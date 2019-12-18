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Все про:концерт (131) Харків (1568) Жадан (39) Антоненко Андрій (20)

 "Розслідуйте, а не шийте", - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові на вулиці Дружин Мироносиць увечері 17 грудня активісти провели концерт на підтримку українського музиканта і сержанта ССО Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Акція відбулася за ініціативою письменника і музиканта Сергія Жадана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Серед іншого активісти розтягнули білі нитки поряд зі сценою. На їхню думку, це символ справи, в якій за неоднозначними доказами намагаються притягти до відповідальності непричетних до вбивства.

Крім Жадана, в концерті взяли участь групи "Лінія Маннергейма", "Папа Карло" та інші виконавці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко відмовився давати свідчення слідству, - адвокати

За інформацією головного редактора місцевого новинного порталу 057.ua Олега Скрипника, концерт на підтримку Riffmaster'а відвідали понад тисяча осіб.

"Харків показав себе! Нас було понад тисяча осіб. Але насправді нас у рази і рази більше. Ми своїх не здаємо. Риф цього не робив. Аваков - чорт. Слава Україні!", - прокоментував він.

Розслідуйте, а не шийте, - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка 01
Розслідуйте, а не шийте, - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка 02
Розслідуйте, а не шийте, - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка 03
Розслідуйте, а не шийте, - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка 04
Розслідуйте, а не шийте, - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка 05

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165963
 
   
 Топ коментарі
 
Ні, тиском на слідство є брифінг організований Собаковим.
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Срати ми хотіли, на чому наполягає Хуйло. Пеця зупинив війну і перетворив кацапів на країну ізгоя. Потрібно було просто тягти час, а твій Зебіл, любою ціною готовий виконати те, що підписувалось не для виконання, а для обману!
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І хто буде неупереджено розслідувати? Щирі та послідовні прихильники сєпарів та колаборастів?
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Да дело даже не в "беспристрастном расследовании"!!!!!Ведь известно что 90% дел попавших в суд, раскрыты по "горячим" следам в течении 3-40 дней!!!!И только из за того берётся за основу АЛИБИ ,преступления раскрываются быстро-не нужно долго "перелопачивать" толпы подозреваемых!!!А Антоненко лишили возможности доказать своё Алиби-разве теперь через три!!!!года вспомниш где ты был в момент убийства...и тем более найти свидетелей твоей невиновности!!!!
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Веревки надо было растягивать... а не нитки... это было бы более показательно для тех кто шьет белыми нитками...
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Жадана то чего нелёгкая понесла в политическую акцию...лучше бы ещё один Ворошиловград наваял.
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Операция Свинарчукгейт предшествовала избранию Зеленского. Операция Шереметгейт прикрывает более важное событие: Моника- это всего лишь на пять лет, продажа через посредника мародёра Коломойского земли воюющей Украины мировому еврейскому капиталу -навсегда.
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а интересно, ни является ли этот цирк в Харькове -"давлением на следствие"??
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Ні, тиском на слідство є брифінг організований Собаковим.
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цирк,это то что представляет собой ОПГ МВД.только несмешной.
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Виходить що народу вже не можна показати свого ставлення до розслідувачів ? Чи поліція не народна ? Чи поліція повинна плювати на народ і на закони , які , ваапше та, від імені народа то? Чи може скажеш що і діючі Закони це теж тиск на розслідування ?
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А в чём ты увидел плевание? Другое дело что эти активисты за 100 гривен показывают свою продажность
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Кому шо, а зебілам всюди гроші ввижаються...💰💰💰
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Процессуальный ты мой, шо, мультипликаторы авакяна ссуться громкой музыки и плакатов?
Да, еще были злые бородачи, которые искали кому бы вломить под музыку...😀😀😀 Ты там рядом в белом пальто и трусиках не проходил?
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Ця справа була умисно закручена задля переведення уваги українців від зради Зеленського у Парижі... Поки усі будуть жити долею волонтерів, воно буде міняти Конституцію, запускати потяги до Донбасу і Криму, подавати туди воду і т.п... Усе те, про що вони із ****** домовились...
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Проснись!
Все соевые эксперты уже заявили, что зрады в Париже не было.
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А я їх на кую вертів. В мене є свій мозок, і я здатний самостійно робити висновки. Тому я ворог для Зебіла і його секти телевізора.
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про мозг прикольно сказал
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Не вірь тим експертам, а краще обернись, тебе вже мают в задній прохід а ти і не знаєш
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С ****** договорился петя и ***** настаивает на выполнении их договоренностей.
А Зеленский сказал, что он с ними (*****+петя) не согласен.
Так, где ЗРАДА?
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Срати ми хотіли, на чому наполягає *****. Пеця зупинив війну і перетворив кацапів на країну ізгоя. Потрібно було просто тягти час, а твій Зебіл, любою ціною готовий виконати те, що підписувалось не для виконання, а для обману!
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Все ясно... Давай.... "Розслідуйте, а не шийте", - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка - Цензор.НЕТ 9311
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Ага, много ходов очка, Порошенко фсех переиграл, знакомая риторика, кацапы так же говорят когда пуйло ошибается.
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Ні кацапи ненавидять Пецю... Скоріше за усе через те, що він усе просрав?
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Ненавидят или говорят,что ненавидят?
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Это - давление на следствие.
Первый акт этого действа мы могли наблюдать он-лайн прямо из зала суда - мат-перемат, угрозы и оскорбления.
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что была прямая трансляция.
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Слідчі це прості звичайні люди і вони можуть помилятися, люди вийшли допомогти не дати їм помилитися. Вимоги діяти згідно Закону не може бути тиском
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Золотце, шо ти квилиш, як "Белоє пальто" тобі порвали? Якби факти були залізобетонні, а не підмальовані, ніхто б з адекватних і не рипнувся, а так, як діло зкроєне і зшите в темряві на коліні - його гріх не розпороти...
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Дело слишком резонансное учитывая подозреваемых.Давайте подождём результаты следствия,а потом будем выплёскивать эмоции.
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Мусорів НА МИЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Авакову ВІДСТАВКУ !
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Спільниця - якась бомжиха, що у мусорів на гачку і не хоче у бомжатню на декілька місяців, тому і робила те, що їй казали. Вже, імовірно, давно тими ж мусорами аваковськими ліквідована, як небезпечний свідок.
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За Антоненка вступилися такі авторитетні особистості (не політики!), як Сергій Жадан, Сашко Положинський з Тартака, Антін Мухарський, Сергій Кузін (друг Шеремета, між іншим)... Це дуже показово!
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А чому авторитетні політики не вступились? Порошенко наприклад. Западло?...
Це дуже показово!
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Політиків багато вступилося, просто я не хочу, щоб мене тут називали порохоботом/зєботом/юлеботом чи ще якимось ботом, а тому принципово не називаю прізвища політиків. Та й для мене важливіше думка інтелігенції, ветеранів та волонтерів, ніж політиків.
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А так ніби з політиків вступилися і Порошенко, і Кошулинський, і Ярош, і Яна Зінкевич і ще багато можна називати прізвищ...
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звичайно, треба чесно розслідувати це вбивство, як і сотні інших злочинів. краще хай злочинець ще погуляє, чим сяде невинний. але, якщо винний--то ніякі ато, ніякі медальки не повинні затьмарить ступінь вини.
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Смотрю пришли все сто порохоботов Харькова! Молодці!
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Писали б уже прямо і чітко. ЗНАЙДІТЬ ІНШИХ! У цьому ж сенс?
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...Суд вперше виправдав українця за вирощування марихуани для лікування17 грудня суд міста Вознесенська, що у Миколаївській області, виправдав Віталія Румянцева, який висадив у подвір'ї вісім кущів коноплі.
Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка.
43-річний Віталій, мешканець села Возсіятське, має інвалідність першої групи через енцефалопатію. Він курив марихуану, щоби полегшити біль у суглобах.
Улітку 2018 року на чоловіка доніс сусід. Поліція Миколаївської області звітувала про вилучення «330 рослин коноплі». До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста. А пояснення Румянцева про полегшення болю видалося пресслужбі поліції кумедним.
Румянцева хотіли засудити до семи років ув'язнення. При цьому сам процес виявився виснажливим для обвинуваченого, адже він живе у 60 кілометрах від суду, йому важко розмовляти й пересуватися без сторонньої допомоги.
Під час судового процесу кількість кущів поступово знизилася до 18. Зрештою, суд визнав і таку кількість недоведеною.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347372-sud_vpershe_vipravdav_ukrajintsja_za_viroshchuvannja_marihuani_dlja_likuvannja
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странно, почему не требовали найти тех, кто в СБУ спрятал записи? Ведь кто спрятал, тот и приказал убить
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Глупо получилось!Чтобы Зелю примазать к "убийству Шеремета" из ФБ высосаными "фактами" Аваку пришлось "спалить"себя и свою "контору". https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812
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