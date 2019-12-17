EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Суспільство
  1660  0
Матеріали за темою:
Все про:похорон (751) Національна гвардія (645) Ян Осока (901) операція Об'єднаних сил (1873)

 На Донбасі бойові побратими попрощалися з воїном Нацгвардії Сергієм Михальчуком, який загинув 14 грудня. ВIДЕО

Сьогодні, 17 грудня, в селищі Новолуганське Донецької області, бойові побратими попрощалися з Сергієм Олександровичем Михальчуком, 1998 року народження, уродженцем села Великі Проходи Дергачівського району Харківської області, молодшим сержантом, військовослужбовцем 4-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України (Бригади швидкого реагування), який загинув 14 грудня в районі Світлодарської дуги внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час артилерійського обстрілу, прикривши своїм тілом бойового побратима.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні тіло Сергія Михальчука мають доставити в рідне село, а завтра з ним попрощаються на Алеї Героїв Харківського кладовища №18.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховають в Харкові 18 грудня

У нього залишилися батьки і брат.

На Донбасі бойові побратими попрощалися з воїном Нацгвардії Сергієм Михальчуком, який загинув 14 грудня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165853
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору