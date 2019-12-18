 Збільшимо, дайте час, - Зеленський на питання про пенсії. ВIДЕО

Про це повідомляє Офіс Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на зустрічі до Зеленського звернувся пенсіонер, запитавши, коли варто очікувати збільшення пенсії.
На що президент відповів: "З пенсіями, зрозуміло, дуже складне питання. Неможливо жити. Розумію. Будемо намагатися збільшити пенсії. Поки нам не надало всю схему Мінсоцполітики. Вони повинні запропонувати схему з пенсіями. Сказали нам, що поступово, частинами, враховуючи вік людей, будемо допомагати і збільшувати. Але просто треба, щоб люди хоч податки платили. Звідки взяти гроші? Усі розуміємо, що на 2,5 тисячі людина не може існувати і просто бути людиною. Це зрозуміло. Ну, збільшимо, дайте хоч час".
20 Серпня 2019 19:02
А ви поки потерпыть.Працюйте поки.
А депутаты и министры тоже покупаются на обещание "увеличим-увеличим, дайте время"?
Три или четыре?
- Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!
П.С. Срок дать, начиная от Бени и заканчивая нардепами с конвертами!
Не благодарите!
Сколько тебе еще нужно времени? 4 года? На 10% реально было увеличить с 1 января.
Треба, щоб люди сплачували податки
Ну так это вопрос прежде всего к олигархии.У них и обороты огромные, и уклонение от уплаты тоже. Но, я так понимаю, у них потребовать ссыкотно...
Парашенко чуть не всрался чтобы пропихнуть Зе-клоуна к власти - но чтобы только не прошла Йулька.
А быдло всё воюет: зедебилы с порохоботами...