічого не може зробити. У нас же державний посадовець визначає, кому бути олігархом, а у кого відібрати власність.
Всі наші олігархи стали олігархами тільки тому що, хтось з високопосадовців дав їм за так державне підприємство. І цей "олігарх" має регулярно "бути вдячним" тому посадовцю, який його курує. Крім отриманого підприємства чиновник забезпечує, або не забезпечує свого олігарха, льготами та державними гарантіями і дотаціями, за що той має бути "особливо вдячним". Бо, якщо "олігарх" не сподобається високопосадовцю то, тоді почне працювати вся державна машина і тільки лахміття полетять від того "олігарха". Система у нас ще й як здатна боротися з "олігархами", спитайте Беню.
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ЗІ: думаєте Сакваралідзе цього не знає? Він просто сам високопосадовець, який має з того зиск. Просто час від часу "вельмишановні" пани бюрократи воюють між собою за своїх "олігархів", хто буде доїти цих лохів.
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"Слуги Сороса" сломались и не смогли продолжить ночной шабаш земли !
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