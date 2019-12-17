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 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Рівному під час обшуку у підозрюваного в підпалі автомобіля поліція виявила арсенал зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду, яке мало місце 25 лютого цього року, поліцейські затримали 45-річного жителя Рівного, який вчора, 16 грудня, в обласному центрі підпалив автомобіль. В гаражному приміщенні кооперативу, яким користувався зловмисник, провели санкціонований обшук.

8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС 01

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За результатами слідчих дій у гаражі було вилучено 70 корпусів гранат та запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підстовбурний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів Калашникова, 5 гвинтівок, одна СВД, одна гладкоствольна рушниця і більш ніж 10 тис. патронів різних калібрів. Крім того, поліцейські знайшли чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, щодо яких вчинялися і планувалися злочини.

8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС 02

Все вилучене в рамках кримінального провадження, яке порушене за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та вибуховими припасами), направлено для проведення експертизи.

8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС 03

Вчора, 16 грудня, затриманому за підпал автомобіля в Рівному слідчі повідомили про підозру і підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Крім того, під час обшуку в квартирі підозрюваного поліцейські вилучили патрони.

Перевіряється його причетність до скоєння інших злочинів і встановлюють коло ймовірних спільників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165885
 
   
 Топ коментарі
 
Имея такой арсенал и заниматься поджогами, что-то не серьезно получаеться...
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Стільки стовбурів, ще й з повними крамницями набоїв - це ж можна підвести цивільний непослух, штурмувати драбину ОП та змінити державний будуй, не треба навіть йти під керівництвом Насіння Семенченка на Київ усіма пологами військ. Зекоманда лусне як мильний міхур - і нам посміхнеться частка!
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Оце і я розумію - культивація величі арійської раси!
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Оце і я розумію - культивація величі арійської раси!
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Половину Банкової можна захопити з таким арсеналом.
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Пьяний феесбешник СПАЛИВСЯ,треба меньше пити...
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А що вони надіялись у бандерівців знайти-партійний квиток і фото лєніна? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 8012 Звичайний продуктовий набір. у нас в Західній Україні таке майже в кожного є.
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Имея такой арсенал и заниматься поджогами, что-то не серьезно получаеться...
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Я как раз у него хотел купить ножа, пистолета и автомата.
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Да, Майдан-3 обещает быть весёлым ,если конечно до этого дойдёт
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Тут спешить не надо , 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 8512я скажу когда и куда надо будет выходить . 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 6396
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***** только этого и ждет , ему кровь из носу надо кровавый Майдан , что бы всему миру показать , что именно мы очаг дестабилизации всей Европы , а не как не его сранный Мордор.
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Думаешь успеют убежать до начала Майдана? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 9286
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ты дывы...и в ривному нэ ******* слуг хытрого народу...
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Стільки стовбурів, ще й з повними крамницями набоїв - це ж можна підвести цивільний непослух, штурмувати драбину ОП та змінити державний будуй, не треба навіть йти під керівництвом Насіння Семенченка на Київ усіма пологами військ. Зекоманда лусне як мильний міхур - і нам посміхнеться частка!
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З Азіровим у одній школі українську вчили?
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Вже читається текст -- майже автоматично, але скажіть, будь ласка --- що воно в біса за драбина ОП??)) 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 5764
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Лестница (має бути "сходи", бо драбина - то інше 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 4240 )
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Приготовился к отражению русо-фашистских оккупантов.
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Нафіга розброюва народ, ще й на заході країни. Краще б узаконили все це
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Брик, в країні війна і можлива агресія з Білоруcі. Мочити уродів будуть прості громадяни, було би чим. Інакше буде жопа...
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захолустный "********" спалился на банальном поджоге.
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Народ потихоньку вооружается. Кстати вся кодла судей, прокуроров, депутатов и прочих "бомондов" очень компактно и удобно разместились в разных комплексах, котеджных посёлках и тд. Это очень удобно, так как долго искать не надо, а охрана как обычно разбежится.
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Наверное поджигатель был среднестатистическим активистом,борцом против нынешней власти.В суде у него гарантированно будет группа поддержки от Зверобой и Федины,готовых взять его на поруки. А как же найденный арсенал спросите вы? Это так,мелочь,безобидные трофеи.
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И вот что интересно, никогда не слышал чтоб военные заявляли что у них пропало оружие или боеприпасы, или недостача, или не знают куда делось. Вот откуда оно все берется ? 8 автоматів, 16 пістолетів, 70 гранат, вибухівка і 10 тис. патронів виявлено під час обшуку в Рівному, - МВС - Цензор.НЕТ 6331
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Трофеи отжатые у орков .Кроме того , при Иловайске и Дебальцево , бросали Акации и Гвоздики , а стрелкотню там вообще не кто не считал , ее просто списали и все.
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Берут меня большие сомнения ,что бы чувак имея дома такой арсенал , спалился на такой херне как подпал , что то тут явно не то .
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як виступ проти влади, так мусора швиденько своїх дистрибюторів накривають аби депутатів з міністрами полякать.
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Навіщо всяких теорій і філософій, хлоп це добро тримав на продаж. Пхав у туж Білорусію, навіть мисливцям, або здавав на прокат.
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Не ужели человек готовился к свободному Рынку земли? И конкуренты по бизнесу сдали!
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Просто самосвалом возили и высыпали . Это пи**дец полный ...
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