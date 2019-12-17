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 Попередня причина пожежі в Одеському коледжі - займання електропроводки або побутових приладів, - Нацполіція. ВIДЕО

За попереднім висновком ДСНС, причиною пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стало займання через несправність електропроводки або побутових приладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Зараз триває активна робота з розслідування цієї страшної трагедії: почався додатковий огляд місця події, участь в якому, крім наших працівників, братимуть експерти з Києва, тривають допити, призначено 63 експертизи. На сьогодні у нас ще залишилися непізнаними тіла 11-ти загиблих у пожежі. За прикметами, одягом, особистими речами ми розуміємо, хто ці люди, а до кінця тижня вже мають надійти і перші результати генетичної експертизи. Це означає, що на наступному тижні ми зможемо почати роботу з рідними загиблих, щоб вони змогли забрати тіла своїх близьких", - сказав глава поліції Одеської області Олег Бех.

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Він зазначив, що це тільки попередній висновок про причини пожежі, а остаточні висновки зробить пожежно-технічна експертиза, яка буде призначена на підставі акту ДСНС, а також вилучених із місця події предметів і документів.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165889
 
 
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Кто ответит? Преступная власть ответит? Почему мораторий на проверку противопожарной безопасности? Почему мизерные штрафы нарушителям? Людей за дураков считаете? Геноцидники чертовые. Все делают, твари, для уничтожения народа.
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Мораторий потому что эти проверки НИЧЕГО не давали и ничего не меняли - кроме как на лапу пожарным.
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От пожара никто и ничто не застрахованы. Речь о другом. Почему у нас такие огромные потери? Почему вместо батутов откуда-то притащили и клали на землю солому !!! для смягчения падения. Говорят шланги были старые, пожарные руками сдерживали воду, которая лилась изо всех дыр. Хотя все вели себя самоотверженно , все равно такие жертвы. Одна преподаватель вывела очень много детей , а сама погибла. Погиб пожарный.
Одесситы моментально мобилизовались и несли для людей , разгребавших первоначально завалы даже какие-то стулья, так как не было даже куда сесть на минутку отдохнуть.
Это вырок подонку труханову, у которого квартирка возле Гайд парка и масса офшоров, у жены которого набушники нашли налом 300 тысяч долларов, а у города нет даже пожарных лестниц нужной высоты.
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Тупицы! Нет такой причины пожара - "возгорание электропроводки или бытовых приборов" Есть нарушение правил монтажа или эксплуатации электрооборудования
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