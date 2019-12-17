 "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.
За сценарієм, Трамп скаржиться Зеленському, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже" і просить позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент. Щоб довести, що "він на одній хвилі" із Зеленським, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію не використовуючи при цьому руки.
Фрагмент аматорської зйомки цього номера опубліковано в мережі.
Нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" брав участь у номері з подібним сценічним трюком у 2016 році.
Украину будут пылесосить во всех утюгах и мыльницах!
ЗЫ.. проблема в том, что делают это дебилы из "95 квартала", а отвечать Украине!
Життєво важливі органи теж не постраждають.
За день 3 новости об этих дегенератах
нужно скинуть это видео в твиттер Трампа... - там надеюсь тоже посмеются...
И пояснение - "президент Украины В.Зеленский в своем комеди-шоу поздравляет президента США Д.Трампа с наступающим Рождеством..."
Сейчас допью кофе, и пожалуй так и сделаю.....
Эта сценка писалась для зрителяч под названием США.
Бене очень нужно чтобы Украина поссорилась со США (и вообще с западом), и осталась один на один с Рашей. Тогда все пойдет по его плану - сдача страны Раше, дуля МВФ, никакой выдачи в США.
посылает в салон стюардессу с приказом показывать пассажирам стриптиз. Она
выходит в салон и говорит:
- Вот сейчас я сниму юбку, и у нас отвалится правое крыло. А когда расстегну
блузку, у нас оторвется левое крыло... Она раздевается, крылья отрываются,
самолет падает. Уцелевший пассажир выбирается из-под обломков самолета, и увидев
стюардессу, кричит ей:
- И сама ты ***** И шутки твои ********!
(к) - Боцман, торпеда! Увернуться не успеем иди успокой команду чтобы не было паники!
(б) - ЕСТЬ!!
Выходит боцман на палубу, дает команду свистать всех на верх и говорит:
- Мужики, а ну я сейчас членом ударю по палубе - корабль и развалится!
- Врешь! А ну попробуй!
Боцман исполняет обещанное. БАААААААХХХХ-БАБАХХХХХХХХХ!!!!Взрыв, короче. Всплывает чудом живой боцман и спасает капитана, тот очухался и стонет:
(к) - Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие - торпеда мимо прошла!
Трамп буде в шоці по клавіші. Він нас знищить за таку пародію.
І з ******...
Розірвати усі зв'язки з цивілізованим світом, знищити усі міжнародні надбання 2014-2019...
Щоб потім сказати "ну чавой-та, делать больше неча - пущай нас хучь ктой-то возьмет..."
І щоб країна, що сама просерила усі полімери, поповзла немов побита ***** покаянно лизати смердючий чобіт "старшого" мишобрата.
Чисто поржать.
Врочем ничего удивительного,у нас такие 5-й и кривой.
Батько Зеленського назвав українців "біомасою" і закликав негайно посадити Звіробій
"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
(с) Яков Григорьевич Гольдин, секретарь Отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК при СНК РСФСР, заместитель председателя ЧК Восточного фронта.
Что характерно, расстрелян в 1937 г.
"Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і він продемонстрував бажання. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", - заявив батько Зеленського.
В принципе, избиратели слуги Бени, другого отношения к себе не заслуживают.
Можно разобрать на цитаты.
Просто днище.
я тут думаю, как еще 4,5 года пережить, и тут такие новости!
Интервью отца зели на страна.юа:
"- Так зачем было обещать? Когда слово не держат, народ разочаровывается - рейтинг падает.
- Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей.
*Скажи как относится к людям отец так относится и сын. Где каждый президент? Все тупые кто не согласен с продажей и биомасса.
МВФ даёт кредит на 5 млрд за продажу страны, и он это оправдывает. Там все прекрасно как сыночку обижают.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.
Вилізло кошерне чмо. "Карати указом кагала! Плювати на кодекси - шікса некошерна з свинячого племені насмілилась образити сина яхве?!"
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Карати, бо Сам Отєц Народа!!! визнав винними! А мудрий нарід ще й схвалює! Міру покарання можна обирати СМС-голосуванням!
(що характерно, згаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937 р.)
Я уже представляю стихи ко дню рождения Зе!папки:
"С улыбкой светлого лица,
Владимир вышел из отца"
Наврочили, трясця. Ось вже й Зе-батя виліз...
Мамашу я уже не переживу
https://www.youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg
и когда они четвером по ловчее
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
давайте еще дров подкинем в костерок... от что-то не смешно...и не прикольно...
плошадный юмор отдает похабенью и пошлятиной...
(как бы извиняться не пришлось.... юморыстам-писюанистам)
Д.Б.
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов.
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов!
Скоро будет открыто сафари на Зебобикив.