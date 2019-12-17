 Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у деяких фрагментах фільму розповідається про долі колишніх українських генпрокурорів Віктора Шокіна і Юрія Луценка.
"Шокін після переговорів погодився дати інтерв'ю. Він ледве пересувався, оскільки проходив курс реабілітації після отруєння ртуттю. Рівень ртуті в крові людини 2.0, але австрійські лікарі виявили у Шокіна ртуть на рівні 9.7. Він двічі вмирав, але його реанімували", - розповідає за кадром одна з журналістів проєкту про першого з них.
"Луценко воював на східному фронті разом із дружиною і синами. Відбивав російські танки і захищав суверенітет України", - йдеться у фільмі про героїзм другого ексгенпрокурора.
Ну а когда перед танком внезапно появлялась трехтысячелетняя женщина, то экипаж начинал метаться в попытках открыть головой боковой люк.
Вот так семейство Луцика с танками и боролось.
Просто у Руди трудности перевода.
(крайній справа з колорадкою, якщо хто забув)
Какие-то все недоверчивые
Научно-фантастический боевик с элементами эротики(18+) - "Боевые Прокуроры против Железых Акул: Часть 2". Режиссер: Рудольф Джулиани. Продакншн: Трамп инк.
Краткое содержание: все известные(2 шт) американской общественности прокуроры малопонятной американской общественности но такой загадочной и экзотичной страны как "юкрейн"(где-то между "рашей" и "поланд"), имея только "гренаде" анд "хонор" , маке юкрейн греат агаин.
Фин.
1. Шокин 2. Ющенко 3. Скрипаль
вот первая часть обещаний : смотрите какой герой , такой врать не будет ...
Зеленосопливые и мафиозного дебилизмом заразили?!
Дебильное,можно ненавидеть падаль зелеую и не быть порохоботом.
Впрочем продолжай квакать
- Что такое белка?
- Белочка милый пушистый зверек который ест орешки.
- Нет! Это грязная, облезлая древесная крыса которая жрет дерьмо но имеет "хороший пиар"....