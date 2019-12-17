 "Ківа судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин", - "Наші гроші" показали психлікарню, в якій за документами лікувався нардеп від ОПЗЖ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".
Згідно з текстом вироку, Ківа скоїв злочин у 2011 році, коли був заступником начальника управління захисту прав споживачів у Полтавській області. Ківа вимагав хабар у підприємця Ігоря Горбатенка. Управління нарахувало підприємцю штраф в розмірі 23 тис. доларів, але Ківа запропонував Горбатенку "відкупитися" хабарем - всього 1,5 тис. доларів. Ці гроші двома траншами мали передати брату Ківи, Дмитру. Підприємець повідомив про злочинний намір Ківи правоохоронців, і під час передачі другої частини грошей Дмитра Ківу затримали. В той самий час затримали і самого Іллю.
У розслідуванні йдеться, що суд врахував пом'якшуювальні обставини. Одна з них - довідка з Полтавської обласної психіатричної лікарні, в якій стверджується, що Ківа був на лікуванні з діагнозом "наслідки закритої черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості". На момент суду у Ківи була друга група інвалідності і "хворобливий стан".
Суд визнав Ківу винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та призначив покарання у вигляді штрафу.
"Тобто завдяки всім пом'якшувальним обставинам, зокрема, завдяки довідці про "хворобливий стан здоров'я", Ілля Ківа за тяжкий злочин, за який можна було загриміти легко років на 8, отримав просто штраф", - йдеться в розслідуванні.
Пізніше - в 2014 році, суд повторно розглянув справу Ківи через появу нових обставин і виніс новий вирок, але за іншою статтею, яка дозволяє застосувати до Ківи амністію і визнати його не судимим.
Кива, вылитый.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
Скандально известного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву застали за просмотром весьма пикантного ролика в сессионном зале Рады. На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.
Сами себя позорим.
Кстати,а как Р.Кузьмин стал нардепом,если его не было в Украине 5 лет (вроде отсиживался на расее,а прижился в оППож...е).
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
Все его подельники пошли на зону, а он в Дурке перекантовался.
Одним словом, достойный член ублюдочного Опа-Жопа-Блока.
спасибо журналистам за то, что показали "сверху" места моей студенческой юности (Шведская Могила, Пушкина, где мы судентами проводили субботники), .. с подобным типом жлобов сталкивался всю свою студенческую жизнь и в Полтаве и в Киеве (уже после Прибалтики, Кавказа, Сибири.. видя всю разницу)..
зебилы, благодаря и вам в том числе подобные беспринципные говнюки рулят страной.. аваков подбирает всё говно, что "правильно" лежит и ставит его на службу Вошьдю зебилов, но главное - себе.. очень рад за тёлок у которых есть детки от этого "успешного" шизофреника.. бабы, вы давно меня не удивляете..
Даже не удивлен.
1.В том,что стал президентом во время войны с нулевым бюджетом,а передал страну с миллиардами на счету.
2. в том что за 5 лет войны возродил армию в разы, которая отвоевала в агрессора Рашки десяток сёл и городов?
3. в том,что консолидировал всю Европу ,США,Канадуи т д против РФ которые ввели санкции на сотни миллиардов.? Саакашвили-выскочка этого не смог...Грузию спас Буш который просто не дал Рашке полностбю розгромить Горузию..
4 Или в том,что теперь есть настоящая украинская церковь,а не ФСБшая ячейка РПЦУ
5. Наверное в том,что провёл децентрализацию,при которой большая часть денег теперь на местах остаёться,а не в Киев идёт и там непонятно где растворяется. . Когда же вы идиоты научитесь критически мылить,а не верить в золотую рыбку и популистам обещающим всё и сразу.
Из грязи в князи.На волне нэбайдужести!
ДВА САПОГА-ПАРА!!