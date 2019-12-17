 "Женя, ти шо, дебіл?.. Вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - "Квартал 95" присвятив ще один номер ексглаві НБУ Гонтаревій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "кварталівці" спробували вибачитися перед колишньою головною банкіркою країни і заспівали про неї пісню.

"В жінки прошу пробачення, нову збудуємо дачу вам, гроші зберем на карточку, на "Дельта банку" карточку. Те, що звучала пісня ця, вибачте лисого глупця, во ім'я сина і отця, пресвята погорілиця", - йдеться в пісні на фрагменті аматорського відеозапису з концерту, що з'явилася в мережі.

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Нагадаємо, пісню про згорілий будинок Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом в с. Гореничі був спалений в ніч на 17 вересня в результаті підпалу. Будівля вигоріла практично повністю, оскільки вогнищ пожежі було кілька.