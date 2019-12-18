 "Розслідуйте, а не шийте", - у Харкові відбулася акція на підтримку підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція відбулася за ініціативою письменника і музиканта Сергія Жадана, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Серед іншого активісти розтягнули білі нитки поряд зі сценою. На їхню думку, це символ справи, в якій за неоднозначними доказами намагаються притягти до відповідальності непричетних до вбивства.
Крім Жадана, в концерті взяли участь групи "Лінія Маннергейма", "Папа Карло" та інші виконавці.
За інформацією головного редактора місцевого новинного порталу 057.ua Олега Скрипника, концерт на підтримку Riffmaster'а відвідали понад тисяча осіб.
"Харків показав себе! Нас було понад тисяча осіб. Але насправді нас у рази і рази більше. Ми своїх не здаємо. Риф цього не робив. Аваков - чорт. Слава Україні!", - прокоментував він.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
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Да, еще были злые бородачи, которые искали кому бы вломить под музыку...😀😀😀 Ты там рядом в белом пальто и трусиках не проходил?
Все соевые эксперты уже заявили, что зрады в Париже не было.
А Зеленский сказал, что он с ними (*****+петя) не согласен.
Так, где ЗРАДА?
Первый акт этого действа мы могли наблюдать он-лайн прямо из зала суда - мат-перемат, угрозы и оскорбления.
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что была прямая трансляция.
Авакову ВІДСТАВКУ !
Це дуже показово!
Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка.
43-річний Віталій, мешканець села Возсіятське, має інвалідність першої групи через енцефалопатію. Він курив марихуану, щоби полегшити біль у суглобах.
Улітку 2018 року на чоловіка доніс сусід. Поліція Миколаївської області звітувала про вилучення «330 рослин коноплі». До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста. А пояснення Румянцева про полегшення болю видалося пресслужбі поліції кумедним.
Румянцева хотіли засудити до семи років ув'язнення. При цьому сам процес виявився виснажливим для обвинуваченого, адже він живе у 60 кілометрах від суду, йому важко розмовляти й пересуватися без сторонньої допомоги.
Під час судового процесу кількість кущів поступово знизилася до 18. Зрештою, суд визнав і таку кількість недоведеною.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/347372-sud_vpershe_vipravdav_ukrajintsja_za_viroshchuvannja_marihuani_dlja_likuvannja
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