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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луценко (2152) Шокін (135) Джуліані (86)

 Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів. ВIДЕО

Американська компанія One America News Network опублікувала документальний фільм, матеріали для якого збирав в Україні, Угорщині та Австрії колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у деяких фрагментах фільму розповідається про долі колишніх українських генпрокурорів Віктора Шокіна і Юрія Луценка.

"Шокін після переговорів погодився дати інтерв'ю. Він ледве пересувався, оскільки проходив курс реабілітації після отруєння ртуттю. Рівень ртуті в крові людини 2.0, але австрійські лікарі виявили у Шокіна ртуть на рівні 9.7. Він двічі вмирав, але його реанімували", - розповідає за кадром одна з журналістів проєкту про першого з них.

"Луценко воював на східному фронті разом із дружиною і синами. Відбивав російські танки і захищав суверенітет України", - йдеться у фільмі про героїзм другого ексгенпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенатор Грем закликав Джуліані дати свідчення про поїздку в Україну: "Ми можемо подивитися на те, що накопав Руді"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165863
 
   
 Топ коментарі
 
Ух ты! теперь про Луценка в Голивуде блокбастер снимут! Интересно, а Порошенко со связкой гранат под танки не бросался? Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах - Цензор.НЕТ 9218
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В Шокина еще стреляли тепловизором через оно. Это третье покушение?
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А кто такой этот Джулиани? "Адвокат Трампа" - это шо за государственная должность? Може Вовчику послать Лысого в Штаты, шоб он там шороху навел?...
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Да, какие кадры были у Порошенко. Еще был Гелетей, который хотел яденую бомбу взорвать
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Сейчас об этих подвигах уже можно говорить
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Алкокомбо, тройной с шампусиком и вискарем.
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шоколадно-барыжный биоматериал на войне.
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Юра Рембо и Гамлет Шокин в фильме: " Неистребимые"
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Як тут не згадати Колісніченко та його незабуваєме "Мой отец сгорел в танке"
Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 1862
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Его батя не горел,а угорел в танке от перегара, когда в ствол того танка Луцик дунул.
Ну а когда перед танком внезапно появлялась трехтысячелетняя женщина, то экипаж начинал метаться в попытках открыть головой боковой люк.

Вот так семейство Луцика с танками и боролось.
Просто у Руди трудности перевода.
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Мабуть скоро ще і його однопартійця Єфремова зачислять "к лику святых" бо Печерський суд вже зняв підозру. https://zn.ua/UKRAINE/efremov-i-soratniki-bolshe-ne-podozrevaemye-v-dele-o-prinyatii-diktatorskih-zakonov-339515_.html

(крайній справа з колорадкою, якщо хто забув)
Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 8759
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Дымилась роща с коноплёю,и Луцик забивал второй косяк))
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Ну и шо тут смешного? Ирка не могла напугать танк что ли? Или натренированный шокин не мог выжить после отравления ртутью?
Какие-то все недоверчивые
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Забыли показать клоуна Как он обдолбаный мухобойкой танки бил
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Нужно было Луценко ещё про дело Савченко рассказать. Вот это была бы бомба!
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Так эти ребята и на Сейшелах с Мальдивами не сдаются и 10-му бокалу мохито
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З такими адвокатами Трампушці і прокурора не потрібно.
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ.Дай Вам бог всем здоровья. Придя с работы и прочитав новость - улыбнулся. Но прочитав комменты-живот держу от смеха. Спасибо Вам, что вы есть. И с таким чувством юмора нас не победить!. А по отношению к новости, на ум пришла фраза из Нашей Раши-Так вон оно чё...!!!
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Студия "Асилиум" представляет:
Научно-фантастический боевик с элементами эротики(18+) - "Боевые Прокуроры против Железых Акул: Часть 2". Режиссер: Рудольф Джулиани. Продакншн: Трамп инк.
Краткое содержание: все известные(2 шт) американской общественности прокуроры малопонятной американской общественности но такой загадочной и экзотичной страны как "юкрейн"(где-то между "рашей" и "поланд"), имея только "гренаде" анд "хонор" , маке юкрейн греат агаин.
Фин.
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Мировой рейтинг выживших отравленных по состоянию на декабрь 2019:
1. Шокин 2. Ющенко 3. Скрипаль
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забыл заслуженного дрочера ВРУ киву, на него покушались 2 раза ради дестабилизации обстановки в стране и 1 раз чтобы склонить к сожительству ради дестабилизации обстановки в киевской бане на Подоле. еще у него справка из дурки есть.... надо такую же справку Югику дать, тогда он расскажет как одеколон правильно пить.....
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юрику пообещали индульгенцию ...и кино героическое в обмен на компромат под байдена ,
вот первая часть обещаний : смотрите какой герой , такой врать не будет ...


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Он бабу Юлю в тюрмі талієм отруїли. Люди від талію мруть і волосся випадає, а вона бігає кроси і коса виросла. А шокіну мабуть температуру ртутним термометром міряли, а він на нього сів. Тепер ртуть ще довго будуть з ж.пи виколупувати.
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Вот так и рождались легенды о былинных богатырях.Но Гуга переплюнул всех - насвистел такого ,что мозг Джулиани просто взорвался. Гуга с семьей против российских танков - это величественная картина.А мы никак не могли понять для чего он с Иркой на острова летал.Теперь ясно - раны залечивали, от многочисленных контузий восстанавливались.
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Ну з Луценком все ясно... коли в нього приступи білої гарячки, він ще й не таке сплітає. А з Шокіним що сталося? Градусник задалеко в дупу вставили, чи може ковтнув?
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фронт открывал луценко в Германии, в аеропорту....
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"Я льотчік, я в танкє горєл!" (с) Л. Подерев'янський.
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Эй джулианяаааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Стоять!!!!!!!!!!!!! А кровавый пастор где????????? А кулявлоби????????????????Вертайвзад сценнарий!!!!!!!!!!!!!!!!! Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 6384
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Вот о чём оболтусу Рыбникову надо писать, а не производить однотипные соево-заказные статьи Двічі отруєний ртуттю Шокін і Луценко з дружиною і синами, що відбивають атаки російських танків, - у фільмі Джуліані розповіли про колишніх українських генпрокурорів - Цензор.НЕТ 1230
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Во мля...
Зеленосопливые и мафиозного дебилизмом заразили?!
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порохобот! поделись СВОИМ "дебилизмом", не жадничай!
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Я понимаю,что зеленым лягухам понять не судьба. Но попробую
Дебильное,можно ненавидеть падаль зелеую и не быть порохоботом.
Впрочем продолжай квакать
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Ира и Юра саданули по танкам из "Максима", а сыновья патроны подносили. Так начиналась новая история семьи Луценко. А Шокин в это время ртуть принимал, чтоб она врагам не досталась.
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Пиар это яценючее фсьо!

- Что такое белка?
- Белочка милый пушистый зверек который ест орешки.
- Нет! Это грязная, облезлая древесная крыса которая жрет дерьмо но имеет "хороший пиар"....
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народ! спасибо! комментарии про петиных "соратников" - супер!
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"Шокин...передвигался с трудом...после отравления" тепловізором Матіоса...
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А вот Оливер,дебютный фильм твоего соотечественника об украинской коррупции.

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.....и это ещё далеко не вся правда о настоящих героях Украины!!!! На самом деле Шокину трижды отрезали голову., но голова отрастала вновь и вновь!!!! Поняв, что таким образом уничтожить Шокина невозможно,- ему трижды пытались вырвать сердце!!!! Но разворотив всю грудную клетку и вывернув Шокина на изнанку, - так и не смогли найти у него сердце!!! Только после этого молдавские киллеры отказались от заказа на Шокина и вернули двойную таксу заказчикам .... О подвигах Луценко ещё будут слагать легенды!!!! ( впрочем ., этим уже некоторые занимаются....) ... А как же иначе!!! Ведь этот славный войн-Луценко сумел собственной грудью прикрыть взорвавшуюся атомную бомбу противника!!!! Нет более славного война на земле!!!! Так что ждите следующих серий киноленты - " Дебильная команда против команды Дебилов.." - 2...
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И шо вы ржете, шо лавров в ООН? Это снимал OAN, трампоидная пропагандонская контора, для быдлоэлрктората Рыжего. Хотите еще поржать?...это быдло все эти очешуительные истории схавает и попросит добавки. И им закинут в пасти полную лопату дерьма про то, шо в 2016 в наши выборы вмешалаcь не московия, а Украина. И они и это схавают.
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Лохматое Чмо - это самозванец который занял пост в результате хакерского вмешательства ********* в электронные системы голосования. Интеллигентный Обама жевал сперму и боялся дестабилизировать политическую ситуацию, а надо было арестовывать рыжее уйобьще и накладывать убийственные санкции на парашу. А теперь попробуй этого трампарда выковыряй. Он поставил своего генпрокурора и сделал большинство в верховном суде. Они все блокируют и запрещают в его пользу. Всьо, жопа Америке...
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Не хороните США раньше времени. Просто очередной политический кризис.
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Мемуары Юры:"... когда меня тяжело ранили ... в шинель... на 6 Украинском фронте (дислокация в г. Ташкент)...
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Вот такие вот героические кадры подбирал в свою команду порошенко...
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