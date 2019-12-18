 У Зеленського немає кримінальної політики щодо боротьби зі злочинністю, а в економічній команді президента нарцисичні лідери, - Сакварелідзе. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:50 - Давид Сакварелідзе про те, як він став борцем з корупцією
3:20 - Як захищав у суді новий грузинський прапор
6:35 - Як насправді відбувався процес боротьби з корупцією в Грузії
9:15 - Перше правило грузинських реформ - створювати нове, а не управляти старим
13:20 - "Ми в Грузії вбили культ чиновника, в Україні він поки не знищений"
17:00 - Мотивації чиновників, і зокрема прокурорів в Україні
20:00 - Перші гучні посадки в Грузії
23:00 - Як працює співпраця зі слідством в Грузії
28:40 - В українській системі більше проблеми з менеджментом, ніж зі знанням закону
33:00 - Вироблення кримінальної політики в Грузії
34:50 - Мінімальна зарплата прокурора в Україні має бути дві тисячі доларів
36:15 - Формування нових грузинських судів
41:05 - Про затримання за корупцію: "Доводилося затримувати навіть знайомих, близьких людей моєї родини"
47:00 - Олігархи в Грузії
49:00 - "Меценат" Бідзіна Іванішвілі і російські гроші
54:40 - "Система держави в Україні поки не здатна виграти війну в олігархату"
56:00 - Чому в Грузії стався крах політичної сили Саакашвілі і чим "Грузинська мрія" підкупила грузинів
58:40 - "За 8 років Грузію покинули 20% населення, там демографічна катастрофа"
1:02:00 - "Зеленський повинен оголошувати війну не ФОПам, а чиновникам, які втручаються в автономність українського громадянина"
1:08:50 - Не можна допускати сепаратизму в тих місцях, де держава ослабла
1:09:30 - Як Юрій Косюк привіз "грузинський десант" в Україну
1:13:40 - "Було непросто здати грузинський паспорт, це прожите життя"
1:16:20 - Як проходив відбір на директора НАБУ і як виграв Артем Ситник
1:19:55 - Про останнє спілкування з Петром Порошенком
1:23:15 - Перший конфлікт із колишнім генпрокурором Віктором Шокіним і Петром Порошенком: "Мене тримали за бовдура"
1:29:30 - Справа проти Байдена і роль у цьому Віктора Шокіна: "Луценко втягнув Україну в дуже неприємний скандал"
1:37:30 - Побажання Давида Сакварелідзе політичній команді Володимира Зеленського
1:39:30 - Як можна побороти контрабанду в Україні: "За такого розкладу, як сьогодні, це неможливо, тим більше, в короткостроковій перспективі".
Давид Сакварелідзе в 2008-2012 роках був першим заступником головного прокурора Грузії.
У лютому 2015 року тодішній глава ГПУ Віктор Шокін призначив його своїм заступником. У вересні 2015 року Сакварелідзе зайняв ще одну посаду - прокурора Одеської області. На початку березня 2016 року Сакварелідзе був призначений старшим у групі з розслідування справи "діамантових прокурорів". Пізніше він повідомив, що сімом працівникам ГПУ, які працювали під його началом над цією справою, вручили повідомлення про звільнення, а крім того, в ГПУ готують їх прослушку і обшуки.
Сакварелідзе публічно критикував Шокіна і говорив, що в ГПУ нічого не зміниться, поки новий генпрокурор "не змінить хірургічним шляхом" існуючу систему.
Нагадаємо, заступника генпрокурора - прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе 29 березня 2016 року звільнили з прокуратури. Його посаду генеральний прокурор Віктор Шокін ліквідував, а самого Сакварелідзе разом зі звільненням також притягнув до дисциплінарної відповідальності "за грубе порушення правил прокурорської етики та втручання в непередбаченому законодавством порядку в службову діяльність іншого прокурора, вчинення вчинку, який порочить працівника прокуратури, невиконання та неналежне виконання службових обов'язків".
Ещё со времён Кучмы от корыта за ухо оттаскивают в "оппозицию".
Какая актриса пропадает!
Хто розрахувавсь за борги Кучми в кінці дев'яностих і припинив віялові?
Чий газовий договір сьогодні хочуть продовжити Кобалєв і Вітрєнко?
____________
Щоб зароблені тобою на продажі Укаїни гроші тобі, мерзото, їжаком у дупі стали
Эти $5 млрд. и киотские деньги так и не смоли найти.
А ты верь!
Как національно - свідомый українець, ответь на простой вопрос: когда Путин назвал Ющенко "мазуриком" Юля хихикала или нет?
А нема їх. А ти продовжуєш гадити на єдиного порядного політика в Україні, який не продається. Бо це ти продажний, а не Юля.
Прими карволтабчику
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80_2
По ссылке приведены как раз разные экзитполы.
Он очень уважает закон, он вам поможет, у него самый честный суд в мире (после Басманного, конечно), Печерский (что районный, что окружной), а судьи какие - ПРОВЕРЕННЫЕ.
Напомню только один момент: при Порошенко Юлия Владимировна НЕ сидела.
Кто-то хорошо из бюджета зарабатывает: 71 млрд. недополученных в бюджет vs. 100 млрд.+ занятых под 15% годовых.
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Сегодня 10:42
"Тупая биомасса!": Отец Зеленского раскритиковал разочаровавшихся в его сыне украинцах
Так эмоционально мужчина ответил на вопрос журналиста о не выполненных президентом предвыборных обещаниях
ВИКТОРИЯ ИВАШЕЧКИНА
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Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр, назвал "тупой биомассой" разочаровавшихся в политики его сына украинцев.
- Да, Вова виноват. Поставим ему четыре с минусом. Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова - честный человек. О чём вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? - ответил на эмоциях родственник президента.
Так мужчина прокомментировал вопрос одного из журналистов о не выполненных президентом предвыборных обещаниях.
Новость дополняется
потребовал пожизненного/расстрела,
доказательств не предъявил,
замутил закон по 200000га в руки, при этом пообещал
«скоро все украинцы станут собственниками своей земли»
, чем вывел из числа украинцев большинство населения Украины,
короче, Зеленский делает странные вещи, очень странные...
ЗЕбобиков не только поимели, но папа НЕлоха еще над ними и потешается публично.
Ждем заявления от мамы НЕлоха.
мальдивский вор превзашел по мерзости своего папередника,отправьте это кубло в "ростов",иначе в Украине покоя не будет.
Они уже не единомышленники?
Вот только сейчас, после "наезда" на Юлию Владимировну сразу после Садового, они сообразили, кого к власти привели.
При Порошенко они не сидели - вот и расслабились, забыли про донецких, вот те и им и напомнили.
Он выступает чисто как их адвокат.
Чуваки и сами очень прожерливы. Особенно бабушке Б все мало и мало...
"Бубочке" нужны деньги и запасной аэродром, а хозяева Мишико денег "бубочке" не дадут, они прислали Мишико деньги выкачивать, а не наоборот.
Так что разочарование Мишиной команды понятно: "Оказался наш отец не отцом, а *****"(С)
Видно,з боку ДБР трупний душок пішов...
2. Хто воно і де воно ? На які гроші живе в Україні ? Де працює втікач ?