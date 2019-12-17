 За статус "злодій у законі" 7-10 років позбавлення волі, за участь у сходці - від 3 до 5, - МВС підготувало законопроєкт про кримінальних авторитетів. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій програмі "Поліцейська хвиля".

"В 2019 поліцейські затримали 14 злодіїв у законі і якщо новий законопроєкт буде підтримано, то це дасть можливість залучати їх до відповідальності. За перебування в статусі злодія в законі передбачається покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Для тих, хто організовує сходку і приймає в ній участь - від 3 до 5 років", - говорить начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Андрій Рубель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Під час підготовки законопроєкту використовували досвід Грузії. Там у 2006 році прийняли схожий закон.

"Законопроєкт хороший. Його потрібно буде відпрацювати на практиці - оперативним шляхом фиксіровать всі накази, які віддає злодій в законі, збирати докази, тоді і почнуться розслідування і злодіїв в законі будуть відправляти за грати", - говорить колишній оперативник грузинської поліції Костянтин Мчедлішвілі, який очолював боротьбу з кримінальними авторитетами в Грузії.