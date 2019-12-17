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Все про:Зеленський (3892) Квартал-95 (62) концерт (129) гумор (78) Трамп (2027)

 "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95". ВIДЕО

Актори "Кварталу 95" на концерті 15 грудня показали номер, в якому американський президент Дональд Трамп без штанів грає на роялі для Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в номері Дональд Трамп нібито дзвонить українському президенту Володимиру Зеленському по Skype, щоб привітати його з Новим роком.

За сценарієм, Трамп скаржиться Зеленському, що після їхньої останньої зустрічі справи у нього йдуть "не дуже" і просить позичити поліграф для майбутнього допиту в конгресі у справі про імпічмент. Щоб довести, що "він на одній хвилі" із Зеленським, Трамп знімає штани і починає грати на роялі різдвяну мелодію не використовуючи при цьому руки.

Фрагмент аматорської зйомки цього номера опубліковано в мережі.

Нинішній президент України Володимир Зеленський, будучи актором "Кварталу 95" брав участь у номері з подібним сценічним трюком у 2016 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165846
 
   
 Топ коментарі
 
шутки 95 достойны их избирателей
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Зелёному быдлу однозначно должно зайти. Их тема.
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Тупой и еще тупее... вот и весь типа юмор этого криворожского квартала..
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этот номер, настоящий подарок для Рашка СМИ и их пропагандонов!..
Украину будут пылесосить во всех утюгах и мыльницах!
ЗЫ.. проблема в том, что делают это дебилы из "95 квартала", а отвечать Украине!
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Всё по стопам наставника, с шуточками про гениталии бабушки и дедушки!
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Орден Петросяна ІІІ ступеня - в студію!
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орден на лоб, закрутку на затылок - все равно ничего жизненно важного не заденет, а так будет виден всем
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Можна просто цвяхами прихмуярити.
Життєво важливі органи теж не постраждають.
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Слушайте это проплавлеыенная реклама быдлохамского 95 квартала или что?
За день 3 новости об этих дегенератах
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как смешно.....
нужно скинуть это видео в твиттер Трампа... - там надеюсь тоже посмеются...
И пояснение - "президент Украины В.Зеленский в своем комеди-шоу поздравляет президента США Д.Трампа с наступающим Рождеством..."

Сейчас допью кофе, и пожалуй так и сделаю.....
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это и есть цель "шутников" - поссорить Украину со США.
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Проблема не в зеленом быдле. Шутка не для них.

Эта сценка писалась для зрителяч под названием США.
Бене очень нужно чтобы Украина поссорилась со США (и вообще с западом), и осталась один на один с Рашей. Тогда все пойдет по его плану - сдача страны Раше, дуля МВФ, никакой выдачи в США.
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Самолет терпит крушение. Чтобы успокоить и отвлечь пассажиров, командир корабля
посылает в салон стюардессу с приказом показывать пассажирам стриптиз. Она
выходит в салон и говорит:
- Вот сейчас я сниму юбку, и у нас отвалится правое крыло. А когда расстегну
блузку, у нас оторвется левое крыло... Она раздевается, крылья отрываются,
самолет падает. Уцелевший пассажир выбирается из-под обломков самолета, и увидев
стюардессу, кричит ей:
- И сама ты ***** И шутки твои ********!
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Идут боевые действия. Разговор боцмана (б) и капитана (к):

(к) - Боцман, торпеда! Увернуться не успеем иди успокой команду чтобы не было паники!
(б) - ЕСТЬ!!
Выходит боцман на палубу, дает команду свистать всех на верх и говорит:
- Мужики, а ну я сейчас членом ударю по палубе - корабль и развалится!
- Врешь! А ну попробуй!
Боцман исполняет обещанное. БАААААААХХХХ-БАБАХХХХХХХХХ!!!!Взрыв, короче. Всплывает чудом живой боцман и спасает капитана, тот очухался и стонет:
(к) - Дурак ты, боцман, и шутки твои дурацкие - торпеда мимо прошла!
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Стали бы всем своим кварталом в круг и постучали друг другу членом по дебильным бошкам.
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Де це дно, яке буде останнім?
Трамп буде в шоці по клавіші. Він нас знищить за таку пародію.
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Так то ж Порошенко сварить нас із Трампом.
І з ******...
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Схоже, на це зелені вилупки і розраховують.
Розірвати усі зв'язки з цивілізованим світом, знищити усі міжнародні надбання 2014-2019...
Щоб потім сказати "ну чавой-та, делать больше неча - пущай нас хучь ктой-то возьмет..."
І щоб країна, що сама просерила усі полімери, поповзла немов побита ***** покаянно лизати смердючий чобіт "старшого" мишобрата.
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Бюджетом на 2020 год Трамп требует он Конгресса военной помощи Украине в сумме 250 миллионов долляров.Конгесс требует это бабло отдать рюсским мудакам.Хи хи
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Повторюсь: квартальные, сделайте "Кадыров без штанов играет Зеленскому на рояле".
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Неприятно как-то. Задевает чувство нарциссов, которые мнят себя полубогами.
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Они не смогут. Обделаются уже на этапе съемок.
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https://lb.ua/news/2019/12/17/445104_telekanal_respublikantsev_nazval.html

Чисто поржать.
Врочем ничего удивительного,у нас такие 5-й и кривой.
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от Петро коли до Трампа приїжджав виглядав справжнім державником, а не сцикливої зеленою соплею "Чтобы доказать, что мы с вами на одной волне", - Трамп без штанов играет Зеленскому на рояле в пародии "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 9621
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это когда через лоббистов купил "встречу" за 400.000$?????
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Предлагаю их переименовать в петушиный квартал.
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https://www.dymka.com.ua/ukraina/batko-zelenskogo-nazvav-ukrayintsiv-biomasoyu-i-zaklykav-negajno-posadyty-zvirobij/

Батько Зеленського назвав українців "біомасою" і закликав негайно посадити Звіробій



"Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9370



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О! Ще й цей старий "железнодорожник" виповз - і поперла "богоізбранность".
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Взять бы этого Канта да годика на три в Соловки "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 2531
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"Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".

(с) Яков Григорьевич Гольдин, секретарь Отдела по борьбе с контрреволюцией ВЧК при СНК РСФСР, заместитель председателя ЧК Восточного фронта.
Что характерно, расстрелян в 1937 г.
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Батько президента переконаний, що у Зеленського падає рейтинг через критичні висловлювання на телеефірах. "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9342

"Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? Знаєте, у кого розчарування? У тупих. Розумна людина зрозуміє, що Вова - чесна людина, і він продемонстрував бажання. Він затримався там з Путіним на півгодини, випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані? Біомаса ця? Звичайно, якщо людина голодна, вона у всьому президента буде звинувачувати. Країну довели до сказу", - заявив батько Зеленського.


В принципе, избиратели слуги Бени, другого отношения к себе не заслуживают.
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очень показательное интервю. Я его ссылку тут запостил на цензоре.
Можно разобрать на цитаты.

Просто днище.
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По жидким хлопкам в зале безошибочно определяется, что зебилов осталось уже не 73%, и даже не 33%. Так что зебильё и на сцене, и на Банковой, и в ВР действует в правильном направлении.
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Складывается впечатление, что в состав этого разьездного убожества "Квартал 95" набрали меркантильных идиотов, дебильные типа шутки которых по вкус таже не идиотам а кретинам от рождения.
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Тут дело в том, что у нас люди недовольны любой властью и её критикуют. Квартал на этом выезжал. Но теперь они пытаются власть защищать, а это народу не нравится.
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это еще что! папаша зеленского сказал, что если его фирма рассыплется, зе останется на 2-ой срок, типа куда же ему идти?
я тут думаю, как еще 4,5 года пережить, и тут такие новости!
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ПОРОХОБОТЫ ДАРЮ!
Интервью отца зели на страна.юа:

"- Так зачем было обещать? Когда слово не держат, народ разочаровывается - рейтинг падает.
- Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства. Что-то делается, вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле - людям, не себе! И с этой землей - МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей.

*Скажи как относится к людям отец так относится и сын. Где каждый президент? Все тупые кто не согласен с продажей и биомасса.

МВФ даёт кредит на 5 млрд за продажу страны, и он это оправдывает. Там все прекрасно как сыночку обижают.
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71-річний Олександр Семенович Зеленський вважає, що екс-військову і депутатку потрібно судити та позбавити волі.
"Карати треба обов'язково… щоб не повадно було. Негарно так себе вести. Що це за знущання таке?" - обурюється він.

Вилізло кошерне чмо. "Карати указом кагала! Плювати на кодекси - шікса некошерна з свинячого племені насмілилась образити сина яхве?!"
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Матёрый еврэй! Могу только представить, что там говорит еврейская мама Римма.
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Я вище навів цитату чекіста Якова Гольдмана - "Для расстрeла нам не нужно ни доказательств, ни допросов, ни подозрeний. Мы находим нужным и расстрeливаем, вот и все".
Схоже, нова влада діє в аналогічному стилі. Карати, бо Сам Отєц Народа!!! визнав винними! А мудрий нарід ще й схвалює! Міру покарання можна обирати СМС-голосуванням!
(що характерно, згаданий Гольдман сам "соснул свинца" у 1937 р.)
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P.S.: після отого дуполизного вітання нашої Ісіди, української Кім Чен Сук (себто мами Рімми) в мережі з'явився жарт, від якого особисто я прореготався немов шибеник "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 3768

Я уже представляю стихи ко дню рождения Зе!папки:
"С улыбкой светлого лица,
Владимир вышел из отца"

Наврочили, трясця. Ось вже й Зе-батя виліз...
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мне интервью папаши хватило, и самого зеленского, собственно.
Мамашу я уже не переживу "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9902
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Поздравляю лохторат зебобиков, стать не просто планктоном зеленым, а биомассой - это круто.
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Тепер більше не сміють ображатися, коли я й далі їх так називатиму !
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нормальный немецкий юмор
https://www.youtube.com/watch?v=sfz13Ss-Fbg

и когда они четвером по ловчее
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
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А над )(уйлом они так же пошутить не хотят? За что Трампа пытаются опустить? Трамп ничего плохого Украине не сделал.
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***** Зеленский и компашка бояться,как огня.
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и как во-время..!!! когда импичмент маячит за пустопорожний базар с зелейполубогом...
давайте еще дров подкинем в костерок... от что-то не смешно...и не прикольно...
плошадный юмор отдает похабенью и пошлятиной...
(как бы извиняться не пришлось.... юморыстам-писюанистам)
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Ну теперь осталось изобразить ещё Макрона ,и главное -Меркель . Браво , дебилы .. "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5045 .
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Ждите просмотра на ТВканалах США и реакции самого Трампа.Думаю о поездке ВАЗона на очередную встречу можно забыть.
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Квартал 95 деградирует до дебилизма
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О, посраться с США, і оппа, «Здравствуй Раша !»
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Ну всё........ трындец Зе-бене. Трамп его теперь с дерьмом смешает.
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Браво!
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов.
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Лише рагулі можуть галасувати "браво" цій пошлятині
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Только у кацапов подгорает пукан от этого шедевра.
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ну это уже оскорбление Трампа со стороны 95 квартала!!! пора и в суд подавать!!!
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.


во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.

шмаркля, дуй на паРашу, на ростов. тебе вже давно там чекають.
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І в якості кого на мордор запрошували це тупе ?
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Д-а-а.. Любуйтесь,зебилы,кого вы себе президентом выбрали!
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Це ж потрібно так деградувати Розумом , що ржати з такої жахливої дурості і вульгарності ! раніше гумор був вишуканий і інтелектуальний ! А це дійсно жлобство ,яке перейшло всі межі !
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Мда. Що тут ще додати після чергового творєнья 95 сортиру та його секс-символа Вофкі Членограя... Зебілізм це не образа, зебілізм це - психічне захворювання . А на вар'ятів, як то кажуть - не ображаються
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Да Вы что? Показывать что то про окурка для них боязно,-для этого им надо одевать памперсы! А если одевать памперсы,-то как тогда играть на рояле? Железная логика? "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 6914
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Думаю, если до Трампа дойдет этот "шедевр" , он скорчит гримасу и резюмирующе проронит:"Ну вы и й*бнутые! Вам действительно нужна помощь. Только психиатрическая больше, чем военная."
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Скорее всего Пристайко именно после просмотра этого "номера" заметил: сейчас не лучшее время для визита Зеленского в США
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Браво!
И отдельная благодарность за подрыв пЭдроБотских пуканов!
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Це продумана антитрампівська акція щоб розсварити нас з єдиною країною, яка нам дійсно допомагає. Пейсатий коломойша Таки доб'є Україну.
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Сценарии 95 квартала пишут кацапы и утверждают на Лубянке. Если Вы этого до сих пор не поняли то Вы как сказал папик Зе - "биомасса". "Щоб довести, що ми з вами на одній хвилі", - Трамп без штанів грає Зеленському на роялі в пародії "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 4466
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скоро ходить на концерты 95го квартала будет считаться признаком плохого тона, все равно как смотреть на умалишенных из дурдома. ФИ, вы на такое ходите? какой моветон!
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Решили оскорбить Президента США??? Ну, ну!!!

Скоро будет открыто сафари на Зебобикив.
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мдааааа. ну вони і ідіоти. Шяс з цього такий скандал роздують, шо мало не покажеться.
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В этом криворожском квартале когда-нибудь трезвеют? Пропили всё... быдлятина помойная.
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Квартальне бидло підставляє свого петрушку ?
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