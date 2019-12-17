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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
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 Поліція відпустила затриманих під Радою. ВIДЕО

З Печерського райвідділу поліції випустили 26 затриманих під час сутичок під Верховною Радою 17 грудня.

Про це повідомляє hromadske з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.

Представники Національного корпусу та інших націоналістичних організацій приїхали під Печерський райвідділ поліції і вимагали відпустити затриманих.

За даними 5 каналу, затриманих відпускали по дві-три особи кожні 7-10 хвилин.

Представники Нацкорпусу вирішили повернутися до Верховної Ради.

Читайте також: Тимошенко: Під Радою влаштували провокації, щоб дискредитувати мирну акцію аграріїв

Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.

Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.

Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165897
 
 
 Топ коментарі
 
Еще бы не отпустить. Свои же..
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... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
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неа..., - менты напали на активистов...
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
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да нет 1 к 100000 пойдет соотношение... тому и отпустили....
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новый подарочек зебилам - от слуг урода:
Депутаты СН хотят разрешить увольнять «утративших доверие» и беременных.
Группа депутатов (СН) подала в Верховную Раду Украины законопроект №2584. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде и упрощает увольнение сотрудников, в том числе неугодных и (пока что) социально защищённых.
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zloy1111 твои валежник на масковии собирают и унитазы тырят. Поліція відпустила затриманих під Радою - Цензор.НЕТ 1049
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Всё верно.Кишка тонка и быстро отпустили Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 3248
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Полиция показала себя антинародной. Послала провокаторов, избила людей, палатки разрушила, это ганьба! Авакова в отставку вместе с Зеленским и его зелеными ящерами. Дулю вам, а не землю.Хотят раздать миллиардерам украинскую землю задаром. Кто из украинских обычных фермеров купят 50 -200 тыс га земли? У кого такие деньги? Вешают,что иностранцы не купят. Купят. Как юридические лица купит и Путин и любой кацап. Турборежим у них на антиукраинские проолигархические законы. Тьфу, гады зеленые.
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... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
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Ну звіно, відпустила. А що, можна було не відпускати?
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Я б не називала протестувальників дармоїдами. Ринок землі - надважливе питання і тому протести мене не дивують. Я вважаю, що тут потрібна велика обережність, щоб не вийшло, як колись з ваучерами. Звісно, всім не вгодиш, незадоволені все одно будуть, але чим менше буде отих незадоволених, тим краще.
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Можно было депортировать в Азербайджан или отвести в сторону и забить,а потом написать что сердечный приступ.
В европу же движемся.
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Зеля , на востоке Украины война . На юге - Крым в оккупации . Нет денег ? Продай 95-й квартал . Земля Украины не продаётся .
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До политики коллективизации земля была в частной собственности. Зачем защищать большевистские извращения?
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кто еще не видел, очень рекомендую ...
Україна: остання схованка для вбивці Шеремета.

https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
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неа..., - менты напали на активистов...
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
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так многие чинуши дрочат на то "как на масковии" чтобы было-чтобы люди были бесправным стадом которое можно безнаказанно бить.
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Записали, сфотографировали, потом вызовут...
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РАСПУСТИТЬ ПОЛИЦИЮ ,ПУСТЬ ТУНЕЯДЦЫ ЭТИ РАБОТАТЬ ИДУТ А НЕ ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЛЮДЬМИ !!!
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Так, а они тут при чем?
Билецкий сказал, что во всем женщины виноваты! Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 3272
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Всё верно. Им же завтра на работу снова, под Раду.
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Хватить майданить! Восток всех кормить! Дайте пожрать и пенсий!
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знову витерли ноги об цю "поліцію"...
коли вже в цій країні буде панувать закон а не вулична бикота?
питання риторичне...
бідна Ненька
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Да. Лучшее доказательство тот самый Лугандон, где бывшие менты убежали или стали бандитами. Так как к закону они не имели отношения. Они лишь исполнители.
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Вот собственно ОРДЛО это как раз лучший пример, что милиция не способна установить закон и посадить реальных бандитов сама по себе. Оттого у них и нет авторитета. Это не толпу беззащитных бить.
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ти хворий? піди з бруківкою на америкаського копа або на німецького поліцая
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В США легализовано оружие, а в Германии постоянно полиция бьется со всякими скинхедами и зелеными. Это же легко в инете найти. Вспомните недавнюю Францию, где Париж жгли каждую неделю на выходных и кидались как раз всем подряд.
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"В США легализовано оружие, а в Германии постоянно полиция бьется со всякими скинхедами и зелеными. Это же легко в инете найти..."

наявний діагноз "ідіотизм"...
вам до психіатра
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Так вы сами написали про Германию и США. В Германии постоянные файты полиции и левых с правыми. В США полицейский патруль можно расcтрелять с пулемета, который купишь в e-bay.
Но смысл в том, что идея полиция=закон ошибочна по нескольким причинам. Первая, полиция лишь исполнители. А вторая, что если они исполнители не воли властей, а народа, то они этот народ прессовать не будут. А прессуют народ они только тогда, когда поддерживают диктатуру.
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"В США полицейский патруль можно расcтрелять с пулемета, который купишь в e-bay..."

ти реально ідіот... чи фільмів надивився
не пиши тут більше
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Пару лет назад была новость как стрелок, который купил в инете высокоточную винтовку растрелял фестиваль. А мог полицию.
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нвіщо так відкрито брехати?
у преступника было найдено 23 единицы оружия в номере отеля и 19 единиц дома. В номер своего отеля он пронёс 21 чемодан с оружием и боеприпасами. Арсенал преступника включал полуавтоматические винтовки Colt AR-15 (en) и её модификации (FN-15, DDM4), автомат Калашникова и модификации. Калибр от 5,56 мм до 7,62 мм (по принятым в США обозначениям от .223 до .308). Было использовано несколько десятков заранее подготовленных магазинов. Огонь вёлся с расстояния примерно 300-350 метров. Пэддок оснастил двенадцать из принадлежащих ему винтовок специальным прикладом, легально продающимся в США, для возможности вести автоматический огонь[9]. Хотя Пэддок покупал оружие в течение продолжительного времени, усиленно покупать оружие он стал в течение последнего года - за 13 месяцев он купил тридцать три «ствола»[10]. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и представители магазинов, где он закупал оружие, подтвердили, что Пэддок владел оружием легально[9]
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Вот и хорошо. А мог пострелять в полицию.
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ти або професійний брехун або і.....д....і....о....т
дублюю. не пиши тут більше
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Вообще единственные страны, где пакуют протестующих - это там где нет закона, а беспредел. Россия, диктатуры разные. В правовых государствах у полиции нет таких прав.
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Зачем идти с брусчаткой на полицейского, в стране, где я могу идти на него с АР-15?
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накурений...
я сказав солоденького поїж, вояка Поліція відпустила затриманих під Радою - Цензор.НЕТ 8368
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Вылези из скорлупы замиренец, когда наши к тебе постучат подтирать коменты за собой будет поздно. Надо будет трибуналу объяснять, что имел в виду обвиняя штурмфюррера подхорунжего в наркомании) Да, врут те, кто говорит, будто мы только за идею боремся, мы еще и мести желаем, за все те годы унижений, что вытерпел наш народ от всяких приспособленцев.
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Винтовка рождает власть. Мой вам совет, покупайте паспорт польши или возьмите на помойке российский, думаю к Новому Году он вам понадобится. Потому что мы не бог - к всепрощению не приучены, но мы набожны, и если бог кого воскресит, значит мы были неправы, нужно будет покаяться.
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курнув?
піди солоденького поїж
а тута тобі нєхер дєлать
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Запомни эти слова, есть один яр в Киеве, где полным полно тех, кто потом каялся за свою наглость. И будут там еще.
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Красотень! Нацики пиз...т мусаров, а те, утёрши свою кровь и сопли, их отпускают на свободу...
В нашей стране работают какие-то правила/законы одинаковые для всех или в нашей стране уже всем заправляют ветераны и волонтёры? Которые освобождены от закона и наказания и могут делать шо сами захотят?
Надо как-то с этим определиться.
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А причем тут волонтеры и ветераны? Удивительно как ботяры не палятся. Продвигают линию о том что протесты устраивают ветераны и что закон это когда менты бьют людей.
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нациками, это у вас в Лугандонии их называют, а у нас активистами... Полиция отпустила задержанных под Радой - Цензор.НЕТ 6901
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Какая разница как называть идиотов? Суть то их т этого не меняется.
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Меняется.. Мало того если все равны перед законом, то мент=митингующему, а кроме того из-за того что у него есть власть на него больше ограничений. Иначе будет беспредел и ментовская анархия.
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О чём вы сейчас говорите?
В Украине сегодня правит улица. Какой нахрен мусорской беспредел?
Мусорской беспредел существует по отношению к пересичному украинцу, но всё шо касается "воинов света" и нациков из с-14 и компашки Билецкого - они из всех передряг выходят сухими из воды и разбогатевшими.
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Может вы еще в Деда Мороза верите? А про с-14, то это те, кого сажал Янукович? Мне не нужен такой беспредел.
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с-14 сажали януковича? Не смешите мои тапки.
Это маргинальнейшая организация националистической гопоты Украины. Малочисленная, слава богу, но сильно борзая, т.к., крышуемаемая самоим сбу Украины.
Даю этим "патриотам" ещё максимум полтора года жизни. А там их или пересажают по тюрьмам, или прикопают в посадках.
Я больше верю в Деда Мороза, чем в эту националистическую шлаюпонь.
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При Януковиче были посадки националистов. Я не помню откуда. Это продолжалось года два до Майдана.
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идиотами называют петеботов - потому что служат сразу 2-им ))
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да спасибо пе рощенской монике - оно так суды рехВормануло что и закона-то не стало )))
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Главное не перепутать где свои-"свои", а где свои-"не свои".
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Распределили роли на завтра и ращошлись отсыпаться.
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бегают по обменникам где рубли поменять
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Давно народ нагайкой не пороли.
А в принципе зачем?
Коли ему не надо Воли,
В освободителей не верит он совсем,
То видно не прожить ему уже без боли,
И от борьбы - не хочет он проблем.

ЗЫ Ну хотя бы вдохновение вернулось от гнева, один плюс от либерального биомусора есть))
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порохоботы опять переобулись на бегу
теперь задержанные уже не "дешевые нацжоны" а патриоты
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То, что они нацжоны не значит что у них нет прав.
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Скільки простояв міхомайдан, з наметами, поки не продрались всі труси та шкарпетки й не заїпав весь Київ??? І то ж була влада «бариги кровожерливого»...
Чому зараз «слуга» не дозволив народу намети поставити, а відразу по їпалу заліпив???
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не відразу, поки проплачена масовка вела себе культурно - їх не чіпали
коли почали бити відбійними молотками бруківку для встановлення наметів - їх ввічливо попросили звідси
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Так чому не дозволили намети поставити??? Що з цього приводу каже Ґ+Ґ??? І що воно казало з приводу розгону міхомайдану??? Мене не цікавлять подробиці... Мене цікавить діаметрально різні підходи одних й тих політиків, телеканалів, до однакових подій тоді й зараз... І цікавить, чи пам'ятають й розуміють це люди, що обрали цю зє гидоту до влади...
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дивись канал "Прямий"
власник каналу ригіонал Макеэнко, виродок і паскуда. це саме він тоді був на посаді мера Київа і дав наказ закрити метро перед кривавою зачисткою Майдану
Ось цей канал цілодобово славить Петра Пятого і критикує Зеленського
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твоєю істерикою задоволений... Значить ти ще не зовсім втрачений й розумієш, що я правий... А по тєлєку я зараз якщо й дивлюсь щось, то це американські серіали про пожежників чи лікарів...
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Опять ты выдаешь желаемое за действительное. Менты Авакова дали люлей нацженам Авакова перед камерами. Потом с ними расплатились и отпустили. Где ты что-то про патриотов нашел? Само собой, что в этом случае прилетает и некоторым реально мирным митингующим Так сливаются митинги в Параше и Беларуси. Добро пожаловать в СССР 2.0.
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И заметь, вас, зебилов, об этом предупреждали еще до выборов. Пока что все идет по сценарию. Так с чего бы нам переобуваться?
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переобуваться блть с того. что когда Билецкого парни ходили на томос-тур баріги. то они біли подонками и нацжонами
сегодня они вдруг уже не критикуются, а критикуется те. кто их снес
если не дошло - перечитай еще раз
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Подонками и нацженами они были - ими и остались. Переобувание произошло лишь в твоем больном воображении. Подними тему с комментами про митинг под ВР. Основная позиция "порохоботов", что это цирковое представление Авакова. Да и в этой теме:

антиватник черниговский

авакян своих не сдает своим же)))

Поліція відпустила затриманих під Радою - Цензор.НЕТ 3366 Serhii 3ed11e2e

Главное не перепутать где свои-"свои", а где свои-"не свои".
Alexandr Slavich

Распределили роли на завтра и ращошлись отсыпаться.
Поліція відпустила затриманих під Радою - Цензор.НЕТ 3366 Николай М

... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
Поліція відпустила затриманих під Радою - Цензор.НЕТ 3366 zloy1111
Еще бы не отпустить. Свои же..

Так что все по-старому. Зебилы для вас же - зебилов разыгрывают представление. Нам нравится - все хорошо.
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Безнаказанность и порождает беззаконие. 17 полицейских в больнице и виновных нет.
Красота.
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Евгений Ивлев По Україні від ворів та бандитів стаждають люди і захисту від поліцаїв не мають.Мабуть поліцаї заробили від народу такої участі,щоб бути побитими.Не розумію на що українці сплачують налоги на таку поліцію?Від неї ніякого толку.Краще було би ці гроші пустити на розвиток сільского господарства.Вони дійсно цього заслужили.
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Де серлещ з наймемом??? А зімін, з ранєним у дупу насінням??? Де завиваня, про кровавого зєчлєніна???
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завивання тільки від ботви чути, не від людей
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тобто сєрлєшч, зімін, наймєм й насіння - ботва??? 🤣
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хіба вони виють про кровавого зєчлєніна???
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"Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут"©️(ас Пушкин)
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Полицейские спросили, есть ли у них разрешение на установку палаток. А "Слуги народа" получили ли согласие своего хозяина (народа) продавать имущество хозяина?
Эта власть самая подлая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в реультате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
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Тут дехто каже, що в протестах приймають участь такі, хто не має відношення до землі. Не треба спекуляцій.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.
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