 Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у деяких фрагментах фільму розповідається про долі колишніх українських генпрокурорів Віктора Шокіна і Юрія Луценка.

"Шокін після переговорів погодився дати інтерв'ю. Він ледве пересувався, оскільки проходив курс реабілітації після отруєння ртуттю. Рівень ртуті в крові людини 2.0, але австрійські лікарі виявили у Шокіна ртуть на рівні 9.7. Він двічі вмирав, але його реанімували", - розповідає за кадром одна з журналістів проєкту про першого з них.

"Луценко воював на східному фронті разом із дружиною і синами. Відбивав російські танки і захищав суверенітет України", - йдеться у фільмі про героїзм другого ексгенпрокурора.

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