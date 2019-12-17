 Поліція відпустила затриманих під Радою. ВIДЕО

Про це повідомляє hromadske з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники "Нацкорпусу" й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Представники Національного корпусу та інших націоналістичних організацій приїхали під Печерський райвідділ поліції і вимагали відпустити затриманих.
За даними 5 каналу, затриманих відпускали по дві-три особи кожні 7-10 хвилин.
Представники Нацкорпусу вирішили повернутися до Верховної Ради.
Нагадаємо, під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. За даними поліції, в зіткненнях біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Один активіст затриманий. Тим часом, "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку, Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Тим часом, учасники мітингу проти ринку землі встановили під Радою намети. Разом з тим, під Радою поновилися сутички, намети знесли, є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найбільш активних учасників акції під Радою, намети демонтовано.
Тим часом, рух транспорту по вул. Грушевського під Радою відновлено. Правоохоронці конфіскували демонтовані намети мітингувальників.
Зазначимо, що в результаті Разумков відкрив і відразу ж закрив вечірнє засідання Ради.
Депутаты СН хотят разрешить увольнять «утративших доверие» и беременных.
Группа депутатов (СН) подала в Верховную Раду Украины законопроект №2584. Он вносит изменения в Кодекс законов о труде и упрощает увольнение сотрудников, в том числе неугодных и (пока что) социально защищённых.
В европу же движемся.
Україна: остання схованка для вбивці Шеремета.
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
мешали проводить митинг и ставить палатки....
хотели что бы как в рашке было...
Билецкий сказал, что во всем женщины виноваты!
коли вже в цій країні буде панувать закон а не вулична бикота?
питання риторичне...
бідна Ненька
наявний діагноз "ідіотизм"...
вам до психіатра
Но смысл в том, что идея полиция=закон ошибочна по нескольким причинам. Первая, полиция лишь исполнители. А вторая, что если они исполнители не воли властей, а народа, то они этот народ прессовать не будут. А прессуют народ они только тогда, когда поддерживают диктатуру.
ти реально ідіот... чи фільмів надивився
не пиши тут більше
у преступника было найдено 23 единицы оружия в номере отеля и 19 единиц дома. В номер своего отеля он пронёс 21 чемодан с оружием и боеприпасами. Арсенал преступника включал полуавтоматические винтовки Colt AR-15 (en) и её модификации (FN-15, DDM4), автомат Калашникова и модификации. Калибр от 5,56 мм до 7,62 мм (по принятым в США обозначениям от .223 до .308). Было использовано несколько десятков заранее подготовленных магазинов. Огонь вёлся с расстояния примерно 300-350 метров. Пэддок оснастил двенадцать из принадлежащих ему винтовок специальным прикладом, легально продающимся в США, для возможности вести автоматический огонь[9]. Хотя Пэддок покупал оружие в течение продолжительного времени, усиленно покупать оружие он стал в течение последнего года - за 13 месяцев он купил тридцать три «ствола»[10]. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и представители магазинов, где он закупал оружие, подтвердили, что Пэддок владел оружием легально[9]
дублюю. не пиши тут більше
я сказав солоденького поїж, вояка
штурмфюррераподхорунжего в наркомании) Да, врут те, кто говорит, будто мы только за идею боремся, мы еще и мести желаем, за все те годы унижений, что вытерпел наш народ от всяких приспособленцев.
про "стьоб" чув, недолугий?
піди солоденького поїж
а тута тобі нєхер дєлать
В нашей стране работают какие-то правила/законы одинаковые для всех или в нашей стране уже всем заправляют ветераны и волонтёры? Которые освобождены от закона и наказания и могут делать шо сами захотят?
Надо как-то с этим определиться.
В Украине сегодня правит улица. Какой нахрен мусорской беспредел?
Мусорской беспредел существует по отношению к пересичному украинцу, но всё шо касается "воинов света" и нациков из с-14 и компашки Билецкого - они из всех передряг выходят сухими из воды и разбогатевшими.
Это маргинальнейшая организация националистической гопоты Украины. Малочисленная, слава богу, но сильно борзая, т.к., крышуемаемая самоим сбу Украины.
Даю этим "патриотам" ещё максимум полтора года жизни. А там их или пересажают по тюрьмам, или прикопают в посадках.
Я больше верю в Деда Мороза, чем в эту националистическую шлаюпонь.
https://vgolos.com.ua/news/fermer-pobytyj-sylovykamy-pid-vru-pomer-u-likarni-dzherela_1129878.html
А в принципе зачем?
Коли ему не надо Воли,
В освободителей не верит он совсем,
То видно не прожить ему уже без боли,
И от борьбы - не хочет он проблем.
ЗЫ Ну хотя бы вдохновение вернулось от гнева, один плюс от либерального биомусора есть))
теперь задержанные уже не "дешевые нацжоны" а патриоты
Чому зараз «слуга» не дозволив народу намети поставити, а відразу по їпалу заліпив???
коли почали бити відбійними молотками бруківку для встановлення наметів - їх ввічливо попросили звідси
власник каналу ригіонал Макеэнко, виродок і паскуда. це саме він тоді був на посаді мера Київа і дав наказ закрити метро перед кривавою зачисткою Майдану
Ось цей канал цілодобово славить Петра Пятого і критикує Зеленського
сегодня они вдруг уже не критикуются, а критикуется те. кто их снес
если не дошло - перечитай еще раз
антиватник черниговский
авакян своих не сдает своим же)))
Serhii 3ed11e2e
Главное не перепутать где свои-"свои", а где свои-"не свои".
Alexandr Slavich
Распределили роли на завтра и ращошлись отсыпаться.
Николай М
... как всегда, у половины из отпущенных оказались ментовские ксивы
zloy1111
Еще бы не отпустить. Свои же..
Так что все по-старому. Зебилы для вас же - зебилов разыгрывают представление. Нам нравится - все хорошо.
Красота.
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут"©️(ас Пушкин)
Эта власть самая подлая, нахальная, отвратная и преступная. Несравнимо хуже Януковоща.
Вот и спрашивается что как это, что произошла "революция достоинства" и в реультате такие уроды во власти. Что-то здесь не так, как нам внушают.
По перше, по конституції земля це загальнонародна власність, а не тільки селян. Тому кожен українець має право виходити на протести. І настрої протестуючих повністю відображають настрої в народі.
По друге, я розмовляла з селянами. Практично всі вони категорично проти запуску всякого ринку землі цією зеленою бандою.