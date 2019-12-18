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 Політика України
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Все про:ГПУ (3245) Грузія (614) Зеленський (3909) корупція (2065) Бутусов Юрій (1153) Шокін (137) Сакварелідзе (142)

 У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе. ВIДЕО

Ексзаступник Генерального прокурора України, колишній перший заступник прокурора Грузії Давид Сакварелідзе в інтерв'ю розповів про те, як боролися з корупцією в Грузії і чому це не вдалося повторити в Україні, про конфлікт з Віктором Шокіним і спілкування з Петром Порошенком, а також, що необхідно зробити команді Володимира Зеленського в правовому полі і як побороти контрабанду в Україні.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:50 - Давид Сакварелідзе про те, як він став борцем з корупцією

3:20 - Як захищав у суді новий грузинський прапор

6:35 - Як насправді відбувався процес боротьби з корупцією в Грузії

9:15 - Перше правило грузинських реформ - створювати нове, а не управляти старим

13:20 - "Ми в Грузії вбили культ чиновника, в Україні він поки не знищений"

17:00 - Мотивації чиновників, і зокрема прокурорів в Україні

20:00 - Перші гучні посадки в Грузії

23:00 - Як працює співпраця зі слідством в Грузії

28:40 - В українській системі більше проблеми з менеджментом, ніж зі знанням закону

33:00 - Вироблення кримінальної політики в Грузії

34:50 - Мінімальна зарплата прокурора в Україні має бути дві тисячі доларів

36:15 - Формування нових грузинських судів

41:05 - Про затримання за корупцію: "Доводилося затримувати навіть знайомих, близьких людей моєї родини"

47:00 - Олігархи в Грузії

49:00 - "Меценат" Бідзіна Іванішвілі і російські гроші

54:40 - "Система держави в Україні поки не здатна виграти війну в олігархату"

56:00 - Чому в Грузії стався крах політичної сили Саакашвілі і чим "Грузинська мрія" підкупила грузинів

58:40 - "За 8 років Грузію покинули 20% населення, там демографічна катастрофа"

1:02:00 - "Зеленський повинен оголошувати війну не ФОПам, а чиновникам, які втручаються в автономність українського громадянина"

1:08:50 - Не можна допускати сепаратизму в тих місцях, де держава ослабла

1:09:30 - Як Юрій Косюк привіз "грузинський десант" в Україну

1:13:40 - "Було непросто здати грузинський паспорт, це прожите життя"

1:16:20 - Як проходив відбір на директора НАБУ і як виграв Артем Ситник

1:19:55 - Про останнє спілкування з Петром Порошенком

1:23:15 - Перший конфлікт із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним і Петром Порошенком: "Мене тримали за бовдура"

1:29:30 - Справа проти Байдена і роль у цьому Віктора Шокіна: "Луценко втягнув Україну в дуже неприємний скандал"

1:37:30 - Побажання Давида Сакварелідзе політичній команді Володимира Зеленського

1:39:30 - Як можна побороти контрабанду в Україні: "За такого розкладу, як сьогодні, це неможливо, тим більше, в короткостроковій перспективі".

Давид Сакварелідзе в 2008-2012 роках був першим заступником головного прокурора Грузії.

У лютому 2015 року тодішній глава ГПУ Віктор Шокін призначив його своїм заступником. У вересні 2015 року Сакварелідзе зайняв ще одну посаду - прокурора Одеської області. На початку березня 2016 року Сакварелідзе був призначений старшим у групі з розслідування справи "діамантових прокурорів". Пізніше він повідомив, що сімом працівникам ГПУ, які працювали під його началом над цією справою, вручили повідомлення про звільнення, а крім того, в ГПУ готують їх прослушку і обшуки.

Сакварелідзе публічно критикував Шокіна і говорив, що в ГПУ нічого не зміниться, поки новий генпрокурор "не змінить хірургічним шляхом" існуючу систему.

Нагадаємо, заступника генпрокурора - прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе 29 березня 2016 року звільнили з прокуратури. Його посаду генеральний прокурор Віктор Шокін ліквідував, а самого Сакварелідзе разом зі звільненням також притягнув до дисциплінарної відповідальності "за грубе порушення правил прокурорської етики та втручання в непередбаченому законодавством порядку в службову діяльність іншого прокурора, вчинення вчинку, який порочить працівника прокуратури, невиконання та неналежне виконання службових обов'язків".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165969
 
   
 Топ коментарі
 
його батько звичайний Совок. Совки - вороги українців. чому тут дивуватись?
Розпач не у тупих, розпач у тих, хто не бажає створення Малоросії. Зеленський, його родина не знають ніякої України. Для них це Кривий Ріг. Існування Галичини, Волині, Закарпаття чи навіть Полтавщини, для них є чимось далеким і невідомим. Вони не знають нашу мову, культуру історію. Ми для них чужі люди. То чого дивуватись?
Це ж було ОЧЕВИДНО ще до виборів!
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У ШанПанЗе (шановного пана зеленского) нет НИКАКОЙ политики. Политика есть у бородатой еврейской бабушки из Приват Банка.
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А тебе ж, ідіота, попереджали...
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Іван, тебе не дивує що в тебе зараз риторика з Порошенко як у близнюків, тебе пора садити?
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Мені байдуже - в кого яка риторика. В мене є своя голова і впливати на мене можна тільки аргументами, а не пропогандою.
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Порошенко вплинув на тебе чим, що повторюєш його слова про Зелю?
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Зєля хоче продати Україну декількам ТНК, а всі стратегічні держпідприємства - росіянам. Тобто Україна зникне. Це хотів зробити мародер Порошенко, але в Раді в нього не вистачило підтримки. Що не так?
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Дик не було в нього більшості в Раді всі 5 років. І тому Мораторій по землі був вимушено продовжений. Пан не пам'ятає?
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Не забуваймо, що до 2018 року квартал на кожному шоу висміював Юльку.
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Фінансові корпорації керують також ЄС, США, навіть московіти у них в холопах.
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Юлия Владимировна ВСЕГДА озвучивает только то, что ей выгодно.
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Та да. Була б Юля не пішла в політику, то ще в 1997му сиділа б ні кляти, ні м'ята на березі Женевського ставу у власному палаці. Хитра така, ага...
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Не тупи, став це штучна споруда, в Женеві озеро.
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Та да . И мама ее живет в двухкомнатной хрущевке в Днепре, я в курсе. Ваня , для своих лет, ты слишком наивен.
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Тобто всі, хто живе трохи краще - крадуни? Може пану треба частіше свої обісрані штані прати, і гроші з'являться?
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Юля жжет
Ещё со времён Кучмы от корыта за ухо оттаскивают в "оппозицию".
Какая актриса пропадает!
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Мерзота ти продажна! Хто Україні дав 5 млрд. дол. за Криворіжсталь? У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 2138
Хто розрахувавсь за борги Кучми в кінці дев'яностих і припинив віялові? У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 2138
Чий газовий договір сьогодні хочуть продовжити Кобалєв і Вітрєнко? У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 2138
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Щоб зароблені тобою на продажі Укаїни гроші тобі, мерзото, їжаком у дупі стали
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Отодвинь ночной горшок от вентилятора
Эти $5 млрд. и киотские деньги так и не смоли найти.
А ты верь! У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 3403
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Ти ще й дебіл. Гроші Лакшмі Міттала зайшли до української скарбниці вже тоді, коли Юлю Ющ звільнив, у Жовтні 2005го, до уряду Єханурова. Йди краще пограйся у пісочницю, бо тільки сорому наберешся тут своїми "думками"
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А на суду Кірєєва ніяких "кіотських грошей" у вироку не вказувалось. Бо всі вони були використані без порушень прем'єрки.
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Слушай, интеллектуал, я тебя давно знаю - админам жаловаться не буду на твоё непреодолимое желание швыряться дерьмом вместо "здрасьте".
Как національно - свідомый українець, ответь на простой вопрос: когда Путин назвал Ющенко "мазуриком" Юля хихикала или нет?
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Кожне Юліне "хі-хі" на перемовинах з пуйлом приносило Україні мільярди доларів. А твій "руканекравший" Ющ за мільярд доларів від Януковіча привів його до влади. І де зараз твій Януковіч? Де зараз твій Ющ?
А нема їх. А ти продовжуєш гадити на єдиного порядного політика в Україні, який не продається. Бо це ти продажний, а не Юля.
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Где получить свою долю? (С)
Прими карволтабчику У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 6782
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Королева популизма....но проиграла в этой дисциплине преЗЕденту с разгромным и неприличным счетом... У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 845
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Нічого Юля не програла. Пєцін ЦВК сфальшував результати першого туру:
У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 9999
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А почему доверие только к экзитполам? Может их делают под заказ специально для последующего подгона под них результатов выборов?
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Если экзитполы, проводящиеся разными конторам с длительной историей, принадлежащими очень разным по политической приверженности хозяевам, структурам, показывают близкие результаты, то, скорее всего, они не врут.
По ссылке приведены как раз разные экзитполы.
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Все экзитполы оплачиваются исключительно их заказчиками. Для чего им тратить деньги "на ветер" без получения на выходе экзитпола своей выгоды в виде нужного результата?
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Что означает очень близкий результат выборов к данным екзитпола?
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Оправдание запланированного заранее шулерства.
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Вы считаете, что цифры буквально до одного-двух процентов закладывают и сообщают всем конторам, проводящим экзитполы, заранее?
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Я не считаю, а гипотетически предполагаю такую возможность. Главное в этом деле - ловкость рук и использование админресурса по всей вертикали.
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Бенино ТСН, показавшее в своем экзитполе близкие к результатам выборов цифры, тоже участвовало в этой схеме прошлой власти и админресурса?
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Могут участвовать все, кто вкладывает в это бабки и, главное, имеет вертикально интегрированные структуры. Особенно в административной вертикали.
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Не неси маячню.Аваков все перевірив і підписав, зловживань не було, думаю більше топили Пороха ніж інших.
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Обратитесь к "бубочке".
Он очень уважает закон, он вам поможет, у него самый честный суд в мире (после Басманного, конечно), Печерский (что районный, что окружной), а судьи какие - ПРОВЕРЕННЫЕ.
Напомню только один момент: при Порошенко Юлия Владимировна НЕ сидела. У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 6537
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А в економічній команді президента нарцисичні підери
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Главное, что президент Не Лох!!!) А все остальное ерунда. Вот такой психологический портрет Зеленского.
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Шановний, пишіть правильно ім"я такої поважної людини. -янеЛох!
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В заголовку прикра граматична помилка. В словосполученні "нарциссические лидеры" в другому слові букву л слід замінити на п. Так точніше.
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Сам то многих посадил преступников и коррупционеров?) Я думаю после его постов о деле Шеремета, нужно вернуть этот непотриб к себе на родину.
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Действия МинФина и НБУ по курсу гривны и учётной ставке ещё расследовать придётся.
Кто-то хорошо из бюджета зарабатывает: 71 млрд. недополученных в бюджет vs. 100 млрд.+ занятых под 15% годовых.
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Интересно конечно, но всё это фантазии вилами по воде в условиях Украины. Особенно мне про "гайдлайны" для судов понравилось.
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Это наглая клевета на экономическую команду президента, на правом фланге которой никакой не нарциссический лидер, а истинный долбодятел Миклован, который упорным трудом достиг и преодолел стадии олигофрении - дебильность и имбецильность, уверенно осваивает идиотию. Но Миклован, как заслуженный даун в стаде Козлобородого Цапа Гончарука, не останавливается на достигнутом, а настойчиво движется к сияющим вершинам кретинизма.
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Олигофрен не может быть одновременно ещё и дауном, и имбецилом: ДНК не хватит на столько аномалий.
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Позвольте с Вами не согласиться, профессор. Обычный олигофрен не может, а такое перспективное вундеркиндище как Миклован и не то может. Это же такое талантище, такая глыба гавна - это же один случай на миллиард и только один единственный раз в миллион лет.
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Виборці Зеленського - тупа біомаса.
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Сегодня 10:42
"Тупая биомасса!": Отец Зеленского раскритиковал разочаровавшихся в его сыне украинцах
Так эмоционально мужчина ответил на вопрос журналиста о не выполненных президентом предвыборных обещаниях
ВИКТОРИЯ ИВАШЕЧКИНА
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Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр, назвал "тупой биомассой" разочаровавшихся в политики его сына украинцев.
- Да, Вова виноват. Поставим ему четыре с минусом. Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова - честный человек. О чём вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? - ответил на эмоциях родственник президента.
Так мужчина прокомментировал вопрос одного из журналистов о не выполненных президентом предвыборных обещаниях.
Новость дополняется
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странно, его сын обвинил неких граждан в преступлениях,
потребовал пожизненного/расстрела,
доказательств не предъявил,
замутил закон по 200000га в руки, при этом пообещал
«скоро все украинцы станут собственниками своей земли»
, чем вывел из числа украинцев большинство населения Украины,
короче, Зеленский делает странные вещи, очень странные...
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лучше бы отец его в синагоу водил в своё время ...
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Прелесть какая.
ЗЕбобиков не только поимели, но папа НЕлоха еще над ними и потешается публично. У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 3308
Ждем заявления от мамы НЕлоха.
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"Батя я стараюсь"... Там все американских валенках с наколотими апельсинами"...
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Сакварелидзе-респект!До Нового Года немного осталось-Поросяку сажать будете на палю вдвоем с Михо!
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Ну, мені достатньо було подивитися на підтримку Сакварелідзе звинувачень від Авакова в п'ятницю у Шустера.
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Не просто византийщина - это потрохнявое ДНО византийщины.
мальдивский вор превзашел по мерзости своего папередника,отправьте это кубло в "ростов",иначе в Украине покоя не будет.
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Хорошее интервью,но апеллирование к Зелени бессмысленно ,мистер комик ,при всем его желании изменить систему,полный импотент и 95 квартал и дружки которых он ставит на все ключевые должности-просто идиоты и даже уже те же воры что и при януковище и потрохе !
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ахеренный грузинский спец дал интервью, мекнув наче у воду перднгув.
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Сакварелидзе и Саакашвили по разному оценивают зеленую власть?
Они уже не единомышленники?
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До них только сейчас дошло, Алла, что они на посадку следующие, потому что Квартал - беспредельщики.
Вот только сейчас, после "наезда" на Юлию Владимировну сразу после Садового, они сообразили, кого к власти привели.
При Порошенко они не сидели - вот и расслабились, забыли про донецких, вот те и им и напомнили. У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 7169
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Дело в том, что я не видела от Саакашвили критики зеленых.
Он выступает чисто как их адвокат.
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Полагаю, что дело в том, что вчера "бубочка" подписал в Азербайджане соглашение о том, что Одесса стала городом-побратимом с каким-то азербайджанским городом (не помню с каким, к сожалению), то есть Мишико навсегда потерял надежду контроля и над одесской таможней, и над аммиако-проводом. У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 4035
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Я думаю, что ему и так не собирались дарить что-то существенное.
Чуваки и сами очень прожерливы. Особенно бабушке Б все мало и мало...
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У "бубочки" "изменились обстоятельства"(С), и Мишико ему больше не нужен.
"Бубочке" нужны деньги и запасной аэродром, а хозяева Мишико денег "бубочке" не дадут, они прислали Мишико деньги выкачивать, а не наоборот.
Так что разочарование Мишиной команды понятно: "Оказался наш отец не отцом, а *****"(С)
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Цей чучєл виліз не просто так.Видно,чутки дійшли,що якесь крісельце звільниться,от і демонструє зеленій владі.як він ненавидить минулу владу і готовий до великих звершень.
Видно,з боку ДБР трупний душок пішов...
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Кто осилил про что там говорит этот грузин, всё ещё очарован Зе, или уже посылает на три буквы?
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Зелик! Верни Саварелидзе и ты увидишь результат. Все эти Свинарчуки, Грановские, Шуфричи, Новинские, Медведчуки... будут сосать лапу.
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Ще два місяці і знову весна, а реально ніхто не сидить!!! Один Пашинській і то долбіки посадили його навіть не за корупцію!!! Риги повертаются, а Потроха друзі абовже з%али або договорились! Чорт Аваков лишився містром і дальше сидить на схемах!
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Мне казалось, что Сакварелидзе это девушка.... а оказывается мужик. Нет я правда думал так. А не было в полиции руководителя девушки, может путаю что то...
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Презумпція невинності? Ні, не чув. Головне, обплювати тих, хто став на захист.
У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 875
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Давід правий на 1000%! Зе напевно, враховуючи досвід мальдівського бариги, засцяв запропонувати йому посаду!
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1. Звідки дістали це чмо ?
2. Хто воно і де воно ? На які гроші живе в Україні ? Де працює втікач ?
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