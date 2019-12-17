 "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.

За сценарієм, Трамп скаржиться Зеленському, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже" і просить позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент. Щоб довести, що "він на одній хвилі" із Зеленським, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію не використовуючи при цьому руки.

Фрагмент аматорської зйомки цього номера опубліковано в мережі.

Нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" брав участь у номері з подібним сценічним трюком у 2016 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій. ВIДЕО