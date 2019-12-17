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Все про:Квартал-95 (62) Гонтарева (266)

 "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій. ВIДЕО

У новому концерті "Кварталу 95" був показаний ще один номер, присвячений ексглаві НБУ Валерії Гонтаревій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кварталівці" спробували вибачитися перед колишньою головною банкіркою країни і заспівали про неї пісню.

"В жінки прошу пробачення, нову збудуємо дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що звучала пісня ця, вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - йдеться в пісні на фрагменті аматорського відеозапису з концерту, що з'явилася в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Нагадаємо, пісню про згорілий будинок Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом в с. Гореничі був спалений в ніч на 17 вересня в результаті підпалу. Будівля вигоріла практично повністю, оскільки вогнищ пожежі було кілька.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3165748
 
   
 Топ коментарі
 
Просто зеленая власть прекрасно знает,что по причине отсутствия реальных претензий к Гонтаревой британцы просто посмеються на запросом и пошлют куда подальше.Лучше Коломойским займитесь,там реальная доказательная база бритами и американцами накоплена.Ах да,папа Беня ваш кормилец,как же вы против него,зеботики.
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В Кривом рогу-геомагнитная аномалия. Вот и рождаются умственные инвалиды.
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Кроме того , что Кошевой явный олигофрен, он еще и до играется. Что- то случится с ним или с кем то из его ближних. Создатель не будет терпеть вечно. Вот тогда и поржем.
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Він Зе- біл,цей женя.Весь 95 квартал лошари,і дешеві шути!
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95 квартал - великі, великі дебіли. Такіж їх глядачі. Пока.
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Интересно, а кто смотрит этот низкосортный контент?
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лисий йолоп гадає, що їм так все зійде? Бог палкою не б'є, що посієш- те й пожнеш
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во какая у соевый зебильных порохозебобиков истерика. значит, всё правильно, молодцы 95 давите соевых ворюг.
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Лысый, ты думаешь что бумеранг это выдумки??? Поинтересуйся судьбой рашкинского генерала Романова, который устроил бойню в Самашках... 24 года оно натуральный овощ... Могет только глазками моргнуть... Вот это я понимаю бумеранг...
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Ти в методичку дивись, весь "шлак" для тебе там замаринований.
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Эти ребята с 95-го упорные. Их 100 раз предупреждали, а они продолжают копать себе могилу (не в прямом смысле). Ещё 4,5 года осталось. Как они глубоко зароются?
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Я бы сказал не упорные, а упоротые. А морды нажрали такие шо не балуйся.
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я так вижу что все дебилы купили вридорога билеты, сидят в зале и смотрят концерт, а высокообразованный цвет нации сидит дома на цензоре и плюется на все что только можно, считая гроши в кармане
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Тупорылым неймется. Квартал-73 красных фонарей.
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Не смотрю этих придурков года три, после Украины проститутки.клоун который идёт к власти единственный тезис которого посадить Порошенко,это что-то. То-есть улучшить жизнь среднестатистического украинца не горит развивать наукоёмкие производства пока подождёт, улучшить здравоохранение не то, да хоть что-то сделать он не думал продавать землю хорошая реформа. Договориться с путей, тоже оно.почему нет прикольной шутки о юзике? О договорняке с трампом о подаренном велосипеде.о я не лох.о увольнениях ненужных с заменой на своих о заправках коломойського
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