 На Донбасі бойові побратими попрощалися з воїном Нацгвардії Сергієм Михальчуком, який загинув 14 грудня. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні тіло Сергія Михальчука мають доставити в рідне село, а завтра з ним попрощаються на Алеї Героїв Харківського кладовища №18.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі, поховають в Харкові 18 грудня

У нього залишилися батьки і брат.