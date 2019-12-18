 Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії. ВIДЕО

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на зустрічі до Зеленського звернувся пенсіонер, запитавши, коли варто очікувати збільшення пенсії.

На що президент відповів: "З пенсіями, зрозуміло, дуже складне питання. Неможливо жити. Розумію. Будемо намагатися збільшити пенсії. Поки нам не надало всю схему Мінсоцполітики. Вони повинні запропонувати схему з пенсіями. Сказали нам, що поступово, частинами, враховуючи вік людей, будемо допомагати і збільшувати. Але просто треба, щоб люди хоч податки платили. Звідки взяти гроші? Усі розуміємо, що на 2,5 тисячі людина не може існувати і просто бути людиною. Це зрозуміло. Ну, збільшимо, дайте хоч час".

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