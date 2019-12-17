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 Політика України, Суспільство
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Все про:злодій у законі (138) законопроект (882) МВС (1219)

 За статус "злодій у законі" 7-10 років позбавлення волі, за участь у сходці - від 3 до 5, - МВС підготувало законопроєкт про кримінальних авторитетів. ВIДЕО

2 грудня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить саджати у в'язницю злодіїв у законі за їхній статус і криміналізує так звані "сходки" кримінальні авторитетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій програмі "Поліцейська хвиля".

"В 2019 поліцейські затримали 14 злодіїв у законі і якщо новий законопроєкт буде підтримано, то це дасть можливість залучати їх до відповідальності. За перебування в статусі злодія в законі передбачається покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Для тих, хто організовує сходку і приймає в ній участь - від 3 до 5 років", - говорить начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Андрій Рубель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Під час підготовки законопроєкту використовували досвід Грузії. Там у 2006 році прийняли схожий закон.

"Законопроєкт хороший. Його потрібно буде відпрацювати на практиці - оперативним шляхом фиксіровать всі накази, які віддає злодій в законі, збирати докази, тоді і почнуться розслідування і злодіїв в законі будуть відправляти за грати", - говорить колишній оперативник грузинської поліції Костянтин Мчедлішвілі, який очолював боротьбу з кримінальними авторитетами в Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165833
 
 
 Топ коментарі
 
в совокупності потрошенку виходить 15? це добре.
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Це політичне переслідування!! Всі на майдан!!
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Дід Піхто 96b91ea4. Х**лу пожиттєво і бажано не в Гаазі а в ВоркутЛаг.
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Я щось не вдупляю... Це вони самі собі статтю шиють ? Це в якій країні ще таке було, щоб законні злодії самі себе на нари саджали ? Так скоро без жодного вдупутата 95 ВР залишимось. А хто ж нам буде все "пакращувати" ? І турбіни не буде ?
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Ты смотри, как овцы за волков распереживались! Что, жалко "апельсинов" стало? Так они вас не пожалеют.
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Ну вийде закон, в то й же день по всіх зонах рознесуть маляви,(до речі, за маляви буде відповідальність ?) що звання "вор в законі" скасовується, введуть щось типу "уважаемьій человек", а бувший главвор буде мати звання "очень уважаемьій человек" і шо ?Коротше, дурня це все
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Машаній В Грузии не дурня, а у нас дурня? Все воры, из Грузии, к нам лезут.
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Какой там закон "Мерфи" гласит, что как только с проблемой начнут бороться, она тут же вырастает до неприличных размеров. Как только в Грузии начали с "ВЗ" бороться, так их тут же расплодилось много, типа так, что полностью оккупировали Украину. Чего не слышно за ВЗ с других стран? С Польши, Германии, Италии? Если будет такой закон , он серйозно осложнит международные отношения, потому как многие политики это бывшие лидеры ОПГ. Кабзон, все говорили что он коронований ВЗ, это правда или нет ?Так же не понятно, как и кто определяет что чел есть ВЗ , какой то клерк на службе? Зачем его, ВР, тогда в страну запускают ? Или, может, взяли левого чувака, и обьявили что он ВР , и пойди докажи что не так. Кроме того, говорил уже, использование определений и статусов уголовного мира это в первую очередь легализация и узаконивание преступного мира, этих самых определений и статусов.
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это сколько бюджета надо потратить чтобы судить и потом 10-15 лет кормить ничтожных воришек???!!
надо как в Турции!!! воришку поймали,2 хачика на камеру **** напихали во все дыхательные и пихательные отверстия и на свободу!
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так что, завтра в раду никто не прийдёт ?
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