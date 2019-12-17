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Все про:хабар (2834) корупція (2064) психлікарня (49) Ківа (86)

 "Ківа судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин", - "Наші гроші" показали психлікарню, в якій за документами лікувався нардеп від ОПЗЖ. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа був засуджений за хабар і був амністований за дуже сумнівних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".

Згідно з текстом вироку, Ківа скоїв злочин у 2011 році, коли був заступником начальника управління захисту прав споживачів у Полтавській області. Ківа вимагав хабар у підприємця Ігоря Горбатенка. Управління нарахувало підприємцю штраф в розмірі 23 тис. доларів, але Ківа запропонував Горбатенку "відкупитися" хабарем - всього 1,5 тис. доларів. Ці гроші двома траншами мали передати брату Ківи, Дмитру. Підприємець повідомив про злочинний намір Ківи правоохоронців, і під час передачі другої частини грошей Дмитра Ківу затримали. В той самий час затримали і самого Іллю.

У розслідуванні йдеться, що суд врахував пом'якшуювальні обставини. Одна з них - довідка з Полтавської обласної психіатричної лікарні, в якій стверджується, що Ківа був на лікуванні з діагнозом "наслідки закритої черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості". На момент суду у Ківи була друга група інвалідності і "хворобливий стан".

Дивіться також: Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Суд визнав Ківу винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі та призначив покарання у вигляді штрафу.

"Тобто завдяки всім пом'якшувальним обставинам, зокрема, завдяки довідці про "хворобливий стан здоров'я", Ілля Ківа за тяжкий злочин, за який можна було загриміти легко років на 8, отримав просто штраф", - йдеться в розслідуванні.

Пізніше - в 2014 році, суд повторно розглянув справу Ківи через появу нових обставин і виніс новий вирок, але за іншою статтею, яка дозволяє застосувати до Ківи амністію і визнати його не судимим.

Також дивіться: "Сексопатологія у формі садизму": Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165773
 
   
 Топ коментарі
 
нельзя Киву осуждать!.. Кива это редкий вид "дрочилуса идиотуса" и занесен в Красную книгу Авакова..
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Не обязательно быть психиатром, чтобы поставить Киве диагноз.
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нельзя Киву осуждать!.. Кива это редкий вид "дрочилуса идиотуса" и занесен в Красную книгу Авакова..
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так вот почему он дрочит....черепно мозговая.Ну раз у него справка ,пусть дрочит.Тем более что ему еще делать у Медведчука ?Там все дрочат на Пуделя
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На зображенні дірка в огорожі, через яку Ківа втік із лікарні?
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когда тикал из психушки - снёс забор, теперь приходится передёргивать затвор, с такой справкой ник то не посадит, только лечение "Ківа судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин", - "Наші гроші" показали психлікарню, в якій за документами лікувався нардеп від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4995
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- Без него не так смешно жить, - подумал Остап (с)
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...не трогайте Киву, пущай себе техонько дрочит!
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Он когда дрочит то все знают. Так в Раде работают, но он показал наглядно
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Схемы уже не те. Раньше - "вот этот ночью с этим", "тот спрятал там деньги", "этот воровал на армии" и все подтверждено документами или видео. А сейчас - "сомнительных обстоятельствах", "скорее всего", "может быть"...
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"Великий мастурбатор", С. Дали
"Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7724
Кива, вылитый.
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Не обязательно быть психиатром, чтобы поставить Киве диагноз.
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та. илюха на все це клал и чесал свой большой ух прямо в заведении
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если Киву внезапно испугать, то Кива начнет рефлекторно дрочить и матюкаться!
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Кива: Это, Юль... У меня вкусы того... Спеце... специ... Ну это... В общем, вкусы у меня.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
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Кива таке саме лайно як Сабаков, Геращенко, шкуряк...
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это классический дебил, а такие неподсудны
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а раньше все типа думали , что он нобелевский лауреат в области квантовой механики ...есть люди у которых на лице всё написано
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Квантовий механізатор (і кварковий асенізатор) "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9750
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о как. со второй группой по дурке в законодатели. мда
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В законодатели говоришь? )))) А спикер ВР, это не круче будет? )))))
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Як вони всі ідіоти попадають у владу? Чи це вже всі свої, або такий клас,?
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Рано из психушки выпустили. Налицо недолеченность.
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Псих-членочес это типичный представитель отряда "братушколюбивых".
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Депутат- психопатичний корупціонер маструбатор. Навибирали
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Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Скандально известного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву застали за просмотром весьма пикантного ролика в сессионном зале Рады. На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.


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Киева был просто больной психически взяточник, а его взяли и поставили бороться с наркомафией. Теперь к основному диагнозу добавилась еще и наркомания. И что тут удивительного, что его взяли в опзж?
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так вот почему его руки всегда чем то заняты....
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это индивидум напоминает Барну, который пытался прилепить себя к небожителям , его сперва слушали потом начали бить.....,финал будет таким же
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АЖ полегчало! Когда Кива появился в эфире после Майдана, было ощущение что я много лет назад с ним общался, знаете бывает такое, что вот знакомый, а откуда ....мучительно не можешь вспомнить. И вот наконец я понял. В 90-е я работал в психиатрической больнице, нет Кива не лежал в моем отделении, но там лежало около 100 подобных пациентов. Только тогда они все были в грубых темно- синих халатах. Вот одень на Киву синий халат, ребята, ну вылитый, типичный представитель не просто психически, а хронически больного (когда личность размывается) пациента. И речь, и особенности мышления и бесстыдство публичное, и особенно лицо - вот типичный хронический больной со смесью умственной отсталости и "букетом" психотических проявлений.
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То він тренувався на рАялЄ грати "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1326 А інструкцію дЄвушка на телеХВон скинула "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1326
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А раньше когда он был патриотом, то что он был психически больной было нормально. Он даже служил в очистк... пардон в МВД.
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Отметим, что Обезьяна Кива неоднократно отрицала свои проблемы со психическим здоровьем. Однако её поступки говорят об обратном. Так, в 2016 г. она показала на видео, как делать наркотики, а в 2019 г., став нардепом ОПЗЖ, она удовлетворила свои половые нужды прямо на заседании Рады.
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То есть в ВР есть "дипломированный" псих Кива, с чем ее и поздравляю!
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А вот и не смешно,КАК псих со справкой 2-й группы может быть нардепом???
Сами себя позорим.
Кстати,а как Р.Кузьмин стал нардепом,если его не было в Украине 5 лет (вроде отсиживался на расее,а прижился в оППож...е).
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Я не удивлюсь, если наши дорогие "граждане" когда-нибудь выберут президентом вот такого психа. Как показали последние выборы в нашей стране возможно все.
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Кива: Это, Юль... У меня вкусы того... Спеце... специ... Ну это... В общем, вкусы у меня.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Посвяти же меня в них.
Кива: Люблю, когда мужик жмёт штангу, а другой снимает портки и садится ему голой жопой на морду.
Юля (конкурс красоты, Одесса): Больной ублюдок.
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Эта, ****, там не лечился, он там от суда прятался.
Все его подельники пошли на зону, а он в Дурке перекантовался.
Одним словом, достойный член ублюдочного Опа-Жопа-Блока.
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Дрочконув в раді і ти вже ізвЄсний як опозіціАнЄр. А до цього був просто вимогатЄль... "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9445
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.....мне было ДОСТАНОШНО его поведения и без этой СПРАВКИ , о его идиётности ((((
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.....а у него есть и ПИСТОЛЕТ и ему ничего не будет если что (((((
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В расследовании говорится, что суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них - справка из Полтавской областной психиатрической больницы, в которой утверждается, что он находился на лечении с диагнозом "последствия закрытой черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности". На момент суда у него была вторая группа инвалидности и "болезненное состояние", но выборы как чудодейственное лекарство излечивает от всего.
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Зараз петюшки кинуться защищать псіха-рукоблуда)))
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і який дурень його випустив із дурки на канікули?
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Та там кого не візьми,у всіх довідка з дурки,без такої довідки в депутати не беруть...
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вот везёт - вся моя жизнь прошла в гуще событий на постсовке..
спасибо журналистам за то, что показали "сверху" места моей студенческой юности (Шведская Могила, Пушкина, где мы судентами проводили субботники), .. с подобным типом жлобов сталкивался всю свою студенческую жизнь и в Полтаве и в Киеве (уже после Прибалтики, Кавказа, Сибири.. видя всю разницу)..
зебилы, благодаря и вам в том числе подобные беспринципные говнюки рулят страной.. аваков подбирает всё говно, что "правильно" лежит и ставит его на службу Вошьдю зебилов, но главное - себе.. очень рад за тёлок у которых есть детки от этого "успешного" шизофреника.. бабы, вы давно меня не удивляете..
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Кива в психушке був!!! Опаньки.... Так їх в ЖОПІ їх вже двое - Вадик Рабинович теж там був!!! Омайгад!!!! З шуфрикомяк справа ( його чтільки раз били і все у голову, хвилююсь) До речі хто підскаже скільки днів не били вже Шуфрича? "Ківа судимий за корупційний злочин і амністований за сумнівних обставин", - "Наші гроші" показали психлікарню, в якій за документами лікувався нардеп від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7180
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жопоблок, со всеми гнойниками. Бывшие рыгоаналы распались на кластеры. жопоблоку досталась ....
Даже не удивлен.
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Рабінович відсидів 8.5 років із одинадцяти,та півтора року в "дурці" лікувався--так,що в цій фракції всього "по парі" А лохі ведуться на цю брехливу,продажну фракцію на чолі з лютим ворогом Уклаїни ,кедебістом мертветчуком.
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Покажите еще психушку где парашенко был )) - Они там все с приветом. Иначе чего в жопе страна.
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Из за таких как ты,страна и в жопе.. Кстати в чём Порох виноват?
1.В том,что стал президентом во время войны с нулевым бюджетом,а передал страну с миллиардами на счету.
2. в том что за 5 лет войны возродил армию в разы, которая отвоевала в агрессора Рашки десяток сёл и городов?
3. в том,что консолидировал всю Европу ,США,Канадуи т д против РФ которые ввели санкции на сотни миллиардов.? Саакашвили-выскочка этого не смог...Грузию спас Буш который просто не дал Рашке полностбю розгромить Горузию..
4 Или в том,что теперь есть настоящая украинская церковь,а не ФСБшая ячейка РПЦУ
5. Наверное в том,что провёл децентрализацию,при которой большая часть денег теперь на местах остаёться,а не в Киев идёт и там непонятно где растворяется. . Когда же вы идиоты научитесь критически мылить,а не верить в золотую рыбку и популистам обещающим всё и сразу.
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Кива это пример посмайданной пены.
Из грязи в князи.На волне нэбайдужести!
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Он брал пример с Рабиновича. Тот тоже воровал и лечился в психбольнице!
ДВА САПОГА-ПАРА!!
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